Бешеная Патти. Как наследница миллиардера стала террористкой

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Было около девяти часов вечера, когда 4 февраля 1974 года в квартиру, где проживал аспирант университета Беркли Стивен Вид, ворвались неизвестные. Трое преступников избили Стивена, а его подругу – 19-летнюю Патти – скрутили и прямо в домашнем халате увезли в багажнике автомобиля в неизвестном направлении. Уже ночью все полицейские службы были поставлены на ноги – похищенная девушка Патти была не просто из состоятельной семьи. Она доводилась внучкой самому Уильяму Рэндольфу Хёрсту – крупнейшему американскому медиамагнату. Правда, сам Уильям Рэндольф Хёрст благополучно почил еще до рождения Патти, в 1951 году, но его наследства хватало на то, чтобы обеспечить всех потомков.

Именно с личностью Уильяма Рэндольфа Хёрста связано появление таких терминов как «желтая пресса» и «связи с общественностью». В свое время Уильям Хёрст, бывший сыном миллионера Джорджа Хёрста, решил попробовать себя в газетном бизнесе и к 1940-м годам создал целую империю, включавшую в себя 25 ежедневных и 24 еженедельные газеты, 12 радиостанций, 2 агентства новостей, киностудию «Cosmopolitan» и целый ряд других организаций. Понятно, что похищение девушки, доводившейся родной внучкой такому человеку, не могло не взбудоражить всю Америку. Кому могла потребоваться девятнадцатилетняя Патти?

Полное имя похищенной девушки – Патрисия Хёрст. Она родилась 20 февраля 1954 года в семье Рэндольфа Хёрста – старшего сына знаменитого медиамагната. У Рэндольфа было пять дочерей, Патрисия – третья. Свое детство она провела в элитном пригороде Сан-Франциско. Частная школа, домашнее воспитание, устроенная юность – жизнь Патрисии в выгодную сторону отличалась от большинства сверстниц.

К своим девятнадцати годам она училась на втором курсе факультета истории искусств в университете Беркли. Патрисия жила вместе со своим парнем Стивеном, который учился в аспирантуре того же университета и работал преподавателем. Летом 1974 года молодые люди собирались пожениться. В отличие от многих сверстников, Патрисия Хёрст не интересовалась модными в то время в молодежной среде контркультурными движениями и радикальной политикой, а была обычной домашней девушкой, все интересы которой сводились к учебе и личной жизни. Кто мог предположить, что судьба внучки известнейшего медиамагната сложится столь парадоксальным образом?

Полиция, прибыв на место похищения Патрисии, сразу же опросила соседей. Они подтвердили, что полураздетую девушку действительно вытащили из дома и поместили в багажник автомобиля «Шевроле». Вскоре автомобиль обнаружили брошенным. Судя по всему, бандиты просто пересели на другую машину и скрылись. В томительном ожидании прошло два дня. И лишь на третий день радиостудия в Беркли получила «коммюнике» - машинописное письмо, в котором Рэндольфа Хёрста, отца девушки, называли «врагом народа», а несчастную Патти – «важным военнопленным». Авторы письма предупреждали, что если власти попробуют освободить заложницу или арестовать кого-либо из ее похитителей, девушку немедленно казнят. За освобождение девушки преступники потребовали … нет, не передать им крупную сумму денег, а обеспечить выдачу каждому неимущему жителю Калифорнии продовольственной помощи на сумму в 70 долларов, и оплатить выпуск массового тиража пропагандистской литературы. Если бы семья Хёрст пошла на удовлетворение требований похитителей, это обошлось бы наследникам медиамагната в 400 млн долларов. Под письмом красовалась подпись – «Симбионистская Армия Освобождения».

Это странное название уже было знакомо оперативникам из Федерального Бюро Расследований (ФБР) США. Похитители не были банальными уголовными преступниками: под названием САО действовала одна из наиболее опасных на тот период вооруженных леворадикальных организаций США. Начало 1970-х годов было периодом максимального подъема левацкого терроризма по всему миру – от Испании до Японии, от Германии до Аргентины. США не были исключением. Плодотворную почву для расцвета леворадикальных движений обеспечивали колоссальное социальное неравенство и сохраняющаяся расовая дискриминация. Афроамериканцы все еще чувствовали себя ущемленными, а леваки, выступавшие против американской государственной машины, рассматривали неравенство белых и черных американцев как один из главных поводов для своих выступлений против власти.

