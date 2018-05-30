Сильная женщина в командирской рубке бронепоезда

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Провал задания по хлебозаготовкам

Первое же поручение от советской власти было очень важным. В ноябре 1917 года Мокиевская была направлена военным отделом Петроградского ВРК в качестве комиссара по продовольствию в Екатеринославскую и другие южные губернии. Согласно мандату она была наделена особыми полномочиями по отправке муки и зерна в Петроград и Москву. Однако дело сразу не заладилось. Местные бюрократы не спешили поддерживать и в чем-то помогать молоденькой комиссарше. Наверное, они судили лишь по внешним признакам и не видели угрозы в хрупкой барышне. А зря. Поняв, что одной ей толку не добиться, она вернулась в столицу. Получила от Подвойского в свое распоряжение отряд вооруженных балтийских матросов. «Братишек», как их тогда называли. Теперь у нее была и охрана, и возможности вооруженного сопровождения эшелонов с продовольствием, а также помощник по военным вопросам.

В конце ноября вместе с подмогой она вернулась в Екатеринослав с целью выполнить поручение и, попутно, «вправить мозги контре». Впрочем, организовать бесперебойные отправки «хлебных» эшелонов она так и не смогла. Более того, не разобравшись в местных условиях и проявив крутой нрав с самого начала, она не сумела привлечь на свою сторону опытных работников прежнего аппарата продснабжения и хлебозаготовок. Так что можно было считать, что свое первое самостоятельное дело она провалила. Хотя некоторые считали все ее неудачи делом рук окружавших Людмилу недоброжелателей. Впрочем, она и дальше в той или иной степени решала задачи хлебных поставок в столицу, организуя вооруженную охрану и сопровождение эшелонов с мукой и зерном. Кстати, другой, не менее важной задачей, было обеспечение Петрограда и Москвы углем.

Работу по поставкам хлеба и угля держал на контроле лично Ленин. Например, в январе 1918 года он писал Антонову-Овсеенко и Орджоникидзе: «Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога!». В другой телеграмме вождь требовал принять самые жесткие революционные меры, чтобы ликвидировать затор из эшелонов с хлебом и углем. Таких личных указаний и просьб Ленина только в начале 1918 года было несколько. Поэтому Мокиевская оставалась при деле.

Женщина в командирской рубке бронепоездаЛюдмила приобрела опыт руководящей работы, административный ресурс и личные знакомства с высшими советскими военными руководителями. Речь идет о двух ее земляках – Н.И. Подвойском и В.А. Антонове-Овсеенко, а также о Г.К. Орджоникидзе (Серго). Эти начальники высшего ранга каким-то удивительным образом почти всегда оказывались рядом и помогали ей успешно преодолевать возникавшие проблемы.

С руководителем военного отдела Петроградского ВРК Подвойским она была знакома по Петрограду. Именно он в ноябре 1917 года возвел ее в ранг комиссара по продовольствию и наделил 21-летнюю девушку особыми полномочиями. К нему же она обратилась с просьбой о выделении в ее распоряжение отряда моряков. В то время Подвойский уже занимал должность наркома по военным делам РСФСР. Правда, пробыл он в ранге советского министра лишь до марта 1918 года. Но и далее он занимал высшие военные и административные посты в государстве.

Другого своего земляка - Антонова-Овсеенко она тоже знала по Петрограду. Он в ту пору был секретарем Петроградского ВРК. Хотя, вряд ли, Мокиевская в то время общалась с ним лично. Ведь в ноябре – декабре 1917 года он командовал Петроградским военным округом, поскольку когда-то служил офицером и имел военное образование. Он, как и Серго Орджоникидзе, лично познакомился с Людмилой Мокиевской позже, во время боевых действий на Юго-Западе страны. Судя по его хвалебным отзывам о ней, он высоко ценил ее твердую волю, решительность и революционный энтузиазм. Кстати, по настоятельной рекомендации Ленина, работая на Украине, он обычно именовался просто Овсеенко. А в РСФСР его чаще называли Антонов. Такое вот раздвоение личности произошло.

