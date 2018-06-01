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В мае 1712 Пётр I перенёс столицу из Москвы в Санкт-Петербург

Пятница, 01 Июня 2018 07:18
В мае 1712 Пётр I перенёс столицу из Москвы в Санкт-Петербург Фото из открытых источников

По Величайшему указанию Петра I от 19 мая 1712 года российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург.

 

Александр Пушкин писал: «Пётр не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков». Для Петра новый город был воплощением европейских идей и символизировал наступающую для России новую эпоху вхождения в западную культуру.

 

Кроме того, Петербург должен был помочь воплощению и других амбициозных планов императора. Царь «болел» морем и мечтал создать в стране мощный флот. Санкт-Петербург идеально подходил для этой миссии — дельта Невы была местом, позволявшим связать кратчайшим морским путем Россию и Европу.

 

Расхожая версия о том, что предпочтение было отдано городу на Неве из-за его удачного геополитического расположения, не выдерживает никакой критики, — считает ряд историков.По их мнению, мало того, что нахождение сердца страны рядом с границей довольно опасно, так еще и формально территорией России Санкт-Петербург стал спустя почти 10 лет после того, как весь царский двор переехал в новоиспеченную столицу.

 

Дело в том, что новый город официально стал принадлежать Российской империи лишь в 1721 году — согласно Ништадтскому договору, подписанному после окончания Северной войны. До этого Санкт-Петербург де-юре находился во владениях Швеции. Получается, что Петр Первый целых 9 лет управлял страной фактически с территории другого государства!

 

Еще в 1704 году, практически сразу после того, как заложили Санкт-Петербург, Петр Первый написал с Олонецкой верфи письмо Меншикову: «Мы чаем кончая во втором или третьем числе будущего месяца отсель поехать, и чаем, аще бог изволит, в три дни или четыре быть в столицу (Питербурх)». То есть царь уже тогда видел город на Неве главным в стране.

 

Переезд в новую столицу начался в 1710 году. Сначала в Санкт-Петербург отправились высшие чиновники, за ними — сенаторы. В 1711 году в город на Неве переехало персидское посольство, а в 1712 году — посольства Великобритании, Франции, Голландии и Пруссии. И, наконец, в новоиспеченной столице обосновался царский двор.

 

Кстати, некоторые исследователи полагают все-таки ошибочным считать датой переноса столицы 1712 год. Дело в том, что Петр однажды написал шуточное письмо князю Ромодановскому по случаю Полтавской победы: «Ныне уже без сумнения желание вашего величества еже резиденцию вам иметь в Петербурхе, совершилось через сей упадок конечной неприятеля». Это дало повод ряду историков считать Санкт-Петербург вплоть до 1720 года не столицей, а «Главной резиденцией» царского двора.

 

Во время правления Петра Второго статус столицы ненадолго вернулся к Москве, но вскоре вновь закрепился за городом на Неве. И оставался за ним вплоть до 1918 года.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История Петр I Россия
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