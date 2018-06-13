18 марта 1915 года - чёрный день дарданелльской эскадры

Фото из открытых источников

18 марта 1915 г. состоялся генеральный штурм Дарданелл союзной эскадрой в ходе морского этапа Дарданелльской операции (19 февраля 1915 г. - 9 января 1916 г.). Это стратегическое поражение во многом предопределило дальнейший ход войны.

Дарданелльская операция - совокупность действий англо-французских сил по форсированию Дарданелл и связанные с этим процессом сухопутные боевые действия на Галлиполийском полуострове. Необходимость захвата Дарданелл в случае противостояния с Оттоманской империей определялась рядом факторов. Во-первых, вступление Турции в войну в ноябре 1914 г. изолировало Россию от союзников – что ослабляло восточный фронт борьбы с германским блоком. Во-вторых, необходимо было осуществить изоляцию Германии, главного врага, от Турции. Блокада Германии эффективной без закрытия Дарданелл быть не могла. В-третьих, необходимо было повлиять на Турцию для вывода ее из войны. В-четвертых, достигалось влияние на позицию нейтральных стран, прежде всего Румынии, Греции и Болгарии.

Первой фазой операции была морская.

Тяжелое поражение союзного флота

18-е марта – решительный штурм Дарданелл и одновременно черный день англо-французской эскадры, оперирующей в Проливах. Он ознаменовался гибелью нескольких крупных кораблей.

Британцы в этот день задействовали: новейший линкор-дредноут «Куин Элизабет», линейный крейсер "Инфлексибл", линкоры-додредноуты «Лорд Нельсон», «Агамемнон», «Иррезистебл», «Вендженс», «Оушен», «Суифтшер», «Трайэмф», «Альбион», «Принц Джордж», «Маджестик», а французы – «Буве», «Шарлемань», «Сюффрен», «Голуа». Резерв (прикрытие тральщиков) – британские додредноуты «Канопус» и «Корнуоллис». Т. о., союзная группировка включала 18 линкоров – 3 дивизии и резерв.

Бой с береговыми батареями и фортами турок начался в 10 ч. 30 мин. «Куин Элизабет» вступил в бой с 2-мя фортами Чанака, тогда как «Лорд Нельсон», «Инфлексибл» и «Агамемнон» вели бомбардировку Килид-Бара, а «Трайэмф» и «Принц Джордж» прикрывали соответственно азиатский и европейский фланги эскадры. 152-мм гаубицы накрыли «Агамемнон» (12 попаданий за полчаса). Получил ряд попаданий и «Инфлексибл». А в 16 часов подорвался на мине – корабль принял 2 тыс. тонн воды, погибло 20 человек.

В 13 часов 45 минут вступила в бой 3-я дивизия линкоров. Под прикрытием миноносцев дивизия стала расстреливать прямой наводкой Чанакские укрепления и Килид-Бар. Корабли начали расстреливаться многочисленными турецкими батареями разных калибров. Хоть данный огонь существенного ущерба корабельной броне причинить не мог, но постоянное попадание снарядов (прежде всего фугасного действия) в надстройки линкоров наносило потери экипажам, причиняло ущерб боеспособности, управляемости и живучести кораблей.

В это время союзный флот понес самые тяжелые потери. Несколько тяжелых снарядов получил «Сюффрен», а «Голуа» (также до этого получивший ряд попаданий) нарвался на мину и отходил с сильным креном. «Буве» также получил много попаданий снарядов в корпус (в т. ч. 2 - 356-мм калибра), и в 14 часов подорвался на минном заграждении. Взорвался артиллерийский погреб, и корабль затонул, унося с собой 648 человек экипажа.

«Иррезистибл» также получил серьезные повреждения (так, были выведены из строя обе башни), а в 16 часов 15 минут наскочил на мину. Потери в людях - 20 убитых, команда эвакуирована.

С приближением вечера флоту в 18 часов было приказано выйти из Дарданелл. В этот момент происходит следующая катастрофа - «Оушен» подорвался на мине и был оставлен экипажем. К утру следующего дня брошенные корабли - «Оушен» и «Иррезистибл» - были добиты огнем турецких батарей.

В итоге из 16 линкоров - непосредственных участников операции – погибло 3 («Иррезистибл», «Буве», «Оушен»), 3 («Инфлексибл», «Голуа», «Сюффрен») оказались настолько повреждены артогнем, что оба последних отправили в доковый ремонт. 14 попаданий получил «Сюффрен» (и чуть не погиб от взрыва боезапаса). Серьезные повреждения подводной части корпуса получил «Голуа». Более умеренно пострадали еще два - «Альбион» и «Агамемнон»: на первом повреждены обе башни главного калибра, а на втором - 305-мм орудие.

В итоге турки своим минно-артиллерийским оружием фактически ополовинили костяк эскадры союзников в Дарданеллах. Мины, внесшие опустошения в ряды англо-французской эскадры, были установлены минным заградителем «Нусрет», который нанес таким образом самый большой ущерб флотам стран Антанты на Средиземном море: его мины стали причиной гибели сразу трех линкоров - «Иррезистебла», «Оушена» и «Буве».

Общие потери англо-французов в людях - до 800 человек, германо-турок - 40 человек убитых и 74 человека раненых (в т. ч. 18 германцев). Действие артогня союзников на форты турок было существенно, но значительно меньше, чем предполагалось: лишь оборонявшие вход в Проливы батареи были обезврежены. Всего было выведено из строя лишь 8 турецких и германских орудий (в т. ч. 4 окончательно).

Стратегические последствия

Потеря темпа была ключевым обстоятельством для исхода Дарданелльской операции: вялотекущая морская операция с ограниченными целями продолжалась почти месяц до решительного штурма 18-го марта. Хотя, как в один голос отмечают и участники событий, и исследователи операции, быстрый серьезный штурм в феврале сулил гораздо больше шансов на успех, хотя бы исходя из фактора постепенного усиления турками береговой обороны.

Но после боя 18-го марта главной неприятностью для германо-турок был тот факт, что они израсходовали свыше половины артиллерийских боеприпасов (в том числе почти все тяжелые снаряды) – и если бы англо-французы на следующий день повторили удар с моря, береговая оборона почти наверняка была бы подавлена.

Но этого сделано не было, и в итоге – за месяц морского штурма Дарданелл был упущен момент начала десантной операции, и турки успели принять необходимые антидесантные меры.

Неудача 18-го марта имела важнейшие политические последствия: Болгария ускорила процесс сближения с Германским блоком, в Греции пришли к власти германофилы, а Италия пока воздержалась от присоединения к Антанте.

А затем, после неудачи комбинированного этапа, операция окончательно провалилась, и Россия оказалась надолго отрезанной от союзников по Антанте.

Источник