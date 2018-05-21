Сражение за Баутцен или последняя победа вермахта

Фото из открытых источников

Примечание переводчика.

Перевод статьи, опубликованной в немецком военно-историческом журнале «Schwertentraeger» N4-2018. Сражение за Баутцен, известное также как Баутцен-Вайсенбергское сражение, развернувшееся в апреле 1945 года, мало знакомо рядовому россиянину. Русскоязычные источники рассказывают о нём весьма скупо. Думаю, читателям будет интересно, как оно преподносится противоположной стороной.

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На южном фланге советских войск, начавших 16 апреля 1945 года генеральное наступление на Берлин, разыгралось последнее крупное танковое сражение, кульминацией которого стало повторное занятие Баутцена германскими войсками.

После того, как верховное командование вермахта израсходовало последние стратегические резервы в Арденнах и под Будапештом, к апрелю 45-го сил для обороны столицы рейха уже почти не осталось. Ввиду огромного перевеса сил Красной армии никаких сомнений в конечном итоге войны ни у кого уже не было. Дополнительно дело осложнялось тем, что Группе армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шёрнера было приказано оборонять «Протекторат Богемия и Моравия», так как там оставались последние значительные военные заводы. Таким образом Группа армий «Центр» могла лишь частью сил оборонять Берлин.

16 апреля 1945 года 1-й Белорусский фронт маршала Жукова и 1-й Украинский фронт маршала Конева начали Берлинскую наступательную операцию. Войска Жукова должны были с севера, а войска Конева с юга охватить имперскую столицу и, замкнув окружение, приступить затем к её штурму. 1-й Украинский фронт включал в себя 3-ю и 5-ю гвардейские армии, 13-ю и 52-ю армии, 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии, а также 2-ю Польскую армию. После мощной артподготовки войскам Конева удалось прорвать оборону Группы армий «Центр» севернее и южнее Ротенбурга, а также в полосе Мускау-Форст. После этого главные силы 1-го Украинского повернули на Берлин, а меньшая часть нацелилась на Дрезден. Эта группировка имела задачу после занятия Дрездена соединиться с американцами, находившимися в районе Хемница.

2-я Польская армия под командованием генерала Кароля Сверчевского (получившего известность во время гражданской войны в Испании как «генерал Вальтер») должна была прикрывать южный фланг 1-го Украинского фронта по линии Дрезден — Баутцен — Ниски. Это соединение Польской Народной армии насчитывало около 90000 человек, 291 танк (преимущественно Т-34-85) и 135 САУ (СУ-76, СУ-85 и ИСУ-122). Польские солдаты в основном представляли из себя неопытных новобранцев, качество офицерского состава также оставляло желать лучшего.

1-му Украинскому фронту противостояли 4-я танковая армия генерала танковых войск Фрица-Хуберта Грезера и левый фланг 17-й армии генерала пехоты Вильгельма Хассе. Эти войска включали в себя 1-ю парашютно-танковую дивизию «Герман Геринг» (далее — 1-я п-тд «ГГ»), 20-ю танковую, моторизованную дивизию «Бранденбург», 17-ю и 72-ю пехотные дивизии и боевую группу 545-й народно-гренадерской дивизии. Позднее к ним должна была присоединиться 2-я парашютная моторизованная дивизия «Герман Геринг» (далее: 2-я п-мд «ГГ»).

4-я танковая армия располагала на участке Баутцен-Оберлаузиц примерно 50000 живой силы, 62 танками (2 «Тигра», 30 «Пантер», 28 Pz IV, 2 Pz III) и 293 САУ (123 StuG III и IV, 39 «Hetzer», 29 «Nashorn», 39 Jagdpanzer IV, 20 Sturmhaubitze 42 и 43-мя самоходными 75-мм противотанковыми орудиями). Артиллерия состояла в основном из 88-мм зенитных орудий.

Немецкие войска находились не в лучшем состоянии и численно уступали противнику. Они включали в себя как опытных ветеранов, так и новобранцев, членов гитлерюгенда и фольксштурма. Техника и вооружение были сильно изношены. Также они испытывали трудности со снабжением, особенно горючим.

