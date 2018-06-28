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Русский генерал, для которого Парагвай стал второй родиной

Четверг, 28 Июня 2018 07:24
Русский генерал, для которого Парагвай стал второй родиной Фото из открытых источников

На просторах России много памятных мест. Любовь потомков превратила их в музеи. Нередко тот или иной уголок прославлен всего одним жителем. Таковы пушкинское Михайловское, лермонтовские Тарханы, толстовская Ясная Поляна… Но чем хуже село Леонтьевское в Ленинградской области Сланцевского района?

 

Когда-то здесь, в имении своего прадеда по материнской линии Леонтия Федоровича (Отто Лудольфа), адьютанта самого А.В.Суворова, проводил свое детство и юность русский генерал Иван Тимофеевич Беляев, а в последующем национальный герой Парагвая. Человек, сочетавший в себе лучшие качества русского офицера и самые разнообразные дарования: блестящий полководец, верный присяге и святыням отечества, путешественник, ученый-этнограф, талантливый литератор.

 

Рожден был Иван Тимофеевич Беляев в городе Санкт-Петербурге, в семье потомственного офицера Беляева Тимофея Михайловича – коменданта Кронштадта.

 

Его сестра Мария – была супругой Александра Блока, а двоюродный брат генерал Михаил Алексеевич Беляев являлся в 1917 году военным министром.

 

Учился наш герой во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, а затем в Михайловском артиллерийском училище. Одна из его заслуг в годы службы, это составление Устава горной артиллерии и горно-артиллерийских групп, который применялся долгое время в военном деле России.

 

В годы службы И.Т.Беляев принимал участие в известном «Брусиловском прорыве». Позже, за проявленное мужество и грамотное введение боя получил высокое звание «Георгиевский кавалер».

 

С началом Гражданской войны генерал твердо был уверен, что воевать внутри страны, «против своих» – это безумие, да еще когда на подступах стоит немецкий враг.

 

Так, на псковском вокзале озлобленная группа солдат под руководством одного из унтер-офицеров потребовала Беляева снять погоны. На что он ответил: «Дорогой мой! Я не только погоны и лампасы, я и штаны поснимаю, если вы повернете со мною на врага. А на «внутреннего врага», против своих не ходил и не пойду, так вы уж меня увольте!». Однако ему все же пришлось участвовать в белом движении в соответствии с данной когда-то присяге, но недолго.

 

В скором времени Иван Тимофеевич покидает свою страну. Через некоторое время он оказался в Парагвае, а вместе с ним несколько десятков русских офицеров. Будучи мальчишкой, он мечтал попасть в Парагвай, найдя старую карту этого края в родовом поместье Леонтьевское. И вот детская мечта сбылась.

 

В Парагвае он организовывает свою научно-исследовательскую деятельность. В итоге им было совершено около 13 экспедиций, в результате которых был внесен неимоверный вклад в такие науки как климатология, география, биология, история и этнография региона Чако. Также он познакомился с традициями и бытом местных индейцев. В результате им впервые был создан словарь языков местного населения. В настоящее время все научные труды русского генерала бережно хранятся в архивах столицы Парагвая — Асунсьон.

 

Разразившаяся между Боливией и Парагваем Чакская война (1933-1935 гг.) стала одной из самых кровавых войн 20 столетия в латиноамериканском регионе. Конфликт произошел из-за отстаивания интересов территории Гран-Чако, где находились большие запасы нефти. Армию Боливии возглавляли немецкие офицеры Ганс Кундт и Эрнест Рэм, а поддерживала их американская компания Рокфеллеров «Standard Oil», оснащая необходимым вооружением. Кроме того, армия Боливии в несколько раз превосходила по численности парагвайскую.

 

Командовал амией Парагвая на тот момент начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Парагвая (1933) Иван Тимофеевич Беляев с 80 офицерами из России. Участвовавшие в Первой мировой войне русские офицеры прекрасно были знакомы со стратегией и ходом ведения боев немецкими военными, что и помогло армии Парагвая одержать победу над вооруженной до зубов армией Боливии. В последующем США признали высокое военное мастерство русских в этой войне.

 

В настоящее время в Асунсьоне воздвигнут памятник в честь русских героев, павшим в Чакской войне. Приезжающие делегации российского государства приходят сюда отдать дань памяти парагвайским национальным героям из России.

 

Беляева почитают не только за заслуги в Чакской войне и научные работы. Русский генерал запомнился местным жителям как главный правозащитник местного населения Парагвая. Благодаря Беляеву и его переписке с Лигой Наций, индейцев парагвайского государства после 1940 года признали полноправными гражданами Парагвайя и стали выделять земли. Он лично сам обучил индейцев грамотности.

 

Также им был создан первый национальный театр из индейцев. Позже, участники театра из более 35 человек произвели грандиозный успех в Буэнос-Айресе, со спектаклем о Чакской войне, постановщиком которого являлся сам Иван Тимофеевич.

 

В 1941 году новость о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз сильно омрачила Беляева. В отличие от некоторых российских эмигрантов в загранице, как подобает, истинно русскому он всячески оказывал помощь советским войскам, собирая деньги для победы над фашизмом.

 

Генерал считал, что у России своя миссия в мире и был противником демократических ценностей Запада.

 

Он имел свою точку зрения и по поводу американской нации, считая ее слишком эгоистичной и зацикленной на материальных ценностях.

 

Умер генерал Беляев в Асунсьоне 19 января 1957 года. По всей стране был провозглашен национальный трехдневный траур. Почти все жители Парагвая пожелали проститься с русским героем. Индейцы сопровождали траурную церемонию пением в переводе покойного «Отче наш», в знак почитания своего «белого вождя». Похоронили «вождя краснокожих», со всеми почестями на острове посреди реки Парагвай в крае Чако, где воздвигли красивый памятник.

 

У Ивана Тимофеевича не было своих детей, однако, его фамилию в Парагвае пожелали носить несколько сотен граждан Парагвая. Когда индейцам стали выдавать паспорта, они просили записать их Беляевыми.

 

Николай Беляев – ближайший родственник Ивана Тимофеевича Беляева – живет в российской северной столице, где является протоиереем Иоанновского монастыря.

 

Вот уже третий год по благословению отца Николая в середине мая и в январе, приезжают прихожане Крондштатского монастыря почтить память генерала Беляева. Эти месяцы выбраны в честь дня рождения и в день кончины генерала.

 

Люди приезжают к усадьбе в Леонтьевское. К сожалению, деревянный господский дом до наших дней не дошел, сохранилась конюшня, остатки системы каскадов на ручье Каменец и множество вековых деревьев: дубы, лиственницы, ели, пихты и кедры. Сам парк стоит на обрывистых берегах речки Гверезинки. И если спустится вниз к воде, то можно попасть в грот, образовавшийся в толще песчаника.

 

В дни памяти русского генерала в Новосельевском доме культуры гости из Санкт-Петербурга устраивают для жителей Новоселья концерт в честь памяти русского героя Парагвая. Усилиями батюшки Николая и его прихода, а также при поддержке администрации Сланцевского района планируют в скором времени организовать музей в честь русского офицера, а на месте поместья установить поклонный крест.

 

Некоторые считают, что после революции в 1917 году многие русские эмигранты поступили не по совести, покинув свою Родину. Однако никто не сможет оспорить тот факт, что многие русские, будучи в заграницей оставили после себя положительный и значимый след как в отечественной истории, так и в мировой.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
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