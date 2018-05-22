Как началась Гражданская война в России или восстание чехословаков

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17 мая 1918 года, ровно 100 лет назад, в России началось восстание Чехословацкого корпуса, с которого многие историки отсчитывают и начало Гражданской войны. Благодаря мятежу Чехословацкого корпуса, охватившему значительную часть Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, на обширных территориях были ликвидированы органы советской власти и созданы антисоветские правительства. Именно выступление чехословаков стало отправной точкой для начала крупномасштабных боевых действий «белых» против советской власти.

История Чехословацкого корпуса неразрывно связана с Первой мировой войной. Осенью 1917 года командование российской армии приняло решение о создании специального корпуса из военнопленных чехов и словаков, которые прежде служили в составе австро-венгерской армии, попали в российский плен, а теперь, учитывая свою славянскую принадлежность, изъявили желание сражаться против Германии и Австро-Венгрии в составе российских войск.

Кстати, чешские и словацкие добровольческие формирования, которые комплектовались из числа чехов и словаков, проживавших на территории Российской империи, появились еще в 1914 году, когда в Киеве была создана Чешская дружина, но действовали они под командованием русских офицеров. В марте 1915 года Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич разрешил принимать в ряды чехословацких формирований чехов и словаков из числа военнопленных и перебежчиков австро-венгерской армии. В конце 1915 года был создан Первый чехословацкий стрелковый полк имени Яна Гуса численностью в 2100 военнослужащих, а к концу 1916 года полк был преобразован в бригаду численностью в 3500 военнослужащих. Командиром бригады был назначен полковник Вячеслав Платонович Троянов, которому в июне 1917 года было присвоено звание генерал-майора.

После Февральской революции 1917 года в России появился филиал Чехословацкого национального совета, основанного еще в 1916 г. в Париже. Чехословацкий национальный совет взял на себя полномочия по руководству всеми чехословацкими военными формированиями как на Восточном, так и на Западном фронтах. Временное правительство относилось к чехословацкому движению благосклонно, признав Чехословацкий национальный совет в качестве единственного легитимного представителя чехов и словаков в России. Между тем, ЧНС находился всецело под контролем Великобритании и Франции, влияние России на него было минимальным, поскольку руководство ЧНС находилось в Париже. Чехословацкая бригада, сражавшаяся на Восточном фронте, была преобразована в 1-ю гуситскую дивизию, а 4 июля 1917 года с разрешения нового Верховного главнокомандующего генерала Лавра Корнилова началось формирование 2-й чехословацкой дивизии.

26 сентября 1917 года начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Николай Духонин подписал приказ о формировании отдельного Чехословацкого корпуса, в состав которого вошли обе чехословацкие дивизии общей численностью в 39 тысяч солдат и офицеров. Хотя основную часть военнослужащих корпуса составили чехи и словаки, а также югославы, командным языком корпуса стал русский язык. Командиром Чехословацкого корпуса был назначен генерал-майор Вячеслав Николаевич Шокоров, а начальником штаба – генерал-майор Михаил Константинович Дитерихс.

К моменту Октябрьской революции в России части и подразделения Чехословацкого корпуса находились на территории Волынской и Полтавской губерний. Когда командование корпуса получило известие о победе большевиков и свержении Временного правительства, оно выразило поддержку Временному правительству и выступило за дальнейшее продолжение боевых действий против Германии и Австро-Венгрии. Такая позиция отвечала интересам Антанты, контролировавшей Чехословацкий национальный совет в Париже. Чехословацкий корпус с самых первых дней Октябрьской революции принял однозначную позицию против большевиков. Уже 28 октября (10 ноября) подразделения Чехословацкого корпуса приняли участие в уличных боях в Киеве, где юнкера военных училищ противостояли местным отрядам Красной гвардии.

После Октябрьской революции руководители Чехословацкого национального совета стали добиваться признания чехословацких военных формирований, находившихся на территории России, иностранным союзническим войском в подчинении французской военной миссии. Профессор Томаш Масарик, представлявший Чехословацкий национальный совет, настаивал на включении чехословацких войск в состав французской армии. 19 декабря 1917 года французское правительство приняло решение о подчинении Чехословацкого корпуса в России командованию французской армии, после чего корпус получил предписание об отправке во Францию. Поскольку следовать во Францию чехословакам предстояло через территорию Советской России, руководство Чехословацкого национального совета не собиралось портить отношения с советской властью.

