Как бульварная литература породила теорию жидомасонского заговора

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Мировое еврейство, сионистское оккупационное правительство — список можно продолжать бесконечно. Конспирологическая теория всеобщего еврейского заговора существует очень давно и живее всех живых. «Чердак» рассказывает, откуда взялся главный документ, который якобы подтверждает правомерность этой теории.

Самое замечательное свойство конспирологии заключается в том, что опровержения укрепляют ее едва ли не больше, чем подтверждения. Если кто-то берет на себя труд опровергать теорию заговора, он тем самым как бы допускает саму возможность заговора. Следующий шаг — опровергающего самого объявляют вовлеченным в заговор. Если конспирологов игнорировать, они опять окажутся в выигрыше: значит, критикам «нечего возразить».

С «Протоколами сионских мудрецов» это работает в полной мере. Если попытаться доказать их подложность человеку, который верит во всемирный жидомасонский заговор, доброхота почти неминуемо объявят либо жидомасоном, либо глупцом, который невольно жидомасонам пособничает — невзирая на любые аргументы. И чем убедительнее они будут, тем более чудовищной будет казаться оппоненту ложь (или заблуждение) опровергающего. Конспирологи обычно любят афоризм: «Лучшая из всех выдумок дьявола — убедить нас в том, что его не существует», забывая, что в первоисточнике (стихотворение в прозе Шарля Бодлера «Великодушный игрок») этот афоризм, собственно, дьявол и произносит.

«Протоколы» — это сборник речей, якобы произнесенных участниками некоего тайного совещания лидеров мирового еврейства, в которых они намечают планы достижения мирового господства. Когда, где и кем именно они произнесены, из текста неясно, но в нем легко угадываются реалии конца XIX — начала XX века, то есть того самого времени, когда «Протоколы» были опубликованы.

Планы заговорщиков заключаются в том, чтобы сначала максимально дестабилизировать ситуацию в мире, подорвать экономику, политико-правовую систему и нравственные устои общества, а затем обратить нищих, запуганных, дезориентированных гоев (неевреев) в рабов «мирового правительства» и «царя Иудейского».

Впервые «Протоколы» изданы в 1903 году в петербургской ультраправой газете «Знамя» в сокращенном виде. Полное издание последовало в 1905 году в книге известного православного писателя-мистика Сергея Нилуса «Великое в малом и антихрист как близкая политическая возможность». Важнейшим популяризатором «Протоколов» на Западе стал автомобильный магнат и отъявленный антисемит Генри Форд. Большое влияние речи оказали на Гитлера: в период правления нацистов в Германии «Протоколы» изучали в школе.

Отнять, поделить и взорвать

Текст «Протоколов» очень «скользкий»: в нем нет ни имен, ни дат, ни вообще каких бы то ни было деталей, которые позволили бы хоть как-то привязать его к конкретным лицам и событиям. Все сведения о происхождении сборника смутны, отрывочны и противоречивы. По всей видимости, еще до публикации в «Знамени», на рубеже веков, этот текст циркулировал среди русских праворадикалов под видом перевода документов, выкраденных у кого-то из еврейских лидеров.

Внимательное чтение «Протоколов» наводит на некоторые догадки. Прежде всего обращает на себя внимание изложенная в «Протоколах» программа достижения евреями экономической гегемонии в мире: интернационализация капитала — создание монополий — создание дефицита денег через введение золотого стандарта — закредитованность промышленности — торможение ее развития — рукотворный экономический кризис. Введение золотого стандарта рубля, поддержка крупного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций — это важнейшие положения экономической программы Сергея Витте, министра финансов Российской империи с 1892 года.

За проведенные эффективные реформы Сергея Витте иногла называют «дедушкой русской индустриализации». Фото Библиотеки Конгресса, США, 1880 годЗа проведенные эффективные реформы Сергея Витте иногла называют «дедушкой русской индустриализации». Фото Библиотеки Конгресса, США, 1880 год

Первые распространители «Протоколов сионских мудрецов», русские праворадикалы (в особенности Георгий Бутми), публично ратовали, во-первых, за экономический изоляционизм, а во-вторых, за биметаллизм (обеспечение валюты не только золотом, но и серебром). Таким образом, «Протоколы» фактически представляли реформы ненавидимого консерваторами Витте частью жидомасонского заговора.

