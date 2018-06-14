«Бандеровцы» и «мельниковцы»: психология националистов

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Как украинские националисты раскололись на «бандеровцев» и «мельниковцев»? Как националисты распространили свои идеи по всей Украине? Кого воспитывали в украинских подростковых лагерях «Пласт»?

Бандеровцы – кровавые псы Абвера

«Вбивание большого и толстого гвоздя в череп.

Прокалывание детей колами насквозь.

Разрывание рта от уха до уха.

Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью.

Перепиливание живьем туловища пополам плотницкой пилой.

Вырывание жил от паха до стоп.

Разрезание живота и высыпание вовнутрь корма, так называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые этот корм вырывали вместе с кишками и другими внутренностями.

Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, который позже висел на нем.

Закапывание в землю живьём по шею и срезание позже головы косой».

Ну и так далее. Всего сто сорок вариантов, и приведённые не самые страшные из них

Это не сценарий фильма ужасов и не жизнеописание известных маньяков. Это стандартный инструментарий, которые использовали украинские националисты при повседневной работе с «поляками, жидами, москалями, большевиками, партизанами и прочими недочеловеками».

Подвиги бандеровцев и прочих украинских националистов по кровавости и жестокой беспощадности далеко превосходит самые античеловечные поступки Талибана и Халифата. Почему так происходило? И отчего они всё не успокоятся?

Пытаясь ответить на эти вопросы, долго копался в документах, воспоминаниях. В результате на днях из печати вышла моя книга – С. Зверев (псевдоним) «Палачи и герои». Хочу прорекламировать её, а заодно описать свои эмоции от знакомства с историей людоедского племени бандеровцев.

Польская кровь

Пресловутая ОУН — Организация украинских националистов — выросла и окрепла на территории Польши.

Революция 1917 года. Распад единой Российской Империи. В числе первых с воплями ликования уходит в свободное плаванье амбициозная, ненавидящая Россию всеми фибрами души Польша. Через некоторое время начинается российско-польская война 1919-1921 годов. Тогда панов активно подпитывали оружием и деньгами Англия и Франция, мечтавшие о поражении советской власти. И вот польские войска в 1920 году стоят в Киеве, намереваясь больше оттуда не уходить никогда. Начинает воплощаться давняя мечта шляхтичей о Польше от моря до моря – это такой забористый ментальный наркотик, на котором на протяжении многих веков висели польская верхушка и интеллигенция.

Поляки получают от большевиков по зубам. Отступают из Киева. И вот Красная армия уже под Варшавой. Однако на этом успехи заканчиваются — оставшиеся без резервов, ушедшие далеко вперёд русские войска попадают в ловушку, спасибо гению Тухачевского. В плен попадают несколько десятков тысяч советских бойцов, и там их практически всех замучили голодом, побоями и массовыми казнями. Сегодня поляки только томно закатывают глаза, когда им об этом напоминают – мол, неприлично поднимать такие темы, то ли дело Катынь со злобными палачами-чекистами и подлыми берёзами-убийцами.

По итогам той войны по Рижскому мирному договору советская сторона возвращала противнику военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также обязалась уплатить в течение года тридцать мильёнов золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи, передать имущества на сумму восемнадцать миллионов золотых рублей. Ну и главное — Польше отошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Так галичане уже в который оказались в цепких лапах польских панов.

Самое ласковое слово, которым с древних времён именовали поляки западных украинцев, было «быдло», то есть «скот». Кто не верит, почитайте воспоминания польских дворян: «Мы рыцари, а против нас русские – фактически животные, и они нас побеждают. От такого удавиться можно с горя, но очень жить хочется». Вот как-то в таком разрезе.

Российская Империя полякам угнетать украинцев не шибко давала. Наоборот, тогда пытались развивать национальные школы, готовить местную интеллигенцию. Для развития окраин цари делали немало. И вот теперь те самые «рабы и быдло» достались Польше, которая после войны была нищая, с зажравшимися помещиками и дохнущими от голода селянами. На ком можно отыграться и за чей счёт? Ну как обычно – на украинцах. Вот и начали поляки давить их по всем фронтам.

«В Польше украинцев было пять миллионов человек, или пятнадцать процентов населения. В 20-е — 30-е годы польское правительство переселяло на украинские земли отставных солдат и офицеров (так называемых «осадников»), таким образом меняя национальный состав населения в свою пользу. Закрывались сотни православных храмов. Из 440 украинских школ в 1912 году к 1937 году осталось 8. Интеллигенция составляла только 1% западноукраинского населения».

Нормой стал бесстыдный грабёж украинских крестьян, бытовые притеснения. Так что идеи о самостоятельной Украине находили горячий отклик у всех слоёв украинского населения. Именно поляки своим заоблачным чванством, тупым высокомерием, жадностью вырастили жабу западенского национализма.

В этих исторических условиях из бывших австрийских, польских и украинских офицеров возникла в 1920 году Украинская военная организация – УВО. Её лидером стал склонный к авантюрам и насилию бывший петлюровский полковник Евген Коновалец. Ядром стали его соратники по оружию. Прославились они в числе прочего засылкой банд на Советскую Украину.

Главными многовековыми врагами украинского народа УВО считала Польшу и Россию. Главное орудие борьбы – террор. В 1921 году Коновалец организовал покушение на главу Польши, такого же прирождённого террориста Пилсудского. Правда, к сожалению, неудачное. После этого Коновалец руководил своей конторой из самого города Берлина, где приобрёл массу полезных связей.

В 1929 году на националистическом съезде на базе УВО и ячеек студенческой молодёжи, духовенства и интеллигенции, так любящей подливать в огонь безнзинчик вне зависимости от географии и эпохи, была создана пресловутая Организация украинских националистов – ОУН.

Ставка на террор никуда не делась. ОУН очень бойко в Восточной Галиции и на Волыни осуществляла сотни акций саботажа. В активе её боевиков поджоги имений польских землевладельцев, бойкоты государственных школ и польской табачной и водочной монополии, жестокие убийства, десятки экспроприационных нападений на правительственные учреждения с целью получения капиталов для своей деятельности — то есть на благо партийной кассы (в просторечии — общак). Кстати, в этом деле преуспел будущий командующий УПА Роман Шухевич. Кроме планирования налётов, он лично участвовал как минимум в трёх бандитских нападениях: на конную почтовую повозку на дороге из Перемышля до Бирчи, на такой же почтовый транспорт на дороге из Калуша до Печенежина, в ограблении народного банка в Бориславе.

Оуновцы подбивали народ на бунты, неповиновение чиновникам. Поляки в ответ без особых затей подкатывали к бунтующим сёлам пушки и расстреливали из них всех, от мала до велика. Резня шла основательная и обоюдная.

В этой бойне быстро поднялся на самую верхушку ОУН бывший студент львовского политехнического института и сын священника Степан Бандера, обладавший не только организаторскими талантами, но и сильно языкастый, а также упрямый, жестокий и авантюрный.

После убийства в 1934 министра внутренних дел Польши Перацкого полиция повязала всю эту бандитскую хавиру – и Шухевича, и Бандеру. Последнего приговорили к смертной казни, но потом из соображений гуманизма помиловали. И гуманизм этот всем потом икался ещё долго.

Естественно, постепенно всё руководство Организации свалило из Польши, руководило террором из-за границы. При этом благосклонно получая помощь со всех сторон, в том числе от бурно развивающейся Германии, нацеливавшейся на захват Европы и озабоченной приобретением агентуры везде и всюду.

С 1932 года верхушка ОУН стала плотно сотрудничать с военной разведкой фашистской Германии Абвером и другими нацистскими спецслужбами. При этом украинские националисты получали от немцев щедрое финансирование. Это не мешало немцам при потеплении отношений с Польшей выдать туда нескольких находящихся в розыске оуновцев.

