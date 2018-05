Легендарный броненосец «Адмирал Ушаков» в боях

Фото из открытых источников

После вступления в строй уже со следующего, 1898 года броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» ежегодно включался на три недели в состав Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота для совершенствования подготовки артиллеристов. Интенсивные учебные стрельбы привели к тому, что к завершению кампании 1904 г., в ходе которой только из 10'' орудий броненосца было выпущено 140 снарядов, общее количество сделанных кораблём выстрелов из орудий главного калибра достигло 472 (суммарно учебные и боевые), что серьёзно отразилось на износе орудийных стволов. В ещё худшем положении оказались 120-мм скорострельные пушки, на каждую из которых приходилось уже около 400 выстрелов.

На состоявшемся за несколько дней до капитуляции Порт-Артура Особом совещании было принято решение, а три дня спустя, 14 декабря 1904 г., последовало высочайшее повеление об отправке на Дальний Восток первого эшелона 3-й Тихоокеанской эскадры в составе 1-го Отдельного отряда судов под флагом контр-адмирала Н. И. Небогатова, выход которого из Либавы был назначен на 15 января 1905 г. Подготовка кораблей к плаванию осуществлялась в порту императора Александра III, где для ускорения работ, на которые по просьбе управляющего Морским министерством адмирала Ф. К. Авелана император Николай II разрешил ассигновать 2 000 000,00 руб., было собрано более полутора тысячи рабочих казённых и частных заводов.

«Ушаков» был введён в док, где была очищена и окрашена в красный цвет подводная часть, борта же, трубы и надстройки были покрыты чёрной краской. В ходе частичной модернизации с марса, лишившегося части конструкций, демонтировали десять 37-мм одноствольных пушек Гочкиса, разместив вместо них два пулемёта Максим со щитами; на спардеке взамен шести 37-мм пятиствольных пушек Гочкиса были установлены четыре 47-мм пушки Гочкиса без щитов. С носа и кормы убрали украшения, демонтировали носовой и кормовой торпедные аппараты, а также сняли метательные торпедные аппараты с паровых катеров. Благодаря этим и ряду других мероприятий, строительную перегрузку броненосца в 468 тонн удалось уменьшить примерно на сто тонн.

По наряду ГУКиСа Обуховский завод изготовил шесть новых 120-мм орудий, двумя из которых на «Адмирале Ушакове» заменили наиболее изношенные.

На броненосец были доставлены четыре дальномера: два, изъятых у артиллерийского класса Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота (предположительно, один F. A. 2 компании «Barr and Stroud» и один фирмы «Carl Zeiss») и два компании «Barr and Stroud» последней модификации F. A. 3 (начало производства в 1903 г.), а также бельгийские ручные оптические дальномеры производства фабрики «Fabrique Nationale Herstal Liège» (факт, не упоминаемый в отечественных источниках). Орудия калибров 120 мм и 10" получили отечественные оптические прицелы системы Перепёлкина (лейтенант Я. Н. Перепёлкин). Также на «Адмирале Ушакове» был установлен радиотелеграф системы «Slaby-Arco» общества «Telefunken», разработанный доктором А. Слаби (Adolf K. H. Slaby) и его сотрудником графом Г. фон Арко (Georg Graf von Arco). Из расчёта 80 орудий на ствол, для «Адмирала Ушакова» отпустили 320 10'' снарядов (в том числе 92 бронебойных, 198 фугасных, 30 сегментных), из которых на корабле поместилось только 300. На борт также были погружены 840 120-мм патронов (по 210 на ствол), из которых 200 были с бронебойными снарядами, 480 с фугасными и 160 с сегментными.

Ввиду задержек, вызванных стачками рабочих, подстрекаемых агитаторами, финансировавшимися из-за рубежа, а также сложными погодными условиями, выход Отдельного отряда состоялся лишь 3 февраля 1905 г.

