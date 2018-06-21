Сказ о том, как англичане "открыли" Россию

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Англичане, «открыв» Россию, пытались подчинить себе Москву. Однако Иван Грозный не дал себя переиграть и превратить Русь в полуколонию.

Конец XV века стал эпохой т. н Великих географических открытий. Европейцы открывали для себя огромный мир – Америку, Африку, Азию, острова Индийского и Тихого океанов. Испания и Португалия разделили мир на «сферы влияния» и построили первые колониальные империи. Испанцы и португальцы отправили десятки экспедиций и сотни кораблей, начав колоссальный захват и грабеж «открытых» земель. Для сотен племен и народов, цивилизаций и культур это «открытие» обернулось большой кровью, порабощением, геноцидом и гибелью. Европейские хищники только на словах несли цивилизацию и были благодетелями, на деле они были убийцами и мародерами, главной целью которых было обогащение любой ценой, а также захват чужих земель уже для систематичного грабежа.

Англия, Франция, Голландия и другие европейские страны старались присоединиться к этому «пиру», но испанцы и португальцы ревниво оберегали свои владения. Англичане, французы и голландцы не сразу смогли нарушить их монополию, для этого пришлось вести тяжелую и кровавую борьбу. Поэтому страны Северной Европы одновременно старались найти новые пути к южным морям, Китаю и Индии через полярные воды. Эти пути многим казались более короткими и безопасными от нападения португальских и испанских пиратов. Кроме того на севере можно было купить, добыть, обменять или отнять драгоценные меха и другие товары. В XVI веке английские и голландские мореплаватели предприняли несколько экспедиций, чтобы найти Северо-восточный (вокруг Сибири) и Северо-западный (вокруг Канады) проходы и выйти в Тихий океан.

В начале 1551 года в Англии создали компанию «Общество купцов, искателей стран и владений, неизвестных и доселе непосещаемых морских путем» (Московская компания) специально для открытия Северо-восточного прохода. Её возглавил знаменитый путешественник С. Кабот, имевший титул «Великого штурмана Англии». В 1553 году компания снарядила экспедицию из трёх кораблей: «Бона Эсперанса» («Добрая Надежда») под командованием Уиллоби, «Эдвард Бонавентура» («Эдвард Удалец») под командованием Ченслера и «Бона Конфиденца» («Благое Упование») под командованием Корнелия Дюрферта.

Корабль, которым командовал Ченслер (Ченслор), попал в шторм у Лофотенских островов и отделился от двух других кораблей. Уиллоби на двух кораблях достиг Баренцева моря и Новой земли. Некоторое время он шёл вдоль побережья, а затем повернул на юг. В сентябре 1553 года он встал на якорь в губе реки Варзина, где погиб вместе с командой двух кораблей во время зимовки. Ченслер благополучно доплыл до Белого моря. 24 августа 1553 года он вошёл в Двинский залив и пристал к берегу в бухте св. Николая, где был тогда Николо-Корельский монастырь. Ченслер поехал в Холмогоры, где представился воеводе Фофану Макарову. Воевода отправил англичанина в Москву, к царю Ивану Васильевичу. В Москве английский капитан получил аудиенцию у царя. Ченслер передал Ивану IV письмо от Эдуарда VI, написанное на нескольких языках всем северным владыкам. Царь в ответном письме разрешил торговать в России английским купцам. Шведы и поляки вели экономическую блокаду Руси, перекрывая путь через Балтику, поэтому северный путь остался последним свободным морским путем. Этим было положено начало торговли России с Англией.

В феврале 1554 года Ченслер выехал из Москвы. Из-за смерти Эдуарда Ченслер вручил грамоту Иоанна королеве Марии и своими вестями вызвал большую радость в Лондоне. Путешественников чествовали как героев, ведь они привезли меха, персидский шелк и индийские пряности. В Англии заговорили об «открытии» России. О том, что русские сами бывали в Англии, не говоря уж о других европейских странах, предпочли забыть. И власти, и купцы были заинтересованы в торговле с Россией и возможностях, которые открывали связи с Москвой. Через Россию можно было проникнуть и далее на Восток. Компания была переименована в «Московскую компанию» (она просуществовала до 1917 года). Новая компания получила патент от королевы Марии Тюдор на монопольную торговлю с Россией. Эта компания положила начало превращению Англии в великую торговую державу. Подобные компании были своего рода «государствами в государстве», военно-политическими и торговыми организациями, с помощью которых шло проникновение Англии в другие регионы мира и их закабаление. Компания имела право издавать свои правила, наказывать членов компании, иметь своих сержантов, строить и снаряжать свои корабли, торговать во всех портах, делать завоевания и приобретать страны и города в открытых землях, противодействовать совместным действиям торгующих в России иностранцев.