Определив стратегической целью построение независимой Украины в каких-то нереально широких границах, Организация украинских националистов лезла всюду, в том числе и на территорию СССР. На Советской Украине её посланники по-хозяйски обустраивали подполье, совершали теракты, вербовали сторонников. Достали они Советскую власть всерьёз – счёт к ним был крупный ещё со времён Петлюры. Это сегодня нас надуманно и нагло обвиняют во всяких терактах, к которым мы близко не стояли. Тогда ситуация была противоположная. Нас никто по дипломатическим каналам особо не обвинял, но приведение в исполнение приговоров за рубежом – это для СССР была обычная практика. В 1938 году сотрудник НКВД Павел Судоплатов в Роттердаме подарил Коновальцу коробочку конфет со взрывчаткой.

Место вождя ОУН стало вакантным, и началась, понятное дело, грызня за власть в добрых украинских традициях – теперь я главный, а вы мне ботинки чистить будете и шаровары гладить. Лидером ОУН в августе 1939 года на съезде в Риме был провозглашён бывший офицер австрийской и петлюровской армий и близкий друг немцев Андрей Мельник. Он и Коновалец были женаты на родных сестрах, так что должность перешла, можно сказать, по наследству.

При захвате гитлеровцами Польши в 1939 году оуновцы неплохо поработали на Абвер в сборе разведывательной информации, создании условий для оккупации. Немцы такого не забывали, и сразу по пришествии освободили томящихся в застенках борцов за светлое украинское будущее, в том числе Бандеру. Что привело к кровавой схватке за власть в ОУН.

При опоре на наиболее отмороженных и боевитых соратников, проверенный в деле террорист Степан Бандера на конференции в Кракове в феврале 1940 года был провозглашён лидером ОУН. В результате Организация раскололась на ОУН (М) – мельниковцев, и ОУН (Б) – бандеровцев, его ещё называли (Р) – революционный, то есть вобравшая ополоумевших радикалов, готовых на все.

В лучших украинских традициях перетекания зрады в перемоги началась взаимная резня, в которой за год было убито 400 человек на территории Польши. При этом ОУН (Б) явно побеждал, потому что перетянул на свою сторону главную спецслужбу Организации – Службу безопасности, так называемую Безпеку. Характерно, что после развала СССР освободившаяся от тоталитарного москальского гнёта Украина свою контрразведку снова назвала так же – СБУ, Безпека. Вот она, сила традиции и самые добрые воспоминания о предшественниках, прославившихся героическими зверствами. Но сердцу не прикажешь.

Немцы пытались эту взаимную резню прекратить. Германии ОУН нужен был совсем не для кровавых внутренних распрей. Но растащить в стороны эти две фракции, сцепившиеся как бешенные собаки, они так и не смогли – все равно те втихаря резали друг друга.

Присоединение Западной Украины к СССР в 1939 году вызвало дикий ажиотаж у украинских националистов — для них, в основе своей буржуев и буржуйчиков, власть над Украиной коммунистов виделась куда зловреднее, хуже польской, она подрывала основы привычного мироустройства. Гитлер держал прямой курс на скорую войну в СССР, и ОУН стал для немцев отличным инструментом ведения разведывательной деятельности, а также дестабилизации обстановки на западе советской страны путём саботажа и открытого террора. С территории Польши постоянно забрасывались на Западную Украину прошедшие подготовку в школах Абвера функционеры ОУН, создавали свои агентурные сети, резидентуры. И по привычке, даже когда это было лишним, убивали, убивали, убивали. Советских деятелей, партийных работников, просто сочувствующих СССР.

«Убили председателя колхоза, отрезали голову и унесли с собой» — это было в порядке вещей в сводках тех времён.

Советская власть сумела прилично подчистить только что присоединённые территории, напичканные враждебными элементами и агентами спецслужб противника. Были изъяты сотни тысяч единиц оружия, прихлопнуты антисоветские организации. По отчётам НКВД, только в сентябре-декабре 1940 г. ликвидированы «закалённые и весьма агрессивные» 519 банд и групп. В западных областях Украины с января по июнь 1941 г. было уничтожено 38 политических и 25 уголовных банд (273 участника). Кроме того за апрель-май 1941 г. задержано 747 нелегалов и выселено 1865 активных членов ОУН.

Постоянно происходили стычки с приходящими из Польши бандами, уничтожались и арестовывались сотни ломящихся в СССР диверсантов, шпионов и агитаторов. Но со всеми наши органы справиться не могли. И ОУН продолжала раскидывать своим сети, притом достаточно широко. Настолько, что с весны 1940 года на полном серьёзе планировала вооружённое восстание на Западной Украине — во Львове, Луцке, Черновцах, а также в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и Кубани.

Хотя наиболее рационально мыслящая часть Организации понимала прожектёрство этих идей, но наступать на горло украинской песне не хотелось. Поэтому выходило по анекдоту: «пациент, я говорю вам, приходите завтра, а вы все сегодня приходите и сегодня». В общем, это завтра длилось больше года, пока немцы не сообщили, что ребята могут отдохнуть – планируется нападение на СССР, и восстание будет преждевременным.

К нападению на Союз ОУН готовился с таким же азартным нетерпением и радостью, как и немцы. Уже не первый год в военных лагерях на территории Польши и Германии Абвер готовил украинских бойцов, диверсантов, переводчиков, необходимых для помощи во вторжении. В мае 1941 года в Польше были сформированы дружины украинских националистов под крышей Вермахта общей численностью до пятнадцати тысяч человек. Это карательный батальон «Роланд» и отряд «Нахтигаль» при полке специального назначения «Бранденбург», которому надлежало с началом войны нанести ряд диверсионных ударов в тыл Советской Армии. Насколько они были эффективны – до сих пор историки спорят. Но, так или иначе, 22 июня 1941 года проверенные оуновские бойцы, одетые в фельдграу, пересекли границу СССР и направились маршем на столицу Западной Украины Львов.

Айн, цвай, полицай.

То, что творилось во Львове в первые дни оккупации, скромно обходит своим вниманием не только украинская пропаганда. С целью не сеять раздор между народами молчала об этом и пропаганда советская. А вместе с тем все это можно выразить словами – кровавое бессмысленное зверство.

Красная Армия сдала Львов без боя. Немцы и отряд «Нахтигаль», заместителем которого был всё та же правая рука Бандеры — новоиспечённый капитан Вермахта и бывший налётчик на банки Роман Шухевич, гордо вошли в город. Толпы местных жителей встречали «хероев» овациями и букетами цветов. На радостях подзуживаемые оуновцами, а то и под их руководством, украинцы устроили жесточайшую резню.

Во Львове было много евреев. Украинцы тут же обвинили их в пособничестве москалям и в том, что якобы НКВД расстреливало в тюрьме украинских патриотов, в чем тоже почему-то виноваты евреи, ну а заодно большевики. И начались жесточайшие погромы.

«Украина для украинцев», «Паметай, народ, — Москва, Польша, жидова — твои враги, уничтожай их без пощады» — такими плакатами украсили бандеровцы «освобождённые» украинские города.

Сейчас свидомые отстранённо улыбаются, когда им напоминают об этом – мол, москальская пропаганда. Вот только остались свидетельские показания. И фотографии, которые делали немцы в восторге от такого бурного проявления народного самосознания. На этих фотках видно, как раздевают женщин догола и заставляют ползать по тротуару, а потом забивают насмерть. Как люди вытаскивают соседей, бывших знакомых, с которыми жили бок о бок, и забивают насмерть. Как людей волокут на территорию бывшей тюрьмы НКВД и забивают насмерть. Как всем этим верховодят вышедшие на свет активисты львовской Организации украинских националистов, которых в подполье скрывалось более тысячи. Теперь, с ружьями на плече и белыми повязками на рукавах, они вдруг стали бойцами украинской национальной милиции. Её главной задачей было все то же – искать большевиков и москалей и убивать, убивать, убивать. По некоторым свидетельствам в это резне активно принимали участие и воины «Нахтигаля», под дулами автоматов сгоняя на расправу людей.

Народная кровавая инициатива, на которую снисходительно взирали немцы, погрузила Львов в кровавый хаос. За три дня руками местных жителей и оуновцев по разным оценкам было уничтожено от четырёх до семи тысяч человек.

