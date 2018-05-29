Секреты Великой Китайской Пирамиды

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История Великой Китайской пирамиды чрезвычайно увлекательна. В течение нескольких десятилетий правительство страны не даёт разрешения проводить масштабные исследования неподалёку от города Сиань, где находится множество пирамид.

Учёные, которым удалось проникнуть на эту территорию под видом экскурсантов, обнаружили многочисленные аномалии, такие как металлический материал неизвестного происхождения, не поддающийся идентификации. Исследователи полагают, что возраст пирамид – более 8000 лет.

Действительно ли Великая пирамида Китая – одна из самых больших на планете? Согласно распространённому мнению, она настолько велика, что Великая пирамида Гизы выглядит на её фоне миниатюрным памятником.

История китайской пирамиды началась в конце Второй мировой войны, когда американский пилот Джеймс Гаусман оказывал помощь китайской армии, делая поставки продовольствия.

Неожиданная неисправность в двигателе самолета заставила его вернуться на базу Ассам, расположенную на севере Индии. Из соображений безопасности он решил лететь на более низкой высоте.

Направляясь на юго-запад от города Сиань, лётчик увидел конструкцию, похожую на гигантскую пирамиду. Облетев невероятное строение несколько раз, изумлённый пилот решил сделать фотографии, которые впоследствии, когда он вернулся на базу, были включены в подробный отчёт и переданы командованию.

Инцидент был забыт, затерявшись среди файлов ВВС США, но 40 лет спустя о Великой Китайской пирамиде вновь заговорили, и произошло это благодаря работе австралийского писателя Брайана Кроули, который опубликовал одну из её фотографий в своей книге.

В результате оказалось, что пилоты наблюдали строение не один раз. После войны, в марте 1947 года, в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья со ссылкой на свидетельство очевидца – полковника Мориса Шихана. Он видел пирамиду из кабины своего самолёта и определил её приблизительные размеры – 300 метров в высоту и с длиной каждой грани 450 метров.

Стоит отметить, что эти данные делают китайскую пирамиду одной из самых крупных на Земле. Она превосходит даже Великую пирамиду в Гизе с её более скромными размерами (147 метров в высоту и 320 метров в ширину).

Еще более увлекательным является тот факт, что площадь Великой Египетской пирамиды – около 52 900 квадратных метров; китайская же, с её ошеломляющими 202 тысячами квадратных метров, бьёт все рекорды.

Многие годы пилоты сообщают о наблюдениях огромных пирамид на территории страны. Сделано большое количество снимков, в том числе спутниковых. Все они подтверждают существование загадочных азиатских строений.

Тем не менее, китайские власти по непонятным причинам отрицают существование таких памятников.

В начале двадцатого века многие исследователи и торговцы – например, граждане Германии Фредерик Шредер и Оскар Маман – свидетельствовали о наличии не одной, а нескольких пирамид, расположенных в окрестностях китайского города Сиань.

Но это не единственная тайна, окружающая Великую Китайскую пирамиду. Согласно имеющимся данным, европейцам удалось взять несколько образцов каменных и металлических предметов. Анализ показал, что пирамидам не менее 8000 лет, но их возраст – это далеко не самая увлекательная деталь. Металлическая часть пирамид сделана из материала, неизвестного современной науке.

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