Томаш Масарик пошел даже на разрешение большевистской агитации в чехословацких частях, в результате которой около 200 чехословацких солдат и офицеров присоединились к большевикам. Одновременно Масарик отказался от предложений генералов Лавра Корнилова и Михаила Алексеева о сотрудничестве. Постепенно русские офицеры были удалены с основных командных постов в Чехословацком корпусе, а их места заняли чехословацкие офицеры, в том числе и те, кто сочувствовал левым политическим идеям.

26 марта 1918 года в Пензе между Советской Россией, которую представлял от имени Совета народных комиссаров РСФСР Иосиф Сталин, и представителями Чехословацкого национального совета и Чехословацкого корпуса было подписано соглашение о беспрепятственном перемещении подразделений Чехословацкого корпуса через территорию России во Владивосток. Однако такой расклад вызвал недовольство германского военного командования, которое надавило на советское руководство. Народный комиссар иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин потребовал от Красноярского совета рабочих депутатов остановить дальнейшее продвижение чехословацких подразделений на восток. К этому времени в районе Пензы, Сызрани и Самары находилось около 8 тысяч чехословацких военнослужащих, еще 8,8 тысяч военнослужащих находились в районе Челябинска и Миасса, 4,5 тысячи военнослужащих – в Новониколаевске и окрестностях, 14 тысяч военнослужащих – во Владивостоке. Естественно, что такое большое количество вооруженных и организованных людей с военной подготовкой и боевым опытом представляло собой солидную силу, о чем не подумало большевистское руководство. Когда чехословацким военнослужащим стало известно, что Чичерин распорядился не пропускать чехословацкие части на восток, они восприняли это решение как скрытую попытку советской власти выдать их Германии и Австро-Венгрии как предателей.

16 мая 1918 года в Челябинске начался съезд чехословацких военнослужащих, продолжавшийся четыре дня. На съезде было принято решение о разрыве с большевиками, прекращении сдачи оружия органам советской власти и следовании собственным порядком во Владивосток. Тем временем, 21 мая советская власть приняла решение о полном разоружении чехословацких частей, а 25 мая соответствующий приказ издал народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий. Однако в Марьяновке, Иркутске и Златоусте, где красногвардейцы попытались разоружить чехословацкие части, последние оказали решительное сопротивление. Чехословацкий корпус взял под контроль всю Сибирскую дорогу.Восстание чехословаков. Как началась Гражданская война в России

На съезде был образован Временный исполнительный комитет съезда чехословацкого войска. В его состав вошли начальники трех эшелонов. Поручик Станислав Чечек (1886-1930), бухгалтер по профессии, к моменту начала Первой мировой войны работал в представительстве «Шкоды» в Москве. Он добровольцем вступил в Чешскую дружину, участвовал в войне, командуя ротой, а затем батальоном. 6 сентября 1917 года Чечек был назначен заместителем командира 4-го стрелкового полка имени Прокопа Голого. В мае 1918 года он возглавил крупнейшую группу войск Чехословацкого корпуса – Пензенскую.

Капитан Радола Гайда (1892-1948), фармацевт по профессии, прошел срочную службу в горнострелковом полку австро-венгерской армии, затем женился на албанке и поселился в городе Шкодер. Когда началась Первая мировая война, его вновь призвали в австро-венгерскую армию, однако в 1915 году Гайда сдался в плен и перешел на службу в черногорскую армию, а в 1916 году прибыл в Россию и служил доктором в сербском полку, затем в Чехословацкой бригаде. 26 марта 1917 года Гайда был назначен командиром роты 2-го чехословацкого стрелкового полка. Весной 1918 года он возглавил все чехословацкие войска, размещавшиеся восточнее Омска.