А потом прибыла специальная бригада СД, и началось планомерное изничтожение евреев и большевиков. Опять же, свидомые пропагандисты теперь открещиваются от этого, но в затеянной зачистке Львова рука об руку с бойцами полевой жандармерии и СД участвовал «Нахтигаль». На территорию превращённого в тюрьму воспитательного дома имени Абрахамовичей свозили приготовленных к ликвидации людей – евреев, русских, неблагонадёжных представителей львовской интеллигенции. Во внутреннем дворике в свете прожекторов расстреливали несчастных. Или до полусмерти били в кабинетах, потом выбрасывали с высоты на асфальт, а там добивали.

Советскими органами госбезопасности было доказано участие оуновцев и бойцов отряда «Нахтигаль» в уничтожении львовской университетской профессуры. Активные члены ОУН, в числе которых были студенты, заранее составили список неблагонадёжных прокоммунистисческих и еврейских профессоров. По этому списку немцы и бойцы «Нахтигаля» арестовали их в первые дни оккупации вместе с семьями – более сорока человек, главную львовскую интеллектуальную элиту. А потом положили всех.

Бандера говорил: «Наша власть должна быть ужасной». Она и стала ужасом для миллионов людей…

ОУН неоднократно клялся немцам в верности. Но тут Бандера взбрыкнул – по хохляцкой упёртой привычке решил проехаться на дурака и чего-то урвать в суматохе, надеясь, что прокатит.

30 июня во Львове с подачи Бандеры был провозглашён Акт создания Украинского государства (говорят, на нём подделали подписи официальных немецких лиц) и сформировано Украинское Государственное Правление. Ну и там всякая приятная нагрузка – создание собственной армии, гимн и клятвы в верности Великой Германии.

Ярослав Стецко заявил сразу же после утверждения его главой виртуальной державы:

«Политику мы будем проводить без всяких сантиментов. Мы уничтожим всех без исключения, кто станет на нашем пути… Наша власть будет политической и военной диктатурой ОУН, для врагов страшной и неумолимой».

«Украинская держава будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера утверждает новый порядок в Европе и в мире… Украинская армия будет бороться вместе с союзной немецкой армией за новый порядок во всем мире».

Об этом было объявлено и по радио. После этого националисты с опасением стали ждать реакции хозяев. Хотя на торжественном заседании и присутствовали представители Абвера, решать будет кое-кто повыше — благословенный всеми галицийскими демонами Адольф Гитлер.

Показательно, что «мельниковцы» от этой затеи благоразумно дистанцировались – они вообще были куда более осторожны.

Пару слов о самой идее украинской незалежности. Слышал мнение, что это такое национально-освободительное народное движение по созданию собственного государства. На самом деле это из другой оперы. Это сладостные мрии, мечты о великом галицийском граде на холме. Маниловщина, которая никогда не выдерживает столкновения с реальностью. А в реальности быстро приходит понимание, что маленькое селюковское царство невозможно в жерновах истории, перемалывающих огромные страны и народы. И что надо приткнуться к кому-то сильному — к Австрии, Германии. Сделав это, украинские мечтатели опять погружаются в святые мечты – как Германия и СССР перебьют друг друга, а на их руинах возникнет Великая Украина. Как США и СССР перебьют друг друга, а на радиоактивных пустошах воцарится Великая Украина. Как нефть будет по пять долларов, Россия рухнет, её территорию захватит Великая Украина, и тогда все запануют. И вообще «Америка с нами!» И полное непонимание, что они лишь ржавый инструмент политики, а никак не субъект. И вся их вожделенная свобода может привести их лишь к роли международной шлюхи, продающийся за транши и неустанно клянчащий у всех деньги под видом борьбы с вечным инфернальным врагом — москалями. Вот и вся суть незалежной идеологии – несбыточные мечты о невозможном величии. И не менее странные мечты о великом прошлом, когда они создавали цивилизацию на земле и рыли Чёрное море. Наркоманская псевдореальность, вот только приводящая к большой крови.

Вернёмся к нашим баранам и козлам. В результате немцы пару дней пытались понять, чего это было. А потом стукнули кулаком по столу – фиг вам, а не самостийность. В результате Западная Украина была включена в немецкое генерал-губернаторство.

Когда бандеровцы пытались вякнуть — мол, мы тоже кровь проливали, а где обещанная швабода, немцы в привычной им манере поставили часть руководящего состава ОУН (Б) к стенке, а ещё часть рассовали по лагерям. При этом в лагере Заксенхаузен надёжно обосновался лично пан Бандера. Впрочем, поговаривают, сидел он там неплохо, его время от времени выпускали прогуляться по городу, а также дать инструкции оуновским диверсионным группам, забрасывавшийся на советскую территорию.

Главной причиной этих карательных мер стало даже не объявление самостийного государства, хотя это и привело немцев в бешенство. Дело было в том, что бандервоцы отметились очередной резней в отношении мельниковцев, несмотря не предостережения немцев. А «мельниковцы» были под крышей Гестапо и СД.

Есть ещё одна версия, которая подтверждается показаниями сотрудников Абвера. Бандере дали значительную сумму денег на развитие движения и борьбу с большевиками, которые он успешно присвоил, а потом снова стал клянчить бабки. Самое смешное, что Мельник получил примерно такую же сумму, тоже её успешно спёр, но когда цыкнули, послушно вернул обратно. А Бандера зажилил. Это ничего не напоминает из суверенных реалий? Ну там транши МВФ и великую украинскую стену имени пана Яценюка?

На нервяке немцы прихлопнули и все органы украинского самостийного самоуправления, равно как и украинскую милицию, а командира её поставили к стенке за буйный нрав. Зато стали массово нанимать в свои полицейские подразделения украинских националистов.

Во вспомогательной полиции на август 1942 года по некоторым данным служило до ста пятидесяти тысяч украинцев. И запылали города и хаты. Иногда немцы сами изумлялись зверствами своих шавок. Но держали – кто ещё с таким удовольствием будет делать такую мерзкую работу? Палач хорошему господину необходим как воздух.

«В городе Золочеве евреев в июле 1941 г. строили по рядам, и отряды СС совместно с украинской полицией проходили по рядам с нагайками, железными ломами, палками и избивали людей. После им приказывали рыть ямы только ногтями рук, а лопатой пользоваться не разрешали. Вокруг ямы всем предлагалось раздеться догола, после чего производился расстрел с автоматов, бросанием в яму гранат, а также применялись винтовки и пулемёты. Таким образом было истреблено около семь тысяч человек… 3 апреля была ликвидация еврейского гетто. Началось истребление только одних детей, которых накладывали в мешок и зарывали в яму в живом виде, и так было истреблено около трёх сотен малышей. Остальных, взрослых мужчин и женщин, вывезли в город Еликовичи, где раздели наголо и расстреляли — около трёх тысяч человек».

По некоторым подсчётам украинские полицаи, бандеровцы и прочие националисты за период войны под умелым руководством немцев расстреляли, сожгли заживо, казнили только евреев около восьмисот тысяч. Они были главными исполнителями в Львовских лагерях смерти, где убито сто двадцать тысяч евреев. Из полутора тысяч карателей в Бабьем Яру под Киевом тысяча двести были из украинских националистов, в основном мельниковцы, ими расстреляно сто пятьдесят тысяч человек, при этом сорок тысяч детей. Это они устраивали рейды по «партизанским деревням», оставляя после себя лишь пепелища и трупы. Это такие твари, которым нет и не может быть никакого прощения.

Создавая агентурные сети, подпольные властные структуры, бандеровцы умудрились опутать ими практически всю территорию западной Украины. Самыми активными бандеровцами, по оценке немецкой полиции, были учителя.

«Аресты снова показали, что учителя составляют большинство самых активных элементов бандеровской организации. Круги украинской интеллигенции испытывают страх выступать против ярко выраженных националистических элементов». Ничего не меняется – и сегодня интеллигенция подбивает народ орать «москалей на ножи» и трындит об историческом превосходстве украинского народа.

Идя за немецкими войсками, бандеровцы входили в деревни и создавали свои органы власти. В первые же дни оккупации они установили власть свою в двухстах пятидесяти населённых пунктах. В деревнях были смотрящие от них, собиратели налогов, а также законспирированные наблюдатели службы безопасности, которые присматривали за верностью населения идее самостийности. Кстати, Безпека прославилась особой жестокостью как в отношении врагов Свободной Украины, так и в отношении соратников, вычисляя там постоянно каких-то предателей, а на деле борясь за власть.