Свою судьбу связала с бронированным монстром

На вокзале она случайно увидела бронированную громадину бронепоезда. Крепость на колесах Мокиевскую сильно впечатлила. Она сразу же загорелась идеей построить такой же бронепоезд на Южно-российском металлургическом заводе Брянского акционерного общества Екатеринослава. Вникнув в ситуацию, она узнала, что бронепоезд уже строится и работы близятся к завершению.

Военное применение бронепоездов было недолгим. Но в гражданскую войну они были незаменимы. Боевые действия велись, в основном, с использованием железнодорожных коммуникаций, связывавших огромную территорию и обеспечивающих доступ к складским и ремонтным ресурсам. На крупных железнодорожных узлах и станциях еще со времен Первой мировой войны располагались склады с оружием, боеприпасами, обмундированием и продовольствием.

Мокиевская стала часто бывать на заводе, где как раз завершалось строительство бронепоезда. Она очень хотела попасть в команду этой бронированной крепости на колесах. Неожиданно Людмила получила поддержку от Серго Орджоникидзе, который в начале января 1918 года был назначен Чрезвычайным комиссаром Украины. Большевистский руководитель предложил Антонову-Овсеенко назначить ее комиссаром отряда прикрытия, приданного бронепоезду. А командиром бронепоезда назначили Осовца. В конце января 1918 года бронепоезд направился на борьбу с казаками атамана Каледина.

По возвращении в Екатеринослав по личной рекомендации Орджоникидзе в конце февраля 1918 года Людмила Мокиевская была выбрана командиром нового бронепоезда, построенного на Брянском заводе. Он получил название №3 «Брянский». Так молодая женщины без военного и технического образования оказалась в боевой рубке бронированного поезда. На ее хрупкие плечи легла персональная ответственность за жизни подчиненной команды и за выполнение всех боевых задач. Ее бронепоезд перебрасывали с одного боевого участка на другой. В соответствии с обстановкой бронепоезд был задействован против продвигавшихся германских войск. А в конце марта – начале апреля 1918 года бронепоезд Мокиевской прорвался к Харькову и прикрывал отход Красной армии на Купянск.

Летом 1918 года он вместе с еще 5-ю бронепоездами был экстренно отправлен на подавление мятежа эсеров в Ярославле. Возникла щекотливая ситуация – ведь Мокиевская была эсером-максималистом. Ее отстранили от командования бронепоездом под предлогом отсутствия военного и технического образования. После вмешательства высоких большевистских покровителей ее восстановили в правах командира. Однако в подавлении мятежа она не участвовала.

Ее командирская судьба не была гладкой. В феврале 1918 года ее по рекомендации Орджоникидзе выбрали командиром бронепоезда. В июле того же года она была уже назначена командиром бронепоезда №3 «Брянский». А в августе на ее удостоверении командира появилась интересная резолюция Э. Склянского, уже тогда ставшего одним из высших советских военных руководителей: «Назначить т. Мокиевского командиром бронепоезда». Заметим, что указана мужская фамилия. Была ли это ошибка или какая-то хитрость теперь сказать сложно. Но в документах от августа 1918 года о назначении командиром бронепоезда №3 «Брянский» она фигурирует под мужским именем.

После отправки изношенного в боях бронепоезда на ремонт в Нижний Новгород, она получила новый бронепоезд №3 «Власть Советам». В ноябре 1918 года она была назначена его комиссаром, совместив новую должность с командованием бронепоездом. Случай уникальный для гражданской войны. Судя по всему, в это время она уже решила свой вопрос о принадлежности к большевистской партии. Хотя в том же месяце еще указывала эсеровскую партийность. Было бы исследовательской удачей обнаружить все эти документы в архивах.

