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Многим, кто увлекается историей Второй мировой войны, знакомо имя Михаэля Виттмана – одного из лучших немецких танковых ассов. Его можно сравнить с такими знаменитыми воздушными асами как Рудель или Покрышкин, только в отличие от них он сражался на земле. К 14 июня 1944 года на счету Виттмана было 138 уничтоженных танков и 132 орудия, большая часть из которых приходилась на Восточный фронт, однако бой, который вписал Виттмана в историю, произошел 13 июня в Нормандии у городка Виллер-Бокаж.

Виттман родился 22 апреля 1914 года в Баварии. С 1934 года находился на службе в вермахте, с 1936 года в войсках СС. Принял участие в самых удачных операциях блицкрига против Польши, Франции и Греции. Во время вторжения в СССР командовал взводом штурмовых орудий, с 1943 года получил под свое командование взвод Тигров. На Тигре Виттман принял участие в сражении на Курской дуге. Именно с помощью танка Тигр Виттману и его экипажу удалось добиться столь значительных побед.

С весны 1944 года Виттман служил в Нормандии, под его командованием находилась 2-я рота 101 тяжелого танкового батальона в составе 1-й танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Именно в составе этой роты Виттман провел свой самый известный бой, разгромив у местечка Виллер-Бокаж разведку 7-й английской бронетанковой дивизии, получившей прозвище «Пустынные Крысы» за свои успехи в Африке. В этом бою наиболее ярко проявилось не только мастерство Виттмана, но и превосходство немецкого танка Тигр над бронетехникой союзников. В ходе скоротечного боя, который занял менее получаса, танк Виттмана уничтожил 11 танков союзников, 13 бронетранспортеров и 2 противотанковых орудия. Во многом благодаря решительным действиям Михаэля Виттмана английский прорыв в направлении Виллер-Бокаж был ликвидирован.

Михаэль Виттман погиб в бою 8 августа 1944 года. Его танк был поражен с воздуха ракетой, выпущенной штурмовиком Hawker «Typhoon» Мк.1В Королевских ВВС. Ракета ударила в кормовую часть корпуса, пробила левую надрадиаторную решетку и взорвалась. Взрыв ракеты спровоцировал взрыв в моторном отсеке и детонацию боекомплекта, взрывом с Тигра сорвало башню, весь экипаж танка погиб. К моменту своей гибели Виттман был кавалером Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. Чтобы подчеркнуть почетность награды, стоит отметить, что Рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами было награждено лишь 160 человек.

Танк Тигр

Всего за годы войны в Германии было выпущено 1354 танка Тигр. Без сомнения он являлся одним из самых лучших тяжелых танков периода Второй мировой войны. Его компоновка обеспечивала очень комфортные условия для работы экипажа, в первую очередь в бою, и позволяла достаточно удобно разместить все внутренние агрегаты. Техническое обслуживание трансмиссии можно было осуществлять изнутри танка. Наряду с этим серьезный ее ремонт требовал демонтажа башни.

О трансмиссии и органах управления танком стоит сказать отдельно. Ничего даже близкого с точки зрения удобства механика-водителя в то время просто не существовало, исключением является лишь «Королевский тигр», который имел аналогичную трансмиссию. За счет использования автоматического гидравлического сервопривода для управления танком весом в 56 тонн не требовалось прилагать сколь-нибудь сильных физических усилий. Передачи можно было переключать буквально «двумя пальцами». Поворот танка осуществлялся легким поворотом штурвала. Управление тигром было настолько простым и удобным, что любой член экипажа, не имеющий специальных навыков, мог с ним справиться, что было особенно важно в боевых условиях.

Подробно говорить о вооружении данного танка нет необходимости. Высокая эффективность его 88-мм орудия KwK 36 общеизвестна. Можно лишь подчеркнуть, что замечательным характеристикам самого орудия полностью соответствовало качество используемых прицелов. Цейсовская оптика позволяла немецким танкистам добиваться попаданий по целям на дистанциях до 4 км. Характеристики 88-мм орудия – бронепробиваемость, скорострельность, габариты и масса свидетельствуют о том, что в 1942 году немцы сделали абсолютно правильный выбор, обеспечив своему тяжелому танку превосходство по вооруженности на перспективу.

При этом на малых дистанциях ведения боя Тигр лишался своих преимуществ в броневой защите и вооружении. Интенсивно маневрировать он не мог. Здесь сказывался его основной недостаток – чрезмерно большая масса, что было связано с нерациональным расположением броневых листов корпуса, а также применением ходовой с использованием шахматного расположения катков.