Отношения немцев и бандеровцев были достаточно странные. С одной стороны ОУН (Б) был якобы запрещён, и в начале 1942 года официально ушёл в подполье. С другой — под крылышком немцев во Львове и окрестностях лидеры подпольного бандеровского крыла совершенно спокойно проводили свои съезды и совещания, вырабатывали политику. Почему это происходило? Очень просто. Потому что крышей их был Абвер. И значительная часть руководства были проверенными в деле агентами немецкой разведки.

Так и получалось. СД, Гестапо – это полицейские органы, чей фетиш орднунг, поэтому они вылавливали и ставили к стенке беспокойных бандеровцев, занимавшихся грабежами, вымогательствами и дезорганизующих ситуацию. Ну а в Абвере были игроки стратегического уровня. И они отлично понимали, для чего нужен ОУН.

Кто бы что не говорил, а у западных украинцев с каждым месяцем отношение к немцам портилось, переходя от доброжелательного к враждебному. Немецкие налоги опустошали амбары селян. Семьи оставались без кормильцев, которых угоняли в Германию на принудработы – фактически в рабство. Всего угнали более двух миллионов человек. И ОУН должен был послужить руслом, которое не столько погасит энергию национального недовольства, сколько направит его в нужное немцам русло.

Находящиеся якобы в контрах с немцами бандеровцы, так пострадавшие от произвола Гестапо, на самом деле выполняли важнейшую функцию. Они обеспечивали лояльную немцам власть в каждой деревне. С первых дней оккупации они зачищали села от большевиков, партизан. Они убивали или выдавали немцам советских солдат, которые не вышли из окружения. Боролись с парашютистами.

«Пунктуально выполняя бандеровский призыв «Наша власть должна быть страшной!» и приказ от 1 июля 1941 г. о «Введении коллективной ответственности (семейной и национальной)» националисты особенно издевались над семьями красноармейцев из местных украинцев. Членам семей выкалывали глаза, отрезали уши, нос, вырывали половые органы, душили колючей проволокой, разбивали головы камнями, новорождённых топили в лужах воды. «За измену матери Украине» всех сочувствующих Красной Армии бандеровцы приказывали уничтожать (включая женщин и детей), женщинам рекомендовалось после гостеприимной встречи обваривать красноармейцев кипятком, выжигать глаза и сдавать бандеровцам. Девушек, встречавшихся с «восточниками», стригли, сажали на бутылки, вешали за косы и убивали. Беспощадное уничтожение НКВДистов, сексотов, жидов и поляков шло под девизом «Мы – организованный народ и наша борьба святая!»

Одна из основных задач, поставленных перед бандеровцами – не дать повторить опыт Белоруссии, когда на значительной части территории власть была не немецкая, а партизанская. Борьба с партизанами и советскими диверсионными группами стала задачей боевых подразделений ОУН (Б). Не дать партизанам себя чувствовать спокойно в лесах. И, главное, не дать перерезать транспортные коммуникации, как это происходило в Белоруссии.

Надо сказать, Абвер при помощи бандерлогов эти задачи решил. Бандеровцы успешно справлялись с мелкими русскими диверсионными и партизанскими группами. На Западной Украине ничто не мешало передвижению германских эшелонов с техникой и солдатами для фронта. Деятельность бандеровцев таким образом сильно осложняла Красной Армии борьбу с немецкими войсками, поскольку не удавалось хотя бы немножко приостановить снабжение Вермахта, а снабжение в войне есть важнейшее условие успеха. Так что бандеровцы отлично поработали на немцев.

После ареста Бандеры встал вопрос, что делать с «Нахтигалем». Заместитель его командира Шухевич даже написал телегу командованию, что украинцы обижаются на арест их драгоценного лидера, и им даже как-то западло теперь служить под немцами. В августе 1941 года «Нахтигаль» передислоцировали в Жмеринку, там разоружили и отправили в Краков. Но без дела их не оставили. С каждым из бойцов контракт на год, в том числе с Шухевичем, и отправили воевать в Белоруссию, создав 201-й охранный батальон. За год батальон уничтожил две тысячи мирных жителей, чьи деревни банедровцы в серой форме азартно и жестоко жгли. Кстати, об этом не грех напомнить белорусским нацикам, которые мечтают вместе с украинскими братьями бороться против коварных московитов.

Но через год украинские бойцы контракт подписывать заново отказались. Не думаю, что немцы, не страдавшие лишним либерализмом, покорно дали им соскочить. Ведь националисты были фактически марионетками Абвера, такими и остались, только в новом качестве. Кто-то поступил в полицейские части. Кто-то подался в леса. Но все оставались верными Третьему Рейху.

Создание УПА

Идея создания Украинской армии витала в воздухе. В Акте о провозглашении свободной Украины от 30 июня 1941 года этот вопрос был поднят, но так и не решён.

У бандеровцев было полно боевых ячеек – так называемых боёвок, отрядов самообороны. Они были сформированы якобы против зловредных поляков, партизан и москалей с евреями. Но на деле представляли собой террористические группы.

Так или иначе в начале 1943 года ОУН (Б) было принято принципиальное решение о создании своей армии. Фактически снабжение и содержание повесили на сельских жителей, каждое село отныне кормило и снабжало соответствующее подразделение. Так же обеспечивали личным составом – было введено понятие призыва.

После принятия решения о создании УПА полицаи из бандеровцев с оружием и в форме в начале 1943 года ушли в несколько точек сбора в лесах, где создавалась УПА. Эти несколько тысяч человек и стали боевым ядром новой армии. А потом туда привлекали кого только могли. Там были не только украинцы. Даже татары, узбеки и казахи были, но они первыми попадали под раздачу, когда начинались чистки рядов.

Бадяга с формированием УПА длилась почти весь 1943 год. Наконец, несмотря на вполне разумные возражения определённой части руководства ОУН, твердившей, что такая армия сейчас нужна, как козе баян, и что лучше сосредоточиться на создании подпольных силовых и политических структур, этот монстрик УПА начал активную жизнь. Всего, по некоторым оценкам, численность украинской армии в некоторые периоды доходила до ста тысяч человек.

В начале 1943 года в неё насильно включили отдельные националистические отряды, не подчинявшиеся до того никому. Поубивали несговорчивых командиров и объявили – вы теперь нам подчиняетесь. В сентябре 1943 года ОУН (Б) объявил принудительную мобилизацию крестьян в УПА.

Была разработана структура, состоящая из нескольких Генеральных округов, округов, куреней – батальонов, сотен — рот. Должности и звания повторяли австрийскую структуру. Разработана система наград. Были созданы школы подготовки командного состава, учебки. Даже политуправление, пресса – кстати, говорят, её печатали немцы в подконтрольных им типографиях.

Первым Главкомом 1 мая 1943 года стал заслуженный бандеровец В. Ивахив. Впрочем, правил он недолго. Через пару недель его грохнула Безпека, свалив всё на немцев и наградив посмертно Золотым Крестом – такие у них там братские нравы были. В конечном итоге УПА стал руководить польский политзаключённый, известный налётчик и бывший капитан Вермахта Роман Шухевич.

Сейчас самостийные историки бредят, что эта силища была создана для борьбы против немцев. Мол, патриоты ушли в леса бороться против оккупации тевтонскими рыцарями Ридны Украины. И это совершенно наглое вранье. Неоднократно отмечалось в приказах по УПА, что главный враг – это большевики, евреи и поляки. А Вермахт трогать нельзя, поскольку он воюет против коммунистов. Были указания под страхом жесточайшего наказания ни в коем случае не совершать нападений на немецких солдат.

Однако украинская историография пестрит описания эпических битв между украинцами и немцами, когда воины УПА героически сдерживали напор немецких дивизий, в то время как Красная Армия беспомощно копошилась под Москвой и в Сталинграде. На самом деле некоторые столкновения были. В основном, оголодавшие бандеровцы грабили германские обозы и склады, потом превращавшиеся в их фантазиях в военные бронеколонны и неприступные крепости — ну типа как у режиссера Никиты Михалкова.