Командовать бронепоездом – задача не из легких

Согласно приказу Реввоенсовета республики от декабря 1918 года, подписанному Троцким, бронированный поезд с численностью поездной команды 136 человек состоял из бронепаровоза, двух бронированных платформ, вооруженных пушками и пулеметами, подвижной базы из 6–7 вагонов с паровозом для перевозки технического имущества и боеприпасов. Для повышения эффективности действий бронепоездов при каждом бронепоезде были сформированы десантные отряды численностью 321 человек. Каждый бронепоезд мог самостоятельно выполнять поставленные боевые задачи на определенном участке военных действий.

Особые требования предъявлялись к команде бронепоезда. Каждый должен был соответствовать следующим требованиям: небольшой рост, хорошее физическое развитие, отличный слух и зрение. Требовалась психологическая устойчивость и крепкие нервы. Специфика боевой службы предполагала внутри бронеплощадок жару летом и холод зимой, дым и пороховые газы, плохое освещение и тесноту. Условия службы на бронепоездах во многом напоминали корабельную. Постоянно находиться внутри стальной коробки, которая движется по рельсам только вперед или назад со скоростью до 45 км. в час, понимая, что броня не выдержит прямого попадания снаряда, было совсем непросто. И это касалось всех – и рядовых, и командиров. Боевая подруга Мокиевской - комиссар Железного полка З. Чалая вспоминала: «Мы, пехота, смотрели на этих людей, как на рыцарей…».

К командному составу бронепоезда относились командир, комиссар, помощник командира, начальник артиллерии, адъютант, начальник связи, командиры бронеплощадок и их помощники по артиллерийской и пулеметной части, командир десантного отряда и начальник хозяйственной части. При этом командир бронированного поезда пользовался правами командира отдельной воинской части. Рассуждая по-старому, он был в чине полковника.

Чтобы немного вникнуть в то, чем приходилось заниматься хрупкой девушке-командиру, напомним лишь о некоторых из ее повседневных задач. Управление бронепоездом требовало военных и технических знаний, а также командирских навыков. Боевое применение бронепоезда имело разные цели: прорыв вражеской обороны и преследование отступающего противника, огневая поддержка действий своей кавалерии и пехоты, захват и удержание важных объектов, разведка, огневое прикрытие отхода своих войск. Важной задачей было противодействие вражеским бронепоездам и артиллерии.

Бронированная рубка командира бронепоезда обычно размещалась на тендере бронепаровоза. Отсюда он руководил действиями команды на марше и в бою. В обязанности командира входили организация разведки и наблюдения за полем боя, управление применением огневых средств, а также организация караульной службы в пути и на стоянках, руководство паровозной бригадой и т. д. Система связи на бронепоездах делилась на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя связь в бронепоезде осуществлялась по рупору, телефону и специальной сигнализацией. Рупорная система использовалась для передачи коротких команд: «Вперед», «Стой», «Огонь», «Назад» и др. Команда по рупору повторялась дважды. Специальная сигнализация осуществлялась электрозвонками и условленным сигнальным устройством.

Внешняя связь бронепоезда осуществлялась при помощи семафора, радио, телефона, телеграфа, посыльных или сигнальных фонарей. Связь гудком паровоза осуществлялась за 5–10 км от линии фронта по установленному коду.

Приближаясь к фронту, порядок формирования бронепоезда изменялся. Впереди и позади бронеплощадок обычно двигались открытые железнодорожные платформы с ремонтно - строительным материалом - рельсами, шпалами и т. п.

Помимо этого, имелся свой эшелон-база, состоявший из товарных и классных вагонов: вагон для начсостава, штабной вагон - канцелярия, вагон - кухня, вагон - мастерские и другие. База со своим паровозом следовала на расстоянии одного - двух перегонов (25–50 км) или оставалась на ближайшей станции, поддерживая связь с бронепоездом. Примерно раз в сутки требовалось пополнение запасов бронепаровоза топливом (уголь или мазут) и водой. Людмиле Мокиевской всем этим и многим другим приходилось руководить, организовывать и контролировать.

Артиллерийская дуэль – чей первый выстрел?