В ходе продолжившейся во время похода артиллерийской учёбы проводились как стволиковые, так и калибровые стрельбы . 28 марта 1905 г. в Аденском заливе была произведена первая учебная отрядная стрельба, из каждого орудия главного калибра было сделано сразу по четыре выстрела фугасными снарядами. Две недели спустя учёба была продолжена, и 10'' орудия броненосца выпустили ещё по четыре снаряда, а три дня спустя, во время погрузки угля, израсходованный на учебных стрельбах боезапас был восполнении с сопровождавших отряд транспортных судов. Таким образом, по состоянию на начало Цусимского сражения орудия главного калибра «Адмирала Ушакова» сделали около 504 выстрелов. Забегая наперёд отметим, что, как следует из показаний старшего штурманского офицера, лейтенанта Е. А. Максимова 4-го, 14 мая 1905 г. броненосец выпустил ещё около 200 10'' снарядов, доведя, таким образом, их общее количество, выпущенное за время эксплуатации, до 704. Из 120-мм орудий, по тем же сведениям, в ходе боя было выпущено около 400 снарядов. Следовательно, «Адмирал Ушаков» вступил в бой с двумя броненосными крейсерами, имея в среднем по 176 выстрелов на одно орудие главного калибра. В то же время, по нормам МТК, живучесть ствола 10'' орудия составляла 200 боевых выстрелов на ствол (что выглядит неоправданно оптимистично на фоне, например, нормы в сто боевых выстрелов для американских орудий 10"/40 MkIII, устанавливавшихся на броненосных крейсерах типа «Tennessee»), а 120-мм – 1 000. Это не могло не сказаться на износе стволов, приведшем к потере скорости снаряда и изменению его баллистических характеристик.

Эксплуатационный износ наложился на конструктивные и производственные дефекты орудий. Ещё в 1900 г. на «Адмирале Ушакове» наблюдались отказы гидравлических приводов башенных установок. В кампании 1901 г. очевидным стало изнашивание гидравлических приводов 10'' установок «Адмирала Ушакова», при отсутствии сервомоторов подъёмных механизмов это приводило к невозможности точного наведения орудий. К сожалению, чрезмерно «облегчённые» орудия и их станки имели недостаточную прочность, что вынудило уменьшить пороховой заряд с 65,5 до 56 кг бездымного пороха, вследствие чего начальная скорость 225-кг снаряда уменьшилась с 778-792 до 695 м/с. Кроме того, был ограничен разрешённый угол возвышения, что вкупе с уменьшенным пороховым зарядом привело к уменьшению реальной дальности стрельбы.

26 апреля 1905 г. корабли Небогатова присоединились к эскадре Рожественского, пройдя за 83 дня около 12 000 миль. В дневном бою 14 мая 1905 г. «Адмирал Ушаков» шёл концевым в кильватерной колонне броненосцев, замыкая 3-й броненосный отряд (флаг младшего флагмана контр-адмирала Н. И. Небогатова).

В ходе Цусимского боя броненосец, обходя повреждённый «Император Александр III», получил по правому борту попадание 8'' снарядом в районе 15 шпангоута вблизи ватерлинии, вследствие чего всё носовое отделение жилой палубы оказалось заполненным водой. Следующий снаряд, калибра 6'', попал в борт на уровне ватерлинии, напротив носовой башни. В результате три человека погибли, один был смертельно ранен, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Если первую пробоину удалось заделать деревом и матросскими койками, то вторая, диаметром около 90 см., вызвала затопление всего носового отделения до 10 шпангоута. Заделать её, не стопоря машины и не прекращая огонь из башни, не представлялось возможным. Третий снаряд (неустановленного калибра), попав в кормовую башню, довольно сильно тряхнул её, оставив при этом глубокую вмятину в вертикальной броне и осыпав осколками палубу и стенку спардека. Осколками одного из разорвавшегося вблизи от корабля снаряда был выведен из строя беспроволочный телеграф и сбит гафель, потери экипажа в течение дня составили четверо погибших и столько же раненых.

Имея затопленным всё носовое отделение, броненосец сильно зарывался носом, поэтому на морской зыби при максимальных оборотах «Ушаков» мог давать не более 10 узлов хода, вследствие чего он отстал от остальных кораблей, ведомых «Императором Николаем I», и развивших скорость 12-12,5 узлов. На совещании в кают-компании единогласно было принято решение продолжать путь во Владивосток, стараясь догнать ушедшее вперёд соединение.