Тридцатилетний афроамериканец Дональд Дэвид Дефриз, который теперь называл себя не иначе как «фельдмаршал Чинке», был полной противоположностью Патрисии Хёрст. Выходец из Кливленда в штате Огайо, Дональд Дефриз уже в четырнадцать лет сбежал из дома, где ему жилось плохо из-за рукоприкладства отца. Бросив школу в девятом классе, Дефриз перебивался случайными заработками и вскоре попал в тюрьму за кражу с парковки. После освобождения он женился на Глории Томас, у которой было трое детей, и перебрался в Калифорнию. Его еще несколько раз задерживала полиция – за транспортировку оружия, за стрельбу в подвале дома из пистолета, а в 1969 году – за похищение смотрителя синагоги.

17 ноября 1969 года Дефриз был ранен во время перестрелки с полицией возле банка в Лос-Анджелесе. Его арестовали и поместили в тюрьму, где во время заключения Дефриз присоединился к «Черной Культурной Ассоциации». Так произошло его знакомство с афроамериканскими и левыми радикалами, но вскоре Дефриз откололся от «Черной Культурной Ассоциации», решив создать собственную группу. Его ближайшими соратниками стали двое белых американцев – Вилли Вулф и Русс Литтл. Так появилась SLA – Симбионистская Армия Освобождения (Symbionese Liberation Army).

В отличие от многих других левацких организаций, которые хотя бы можно было классифицировать по идеологической принадлежности как маоистские, анархистские или геваристские, SLA была формированием с совершенно эклектичной и невнятной идеологией. Название «симбионистская» происходило от слова «симбиоз», которым Дефриз называл гармоничное сосуществование людей всех рас и национальностей. На знамени Симбионистской Армии Освобождения была изображена семиглавая кобра. Каждая из голов олицетворяла umoja (единство), kujichagulia (самоопределение), ujima (работу в коллективе и ответственность), ujamaa (кооперативную экономику), nia (стремление), kuumba (творчество) и imani (веру). Эти слова на языке суахили использовались в лексиконе организации в знак солидарности с мировым национально-освободительным движением и антирасистским движением афроамериканцев.

Сам Дефриз произвел себя в фельдмаршалы и взял прозвище «Чинке» - в честь лидера восстания рабов на испанском работорговом корабле «Амистад». Кроме того, Дефриз взял себе фамилию «Мтуме», заимствованную из африканского языка суахили. В декабре 1972 года Дефриза перевели в тюрьму Соледад в Калифорнии, а 5 марта 1973 года он бежал из тюрьмы, скрывшись у своих друзей. Интересно, что Дефриз был единственным афроамериканцем в Симбионистской Армии Освобождения. Остальные присоединившиеся к САО люди были белыми американцами леворадикальных взглядов, причем вряд ли их можно было охарактеризовать как убежденных левых – скорее это были просто уличные преступники и выходцы из контркультурной среды, недовольные действиями полиции и политикой американских властей.

6 ноября 1973 года в Окленде в Калифорнии два члена САО убили школьного инспектора Маркуса Фостера и тяжело ранили его заместителя Роберта Блэкберна. Интересно, что пули, которые использовались в убийстве Фостера, были наполнены цианидом. Поводом для убийства Фостера стал предложенный последним план введения удостоверений личности в школах Окленда. 10 января 1974 года за убийство Фостера были арестованы двое членов САО – Рассел Литтл по прозвищу «Оцеола» и Джозеф Ремиро по прозвищу «Бо». Джозеф Ремиро, 26-летний ветеран войны во Вьетнаме, служивший в 101-й воздушно-десантной дивизии, после демобилизации примкнул к леворадикальному движению и стал участвовать в работе «Черной Культурной Ассоциации».

Спустя месяц после убийства Фостера и была похищена Патрисия Хёрст. Первоначально группа планировала обменять Хёрст на Рассела Литтла и Джозефа Ремиро, но затем решила выдвинуть другие требования. Первые два месяца (57 дней) девушку держали в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра, избивали и насиловали.

Тем временем, представители полиции и члены семьи Хёрст решали, каким образом вызволить Патрисию из плена. Когда фамилия Хёрст все же организовала распределение продовольственных пакетов на сумму в 4 млн долларов, Симбионистская Армия Освобождения выпустила обращение, в котором 19-летняя Патти заявляла, что она отказывается вернуться в свою семью и присоединяется к Симбионистской Армии Освобождения. Америка была в шоке. Внучка всем известного миллиардера Уильяма Хёрста, дочь олигарха Рэндольфа Хёрста – и присоединяется к левым террористам? Эта новость казалась какой-то глупой шуткой.