Далее. Частью того же заговора, согласно «Протоколам», было все так называемое прогрессивное движение конца XIX — начала XX века: широкий спектр либеральных и социалистических идей и практик, включая профсоюзы, всеобщее избирательное право, свободу слова и свободу совести. Частью заговора представляются даже тоннели метро, которые в эту эпоху активно строились во многих крупнейших городах Европы и Америки: в решающий момент заговорщики их все одновременно взорвут, что приведет к гибели мировых столиц и всеобщей панике. Яростные протесты против строительства метро — тоже характерная черта русских ультраконсерваторов. Они уверяли, что разветвленные тоннели под городом будут исключительно удобным объектом для масштабных терактов.

Подходящая почва

И еще кое-что о контексте, в котором появились «Протоколы». Граница XIX—XX веков — время небывалой антисемитской истерии в Европе. В 1894 году во Франции состоялся скандальный судебный процесс: офицера генерального штаба Альфреда Дрейфуса, еврея по происхождению, признали виновным в шпионаже в пользу Германии и приговорили к каторге. Сфабрикованность улик, стремление французских военных свалить на Дрейфуса вину офицера «правильного» происхождения, вообще антисемитский характер этого дела были настолько очевидны, что вся прогрессивная Европа встала на дыбы. Среди защитников Дрейфуса были Эмиль Золя и Антон Чехов. Последний на этой почве даже рассорился со своим старинным другом и издателем Алексеем Сувориным, который превратил свою газету «Новое время» в трибуну для нападок на «дрейфусаров» и «юдофилов».

В 1897 году в швейцарском Базеле состоялся первый Всемирный сионистский конгресс. Его организовал австро-венгерский еврей Теодор Герцль, по собственному признанию, под впечатлением от дела Дрейфуса: антисемитские демонстрации на улицах европейских городов убедили его в том, что евреям, чтобы выжить, необходимо собственное государство. Сионистское движение стремительно набирало обороты. В 1902 году конференция русских евреев-сионистов состоялась в Минске. В глазах антисемитов, в том числе русских праворадикалов, это служило очередным подтверждением существования жидомасонского заговора.

Издатель «Знамени» Павел Крушеван до переезда в Петербург жил в Кишиневе (в ту пору — центр Бессарабской губернии Российской империи) и издавал там единственную ежедневную газету «Бессарабец». Он прославился тем, что фактически спровоцировал еврейский погром в Кишиневе на Пасху 1903 года: «Бессарабец» в течение двух месяцев изо дня в день печатал заметки о гибели местного подростка, утверждая, что его убили евреи для своего ритуала. В результате беспорядков в городе погибли полсотни человек, еще около шестисот были покалечены. Это был один из тех эпизодов, вследствие которых русское слово «погром» вошло во многие иностранные языки.

И Крушеван, и Нилус, судя по всему, верили или очень старались верить в подлинность «Протоколов» . По первоначальной версии Нилуса, они представляли собой перевод материалов базельского конгресса. Когда же ему поставили на вид, что конгресс этот был публичным мероприятием, на котором присутствовало множество неевреев, Нилус стал утверждать, что «Протоколы» выкрали из портфеля Герцля. Была еще версия, что их выкрали из некоего тайного еврейского архива во Франции.

На Западе «Протоколы» приобрели широкую известность после Октябрьской революции в России. В 1919 году популярнейшая филадельфийская газета Public Ledger опубликовала «Протоколы», заменив в тексте «евреев» на «большевиков». «Красная угроза« была излюбленной темой тогдашних американских СМИ. Автор этой, с позволения сказать, подделки в квадрате Карл Акерман от такого конфуза никак не пострадал ни в личном, ни в профессиональном плане. Впоследствии, уже после полного разоблачения «Протоколов» лондонской The Times, он стал первым деканом школы журналистики Колумбийского университета.

В 1921 году Генри Форд, защищая подлинность «Протоколов», заявил: «Они соответствуют тому, что происходит. Им 16 лет, и до сего времени они соответствовали ситуации в мире» (видимо, он отсчитывал годы от первой полной публикации). Характерный образчик конспирологического мышления: примерно так люди укрепляются в вере в приметы и астрологию.

Евреи-заговорщики в «Протоколах» предстают прямо-таки карикатурными злодеями и излагают свои коварные планы с придурковатой откровенностью. Многие (в частности, философ Николай Бердяев) отмечали, что это отдает каким-то бульварным романом. Так и оказалось.