При немецкой пунктуальности в их отчётах отсутствуют сведения о солдатах Вермахта, павших от рук оуновцев. Видимо, редкость была невероятная, как снежного человека повстречать. Хотя, может быть, какие-то боестолкновения и даже победы были – ситуации ведь бывают и нетипичные.

Немцы с изумлением вспоминали, как на их обозы нападали воины УПА, грабили, но при этом расшаркивались в извинениях и тут же предлагали идти к ним на службу на офицерские должности.

УПА, десятки тысяч бойцов. Куда девать такую силищу? Нельзя же давать ей застояться без дела. И не на немцев же переть – те хоть и терпели неудачи на фронтах, но перемолоть славную украинскую армию им труда бы не составило.

Попробовали бандеровцы зубы на партизанах. Отдельные партизанские группы они уничтожали без труда, не давая им пускать под откос немецкие эшелоны. И вот силами нескольких батальонов, при подавляющем превосходстве в живой силе, решили разобраться с парой партизанских соединений. И тут же поняли, что для открытой войны не заточены – ну прямо как их потомки из ВСУ. Под руководством профессиональных офицеров НКВД партизаны так дали оуновцам по зубам, что те забыли, что такое лезть в партизанские леса напрямую.

Нужна была какая-то объединяющая и поднимающая боевой дух задача. И она была найдена. В начале 1943 года началось освобождение Волынской губернии от польских захватчиков.

Волынь

Помимо застарелых счетов у украинцев к панам накопились уже и новые. Немало поляков служили у немцев в полицаях и предавались излюбленному занятию – гнобить украинцев. Кроме того, немцы с готовностью назначали их на должности надзирающих за государственными землями, и опять же – чем заняться на этой работе? Правильно – гнобить украинцев, ибо нет ничего слаще для истинного пана.

Первая значительная проба сил в этом направлении была у бандеровцев ещё до официального создания УПА.

«9 февраля 1943 г. бандеровцы из банды Петра Нетовича под видом советских партизан вошли в польское село Паросле близ Владимирца Ровенской области. Крестьяне, ранее оказывавшие партизанам помощь, радушно встретили гостей. Вдоволь наугощавшись, бандиты начали насиловать женщин и девушек. Перед убийством им обрезали груди, носы и уши. Потом стали мучить остальных жителей села. Мужчин перед смертью лишали половых органов. Добивали ударами топора по голове.

Двум подросткам, братьям Горшкевичам, пытавшимся позвать на помощь настоящих партизан, разрезали животы, отрубили ноги и руки, обильно засыпали раны солью, оставив полуживых умирать в поле. Всего в этом селе было зверски замучено 173 человека, в том числе 43 ребёнка.

Когда на второй день в село вошли партизаны, они увидели в домах сельчан груды обезображенных тел, лежавших в лужах крови. В одном из домов на столе среди объедков и недопитых бутылок самогона лежал мёртвый годовалый ребёнок, голое тельце которого было прибито к доскам стола штыком. В рот ему изверги засунули недоеденный квашеный огурец».

Взаимная межнациональная дружба достигла своего пика. И летом 1943 года полякам был направлен ультиматум ОУН – за двое суток свалить с Волыни куда угодно, потом будут приняты меры.

Большинство поляков склонялись к тому, что и правда пора сваливать. Жить им спокойно не дадут. Как и умереть безболезненно. Но тут вмешалось правительство Польши в изгнании – оно смылось в Лондон ещё до того, как польские войска сдали немцам Варшаву. И теперь эти дезертиры считались руководителями Польской Республики.

На Волыни действовали польские эмиссары, отряды Армии Крайовы – польских военных структур. Они и приходили к селянам:

— Оставаться на месте. Иначе потеряем Волынь.

Тогда поляков начали убивать. Чтобы предотвратить резню, к бандеровцам прибыл на встречу представитель польского правительства Ян Румель. Тут, надо сказать, бандеровцы немножко погорячились и слегка нарушили дипломатические процедуры — привязали посла живьём к лошадям и разорвали на части.

А после этого началось массовое истребление. Утром кровососы заходили в село, где крестьяне собирались в костёле. И вырезали всех. Людей перепиливали пилами живьём. Маленьких детей насаживали на колья забора.

Откровения банедровки:

“Мы все ходили в бандерах, днем отсыпались по хатам, а ночью ходили и ездили по сёлам. Нам давались задания душить тех, кто укрывал пленных русских и самих пленных. Этим занимались мужчины, а мы, женщины, перебирали одежду, отбирали коров и свиней у погибших людей, скот резали, все перерабатывали, тушили и укладывали в бочки. Однажды за одну ночь в селе Романове задушили 84 человека. Старших людей и старых душили, а детей маленьких за ножки − раз, ударил головкой об дверь – и готово, и на воз. Мы жалели своих мужчин, что они крепко намучаются за ночь, но за день отоспятся и на следующую ночь − в другое село.

Нам был дан приказ: евреев, поляков, русских пленных и тех, кто прячет их, всех душить без пощады. В отряды брали молодых здоровых парней, чтобы душить людей. Так, из Верховки два брата Левчукив, Николай и Степан, не захотели душить, убежали домой. Мы приговорили их к казни.

В Новоселках Ривненской области была одна комсомолка Мотря. Мы ее забрали на Верховку к старому Жабскому и давай доставать у живой сердце. Старый Саливон в одной руке держал часы, а в другой сердце, чтобы проверить, сколько ещё будет биться сердце в руке”.

Мне мой дед, нарком внутренних дел Украины, который ненавидел бандеровцев люто, говорил:

— Хуже их никого нет по жестокости и коварству. Басмачи те же самые просто дети по сравнению с ними.

Глядя на их похождения, всегда задавался вопросом – почему они такие? Как они до такого скотства дошли? Как людей, которые до того занимались сельским трудом, были ремесленниками, а то и преподавателями в университетах, священнослужителями, можно было подбить на такие зверства, и чтобы они творили их с таким энтузиазмом?

Мне кажется, на них всех каинова печать исторического предательства. Как не крути, а когда-то это были обычные славяне. Вот только в ХIII веке, когда наши князя бились за православную веру, князь Даниил Галицкий отчалил в католичество, приняв из рук папы Римского титул короля Галиции, а заодно подчинил схизматикам Галицко-Волынское княжество. И эта часть славянского народа встала на путь предательства. А где предательство, там и рабство. Именно за рабов их считали поляки, а позже и австрияки, румыны.

Вот и сложился комплекс раба. С одной стороны, видимая покорность – начальство там всегда было в почёте. Человек в галстуке – уже причина бить ему поклон. А с другой стороны — копившаяся столетиями ненависть, сначала конкретная, а потом иррациональная, направленная на весь мир. Так что ночью человека с портфелем можно и повесить на его галстуке. Плюс к этому народ столетиями держали в чёрном теле, не давали допуска к образованию, да ещё хуторская ментальность, когда сосед – враг, зарящийся на твоего хряка, а вовсе не опора в трудную годину, как на Руси. А советская власть пробыла там слишком мало, чтобы они почувствовали себя людьми, которым принадлежит страна, а не забитым скотом, как при поляках и австрияках.

А ещё диковатое преломление католичества. Именно униаты всегда с готовностью резали своих православных братьев-славян. Львов был православным интеллигентным городом, пока австрияки не сказали фас, и тогда западенцы вырезали, как говорят, до двадцати тысяч русин – православных русских. И с тех пор Львов стал оплотом западенства. Наверное, это же ждёт и Одессу, если так дальше пойдёт. Западенство распространяется сейчас по Украине как чума.

Волынская резня имела оборотную сторону. Похоже, инициировали её все же немцы, которых не устраивала активность на Волыни польского подполья, военных отрядов Армии Крайовы. Когда бандеровцы начинали резню, поляки предупреждали, что на территории Польши прилетит ответка украинцам. Руководители ОУН (Б) отмахнулись – по большому счёту им было плевать на своих земляков. Их интересовала только абсолютная власть над ними.

Сколько погибло в ходе этих столкновений? Историки сходятся на цифре в восемьдесят тысяч поляков. И ещё двадцать тысяч украинцев вырезали поляки на территории Польши якобы в отместку за Волынь, а на деле больше сводя какие то старые счёты и тоже предаваясь откровенному разбою.