Утром 15 мая 1905 г. отряды Объединённого флота, находясь в дрейфе в 26 милях к югу от острова Такэсима, выполняли призовые задачи и осуществляли контроль за сдавшимися в плен кораблями отряда Небогатова. В 14:00 с наблюдательного поста на мачте «Iwate» с южной стороны был замечен дым. Час спустя, по отчётливо различимым трубам, корабль был идентифицирован как броненосец береговой обороны типа «Адмирал Сенявин». В 15:24 с флагмана 2-го Боевого отряда крейсера «Idzumo» на крейсера «Iwate» (флаг контр-адмирала Shimamura Hayao) и «Yakumo» поступил приказ преследовать русский броненосец. Ещё до того, как за ним бросились в погоню, «Адмирал Ушаков» повернул на обратный курс и стал уходить на юг.

Японские крейсера развили ход восемнадцать узлов и через некоторое время в 60 милях к западу от острова Оки опять обнаружили броненосец. При сокращении дистанции до восьми миль японцы, выполняя телеграфный приказ с «Mikasa», попытались склонить корабль противника к капитуляции, подняв в 17:10 (время тут и далее японское) сигнал на английском языке «Your admiral surrended, I would advise you to surrender», что можно перевести примерно как «Ваш адмирал сдался, я советую вам также сдаться». В 17:30, когда расстояние между противниками составляло около пяти миль, японцы, убедившиеся в том, что русский броненосец не собирается капитулировать, открыли по нему огонь. Открыл ответный огонь и «Адмирал Ушаков».

После первых четырёх выстрелов вышла из строя гидравлическая горизонтальная наводка носовой башни, её пытались вращать вручную, но, поскольку на 180° башня поворачивалась за 20 мин., стрельба из неё стала очень редкой. В то же время кормовая башня продолжала вести огонь. Огонь батареи периодически приходилось прекращать, поскольку дистанция боя превышала дальность стрельбы 120-мм орудий. Минут через десять после начала боя снаряд калибра 8'' попал в борт против носовой башни и сделал большую пробоину у ватерлинии, вследствие чего имевшийся устойчивый крен на правый борт стал увеличиваться, что отрицательно сказалось на максимальном угле возвышения орудий главного калибра. Роковую роль тут сыграло то обстоятельство, что бой «Ушакову» пришлось вести правым, повреждённым ещё в Цусимском сражении бортом.

В 17:45 увеличившие ход японские крейсера, завершив поворот «все вдруг» на два румба влево, в строе пеленга сократили дистанцию до «Ушакова». Попадание 6'' снаряда в батарею вывело из строя правое носовое 120-мм орудие корабля. В 17:59 башни вследствие непрекращающегося крена оказались заклиненными, орудия броненосца замолчали, а минуту спустя японцы, находившиеся в тот момент на дистанции около четырёх миль от русских, вновь совершили поворот «все вдруг» на два румба вправо, построились в кильватерную колонну и, двинувшись по дуге, со скоростью 14-15 узлов пошли на сближение с противником, продолжая вести его обстрел. Ещё один-два попавших в броненосец 6'' снаряда вызвали возгорание и взрыв трёх беседок со 120-мм патронами. В батарее начался пожар, загорелись обшивка борта и рундуки в жилой палубе. Последним в корабль попал 8'' снаряд, разворотивший кают-компанию. Исчерпав все возможности для сопротивления, в начале седьмого на броненосце были открыты кингстоны, команда получила приказ «спасаться». По наблюдениям японцев, в 18:07 уходящий кормой под воду корабль затянуло дымом от взрывов, а в 18:10 он перевернулся на правый борт и скрылся под водой.

Подошедшие к месту гибели через полчаса японцы приступили к спасательным работам. За два дня боёв безвозвратные потери броненосца составили шесть офицеров, три кондуктора и 74 нижних чина.

Согласно отрывочных показаний членов экипажа, 15 мая 1905 г. в «Адмирал Ушаков» попало два 8'' снаряда и два-три 6''. По данным японского наблюдателя, отражённым в схеме из «Совершенно секретной истории русско-японской войны на море в 37-38 г.г. Мэйдзи», на корпус броненосца пришлись попадания трёх 8'' и трёх 6'' снарядов, кроме того, обе трубы получили пять-шесть попаданий снарядов неустановленного калибра.