17-го апреля, после мощной артподготовки, войска 2-й польской армии прорвали немецкую оборону на реках Белый Шепс и Нейсе. В течение двух последующих дней 1-й польский танковый корпус и 8-я пехотная дивизия продолжали теснить немецкие войска, в то время как 5-я, 7-я, 9-я и 10-я пехотные дивизии наступали на Дрезден. К северу от Баутцена полякам удалось захватить плацдармы на Шпрее и окружить часть немецких войск в районе Мускау. Генерал Сверчевский, в нарушение приказа Конева, решил во что бы то ни стало овладеть Дрезденом.

Перед советским наступлением города Баутцен и Вайсенберг были объявлены «крепостями». Они должны были послужить «волноломами» неприятельского наступления и основой будущих контрударов. В распоряжении коменданта Баутцена полковника Дитриха Хёпке находились около 3000 человек из состава фольксштурма, гитлерюгенда, подразделений ПВО, штрафной роты, остатков роты 1244-го гренадерского полка и около 200 человек из 10-й танковой дивизии СС «Фрундсберг».

После прорыва у Ротенбурга 7-й гв. мехкорпус генерал-лейтенанта Корчагина, находившийся на южном фланге прорыва, нацелил часть сил на Вайсенберг. После занятия этого города утром 18 апреля корпус продолжил наступление вдоль автобана в направлении Баутцена. Так называемые «истребители танков», Ju 87 G из 2-й эскадры непосредственной поддержки, вооруженные 37-мм пушками, смогли нанести танковому корпусу потери, но остановить наступление оказались не в силах. В течение 18 апреля 24-й механизированной бригаде удалось овладеть аэродромом Литтен восточнее Баутцена. С наступлением темноты русские попытались занять предместье Шафберг, обороняемое штрафной ротой 4-й танковой армии, что им и удалось к 23 часам.

На следующий день советское наступление продолжилось. Одновременно с фронтальным наступлением на Баутцен 24-й гв мбр с востока 26-я гв мбр и 57-я тбр обходили город с севера. А после прорыва польской 3-й тбр с севера с последующим поворотом на юг и перерезанием дороги на Дрезден Баутцен оказался окружен. В течение дня русским удалось ворваться в сам город, и начались упорные уличные бои. К западу от Баутцена один из польских пехотных полков вышел к автобану N6 в районе Гёды и перерезал последнюю связь с внешним миром.

В первой половине дня 21-го апреля полковник Хёпке был вынужден оттянуть линию обороны в глубь города. Защитники закрепились в замке, стоящем на скальном плато, возвышающемся над старым городом. Положение было отчаянным, но к этому времени уже полным ходом шло немецкое контрнаступление.

После прорыва 1-го Украинского фронта на Гнейсе генерал-фельдмаршал Шёрнер планировал остановить его ударом по южному флангу и прорваться к столице. Для этого он сконцентрировал свои войска в районе Гёрлица и Рейхенбаха.

16-го числа Шёрнер посетил позиции 1-ой парашютно-танковой дивизии и обсудил будущую операцию с ее командиром, генерал-майором Максом Темке. В 13.00 дивизии «Герман Спрингер», 20-я танковая, моторизованная «Бранденбург» и 17-я пехотная атаковали южный фланг противника.

Штаб 1-го Украинского фронта был информирован о приготовлениях немцев и укрепил свой фланг. Хотя немецким танкам и удалось подбить десятки советских, но ни к ночи 16-17 апреля, ни к следующей решающего прорыва достичь не удалось. А 18-го апреля начались ожесточенные контратаки советских войск, так что всем участвовавшим в ударе немецким соединениям пришлось перейти к обороне.

На следующий день в двух километрах восточнее Кодерсдорфа произошел тяжелый бой между 1-ой парашютно-танковой дивизией «ГГ» и 1-ым польским танковым корпусом. 17 «Пантер» подполковника Османа подпустили идущие, как на параде, польские танки на расстояние 50 метров и неожиданно для них открыли огонь. Удар был сокрушительным. В течение двадцати минут были подбиты 43 польских танка, еще 12 захвачены (среди них 4 тяжелых танка ИС).