В глухой обороне

Отгремели бои под Сталинградом. Дела у немцев на фронтах шли все хуже. Были выбиты и пленены их лучшие дивизии. И немчура стала присматриваться к потенциальным союзникам, на которых раньше почти не обращала внимания из-за их никчёмности. Но когда припрёт, так кому-то и румын — солдат.

Тевтонский взор упал на украинцев. А что – фашизм в массе своей любят, Гитлеру преданы, так пусть воют. Вот и был объявлен летом 1943 года конкурс на вступление в созданную украинскую дивизию СС «Галичина». По всей Украине начали рассекать вербовщики.

— А що це за СС? – спрашивали кандидаты из крестьян.

— Сечевые стрельцы.

— А-а-а… Тогда пишите меня…

На двенадцать тысяч вакансий припёрлось где-то восемьдесят тысяч соискателей. Всех желающих принять на службу немцы не смогли, но, видя такой энтузиазм, оставшихся за бортом пристроили в полицейские полки при «Галичине».

В июле 1943 года во Львове по радостному поводу создания украинской дивизии СС был проведён парад, где присутствовал Митрополит униатской церкви Шептицкий. Выступили видные деятели западенской науки и культуры. Профессор Кубийович вещал с трибуны верным сынам Галиции:

— Вы должны плечом к плечу с непобедимой немецкой армией раз и навсегда уничтожить жидовско-большевистскую заразу, которая ненасытно обливается кровью нашего народа.

И отбывали новобранцы в военные лагеря в Польшу – постигать азы военного дела. Там принимали присягу, голосисто крича:

«Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение немецкой армии. Я присягаю немецкому вождю и Верховному командующему немецкой армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании».

Военное дело украинские эсесовцы усвоили неважно. Первое же серьёзное боестолкновение с Красной Армией под Бродами в июле 1944 года фактически выкосило дивизию.

Не умеют они воевать, не дано им это.

Зато, как всегда, отличились националисты в карательных акциях – в Польше, Белоруссии, на Украине, Югославии, Чехословакии.

В феврале 1944 года солдаты украинской дивизии СС «Галичина» по приказу немцев заживо сожгли около тысячи поляков в деревне Гута Пиняцка. 12 марта 1944 г., боевики УПА и 4-й полицейский полк дивизии СС «Галичина» совместно напали на польское село Паликровы (бывшее львовское воеводство, ныне — территория Польши). Повыгоняв жителей из домов, начали сортировать их по национальному признаку. После отделения поляков расстреляли их из пулемётов. Погибло 365 человек, в основном женщины и дети.

Когда тыкаешь в морду этими фактами свидомым теоретикам, то слышишь в ответ: «А вы докажите!» Это Вам не отравление русским газом в Англии и сверхубедительное мнение Терезы Мэй в стиле «мне так кажется, значит так и есть». Тут как-то серьёзнее надо быть. Чтобы с хором живых свидетелей и с аккомпанементом экспертов-балистиков. И чтобы цифровая видеозапись происшествия с наружных скрытых камер. И чтоб на Библии все клялись и на американской Конституции. Но ведь всё это было – и никуда нашим небратьям от этого национального позора не деться.

По мере того, как личный состав «Галичины» изничтожался, и желающих встать на их место не находилось, немцы начали принудительную мобилизацию. Заезжали в село, обычно, когда все в церкви. Оцепляли. Вытаскивали оттуда молодых парней – и в учебный центр. Примерно такие же методы мобилизации использовали и бандеровцы, силой затаскивая в ряды УПА новобранцев. А отказников били шомполами. Тех, кто упорствовал, казнили. Кстати, в основном от рук банеровской нечисти гибли их земляки – украинцы. Никогда банедровцы их не жалели, целью ставили – чтобы селянин боялся их сильнее, чем немца и русского.

Немцев теснили. Вот уже взят Харьков. Киев. Советские войска подошли к Западной Украине. И тогда гитлеровцы бросили играть в мнимое противостояние с бандеровцами. Они открыто стали их готовить к борьбе с Красной Армией. Для этого начали заваливать их оружием.

По архивным данным только со складов группы армий «Юг» немцы передали УПА до сентября 1944 г. более 700 миномётов, 10 тысяч пулемётов, 26 тысяч автоматов, 20 тысяч винтовок, 100 тысяч гранат.

Когда стало понятно, что Украину немцам не удержать, бандеровцы по всей республике стали ховать схроны с оружием, боеприпасами, рыть укрытия, готовиться к подпольной борьбе. Абвер тоже вёл свою работу, прикомандировывая к отрядам бандеровцев офицеров связи, которые будут ответственных за контакты с немецким командованием и координацию действий.

И опять немцы давили на сознание руководителям ОУН-УПА: «Главное — борьба с советскими войсками и перерезание коммуникаций. Взрывайте железнодорожные пути, уничтожайте колонны. Отрабатывайте те немалые средства, которые на вас тратит Третий Рейх».

И вот час настал. Красная армия на Западной Украине. И их там встретило организованное украинское войско.

Удары в спину

О противостоянии Красной армии, НКВД с бандеровцами сегодня известно немало.

Советские военные столкнулись с организованным сопротивлением больших масс людей. Леса были как комарами заполнены этой нечистью. У них там и артиллерия была, и танки. Они не отваживаясь в открытую мериться силами с большими подразделениями РККА, ограничивались нападениями на колонны, маленькие гарнизоны. Но укусы их были болезненны.

Бандеровцы пускали под откос военные эшелоны, как этого требовали немцы. Да, подставлялись под ответные действия, теряли людей. Но немцам не откажешь – всё же чуть ли не каждый день над лесами пролетают их самолёты, приземляются на специальные площадки, привозят боеприпасы, медикаменты.

Красная армия шла вперёд, но за тылы было неспокойно. Нашим воинам УПА била в спину. Вся тяжесть борьбы с ней легла на войска НКВД – ВВ и погранцов.

Иногда бандеровцы наносили воистину сокрушительные удары нашим войскам. Так, попал в засаду и был убит самый молодой командующий фронтом, легендарный генерал Ватутин. Бандеровцы, расстреляв его машину, спрятались в пещерах, откуда, как считали, их не выбить Единственный случай во Вторую мировую войну применения боевой химии – из Москвы приехала специальная часть и заполнила все эти проклятые пещеры газами.

Первое время боестолкновения с бандеровцами были достаточно масштабными. И гибли «незалежники» тысячами.

21-27 апреля 1944 года во время операции в Кременецких лесах (Тернопольская область) в составе частей войск НКВД участвовало 15 лёгких танков, со стороны оуновцев применялись миномёты, пулемёты и ручное вооружение. Убито 2018 бойцов УПА, попало в плен 1570. В качестве трофеев войска НКВД захватили один самолёт У-2, 7 пушек, 5 станковых и 42 ручных пулемётов, 15 миномётов, 6 противотанковых ружей, 31 автомат, 298 винтовок, типографию с бумагой и большое количество вещевого имущества и продовольствия. Интересно, что в плен взяли более полусотни немцев, которых Вермахт оставил для укрепления союзников и присмотра за ними – чтобы от рук не отбились.

Для себя главными задачами бандеровцы считали не столько противодействие Красной армии, сколько воспрепятствование установлению советской власти, укреплению её влияния на сельское население. Они считали, что если москали и будут хозяевами в городах, то в селе должен оставаться на веки вечные хозяином ОУН.

Они успешно запугивали мирное население. Люди укрывали их, оказывали помощь. На каждом селе висело кормление подразделения УПА, да ещё была законспирированная группа СБ. Последние вычисляли «предателей украинского народа» и казнили самым жесточайшим образом, как обычно изощряясь в зверствах.

Особенно озлобление бандеровцев было направлено на присылаемых из России специалистов, которые были призваны восстановить хозяйство. Обычных строителей, которые наглядно показывали – новая власть пришла дать вам лучшую жизнь, националисты ненавидели даже больше бойцов НКВД.

Убить за раз одиннадцать специалистов из России, среди которых агрономы, механизаторы, да часть ещё и женщины, обрубить им живьём руки и ноги, а потом снести головы – это в порядке вещей. Читаешь оперативные сводки – и все нк понмиаешь, как такое могло быть. Но было же. Такова вот мрия о свободной Украине — она требует обрубания ног и голов.