В 1555 году Ченслер ещё раз отправился в Москву. Царь снова милостиво встретил предприимчивого британца и выдал льготную грамоту для английской компании. Грамота давала право свободной и беспошлинной торговли оптом и в розницу, построить дворы в Холмогорах и Вологде (дворы не облагались податями), подарил двор в Москве у церкви св. Максима, компания могла иметь собственный суд, при рассмотрении торговых дел суд совершал царский казначей. Таможенники, воеводы и наместники не имели права вмешиваться в торговые дела компании, компания могла нанимать русских приказчиков. Ченслер вернулся в Англию. С ним в посольство к английской королеве поехал дьяк посольского приказа Осип Непея. У берегов Шотландии корабль «Благое предприятие» потерпел крушение. Ченслер погиб, а Непея прибыл в Лондон и был принят королевой. Товары и подарки для королевы были потеряны и разграблены шотландцами (береговое пиратство обычный для тех времен промысел прибрежных жителей в Европе). Но заинтересованность Англии в торговле с Россией тогда была так велика, что Непея встречали как принца. Был заключен договор о дружбе, русским разрешили вербовать специалистов на царскую службу. Непея сразу же вывез много мастеров, медиков, рудознатцев и т. д.

Ежегодно из Англии начали прибывать караваны кораблей. Они шли вокруг Норвегии и Швеции до устья Двины. О дороге на Русский Север узнали и другие державы. Голландцы послали свои корабли. Британцы протестовали против конкурентов. Но в этом вопросе Иван Васильевич соблюдал русские интересы. Зачем отдавать монополию британцам, чтобы они диктовали свои цены? Голландцам дали торг в Кеми.

Британцы по-прежнему искали морской путь в Китай. В 1557 году член компании Антони Дженкинсон предложил царю открыть торговый путь в Китай через Бухару. Англичане имели сведения о том, что в Китай из Бухары ходят караваны. Царь разрешил проезд до Астрахани. Из Астрахани Дженкинсон отправился в Бухару. В Бухаре он узнал, что караваны в Китай уже не ходят. В 1561 году Дженкинсон ещё раз приехал в Москву, и предложил открыть торговый путь в Персию. В это время в Москве был персидский посланник. Дженкинсон вместе с посланником совершил путешествие до Астрахани. Путешествие оказалось неудачным. Персия получала европейские товары из Османской империи.

Понятно, что британская «дружба» не была искренней. Учреждая Московскую компанию, королева Мария внесла в её устав тайны пункт, запрещавший продавать русским оружие. А пока Ченслер вёл в Москве переговоры, капитан Бэрроу занимался на Севере разведкой. Выяснял, нельзя ли из Белого моря попасть в Онежское озеро и совершил поход на восток. Британцы пытались найти путь в Китай или другие страны, слабее русских, чтобы можно было объявить их владениями Англии.

В 1567 году компания получила право беспошлинной торговли. Компания получила право строить в разных городах дворы, нанимать русских работников. Свои дворы компания имела в Новгороде, Пскове, Ярославле, Казани, Астрахани, Костроме, Ивангороде. Но в 1569 году Грозный ограничил права компании, в Казань и Астрахань компания могла заходить с разрешения царя. Компания должна была платить половину от таможенных сборов. Царь в это время вёл через Дженкинсона переговоры о союзе с королевой Елизаветой против католического мира, в частности, Польши. Протестантские державы противостояли католическим. Царь предлагал королеве запретить её подданным торговать с поляками. России требовалось оружие и военные материалы. Иван также предложил внести к текс соглашения пункт о предоставлении убежища, если кого-то свергнут изменники. Но Елизавета не заинтересовалась.

Вскоре начался новый этап переговоров о союзе России и Англии. Теперь Англия была более заинтересованной стороной. Британцы хотели заманить Грозного женитьбой, чтобы усилить на него влияние через жену и её окружение. В невесты предлагали Марию Гастингс, которая приходилась королеве племянницей по матери. Во-первых, британцы хотели восстановить в полном размере привилегии англичан и чтобы Москва оградила британцев от конкуренции. Русские потеряли Нарву, и голландские, германские, французские купцы, возившие туда товары, пошли в Белое море. А англичане хотели сохранить монополию. О том, какой торговый союз хотели англичане навязать России, можно увидеть на примере Турции, с которой Англия заключила соглашение в 1580 году. Не беря на себя никаких обязательств, британцы за свою формальную «дружбу» получили освобождение от пошлин, монополию на левантийскую торговлю, устроились в Стамбуле как у себя дома, получив экстерриториальность и быстро сели Порту «на шею», высасывая из Османской империи все соки. В результате Турецкая империя в финансово-экономическом отношении стала полуколонией Англии и Франции, которые стали использовать турок как пушечное мясо в борьбе с Россией.