В САО Патрисию Хёрст назвали «Таней» - в честь Тамары (Тани) Бунке, погибшей спутницы Эрнесто Че Гевары. Уже 15 апреля 1974 года, через два месяца после похищения, Патрисия «Таня» Хёрст приняла участие в своей первой «революционной акции» - в составе группы членов САО ограбила банк «Хиберния» в Сан-Франциско. Участие Патти, вооруженной карабином, в ограблении банка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но и власти, и родственники отказывались верить в «перерождение» девушки. 22 апреля 1974 года ФБР выпустило листовку о розыске грабителей банка Дональда Дефриза, Патрисии Солтисик, Нэнси Перри и Камиллы Холл. Четвертая девушка в «пятерке» грабителей, Патрисия Хёрст, была обозначена в листовке как «важная свидетельница».

17 мая 1974 г. полиция Лос-Анджелеса окружила дом, где находились Дональд Дефриз и пятеро других боевиков САО. На требование о сдаче симбионисты ответили автоматным огнем. В процессе перестрелки дом загорелся. Дефриз, не желая сгорать живьем, застрелился. Вместе с ним погибли 23-летний Вилли Вулф по прозвищу «Кахо», 25-летняя Анжела Этвуд по прозвищу «генерал Джелина», 29-летняя Патрисия Солтисик по прозвищу «Зоя», 29-летняя Камилла «Габи» Холл и 26-летняя Нэнси Перри по прозвищу «Фахиза».

После гибели Дефриза Симбионистскую армию возглавил Уильям Харрис, в связи с повышением переименовавший себя из «генерала Тико» в «фельдмаршала Тико». Несмотря на трагическую гибель Дефриза и пяти других товарищей, симбионисты продолжали ограбления банков, в которых участвовала и Патрисия Хёрст. Более года она провела в составе банды. Во время ограбления банка в пригороде Сакраменто была смертельно ранена одна из посетительниц.

18 сентября 1975 года в результате успешной облавы ФБР был арестован сразу целый ряд членов САО. Среди арестованных были Уильям Харрис – «фельдмаршал Тико», его жена Эмили Харрис, художница Венди Ёшимура и сама Патрисия Хёрст. 11 марта 1976 года начался знаменитый процесс, на котором Патти была обвиняемой. Пока шло следствие, Патрисия рассказала о том, какие ужасы пришлось ей пережить во время похищения. Ее адвокаты акцентировали внимание на том, что у Патрисии не было иного выхода – либо присоединиться к банде, либо ее бы убили симбионисты. Психиатрическая экспертиза показала, что девушка пережила посттравматическое расстройство психики. Однако, обвинение настаивало, что девушка присоединилась к банде по собственной воле и не принимало во внимание то, что ее воля была просто сломлена за два месяца избиений и изнасилований. 20 марта 1976 года Патрисия Хёрст была приговорена к семи годам лишения свободы. Но за решеткой Патрисия провела гораздо меньше семи лет. Уже в январе 1979 года президент Джимми Картер сократил срок наказания Патрисии Хёрст и она вышла из тюрьмы.

После освобождения Патрисия вышла замуж за бывшего полицейского и телохранителя Бернарда Шоу и поселилась в пригороде Нью-Йорка. Ее показания легли в основу трех судебных процессов по делу о преступлениях, совершенных симбионистами. У Патрисии двое дочерей – модель и актриса Лидия Мари Херст-Шоу и Джиллиан Херст-Шоу. Сейчас Патрисии Херст 64 года. 20 января 2001 года указом президента США Билла Клинтона она была полностью помилована.

Что касается других бывших симбионистов, то их судьбы сложились менее удачно. Кто-то погиб, кто-то был повторно привлечен к ответственности. Среди исключений - Венди Масако Ёшимура (род.1943), которая живет в Окленде и является известной художницей, возглавляет собственную студию живописи. Джим Килгор с 1975 по 2002 годы находился в бегах, успев за это время стать профессором истории в Кейптаунском университете в ЮАР. Арестовали его только в 2002 году, а в 2009 году он вышел на свободу, став последним из освобожденных членов САО.

В настоящее время за решеткой остается лишь один 70-летний Джозеф Ремиро, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме «Сан-Квентин». Ему трижды отказывали в удовлетворении прошения об условно-досрочном освобождении. Между тем, правозащитники США отмечают, что если бы не «космические» связи семьи Хёрст на самом высоком уровне, то и Патрисия вполне могла бы в лучшем случае отсидеть свой семилетний срок «от звонка до звонка», а в худшем – получить и более жесткий приговор.

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