В начале 1919 года бронепоезд №3 «Власть Советам» перебрасывается в Донбасс. Здесь под Луганском в те дни развернулись тяжелые бои с деникинцами. Станция Дебальцево несколько раз переходила из рук в руки. Бронепоезд провел две недели в непрерывных боях. Здесь же завершился боевой и земной путь Мокиевской.

В отношении причины ее гибели сомнений нет. Она погибла от прямого попадания снарядов в бронепаровоз и рубку командира. А вот откуда эти снаряды были выпущены - есть две версии. Согласно первой версии, под Дебальцево состоялась артиллерийская дуэль красного и белого бронепоездов. На пути бронепоезда №3 «Власть Советам» оказался один из самых успешных деникинских бронепоездов «Офицер». В результате этот бой выиграл белый бронепоезд. Командовал им в то время полковник М. Лебедев. По другой версии, бронепоезд Мокиевской попал в артиллерийскую засаду деникинцев. Вражеская батарея сначала разрушила бронепаровоз вместе с рубкой командира. Затем расстреляла обездвиженный советский бронепоезд.

На наш взгляд, возможна и третья версия происшедшего. Деникинские бронепоезд «Офицер» и замаскированная батарея могли действовать согласованно и вместе нанести огневое поражение красному бронепоезду. Артиллерийские системы тех лет вели прицельный огонь на расстоянии до 2-2,5 км. и могли быть поздно обнаружены командой бронепоезда Мокиевской.

Как бы то ни было, 9 марта 1919 года Людмила Георгиевна погибла на боевом посту. В ту пору ей было всего 23 года. Мокиевская была убита осколками снарядов и взрывом выброшена на рельсы. Тело Людмилы обнаружили только через два дня, когда вновь отбили этот участок дороги у противника.

Бои с памятью и памятниками продолжаются…

Тело героини специальным поездом доставили в Купянск, где располагался штаб 13-й армии. Командарм И.С. Кожевников выступил на прощальном митинге. Отважная женщина была похоронена с воинскими почестями 14 марта 1919 года в Купянске на полковом плацу рядом со штабом армии. Подошедший к разъезду бронепоезд «Имени тов. Ленина» дал прощальный залп из всех орудий. В ЦГАКФФД сохранилась кинопленка со съемкой ее похорон. Много лет спустя страницы ее героической биографии были показаны в кинофильме «Людмила».

А в те скорбные дни свои соболезнования публично выразили Подвойский и Антонов-Овсеенко. О ней написали газеты «Красный воин», «Коммунист», «Красная Армия» и другие издания. Но Гражданская война была очень жестокой даже по отношению к павшим. В июне 1919 года белые, взяв город Купянск, разорили могилу Мокиевской. Ее тело было выброшено в ров на окраине города. Кто-то из местных жителей тайно похоронил ее останки. Когда в декабре 1919 года в Купянск снова пришла Красная армия, прах Мокиевской эксгумировали и предали земле в третий раз, но уже в братской могиле вместе с погибшими красными бойцами и командирами. При этом считалось, что уже в 1920-е годы на месте захоронения Мокиевской был разбит городской парк.

Однако почти 40 лет спустя историки-краеведы решили определить точное место ее захоронения для установки там памятника героине. Поиски не дали результата. Ответы из местных партийных и советских органов показали, что такие сведения не сохранились. Только в 1964 году в Купянске установили обелиск на месте ее первого захоронения. Восстановили его по сохранившимся кинокадрам и фотографиям. Спустя 4 года обелиск с мемориальной доской был установлен и в Дебальцево. В ДНР и сегодня помнят о героине гражданской войны. Но даже после смерти она вновь оказалась в бою. Памятник ей весь изранен осколками и пулями в период начавшихся в 2014 году боевых действий на Донбассе. Но даже в этих, почти военных, условиях люди помнят о ее подвиге. Об этом свидетельствует надпись на мемориальной доске: «Слава героине! Людмила Георгиевна Мокиевская, командир и комиссар бронепоезда № 3 «Власть Советам», пала смертью храбрых при защите города Дебальцево. 1895 г. XII — 9.III.1919 г.».

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