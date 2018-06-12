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Коронация императора Александра III. Что стоит знать?

Вторник, 12 Июня 2018 07:50
Коронация императора Александра III. Что стоит знать? Фото из открытых источников

Это был один из наиболее сильных правителей России, царствование которого, к сожалению, было недолгим.

 

Ему принадлежат многие крылатые фразы, например: “Когда русский царь удит рыбу, Европа может и подождать”. Или: “У России есть только два верных союзника — ее армия и военно-морской флот”. Именно он в народе получил прозвище “Миротворец”.

 

О своей коронации царь впоследствии вспоминал как о счастливейшем дне в жизни: “Мы бесконечно возносим хвалу Господу, благословившему этот священный день для нас и всей России, которая с таким трогательным участием и вниманием ждала и встретила это великое событие для нас и доказала всей изумленной и испорченной нравственно Европе, что Россия самая святая, православная Россия, которой она была при царях Московских и каковой, дай Бог, ей оставаться вечно!”

 

По древней традиции венчание на царство русских царей, начиная от Иоанна III, происходило в Успенском соборе Московского Кремля. Ритуал коронации был тщательно разработан и отличался необычайной торжественностью. Позднее характер церемонии несколько изменился. В XVIII веке на голову императора возлагали уже не шапку Мономаха, а корону; вместо древних царских одежд с бармами появилась порфира.

 

Коронация Александра III и Марии Федоровны была назначена на 15 мая 1883 года, через полтора года после трагической гибели императора Александра II.

 

Ранним утром 10 мая императорская чета и сопровождающие ее лица в Москву, украшенную флагами, транспарантами, гирляндами, государственными гербами. Толпы жителей сопровождали кортеж по всему пути его следования от вокзала до Петровского дворца, где обычно останавливалась царская семья.

 

12 мая, за три дня до венчания Александра III на царство герольдами было объявлено о предстоящем торжестве. Два эскадрона кавалергардов и конногвардейцев в полной парадной форме выстроились в Московском Кремле. На крыльце Сената собрались герольды, секретари, церемониймейстеры и лица, командующие войсками. Церемониймейстеры держали в руках золоченые жезлы, увенчанные императорскими орлами. Ровно в 9 часов шествие выстроилось согласно церемониалу. Зазвучали трубы; герольды подняли свои золоченые жезлы, и один из секретарей Сената громко и отчетливо прочел объявление о предстоящей коронации…

 

Венчание на царство Александра III происходило в Успенском соборе Московского Кремля. Во всех мероприятиях и церемониях важную роль играло духовенство. Обряд священного коронования совершали 12 иерархов русской православной церкви: первоприсутствующий член Священного синода, митрополит петербургский, новгородский и финляндский Исидор, митрополиты киевский и галицкий Платон, московский и коломенский Иоанникий, экзарх Грузии Яков, архиепископ карталинский и кахетинский Сергий, епископы: тверской Савва, ярославский Ионафан, владимирский Феогност, вологодский Феодосий и другие. Был совершен обряд миропомазания. Об этом торжественном мгновении народ был извещен колокольным звоном и 101 выстрелом из пушек и ответил громогласными криками «ура».

 

16-18 мая 1883 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца губернские предводители дворянства, духовенство Синода, генералитет и другие представители российского общества поздравляли Александра III и Марию Федоровну с венчанием на царство и приносили памятные подарки. На следующий день подарки были выставлены в залах дворца для обозрения.

 

19-го мая в Грановитой палате в честь коронации был дан обед, на который были приглашены высшее духовенство и особы обоего пола первых двух классов. Государь был в общегенеральском мундире, а государыня – в платье русского покроя, обшитом горностаем. За их величествами вступили в палату великие князья, великие княгини, высокие иностранные гости и прочие приглашенные особы. Убранство стола поражало своею роскошью и богатством. Великим князьям, княгиням, принцам и принцессам прислуживали пажи. Сзади их величеств, кроме того, стояли арапы и скороходы. Всех приглашенных присутствовало на обеде 275 человек. За обедом, пред каждым прибором, находилась роспись блюд, разукрашенная виньеткой, изображающею старинный московский великокняжеский пир. Но тем не менее, по обычаю, заведенному Павлом I, обед был и сравнительно скромным. Вот его меню: борщ, похлебка, пирожки, паровая стерлядь, телятина, жаркое из цыплят и дичи, спаржа, гурьевская каша, мороженое. И продолжительность обеда скромная — чуть меньше часа. Всего четыре тоста: первый — за здравие государя, второй — за здравие государыни, третий — за здравие наследников, четвертый — за духовных особ и всех верноподданных. В то же время в Золотой палате был сервирован обед для особ третьего класса, на котором присутствовало 270 человек.

 

Торжества, посвященные коронации, продолжались еще две недели. В их программу входили открытие Государственного Исторического музея, освящение храма Христа Спасителя, а заканчивалось всё царским смотром войск. Одновременно с Россией пышные увеселения проходили в Дании. Это королевство радовалось тому, что датская принцесса, дочь короля Христиана, стала императрицей великой и могучей России.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
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