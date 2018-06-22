Офицерские привилегии и награды георгиевских кавалеров

Фото из открытых источников

Впервые о привилегиях, правах и преимуществах кавалеров ордена Святого Георгия упомянула императрица Екатерина II еще в своем указе от 26 ноября 1769 года об учреждении этой высшей военной награды за боевые подвиги и воинские отличия. «…жалуем сему ордену на всегдашние времена, - указала императрица, - нижеследующие статьи, преимущества и выгоды». И далее в 20 пунктах указа были изложены описание ордена по классам (степеням), кому и за какие военные заслуги он жалуется, какие привилегии, особые права и льготы даруются его кавалерам, включая пенсионное обеспечение из орденского капитала. Будучи Гроссмейстером и первым георгиевским кавалером ордена 1-го класса (степени), она сумела заглянуть в будущее.

Вполне понятно, что орденский капитал, сам по себе, был не в состоянии обеспечить все расходы, связанные с предоставлением перечисленных в указе привилегий, включая пенсионные выплаты георгиевским кавалерам. Без постоянного пополнения расходной части поступлениями из казны система материального вознаграждения кавалеров достаточно быстро осталась бы без финансовых ресурсов.

Из госбюджета средства выделялись и на содержание Капитула царских и императорских орденов Российской империи. Впрочем, как раз это было вполне логично, поскольку Капитул орденов являлся штатной структурой министерства императорского двора. Ордена и медали являлись госнаградами и их изготовление также осуществлялось за счет министерства финансов. Однако основные расходы составляли кавалерские пенсионы, которые назначались «по смерть» награжденного.

Но сначала надо было, рискуя жизнью в боевой обстановке, совершить подвиг или отличиться таким образом, чтобы заслужить высшую военную награду империи. При этом, считая воинские отличия в бою главным основанием для получения ордена Святого Георгия, дальновидная правительница предусмотрела еще два основания для награждения достойных. Военный орден можно было получить за беспорочную 25-летнюю офицерскую службу или за мудрые и для «воинской службы полезные советы».

Коллективные решения о награждении достойных

Первоначально награждение осуществлялось указами императрицы на основании росписей военной коллегии, представляемых по окончании военных действий с указанием отличившихся. Затем, когда набралось достаточное количество георгиевских кавалеров, награждение орденами 3-й и 4-й степеней было поручено специальным коллективным органам – кавалерским думам. В 1833 году в орденском Статуте был более четко определен порядок работы кавалерских дум. Общее собрание Думы проводилось ежегодно в ноябре месяце в Георгиевском зале Зимнего дворца. Обычно император лично присутствовал и поздравлял георгиевских кавалеров. Все собрания назначались на воскресные дни, что считалось удобным для кавалеров, находившихся на службе.

В 1833 году были также конкретизированы права на получение ордена Святого Георгия 3-й степени. К этой награде представлялись исключительно генералы и штаб-офицеры при соблюдении 2-х условий: 1) они должны были иметь орден 4-й степени и 2) совершить один из 64 описанных в Статуте подвигов «по родам оружия». Например, по пехоте и кавалерии было приведено 15 описаний подвигов. При этом все постановления кавалерских дум о награждении орденом 3-й степени подлежали докладу императору.

К наградам все отличившиеся представлялись не позже 2-х недель с момента подвига. Само представление обычно дополнялось и подкреплялось самыми разными и подробными документами, дающими полное представление о реальном подвиге и его пользе для военного дела. К награде офицера мог представить любой прямой начальник, от командиров отдельных частей и им равных.

Система награждения военным орденом исключало всякого рода протекцию. Кавалерская дума выполняла роль первичного фильтра, где отсеивались те представления, которые вызывали сомнения в реальности подвига, не соответствовали статуту награды или имели изъяны в представленных документах.

После того, как в штабе армии набиралось достаточное количество представлений, проводилось собрание кавалерской думы. Основными критериями обсуждения представлений были: 1) подтверждение факта подвига или отличия, совершенного в боевой обстановке и с опасностью для жизни; 2) все сделанное офицером должно было быть признано полезным для военного дела и имевшим успешный результат.

На протяжении всего времени существования императорского военного ордена Святого Георгия сохранялся базовый принцип, установленный императрицей Екатериной II, которая в 1769 году определила: «Орден Св. Георгия никогда не снимается; ибо оный приобретается заслугами». При этом императрица особо подчеркнула: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы». С некоторыми изменениями и дополнениями сложившаяся в империи система награждения орденом Святого Георгия, в целом, была закреплена в последующих редакциях Статута военного ордена в 1833, 1857, 1892 и 1913 годах. Вносимые дополнения отражали реальные перемены, происходившие в Российской империи. Например, с 1845 года на орденах Святого Георгия, вручаемых иноверцам за военные заслуги перед Россией, вместо императорских вензелей и изображения Георгия помещался двуглавый орел.

Награждения орденом Святого Георгия были достаточно редкими и предполагали совершение офицером неоспоримого подвига в соответствии со Статутом. Так, например, за 100-летний период с 1769 по 1869 годы, согласно данным официального сайта минобороны РФ, награждения орденом по степеням возрастания составили: 4-я степень - 2239 человек, 3-я степень - 512 человек, 2-я - 100 человек и 1-я степень - 20 человек. Общее количество георгиевских кавалеров за вековой период существования военного ордена составило 2871 человек. Заслужить орден Святого Георгия было очень непросто. Даже в начальный военный период 1914-1915 годов таких награждений было сравнительно немного. В дальнейшем число награждений орденом 4-й степени возросло, но ордена более высоких степеней вручались по-прежнему редко.

