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Таинственный «конструктор» доинкской цивилизации Уари

Вторник, 05 Июня 2018 07:06
Таинственный «конструктор» доинкской цивилизации Уари Фото из открытых источников

В провинции Аякучо Перу находятся руины доинкской цивилизации, которую ученые называют Уари. И эти руины поражают исследователей странными блоками, которые напоминают детали детского конструктора, только огромного размера и в том состоянии, когда большинство его составляющих потеряны, а потому собрать что-то уже практически невозможно.

 

Эти каменные блоки, разбросанные по обширной территории, удивляют ученых своими непотижимыми загадками:

 

во-первых, все они необычной формы, явно искусственной (природа на такое просто не тратит своих сил), словно выполненных «под штамповку», а некоторые «камни» имеют и вовсе удивительную форму в виде чуть вытянутой буквы «U»;

 

во-вторых, в некоторых блоках просверлены круглые отверстия, совершенно одинаковые и, на удивление, очень ровные, словно все это выполнено с помощью огромного сверла гигантского камнереза.

 

Для чего предназначались эти «строительные блоки», так и остается тайной за семью печатями, не смотря на все потуги ученых и независимых исследователей. Впрочем, как и то, с помощью каких инструментов все это было сделано.

 

Что касается первого вопроса, то у некоторых исследователей этого загадочного «конструктора» имеется предположение, что все его детали предназначались для возведения акведуков. Однако подтвердить данную гипотезу пока не удается, поскольку не найден ни один древний водовод из таких или хотя бы подобных каменных блоков.

 

Не менее трудным видится и второй вопрос: дело в том, что цивилизация Уари существовала в пределах 500 года до нашей и 1000 года нашей эры, и она не знала даже колеса, не говоря уже о письменности (чтобы передать какие-то сведения о себе). Каким образом эти полудикие племена могли создавать столь сложные каменные конструкции, применяя столь же сложную технику обработки их, не понятно.

 

Наконец, последней загадкой остается, почему все эти детали так и не были собраны в тот фантастический замысел «конструктора», который, видимо, все-таки существовал? Что помешало этому? И главное – кому?..

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги Цивилизация
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