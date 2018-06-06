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В мае 1858 года Россия и Китай подписали Айгунский договор

Среда, 06 Июня 2018 07:09
В мае 1858 года Россия и Китай подписали Айгунский договор Фото из открытых источников

28 мая 1858 года в городе Айгунь (Северная Манчжурия) Российская империя и Китайская империя Цин заключили договор, который установил русско-китайскую границу по реке Амур.

 

Со стороны Российской империи договор подписал генерал-губернатор Восточной Сибири, его императорского величества государя императора Александра II генерал-адъютант, генерал-лейтенант, граф Муравьев-Амурский, а со стороны Китая — айгунский амбань, генерал-адъютант, придворный вельможа, амурский главнокомандующий князь Айсиньгёро Ишань.

 

Договор фактически пересматривал ранее подписанный Нерчинский договор 1689 года, который впервые согласовал границу между Китаем и Россией. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы.

 

Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и китайским судам и запрещено всем остальным.

 

Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору (Амурская область), а также ознаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем.

 

В 1860 году договор был подтверждён и существенно расширен Пекинским договором. В китайской историографии оба договора рассматриваются как неравные, так как Китай, ослабленный Опиумными войнами и восстанием тайпинов, был вынужден пойти на уступки под угрозой Муравьева открыть второй фронт.

 

В связи с этим, среди значительной части китайского общества бытует убеждение, что значительная часть территории российского Дальнего Востока (включая, например, Владивосток) — это отторгнутая от Китая территория, которую необходимо вернуть.

 

Так же в этот день:

 

1830 год — в США вступил в силу закон о переселении индейцев

1812 год — заключен Бухарестский мирный договор

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История Россия Китай
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