Счёт жертв националистов шёл на тысячи. Убивали председателей сельсоветов и колхозов, пачками клали секретарей райкомов – не помогала часто и охрана НКВД. И принародные казни, казни, казни. Кстати, в промышленных масштабах банедровцы казнили и своих – за попытки сотрудничество с москалями, за отказ идти в УПА, много за чего. Один сотрудник СБ хвастался, что вычислил и удушил своим штатным шнурком (они были положены Безпеке) четыре сотни предателей.

В 1944 году бандеровцы поставили перед собой две главные задачи – саботаж сбора урожая и срыв призыва в Красную армию. Хрущёв предложил призвать всех западенцев – кого в боевые, кого в обслугу, чтобы выбить социальную базу националистов. И бандеровцы прекрасно ощущали опасность. Военкоматы, машины с призывниками стали их главной целью. Вырезались семьи тех, кто являлся в военкоматы. Захваченным красноармейцам перед смертью выкалывали глаза, раздевали, обливали бензином и поджигали живыми факелами, жгли огнём руки и ноги.

Описывать бесконечные зверства смысла нет – их жертвами после освобождения Украины от немцев стали десятки тысяч сотрудников правоохранительные органов, госструктур и обычных людей. Не щадили они никого. Сейчас наследники их дела и идеологии опять же пытаются корчить загадочные рожи – мол, НКВД все это творило для дезинформации притворяясь бандеровцами, а мы и не при чем. Очередные легенды острова Пасхи.

Между тем в среде украинских националистов кипела политическая жизнь. В ещё не освобождённой от немцев Львовской области в лесничестве в Самборских лесах летом 1944 года состоялся Первый большой собор Украинской главной освободительной рады – эдакого парламента незалежной Украины. Сейчас высокомудрые свидомиты с удовольствием пишут, как делегаты первого легитимного парламента Украины проявляли чудеса хитрости, прячась от немцев и соблюдая конспирацию. На деле под колпаком Абвера все это и проходило. Фотографии того мероприятия – охраняли его два роя УПА, все в форме немецких полицаев, с собаками. Националисты так мило доказывают – мол, это перешедшие на сторону свободной Украины полицаи. Правильнее будет – делегированные Вермахтом в УПА.

На этом сходняке были приняты проект конституции, присяга УПА и прочая ерундистика, призванная хоть как-то легитимизировать бандформирования. Делегаты были по большей части интеллигентными мозгляками, они должны были придать этой наркоманской тусовке лоск респектабельности. Украинские историки на голубом глазу вещают, что тогда было создано легитимное украинское государство, а москали, освободившие Украину – оккупанты.

Когда немцев наконец окончательно вышибли с Украины, они с горя выпустили из подвала Кракена – то есть Бандеру. Мол, теперь они снова друзья и партнёры, давай вместе бить русских. И ОУН начала в невиданных масштабах производить совершенно дикие политические декларации и призывы по международным и внутренним делам. Например, поляков, которых бандеровцы резали десятками тысяч, призывали забыть мелкие разногласия и единой семьёй сплотиться в борьбе с большевиками.

Худо-бедно в 1944 — начале 1945 года войска НКВД перемололи все более-менее приличные националистические банды. Бандеровцы все больше прятались по схронам и переходили к нелегальной работе. Что требовало от правоохранительных органов новых методов борьбы.

Упор советскими силовыми структурами был сделан не на масштабные операции, а на точечную агентурную работу. НКВД начало использовать КРГ (конспиративно-разведывательные группы), куда обычно входил офицер НКВД и несколько раскаявшихся бандеровцев, зарабатывавших прощение кровью. Они знали местность, бандитов, проявляли чудеса изобретательности и давили, давили, давили гидру.

Мне дед рассказывал, что когда в 1945 году переводился с поста наркома внутренних дел Украины в Москву, то подбил бабки – с 1943 по 1945 год войска и правоохранительные органы потеряли восемь тысяч человек, угрохав в ответ 140 тысяч бандеровцев. Цифры потом ходили разные, но эти мне видятся наиболее реальными.

У руководства ОУН случилась настоящая истерика. Какое-то животное чувство толкало их на призывы – убивать, убивать, убивать. Своих, чужих – какая разница. Летом 1945 года Роман Шухевич, которому через десятки лет Президент Ющенко посмертно присвоит звание Героя Украины, выдвинул установку: «УПА должна действовать так, чтобы все, кто Советскую власть поддерживает, уничтожались. Повторяю, не запугивать, а физически уничтожать. Пусть из украинского населения останется половина — ничего страшного нет». Пусть погибнет народ, но воцарится Украина. Этот потусторонний зыбкий призрак Вильны Украины забирал тысячи и тысячи жизней. Этому мороку его жрецы-бандеровцы готовы были принести в жертву большую часть своего народа. Это истинное помешательство, а не стремление к свободе. Но ведь и современных свидомитов вполне устраивает такая постановка вопроса. Они не меняются.

Между тем ситуация кардинально менялась с каждым месяцем. Крестьяне начинали считать советскую власть властью законной и сильной. Почву под ногами ОУН терял. Все крупные формирования повстанческой армии перемолоты.

Воевать бандеровцы никогда не умели. При боестолкновениях с бойцами НКВД, имевшими подавляющее превосходство в автоматическом оружии, что даёт в лесном бою победное превосходство в плотности огня, проигрывали иногда вчистую – теряли целые отряды, не убив в ответ ни одного «москаля». Зато достигли совершенства в конспирации и оперативной работе. Опутали Республику явками, схронами. Разведчиками и связными у них были пацаны начиная с десяти лет, девчонки. Кстати, президент Кучма, который двинул в массы тезис «Украина не Россия», знал, о чем говорит. Эту исконно-посконную мудрость ему поведали бандеровские старшие товарищи, у которых он ещё пацаном был связным.

Закончилась война. До 9 мая над украинскими лесами летали немецкие самолёты и сбрасывали грузы для доблестных воинов УПА. После окончания войны самолёты летать не перестали, и грузы шли все так же бесперебойно. Только самолёты стали американскими. Пиндосы буквально через день после войны поставили бандеровцев к себе на довольствие. Ну как же – незалежность без внешнего финансирования и материального обеспечения никак не катит. И без внешнего управления, кстати, тоже.

Эшелон за эшелоном – основных пособников банедровцев вывезли в места с суровым климатом. Уничтожены боевые ячейки УПА и СБ. Многие лагеря упакованы незалежниками. Число их таяло с каждым днём.

Одна за другой шли амнистии, и рассчитывавшие на прощение бойцы УПА тысячами вылезали из лесов. В результате там по большей части оставались лишь совершенно безумные фанатики. К их чести они ни во что не ставили ни свою, ни чужие жизни и бились всегда до конца.

На Украину пригнали новые силы. Практически за каждый населённый пункт отвечали войска НКВД и сотрудники милиции. Шли сплошным потоком зачистки, выявлялись схроны.

Держались бандеровцы стойко. Надо отметить, что немцы их отлично проконсультировали – была создана реально трудно выявляемая агентурная сеть. Постепенно руководство националистическим движением уходило от УПА к Безпеке — эти душегубы стали главными.

Некоторое время эта нечистая сила из лесов ещё отваживалась на отдельные вылазки. Даже на масштабные. Так, перед выборами в Верховный совет Союза в 1946 году они захватили несколько населённых пунктов, устроив там агитацию и казни, но сорвать голосование не могли. Это официально подвело черту под их легитимностью – украинский народ избрал себе власть, и Бандере в ней места не нашлось.

Постепенно наши органы передушили основных лидеров. В 1950 году убит Шухевич. В 1952 году сотрудники МГБ взяли последнего командующего УПА Кука, что считается концом вооружённого сопротивления. А в 1959 году советская разведка завалила в Мюнхене самого Степана Бандеру.

Сильно менялась жизнь простых украинцев. Один из крупных бандеровцев перешёл на нашу сторону, когда его повозили по Республике и показали, чего достигла советская власть на Украине. Сейчас это кажется пропагандой, но ведь на самом деле советская власть не просто изменила условия жизни крестьян и рабочих, а перевела на качественно иной уровень.