Для иллюстрации приведем пример из истории Первой мировой войны. Генерал А. Брусилов за прорыв обороны противника летом 1916 года, названный впоследствии его именем, решением Георгиевской думы при Ставке Верховного главнокомандующего был представлен к ордену Святого Георгия 2-й степени. Но Николай II вместо ордена наградил его георгиевским оружием с бриллиантами. Понятно, что столь значительное несоответствие награды военным заслугам генерала перед Россией вызвало у него непонимание и обиду на несправедливое решение царя. Возможно, причины такого отношения к выдающемуся полководцу кроются в неприветливом, холодном отношении венценосной четы к по-военному прямолинейному Брусилову? Генерал, сын генерала был далек от царя и его окружения. Свое мнение излагал прямо и честно, не опасаясь неприятных последствий. В своих мемуарах он позже вспоминал о неприятных впечатлениях от встреч с царем и царицей. Более того, он отмечал, что роль верховного главнокомандующего была не по плечу императору ни по уровню военной подготовки, ни по твердости характера и решительности, без которых в войне не победить. «Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом, - писал позже генерал, - хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог».

А ведь по стратегическому замыслу Брусилова подчиненные ему войска Юго-Западного фронта при поддержке соседних фронтов вполне могли добиться победы русского оружия и окончания войны еще в 1916 году. Воевал генерал хорошо, за что в период с августа 1914 по октябрь 1915 года был удостоен орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, ордена Белого орла с мечами и георгиевского оружия. Кстати, повторно он был награжден георгиевским оружием с бриллиантами в июле 1916 года. На шашке была гравировка «За поражение австро-венгерских армий на Волыни, в Буковине и Галиции 22—25 мая 1916 г.». Иными словами, его военные успехи были оценены лишь за первые несколько дней наступления. Все другие победы в полосе Юго-Западного фронта, как большие, так и малые, в боевых действиях вплоть до октября 1916 года вообще не были отмечены царем. И такие истории случались в судьбах георгиевских кавалеров.

Боевую награду – за выслугу лет

Офицеры, заслужившие ордена Святого Георгия на полях сражений, часто считали несправедливым его вручение за выслугу лет. Возможность награждения военным орденом 4-го класса (степени) за 25 лет беспорочной службы в армии в офицерских чинах была введена Екатериной II и сохранялась вплоть до мая 1855 года. При принятии в 1833 году нового Статута ордена был уточнен и более строго регламентирован порядок получения ордена 4-й степени за 25 лет выслуги в строю. Все военные чины от генерала до обер-офицера подавали рапорты по подчиненности с прошением о награждении.

В этом случае орден имел отличие от такой же награды за боевые заслуги в том, что на поперечных концах креста была надпись «25 лет». При этом существовал порядок льготного подсчета 25-летнего периода выслуги в строю. Например, согласно Статуту от 1833 года подсчет числа лет выслуги в офицерском чине убавлялся при награждении орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом на 3 года, а за орден Святой Анны 3-й степени и за золотое оружие с надписью «За храбрость» на 2 года. Были и другие основания для уменьшения выслуги лет. При этом при расчете выслуги не включались отпускные периоды, время пребывания в плену и время в пути к новому месту службы при переводе по собственному желанию.

С мая 1855 года награждение военным орденом за 25 лет беспорочной военной службы прекратилось. Интересную статистику награждений 4-й степенью военного ордена приводит Е. Лозовский. За военные отличия и подвиги им было награждено свыше 6700 офицеров, а за 25 лет беспорочной службы - более 7300 военных чинов армии (без учета георгиевских кавалеров из числа морских офицеров). В последующие годы военный орден вручался исключительно за боевые отличия и заслуги. А по выслуге лет в офицерских чинах стал вручаться орден Святого Владимира 4-й степени.

Пропуск в высшее сословие

Первоначально награждение орденом Святого Георгия любого класса (степени) автоматически влекло причисление кавалера к потомственному дворянству. Для офицеров не из дворян награждение орденом 4-й степени давало права потомственного дворянства. Это положение было закреплено Екатериной II в 1785 году особым документом. «Грамота на права вольности и преимущества российского дворянства» среди 15 неоспоримых доказательств благородства (дворянского состояния) называла награждение «российским кавалерским орденом». «Доказательствами неопровергаемыми благородства да будут:, - читаем в этом документе, который получил неофициальное название «Жалованная грамота дворянству». - Доказательства, что кавалерской российской орден особу украшал». Выходец из сословных низов, получив орден Святого Георгия, как, впрочем, и любой другой орден Российской империи, становился потомственным дворянином.

Затем во времена правления императора Павла I награждений военным орденом не производилось. Представления к ордену Святого Георгия возобновились лишь с декабря 1801 года уже при императоре Александре I. А в день 100-летия учреждения этого ордена император Александр II стал вторым русским царем, возложившим на себя знаки 1-й степени ордена Святого Георгия.

Был период времени (до октября 1826 года), когда даже купцы обретали статус потомственного дворянина в случае награждения военным орденом. Если, конечно, в самом указе о награждении не указывалось иное. Затем до апреля 1832 года лица купеческого звания, ставшие георгиевскими кавалерами, обретали личное дворянство. Позже награжденным орденом Святого Георгия купцам даровалось потомственное почетное гражданство.

Начиная с 1845 года, ситуация изменилась. Права на потомственное дворянство сохранились лишь у кавалеров любых степеней орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Кавалерам других российских орденов теперь требовалось получение их высших степеней для обретения потомственного дворянства. Такие правила для Георгиевских кавалеров сохранились и в начале ХХ века. Хотя пути обретения дворянства для военных чинов были разными. Так, с первым обер-офицерским чином приобреталось личное дворянство. А получение чина полковника на действительной службе давало право на потомственное дворянство.

Источник