Во-вторых, теперь сами британцы нуждались в военном союзе с Россией. Ситуация для Англии тогда была опасной. Британцы изрядно достали европейцев-католиков своей поддержкой гугенотов и нидерландских протестантов. Против Англии были Рим, католическая Франция, германский император, Венеция и могущественная тогда Испания, которая в 1580 – 1851 гг. поглотила Португалию и вдвое увеличила свой флот. Испанцы грозились высадить десантную армию в Англии. Назревала война – она начнется в 1585 году. А в самой Англии было неспокойно. Английская верхушка опасалась, что простые англичане встретят испанцев как освободителей. При Елизавете власти устроили настоящий террор в отношении простого народа – огораживание, массовое разорение крестьян, виселицы для бродяг и жуткие работные дома для бедноты, где рабочих очень быстро «выжимали» до смерти.

Поэтому теперь союз с Россией нужен был Лондону. Браком союз закрепили бы. Англичане прощупывали почву о наследнике, чтобы им стал будущий сын англичанки. Царь был опытным дипломатом и решил «подыграть». Летом 1582 года в Лондон отправилось посольство Фёдора Писемского. В итоге переговоры не привели к успеху. Англия не хотела прямого союза с Россией против Польши и Швеции. Грозный не собирался давать англичанам дополнительные торговые льготы. И наследником должен был стать царевич Фёдор. Переговоры зашли в тупик. Британцы ещё раз попытались торговаться – прислали в Москву в октябре 1583 года посольство Джеронима Боуса. Но бес успеха. Русский царь быстро раскусил британцев и сделал вывод: «Елизавета «хочет с нами быти в докончании (союзе) словом, а не делом», и Боус приехал с «пустословием».

С этого времени в России появляются британские агенты. Англия одной из первых стала использовать «рыцарей плаща и кинжала», которые могли сочетать государственную и коммерческую деятельность. Так, среди них был Джером Горсей, который В 1573 - 1591 годах жил в России (с перерывами), и управлял конторой Московской компанией. Практически ничего не известно о том, чем занимался Джером до отъезда Россию. Есть предположения, что он служил в качестве «слуги» Московской компании. Также нет документальных свидетельств и о первых семи годах его службы в России. Горсей был приближен к царскому двору после исполнения секретного поручения Ивана IV к Елизавете, но он явно переоценивал в своих сочинениях своё значение при Грозном. Но при Борисе Годунове он уже был ближайшим советником.

Есть мнение, что именно англичане стали организаторами отравления царя Ивана Васильевича. Историк Г. Соколов, специалист по истории противостояния российских и западных спецслужб, утверждает, британцы отравили русского царя. В сентябре 1557 года в Москву к царю были доставлены английские медики во главе с доктором Стендишем. Затем прибыл из Лондона выпускник Кембриджа Элизеус Бомелиус (Елисей Бомелий), врач, алхимик, астролог, по совместительству, видимо, шпион британской короны. Ставший на долгие времена любимцем и личным лекарем Ивана Грозного. На Руси его ненавидели. Псковская летопись 1570 года прямо называла британского врача «лютым волхвом», «злым еретиком», специально подосланным к Ивану IV иноземцами, чтобы «на русских людей царь возложил свирепство, а к немцам (т. е. иностранцам) на любовь преложи».

Считается, что Иван Грозный доверял ему полностью и даже советовался с ним по личным и некоторым важным государственным вопросам. В частности, обсуждал план своей женитьбы на королеве Елизавете. «Негодяй и бродяга − писал о нем русский историк Николай Карамзин. – Снискав доступ к царю, он полюбился ему своими кознями; питал в нем страх, подозрения; чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой». После того как от Бомелия избавились - его обвинили «в сношениях письмами, написанными шрифтом по-латински и по-гречески, с королями Польши и Швеции» и казнили, - Елизавета присылает царю нового лейб-медика, Роберта Якоби. «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним, в угодность твою, аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». Очевидно, что он был агентом английской короны и также пытался привезти в Москву английскую невесту, расписывая Грозному племянницу королевы Марию.

Таким образом, долгое время, до самой кончины, русского государя окружали английские подданные. И умер он довольно неожиданно. Ему было всего 53 года, что для правителя не так уж и много. Когда уже в советское время в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли гробницы Ивана Грозного, его сыновей Ивана и Федора, то эксперты обнаружили, что содержание ртути в костях царя и царевича Ивана в 32 раза превышает допустимую норму! А ртуть, как известно, очень сильный яд. Кроме того, в останках отца и старшего сына в несколько раз было превышено содержание мышьяка и свинца. Схожим образом была отравлена и первая жена царя – Анастасия. Очевидно, что царя Ивана Грозного, при котором были проведены важные реформы, Русь стала мощной военной державой и увеличила свою территорию почти в 2 раза (!), устранили. Вместе с ним загубили и всю династию Рюриковичей, вызвав жесточайшую и кровопролитнейшую русскую Смуту. Вопрос: кто это сделал? Заговорщики-бояре или иностранные недоброжелатели: Рим, иезуиты, поляки и британцы?

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