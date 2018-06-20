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7 знаменитых исторических персонажей - жили ли они на самом деле?

Среда, 20 Июня 2018 07:08
7 знаменитых исторических персонажей - жили ли они на самом деле? Фото из открытых источников

Не верьте всему, что слышите, когда речь идет об истории событий тысячелетней давности. Ученые до сих пор спорят по поводу многих исторических фигур, приводя аргументы, как в пользу их реального существования, так и против.

 

Поскольку историю можно интерпретировать по-разному, и она, в сущности, не является точной наукой, вполне вероятно, что мы иногда получаем неточную информацию.

 

Причем она бывает настолько неточной, что исторические персонажи, которыми мы восхищаемся, возможно, вообще являются вымышленными. Это касается многих древних ученых и религиозных деятелей, а также философов, чьи высказывания давно превратились в афоризмы. Одним словом, вам решать, во что верить.

 

Уильям Шекспир

 

Вокруг биографии Шекспира всегда циркулировало множество слухов и домыслов. Является ли та или иная его работа аутентичной? Неужели он был геем? А может быть, на самом деле это была женщина, писавшая под вымышленным именем. До сих пор на эти вопросы нет точного ответа. Некоторые историки полагают, что Шекспир либо украл произведения у драматурга по имени Кристофер Марлоу, либо Шекспир и Марлоу – один и тот же человек.

 

Гомер

 

Гомер известен тем, что он является автором великих классических поэм «Одиссея» и «Иллиада». Предполагается, что он был слепым  греческим поэтом. Однако, в различных легендах говорится, что истории, описанные Гомером, существовали  на протяжении многих тысяч лет, прежде, чем были записаны на бумаге. Группа ученых считает, что человека по имени Гомер, возможно, на самом деле вовсе  не существовало, а  речь идет о нескольких греческих ученых, стремившихся таким образом сохранить древние греческие мифы и легенды.

 

Король Артур

 

Король Артур и рыцари Круглого стола упоминаются во множестве легенд, которые считаются основой британской истории. Многие из них, такие как «Владычица озера», считаются не более чем мифами. Но значит ли это, что Артур – вымышленный персонаж? Некоторые утверждают, что король Артур на самом деле был римским солдатом по имени Люций Арторий Кастус. Другие историки полагают, что это был король бриттов в V столетии по имени Риотам. Однако, мифы о Святом Граале и Короле Артуре, по всей вероятности, выдумка.

 

Конфуций

 

Люди постоянно цитируют Конфуция. «Я не открываю правды тому, кто не стремится к знаниям», – гласит одно из многих его изречений. Он считается одним из самых мудрых людей в древнем Китае. Однако, как мы можем судить, существовал ли он на самом деле, поскольку, хотя его высказывания являются апокрифичными, оригинальные источники так и не были до сих пор обнаружены? Впрочем, это было обычным явлением в ту эпоху. Но если не Конфуций является автором огромного числа мудрых изречений, то кто же?

 

Робин Гуд

 

Робин Гуд, согласно легендам, грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Впрочем, так поступал не только он – подобные истории рассказывают о многих других «благородных разбойниках». Эти легенды возникли в XII и XIII веке. Поскольку устные рассказы о печально известном Робине Гуде курсировали по всей Британии, преступники нередко называли себя этим именем. Часть историков утверждает, что оригинальным «Робином Гудом» был некто Фулк Фитцуорин, враг короля Джона.

 

Вильгельм Телль

 

Легенда  гласит, что швейцарец Вильгельм Телль избежал наказания в Австрии, когда сбил яблоко с головы собственного сына стрелой, пущенной из лука. Его считают истинным патриотом и героем Швейцарии. Впрочем, у историков множество оснований полагать, что это вымышленный персонаж, поскольку было обнаружено, что швейцарцы позаимствовали эту легенду у викингов. Если бы Телль на самом деле оказался в подобной ситуации, вероятнее всего, австрийцы не освободили бы его от  наказания за выдающуюся меткость и хладнокровие.

 

Джек-Потрошитель

 

Один из самых известных серийных убийц в мировой истории – лондонский Джек-Потрошитель. На первый взгляд, он, несомненно был реальным человеком, иначе, как же были убиты все эти несчастные женщины? Однако, некоторые авторы склонны считать, что на самом деле это собирательный образ. Поскольку все его жертвы были проститутками, историки высказывают гипотезу, что полиция, церковные деятели и другие моралисты специально раздували истории об этих убийствах, чтобы вызвать страх и убедить женщин отказаться от этого «предосудительного ремесла».

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
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