Согласно имеющимся сведениям, есть основания полагать, что в сумме за два дня боёв в «Адмирал Ушаков» попало 3-4 8'' , 4 6'' и шесть-семь снарядов калибра 6''-8'' (для сравнения, после подъёма «Варяга» 8 августа 1905 г. японцы, обследовав крейсер, обнаружили следы 11 попаданий – 3 8" и 8 6").

Броненосец, как следует из показаний лейтенанта Е. А. Максимова 4-го, сумел выпустить по противнику около 30 10'' и 60 120-мм снарядов против суммарных 89 8'' и 278 6'' снарядов у японцев (броненосный крейсер «Iwate» израсходовал 47 8'' и 160 6'' фугасных снарядов, «Yakumo» 21 фугасный и 21 бронебойный снаряд калибра 8'', а также 59 фугасных и 59 бронебойных 6'' снарядов).

Едва ли высшее морское начальство, исходившее из довоенных представлений о дистанциях, на которых предстояло вести бой и загнанное текущей ситуацией внутри страны и на фронтах войны с Японией в угол, отдавало себе отчёт в том, что находившиеся на грани износа 10'' орудия принесут мало пользы в бою с японцами.

Очевидно, отправка трёх броненосцев типа «Адмирал Сенявин» на театр военных действий была мерой, призванной как успокоить общественное мнение, возбуждённое широко растиражированными статьями капитана 2-го ранга Н. Л. Кладо о недостаточности сил у адмирала З. П. Рожественского, и носившими откровенно демагогический характер, так и в определённой степени усилить 2-ю Тихоокеанскую эскадру, потерявшую возможность получить подкрепление за счёт порт-артурских кораблей.

Несмотря на наличие на броненосцах береговой обороны усовершенствованных оптических прицелов и значительного, даже по английским меркам, количества современных средств определения расстояний (для сравнения, в Цусимском сражении на броненосце «Mikasa» расстояние до противника определялось с помощью только одного дальномера F. A. 2, изготовленного в 1902 г. и обслуживавшегося энсином К. Хасегава), в основном в силу изношенности стволов орудий главного калибра последние не смогли должным образом проявить себя в бою, а ведь по количеству и качеству взрывчатого вещества стальной 10'' фугасный снаряд, содержавший 7,434 кг пироксилина, был самым мощным в отечественной морской артиллерии (русский 12'' фугасный снаряд содержал 6,631 кг бездымного пороха). О меткости огня одиннадцати 10" орудий, выпустивших в совокупности около пятисот снарядов (подсчитано по боевым донесениям и показаниям в следственной комиссии), в т. ч. «Генерал-адмирал Апраксин» – 130, «Адмирал Сенявин» – 170 и «Адмирал Ушаков» – 200, можно судить по отсутствию в основных японских источниках явных упоминаний о получении японскими кораблями попаданий 10'' снарядами. Для сравнения, в ходе боя 28 июля 1904 г. броненосцы «Победа» и «Пересвет» из восьми 10" орудий выпустили 224 снаряда (69 бронебойных и 155 фугасных), из них в японские корабли («Mikasa» и «Nisshin») попало минимум четыре.

Место гибели броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» (отмечено крестом) на карте дозорных участков, упоминаемой Новиковым-Прибоем в романе «Цусима»:

«Мы и не предполагали, как всё предусмотрели японцы, и не знали, что ещё вечером адмирал Того приказал всем боевым судам собраться к утру у острова Дажелет, и что всё Японское море было покрыто сплошной и непрерывной сетью быстроходных японских разведчиков.

Впоследствии, когда после гибели «Ушакова» нас подобрали неприятельские крейсера, японские офицеры показывали карту Японского моря с обозначением районов действия каждого разведчика, и нам действительно пришлось убедиться, что вырваться из этого магического кольца нашему тихоходу «Ушакову» было непосильной задачей».

К слову, судя по месту гибели, «Ушакову» удалось пройти незамеченным мимо дозорных судов японцев.