21 апреля между польской группировкой, наступающей на Дрезден (8-я и 9-я под, и 1-ой к), и войсками, находящимися в районе Мускау (7-я и 10-я под), образовалась брешь, прикрытая лишь слабыми силами — 5-ой под и 16-ой тор. Шёрнер решил воспользоваться ситуацией, и 21-го апреля в пространстве между реками Шпрее и Черный Шепс началось последнее танковое наступление вермахта.

Танковый корпус «Великая Германия» (далее: тк «ВГ») под командованием генерала танковых войск Георга Яуэра, сам находящийся в полуокружении, должен был атаковать северный, а VLII тк генерала танковых войск Фридриха Кирхнера — южный фланги наступающей на Дрезден 2-й польской армии.

1-я п-тд «ГГ» и 20-я тд, подчиненные тк «ВГ» , начали наступление в 4 часа утра. Одновременно с этим 17-я пд нанесла удар по Ниски и Вайсенбергу и пробилась к окруженным в районе Мускау немецким частям.

Немецкие соединения ворвались в брешь между 2-й польской и 52-й советской армиями, находящимися в районе Баутцена, оттеснили 48-й ск и наступали в направлении Шпремберга. На рассвете 22-го апреля передовые части тк «ВГ» и VLII тк соединились в районе Штоктайх у Мюка и перерезали пути снабжения частей 2-й польской армии, 7-го гв мк и 254 сд в Баутцене. Польская 5-я пд была атакована с тыла и понесла тяжелые потери. Её командир, генерал Александр Вашкевич, попал в плен. Находящаяся в югу от Фёрстгена 16-я польская тбр потеряла более сотни танков и была практически полностью уничтожена.

Генерал Сверчевский остановил наступление на Дрезден и приказал 1-му тк повернуть назад и восстановить положение. Такой же приказ получила 8-я пд. 9-я пд осталась у Дрездена.

Ввиду критического положения маршал Конев направил начальника штаба генерала Ивана Петрова и начальника оперативного управления фронта генерала Владимира Костылева в штаб Сверчевского для выяснения обстановки. Петров отстранил Сверчевского от командования, которое принял на себя Костылёв. Кроме того, Конев направил подкрепление — 14-ю и 95-ю сд и 4-й гв тк 1-го Украинского фронта. Они получили приказ направиться в район Каменца, Кёнигсварты и Сдира, чтобы сдерживать немецкое наступление на север.

В это время 1-ой п-тд «ГГ» и 20-ой тд вместе с 17-ой и 72-ой пд удалось прорваться к немецким частям, окруженным в Баутцене. Ещё 21-го числа защитники города получили по радио сообщение о начавшемся контрнаступлении и приказ «держаться». Утром 22-го апреля 20-я тд и 300-я бригада штурмовых орудий прорвали советскую противотанковую оборону у развилки дорог у Вайсенберга. Наступление развивалось успешно. В результате его польская армия была рассечена на две части. П-тд «ГГ» атаковала Баутцен с северо-запада и одновременно с запада, вдоль Шпрее. 23-го апреля немецкие авангарды достигли на востоке Черный Шепс, а на западе населенные пункты Лоза, Опитц и Гросдубрау.

В первой половине дня произошел бой между «Пантерами» дивизии «ГГ» и советскими танками, в результате которого были подбиты несколько Т-34-85. Во второй половине дня 1-я п-тд «ГГ» и 20-я тд при поддержке 300-й и 311-й бригад штурмовых орудий ворвались в Баутцен.

Утром 24-го апреля, около 5.00, командиру 20-й тд генерал-майору Герману Оппельн-Брониковскому во главе штурмового отряда удалось прорваться к городскому замку, где оставалось не более 400 защитников. Около полудня 2-й польский тк предпринял попытку контратаки у Стибица, в двух километрах западнее центра города, которая ценой больших потерь была отражена гренадерами дивизии «ГГ». В конце концов советская 24-я гв тбр вынуждена была отступить из города, и в течение последующих нескольких дней в результате ожесточенных уличных боев Баутцен вновь оказался в немецких руках. Но лишь к 30-му апреля последние очаги сопротивления советских войск были подавлены.