Последыши и опарыши

Союзники передали нам пленённых бойцов Русской освободительной армии. А бандеровцев не стали – мол, они боролись не за фашизм, а за своё государство.

Западные люди по сути своей холодные прагматики. И понимают, насколько важен человеческий ресурс, притом весьма специфический. Поэтому они рачительно наиболее активных украинских националистов переучили в своих разведшколах и стали пачками забрасывать в СССР для разведки и террора. А основную массу расселили по разным странам. Больше всего уехало в Канаду, поэтому оттуда сегодня столько смрадной вони по украинским делам. Это гнездо палачей, предателей и мерзавцев. Недаром в Торонто многие годы действовало правительство в изгнании Свободной Украины, которой не было никогда.

Таким образом политическая жизнь мифической, как Атлантида (хотя Атлантида реальнее) Свободной Галицийской Украины в пятидесятые годы откочевала на Запад и за лужу. Там издавались проукраинские антисоветские журналы, действовали какие-то националистические общества типа НТС, какие-то левые правительства. Лидеры непризнанной Украины за рубежом исправно ломали комедию, на полном серьёзе призывая США сбросить на Украину несколько атомных бомб, а освободившуюся землю заселить верными людьми из Канады.

Все это было игрушечно, не по-настоящему, никакого отношения к истинным проблемам покинутой националистами страны не имело. Но спонсировалось нашими врагами весьма щедро. На случай – а может все эти пыльные куклы ушедших времён ещё пригодятся. Хотя в это никто не верил. Но вот пришёл Горбатый – и проект заработал, как заржавевший, но все ещё на ходу рыдван. Сдвинулся с места. И стал разгоняться – теперь не остановишь.

Впрочем, на самой Украине возвращение живых мертвецов началось ещё раньше — после прихода Никиты Сергеевича Хрущёва к власти. Не то, чтобы он любил украинских националистов. Скорее даже ненавидел, во всяком случае, призывал НКВД в бытность свою руководителем республики к более активным расправам. Но просто вдруг неожиданно они оказались ему нужны в борьбе с тенью Вождя. Мол, Сталин такой сякой, репрессировал татар, ингушей и несчастных украинцев. А мы всех простили.

Тогда тихой сапой в парторганы, в культуру, в правоохранительную систему, даже в госбезопасность стали просачиваться люди с пробандервоскими взглядами.

У меня деду за депортацию бандеровцев дали Орден Красного Знамени № 94000. Так в начале шестидесятых была партконференция в Киеве, куда съехались партактивисты, творческая украинская интеллигенция. И таким бандеровским духом там повеяло! В те времена недобитки стали открыто выставлять претензии за гонения на националистов. Ну, и деду досталось.

— НКВД наших родных выселяло. Они преступники, — орал какой-то недоклассик украинской литературы – фамилию не помню, она утрачена в народной памяти из-за его никчемности.

А Хрущёву что сказать после его откровений о зверствах Сталина? Вот и кивал. В результате по приезду в Москву Указ издал, и у деда орден отобрали. Не в ордене дело, а в дикой постановке вопроса. И в возрождении галицийского духа.

Ну а с развалом СССР пошло-поехало. Маскировавшийся долгие годы под советского руководителя бандеровский недобиток Кравчук стал президентом. Ющенко, судя по воспоминаниям которого, его папаша работал на Гестапо, стал президентом. Мошенник Порошенко стал президентом. Какая страна, такие и президенты.

Глядя на горящий Дом профсоюзов, я немножко не разделяю причитаний по этому поводу – мол, кошмар, ужас, как такое может быть? Это для нас ужас и кошмар. А для нациков – просто нормальный рабочий момент. Они всегда так поступали – смотрите Волынь и прочие места боевой славы Украинского Легиона.

Почему так получилось? Где недоработали? Где упустили?

Вообще для меня лично сама идея украинской государственности видится совершенно ущербной. Ну не было такого государства. И не надо.

Тут одна раскрученная западенская писательница-фантастка трындела о том, что для процесса исторического образования сплочённой украинской нации народа необходимо повязать всех кровью. Тогда, оказывается, возникнет такая отличная национальная самоидентификация. Интересно, кому хочется быть в таком самоидентифицированном новом народе, повязанном кровью невинных жертв и с кровавым кондитером в роли президента? Это не государство, а свирепая банда. Впрочем, всё это в русле национальной незалежной традиции.

Кстати, это квазигосударство всегда пытаются создать как противовес России, частью которой большая Украина всегда была. И всегда эти эксперименты сопровождаются грязью, кровью и тупостью. Ведь основа этого навязываемого Вселенной государства – упёртая западенская селюковская жестокость и странные наркоманские мечты, которыми они умудрились заразить даже проживающих на Украине русских. К тому же испокон веков главная внешняя опора самостийного украинства – исторические враги России, мечтающие уничтожить и нашу страну, и наш народ. Там американские, английские, немецкие фашисты и прочая сволочь. Завтра украинцы под Халифат лягут, лишь бы москалям худо было. Такая вот незалежность.

Тут возникает принципиальный вопрос ребром – а все ли подряд этнические или территориальные группы имеют право рассчитывать на собственную государственность? Мой Красносельский район Москвы непостижимым образом захватила банда умственно неполноценных либерал-депутатов. Завтра они объявят район великой либеральной державой и потребуют самостийности, отдельного языка – нет его, так выдумаем. И что, ниц перед ними упасть и подпасть под их бред? По-моему, идея о западенской независимости из этой сферы – несбыточные странные мечты.

Хотя этот вопрос достаточно спорный. Может быть, я и не прав, сгущаю краски, чего-то недопонял. Но вот в одном я уверен – слишком мягко с этими кровопийцами обошёлся товарищ Сталин и его последователи. Да, передавили их немало. Но вопроса это не решило. Говорят, Сталину предлагали переселить всех западенцев, как крымских татар, лечиться холодом, но потом вельможные украинцы уговорили – простите дураков. Простил. А зря.

Может это гены у них такие дефектные? Но ведь большинство тех западных украинцев, кого выслали с Украины, после лагерей и ссылок прижились в России, и их дети – уже нормальные люди, никого не жгут живьём и не отрезают головы. И русский, бомбящий детсады на Донбассе – это западенская бандеровская сволочь. А западный украинец, защищающий Донбасс – это русский, кто бы по крови не был.

Как бы то ни было, такой вот токсичный социокультурный код терзает много десятилетий Украину. Это не разжигание межнациональной розни, я искренне считаю, что люди от рождения все равны. А вот содержание голов, которое закладывают твои предки, и образ жизни – это отдельная песня!

И ведь во многом сломали это нацистский культурный код при Советской власти. И всё это воспряло, как какое-то чудовище из мрака, когда центральная власть ослабла. Выходит, западенское мировоззрение после войны воспроизводилось из поколения в поколение – в домах, семьях, коллективах. И вот вам результат — АТО, дом профсоюзов, разорванные детские тела на Донбассе.

Бандера вернулся. В его честь называют проспекты. Ему и его подельникам ставят памятники. Тупик Шухевича, проспект Бандеры. И памятники героям ОУН-УПА. Этого достаточно, чтобы не примирить меня с нынешней фашистской Украиной никогда.

Рано или поздно снова встанет вопрос – что делать с этим сбродом, когда нацистский режим на Украине рухнет? Для начала нужно изучать прошлое. И не повторять ошибок.

Текст длинный, но наболело!

Хочу добавить, что в статье речь идёт, конечно, не об украинском народе в целом, а о его худших и мерзких представителях и самых злокачественных псевдонациональных идеях. От которых, кстати, сами украинцы – что восточные, что западные, страдали всегда больше всех.

Все этим вопросы в художественной форме затронул в своей книге — как уже писал – Сергей Зверев «Палачи и герои». Если кто сподобится прочитать, жду мнений и обсуждений — если не трудно…

Каюсь, что выложил такой мрачный материал перед Светлой Пасхой. Но делаю это и память невинно замученных нацистскими садистами русских, православных людей. И чтобы такое никогда больше не повторялось на нашей земле.

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