Расположив броневые листы с рациональными наклонами, конструкторы Пантеры смогли добиться почти аналогичных более тяжелому Тигру параметров защищенности, существенно снизив при этом массу танка (почти на 13 тонн). Ходовая часть с применением шахматного расположения катков имела ряд существенных преимуществ – плавность хода, меньший износ резиновых бандажей. Но при этом была очень сложной в эксплуатации и производстве, а также имела большой вес. Масса катков Тигра составляла 7 т., тогда как у советского тяжелого танка ИС-2 этот показатель равнялся 3,5 т.

Бой у Виллер-Бокаж

Спустя неделю после высадки союзников во Франции рота под командованием Виттмана располагалась у высоты №213 возле городка Виллер-Бокаж. После марша от города Бовэ под непрерывными налетами союзной авиации 2-я рота Виттмана понесла потери и включала в себя 6 тигров. С 12 на 13 июня рота готовилась к бою. Всему 101 тяжелому батальону была поставлена задача не допустить прорыва англичан во фланг и тыл Учебной танковой дивизии, а также удерживать под контролем дорогу на Кан.

Примерно в 8 часов утра 13 июня Виттман заметил колонну английской бронетехники, которая передвигалась по дороге возле Виллер-Бокаж, примерно в 150-200 метрах от его позиций. Виттман не владел всей боевой информацией, он лишь в общих чертах представлял положение на данном участке фронта. Как завороженный он наблюдал за колонной из Кромвелей и Шерманов, двигавшихся в сопровождении бронетранспортеров Брен Кэрриер в сторону Кана. Перед Виттманом был передовой отряд знаменитой английской дивизии «Пустынные Крысы». Виттман связался по радио со штабом батальона, доложил обстановку и запросил подкрепление. При этом он не стал пассивно наблюдать за происходящим и принял решение атаковать колонну в одиночку. Он понимал, что в обычных условиях у него не было бы ни единого шанса. По всем законам войны при простом соотношении сил его атака выглядела изощренным способом самоубийства.

После боя Виттман сказал: «Принять решение об атаке было очень трудно. Никогда до этого я не был так впечатлен мощью противники, как в тот момент, когда наблюдал за колонной бронетехники, идущей на Кан. И все-таки я принял решение атаковать».

Виттман завел свой замаскированный Тигр с номером 205, но у того обнаружились неполадки в двигателе. Тогда он быстро пересел в машину под номером 212, отдал остальным танкам роты приказ удерживать позиции, а сам двинулся навстречу колонне. Сблизившись с ней на 100 метров, он открыл огонь и двумя первыми выстрелами уничтожил Шерман и Кромвель, идущие в голове колонны, затем он поджег танк в ее хвосте, тем самым исключив отход остальных. После этого он перенес огонь на бронетранспортеры, находящиеся в центре. Виттман уничтожал все, что появлялось в зоне его видимости. Атакуя неподвижно стоящие цели, он отправлял снаряд за снарядом по танкам и бронетранспортерам почти в упор, с самых коротких дистанций, а под конец таранил в бок танк Кромвель, который преграждал ему въезд в город.

Виттман направил свой танк к центру Виллер-Бокаж, где уничтожил еще 3 танка штабной группы 4-го полка 22-ой бронебрегады, один танк этой группы уцелел, так как механик-водитель вовремя отвел его с улицы в сад. Танк не имел возможности открыть огонь, наводчик в это время был вне машины. Командир одного из Шерманов, 30-летний Стэн Локвуд, услышав возникшую в городе стрельбу, двинулся навстречу бою. В 200 метрах впереди себя он обнаружил Тигр Виттмана, который стоял к нему бортом и вел беглый огонь вдоль одной из улиц. Наводчик Локвуда успел выпустить по Тигру четыре снаряда. Один из них разорвал танку гусеницу. Ответный огонь немцев не заставил себя ждать, своими выстрелами экипаж Тигра обрушил на Шемран половину здания, погрузив место боя в облака пыли. Виттман продолжал вести огонь из обездвиженного танка, уничтожая все, что появлялось в зоне его видимости. В конце концов, он уничтожил четвертый Кромвель штабной группы 4-го полка. Подобрав наводчика, тот решился атаковать Тигр сзади, но в итоге был подбит. Через некоторое время Виттману и его экипажу пришлось оставить подбитую машину и пешком отходить из города. Виттман верил, что еще вернется назад и заберет свой танк.

Так в итоге и вышло. К вечеру немцы полностью заняли Виллер-Бокаж. На подступах к города и на его улицах англичане потеряли 25 танков, 14 полугусеничных бронетранспортеров M9A1 и 14 бронетранспортеров Брен Кэрриер, а также сотни солдат. Немецкий 101-й тяжелый танковый батальон потерял при взятии городка 6 драгоценных танков Тигр, но при этом так напугал англичан, что те еще много недель спустя были очень осторожны и почти не атаковали город.

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