Подполковник Сергей Войцеховский, выходец из дворян Витебской губернии, служил в русской армии с 1902 года, окончил Константиновское артиллерийское училище и Николаевскую военную академию Генерального штаба. В январе 1917 года он получил назначение начальником штаба 176-й пехотной дивизии, в феврале – начальником оперативного отдела штаба 3-й Кавказской гренадерской дивизии, затем исполнял обязанности начальника штаба 126-й пехотной дивизии, а с августа 1917 года фактически выполнял обязанности начальника штаба 1-й чехословацкой дивизии русской армии. В феврале 1918 г. он стал командиром 3-го чехословацкого имени Яна Жижки стрелкового полка, а в мае 1918 года был назначен старшим воинским начальником чехословацких войск в районе Челябинска. Под его командованием в ночь с 26 на 27 мая 1918 года части 2-го и 3-го чехословацких стрелковых полков без потерь установили контроль над Челябинском. В июне 1918 года Войцеховский был произведен в полковники и возглавил Западную группу войск, в состав которой входили 2-й и 3-й чехословацкие стрелковые полки и Курганский маршевый батальон. Чехословацкие войска под командованием полковника Войцеховского заняли Троицк, Златоуст, а затем и Екатеринбург.

С момента начала восстания Чехословацкого корпуса его части и подразделения более не подчинялись Чехословацкому национальному совету в Москве и не выполнили распоряжение Томаша Масарика о сдаче оружия. К этому времени чехословаки уже рассматривали большевистскую власть как потенциальных союзников Германии и собирались продолжать войну с Германией и Австро-Венгрией в союзе с антибольшевистскими русскими формированиями. Именно под контролем чехословацких войск началось формирование альтернативных Советам органов власти в тех городах, которые контролировались подразделениями Чехословацкого корпуса. Так, в Самаре 8 июня был организован Комитет членов учредительного собрания (Комуч), а 23 июня в Омске было создано Временное Сибирское правительство. Была создана Народная армия Комуча, начальником Главного штаба которой стал полковник Николай Галкин. Наиболее надежной частью Народной армии Комуча стала Отдельная стрелковая бригада подполковника Владимира Каппеля.

В июле 1918 года чехословацкие части в союзе с каппелевцами взяли Сызрань, затем чехословацкими войсками были взяты Кузнецк, Тюмень, Екатеринбург, Иркутск и Чита. Однако, командованию РККА удалось достаточно быстро мобилизовать на подавление восстания Чехословацкого корпуса внушительные силы Красной Армии. Вскоре чехословаков удалось выбить из Казани, Симбирска, Сызрани, Самары. К осени 1918 года большие потери чехословацких войск привели командование Чехословацкого корпуса к решению об отводе чехословацких подразделений в тыл. Чехословацкие части рассредоточились вдоль Транссибирской магистрали и не принимали более участия в боевых действиях против Красной Армии. Отдельные чехословацкие части продолжали нести службу по охране объектов и даже по ликвидации партизан на территории Сибири, но активность Чехословацкого корпуса в 1919 году становилась все меньшей и меньшей. Во время отступления колчаковских войск Чехословацкий корпус во многом препятствовал движению колчаковцев на восток. Попутно чехословаки вывезли часть золотого запаса России, которая оказалась во время отступления под их контролем. Ими же был выдан красным адмирал Колчак.

В декабре 1919 года первые части Чехословацкого корпуса начали отправляться на кораблях из Владивостока в Европу. Всего на 42 кораблях были эвакуированы из России 72 644 военнослужащих Чехословацкого корпуса. Потери корпуса в России составили около 4 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести.

Многие ветераны Чехословацкого корпуса впоследствии сделали серьезные военные и политические карьеры в независимой Чехословакии. Так, бывший командующий Чехословацким корпусом генерал Ян Сыровый занимал должности начальника генерального штаба, затем – министра национальной обороны и премьер-министра. Сергей Войцеховский дослужился в Чехословакии до звания генерала армии, к моменту захвата страны гитлеровцами командовал 1-й чехословацкой армией. Генерал-лейтенант Радола Гайда служил заместителем начальника генштаба чехословацкой армии, затем активно занимался политической деятельностью. Станислав Чечек дослужился до генерала, командовал 5-й пехотной дивизией чехословацкой армии.

Учитывая сложность ситуации того времени, оценивать действия чехословаков однозначно не представляется возможным. Но необходимо признать, что восстание Чехословацкого корпуса сыграло очень важную роль в истории революционной России, став одним из ключевых толчков к началу в стране Гражданской войны.

Автор: Илья Полонский

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