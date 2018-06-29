Морской флот и операция «Бегемот-2»

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6 августа 1991 года с советской подводной лодки был совершен залповый пуск шестнадцати ракет.

В последнее время мы читаем лишь об авариях и катастрофах, сопровождавших развитие советской военной техники. Достижения же, ставшие итогом этого развития, у нас упрямо замалчиваются. Между тем, эти достижения были поистине великими, а многие из них никто не смог превзойти до сих пор.

Одним из таких достижений стал запуск полного боекомплекта, состоящего из 16 межконтинентальных баллистических ракет с борта атомной подводной лодки К-407 «Новомосковск» в рамках учений «Бегемот-2».

Все сценарии глобального термоядерного конфликта, рожденные в период холодной войны, предусматривали массированное применение баллистических ракет морского базирования. В этом вопросе американские и советские военные стратеги мыслили одинаково. Предполагалось, что атомные подводные лодки, до поры до времени скрывающиеся в глубинах мирового океана, произведут залповый пуск всего своего боекомплекта. Но одно дело планировать такие действия и совершенно другое реализовать их на практике. С момента появления первых подводных ракетоносцев в конце 1950-х годов и до начала 1990-х годов ни одна из сверхдержав не проверяла возможность полного ракетного залпа с их бортов. До описываемого момента максимальное количество ракет, выпущенных с лодки, составляло восемь штук: 20 декабря 1969 года экипаж «К-140» проекта 667А «Навага» под командованием капитана 2-го ранга Юрия Бекетова совершил запуск ракет двумя сериями по четыре ракеты с небольшим интервалом.

Однако при Горбачёве возобладало мнение, что восьмиракетный пуск был случайностью, на самом деле лодка может отстрелить две, в лучшем случае, три ракеты за раз. А если это так, то и надо в первую очередь сокращать именно подводный флот, тем более, что он требовал больше всего денег на свое содержание. Чтобы опровергнуть это мнение, подводники решили провести операцию «Бегемот». Она была осуществлена в 1989 году лодкой «К-84» «Екатеринбург», но закончилась неудачей: за несколько минут до старта, ещё при закрытых крышках шахт, из-за отказа датчиков давления не отключился «поддув ракеты», что привело к нарушению целостности баков горючего и окислителя. В результате произошло быстротекущее возгорание. От резкого повышения давления в шахте была вырвана крышка шахты и произошёл частичный выброс ракеты.

Экипаж действовал высокопрофессионально, поэтому лодка практически не получила повреждений, никто не погиб. Был произведён аварийный слив окислителя из оставшихся ракет. Атомоход благополучно возвратился в базу. Одной из причин нештатной ситуации стала общая нервозность экипажа из-за наличия на субмарине огромного количества флотского начальства.

Провал операции поставил под угрозу репутацию всего подводного флота страны. Для того, чтобы всё же доказать эффективность и жизнеспособность атомных подводных лодок, операцию решили повторить, не мудрствуя лукаво назвав «Бегемот-2». Между собой моряки шутили, что проводят «репетицию Апокалипсиса».

К проведению повторного пуска готовились два года. В качестве «стартовой» площадки был выбран новенький по тем временам ракетный крейсер «К-407» проекта 667БДРМ. Его спустили на воду 28 февраля 1990 года, а 29 декабря того же года он вошел в состав Северного флота. Позднее, 19 июля 1997, корабль получил собственное имя «Новомосковск».

Каждый запуск ракет с ПЛ связан с большим риском. Старт ракеты толкает лодку вниз, а после она, потеряв за доли секунды десятки тонн веса, устремляется наверх. Не случайно конструкторы сравнивают этот процесс с ударом боксёра. А ракетный залп – это целая серия разящих ударов. Для точного пуска подлодка должна находиться в так называемом пусковом коридоре, не отклоняясь ни вправо, ни влево, ни вверх или низ. По сути – это узкая труба под водой. Как удержать огромный подводный корабль в узком пусковом коридоре?

Межконтинентальная баллистическая ракета не пуля и стоит недёшево. Тренироваться, осуществляя реальные пуски, невозможно. Поэтому подготовка моряков к одновременному залпу ракет проходила на действующих макетах. Днём и ночью командир подводного крейсера «К-407» Сергей Егоров тренировал свой экипаж. Поначалу ничего не получалось. Лодка всё время проваливалась. Готовились долго и тщательно, отдавая тренировкам все силы, пока экипаж досконально не освоил материальную часть и не поверил в неё. Благодаря проделанной работе моряки приобрели уверенность в своих силах и боевых качествах оружия.

Наконец, наступил момент, которого все ждали с нетерпением: 6 августа 1991 года в 21 час 9 минут по московскому времени с глубины 50 метров стартовала первая сорокатонная пятнадцатиметровая ракета Р-29РМ. С интервалом в 10 секунд за ней были выпущены все остальные. Стрельба заняла около двух с половиной минут.

Во время пуска огромный подводный крейсер шатало вверх, вниз и из стороны в сторону, громогласно шумели насосы, перекачивающие сотни тонн воды. Общий вес выпущенных ракет составлял почти семьсот тонн.

Если бы экипажу удалось пустить 11, 12 или 13 ракет - это уже был бы успех. Но моряки сделали больше. Свидетелей этого исторического события было немного. Залповый пуск могли видеть только личный состав сторожевого корабля, дрейфовавшего поблизости, да операторы служб контроля за пусками баллистических ракет, следившими за уникальным зрелищем на экранах локаторов.

К счастью, велась киносъемка выхода ракет из-под воды и теперь любой, кому удастся посетить в Санкт-Петербурге музей конструкторского бюро «Рубин», могут воочию увидеть, как все это происходило.

Нельзя сказать, что операция прошла без сучка и задоринки. За полчаса до начала неожиданно пропала звукоподводная связь с надводным кораблем, который наблюдал за стрельбами. На подлодке сторожевик слышали, а на поверхности воды были в полном неведении о происходящем на глубине. По инструкции в такой ситуации вести стрельбу нельзя. Тем не менее, контр-адмирал Леонид Сальников, ответственный наблюдатель на борту атомохода, разрешил стрельбу.

Успешное завершение операции «Бегемот-2» подвело итог десяткам лет развития атомного подводного флота и ракетной техники, долгим месяцам упорнейших тренировок. Возвращение лодки было по истине триумфальным.

Обычно проведение подобных экспериментов сопровождалось, да и сейчас сопровождается, градом государственных наград. Ушли документы и в тот раз. Но вскоре советские награды были отменены и, в результате, моряки довольствовались только очередными звездочками на погонах. И хотя подводники заслужили большего, чем получили, в конце концов, главное - это след в истории и радость победы, а не ордена и медали. Достижение, которое смогли установить в августе 1991 года моряки «К-407» по праву является мировым рекордом, который до сих пор остается непревзойдённым.

Именно ядерный щит нашей страны был есть и будет главной гарантией её независимости. Уникальная операция «Бегемот-2», проведённая моряками-подводниками в августе 1991 года, стала наглядным доказательством надёжности этого щита.

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