Искусство мозаики

В 1921 году в американском посольстве в Стамбуле работал 28-летний Аллен Даллес, будущий легендарный директор ЦРУ. Он налаживал контакты с новыми политическими силами, возникшими в Турции после распада Османской империи, а также с многочисленными русскими эмигрантами, бежавшими сюда после занятия Красной армией Крыма. Одним из стамбульских знакомцев Даллеса был Михаил Михайлов-Расловлев, бывший офицер Белой армии, впоследствии знаменитый переводчик русской поэзии на французский язык. Сам себя он с готовностью признавал правым консерватором и антисемитом. Как многие русские эмигранты в Стамбуле, Михайлов-Расловлев остро нуждался в деньгах и предложил Даллесу купить у него сведения о «Протоколах сионских мудрецов». Американскую разведку эти сведения не интересовали, но Даллес свел Михайлова-Расловлева со стамбульским корреспондентом той самой газеты The Times Филипом Грейвсом, и тот, с согласия редакции, заплатил.

С именем Аллена Даллеса связана еще одна конспирологическая теория: так называемый «план Даллеса»

Михайлов-Расловлев сообщил Грейвсу, что «Протоколы» в значительной мере представляют собой плагиат, и указал его источник — малоизвестный сатирический памфлет француза Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё», написанный в 1864 году и направленный против французского императора Наполеона III. О евреях в этом сочинении нет ни слова, но именно циничные суждения Макиавелли из памфлета Жоли целыми абзацами перенесены с незначительными изменениями в «Протоколы» как инструкция по достижению мирового господства.

Другой автор The Times, британский журналист еврейского происхождения Люсьен Вульф, в том же 1921 году обнаружил в «Протоколах» заимствования из другого источника — романа «Биарриц» (1868) немецкого писателя Германа Гедше. В одной из глав этого романа описывается тайное совещание представителей Двенадцати колен Израилевых с дьяволом на еврейском кладбище в Праге.

Вскоре всплыло и имя человека, который, возможно, скомпилировал «Протоколы» из столь причудливых источников, — Матвей Головинский, русский журналист, некогда работавший в Париже и связанный с русскими спецслужбами. В 2001 году украинский филолог Вадим Скуратовский, тщательно изучив биографию Головинского и проведя лингвистическое сопоставление его текстов с текстом «Протоколов», пришел к выводу, что его авторство вполне вероятно.

Умберто Эко в своих «Шести прогулках в литературных лесах« (1994) проследил, так сказать, источники источников «Протоколов сионских мудрецов». Он обнаружил, что памфлет Мориса Жоли содержит пространные заимствования из романов Эжена Сю «Вечный жид», «Парижские тайны» и «Тайны одного народа». Сю, один из пионеров так называемой массовой литературы, был французским либералом и антиклерикалом первой половины XIX века, и в его произведениях носителями мирового зла, циничными манипуляторами судьбами человечества и тайными властителями мира выступают иезуиты. Их характеристики Жоли перенес на своего Макиавелли, а из памфлета Жоли они попали в «Протоколы».

Сцена на пражском кладбище в романе Гедше также оказалась неоригинальной: она списана из романа Александра Дюма-отца «Жозеф Бальзамо» (1849). Его главный герой (более известный под псевдонимом Калиостро) предстает великим магистром масонского ордена. Эпизод, позаимствованный Гедше, — это совещание Калиостро со своими приспешниками, на котором они планируют похитить алмазное ожерелье королевы Марии-Антуанетты (кстати, такая афера действительно имела место незадолго до Французской революции). Впоследствии сцену из романа Гедше неоднократно пересказывали французские и русские публицисты антисемитского толка, выдавая ее за достоверное сообщение о реальном событии. Из этой публицистики высказывания гедшевских евреев-заговорщиков перекочевали в «Протоколы».

Вот и выходит, что один из самых зловещих текстов ХХ века на поверку оказался плагиатом из бульварного чтива века XIX. И это, кстати, не единственный пример. К примеру, история обнаружения «Велесовой книги» — «великой подделки», о которой мы расскажем на следующей неделе, — подозрительно напоминает историю обнаружения узелковой письменности майя в романе Джека Лондона «Сердца трех». Ну а мешанина из иезуитов, тайных орденов, масонов, розенкрейцеров, тамплиеров и бог знает кого еще и поныне существует в массовой литературе — достаточно вспомнить хотя бы Дэна Брауна. Впрочем, из каких конспирологических источников черпал вдохновение этот автор, мы тоже расскажем как-нибудь в другой раз.

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