Ввиду неожиданного немецкого контрудара командование советской 52-й армии ещё 22 апреля приказало находящимся южнее Баутцена 25 гв мбр и 57 гв тбр немедленно атаковать в восточном направлении на Вайсенберг и восстановить связь с находящейся там 294 сд. Но в течение 22-24 апреля все эти попытки были отбиты немцами, и части стали полностью небоеспособны, а 294 сд, окруженная в Вайсенберге, при попытке прорыва была практически полностью уничтожена.

Около 13.00 25-го апреля находящаяся к северу от Баутцена 1-я п-тд «ГГ» нанесла удар на северо-западе в направлении на Тейхниц и Кляйнвелка по позициям 2-й польской армии. «Пантеры» дивизии «ГГ» поддерживались 2-м моторизованным полком этой дивизии и 112-м мп 20-й танковой дивизии. 300-я бригада штурмовых орудий находилась во втором эшелоне. Около 15.00 советские войска нанесли контрудар, который удалось отразить лишь при помощи самоходок. После этого советские и польские войска неожиданно отошли на север. Немцы тут же начали преследование. 26-го «Пантеры» столкнулись с Т-34-85 1-го польского танкового корпуса, и после тяжелого боя поляки отступили.

На левом фланге дивизии «ГГ» успешно продвигалась моторизованная дивизия «Бранденбург». Штурмовые отряды пехоты и сапёров при поддержке танковой группы «Вальтер фон Витерсхайм» отбили населённые пункты Лога, Панневиц и Криниц.

9-я польская пд, оставшаяся практически в одиночку на дрезденском направлении, получила 26-го апреля приказ на отход. В руки немцев в это время попали приказы польского штаба со сведениями о маршрутах отхода. Польские части, считая путь безопасным, двигались без достаточных мер предосторожности. Немецкая атака стала для них полной неожиданностью. В результате её 26-я польская пд понесла в районе Паншвиц-Кукау и Кроствиц — «долине смерти»-тяжелые потери, достигшие 75 процентов личного состава. Командир 9-й пд полковник Александр Ласки попал в плен. В этих боях на немецкой стороне сражались также украинцы бригады «Свободная Украина».

26-27 апреля передовые немецкие части натолкнулись примерно в 11 километрах северо-западнее Баутцена на упорную оборону, и им не удалось окружить и уничтожить 2-ю польскую армию и остатки 7-го гв мк. Польские войска и прибывший к ним на помощь 4-й гв тк выстроили мощную противотанковую оборону, которую немецкая группировка, состоящая из 1-й п-тд «ГГ», 20-й тд и дивизии «Бранденбург», преодолеть не смогла. В свою очередь ей пришлось отражать контратаки танков Т-34-85 и ИС. Без своевременно присланной Коневым помощи 2-я польская армия была бы обречена.

Центром боевых действий оказался населённый пункт Нешвиц. Барочный замок и прилегающий к нему парк несколько раз переходили из рук в руки. 27-го апреля восточнее Нешвица наступление 1-й п-тд «ГГ» окончательно завязло в лесистой местности у Хольшдрубау. На западе дивизия «Бранденбург» попыталась взять обороняемый советскими войсками населенный пункт Каслау, но, понеся тяжелые потери, отступила. Лишь на следующий день, после сильной артподготовки, проведенной САУ «Веспе» и «Хуммель», и при поддержке подразделений 20-й тд, «бранденбуржцам» удалось занять Нешвиц.

В конечном счёте и здесь немецкое наступление выдохлось. Сил для того, чтобы оттеснить противника дальше на север, не было. К тому же всё сильнее проявлялась нехватка горючего.

К концу апреля польские войска и советский 4-й гв тк прочно удерживали рубеж Каменц-Добершютц-Даубан и готовились к наступлению на «Протекторат Богемия и Моравия» и его столицу — Прагу.

30-го апреля 1-я п-тд «ГГ» была переброшена в район севернее Дрездена. После последней безуспешной попытки прорыва к Берлину 3-6 мая дивизия, отягощенная многочисленными беженцами, начала отступление на юг, в Рудные горы.

20-я тд под командованием генерал-майора Оппельн-Брониковского отступила после Баутценского сражения на Оттендорф-Окриллу северо-западнее Дрездена. Остатки дивизии попытались после 3-го мая пробиться на запад и юго-запад, к американцам.

1-й Украинский фронт вынужден был отменить наступление на Дрезден. Саксонская столица, как и Баутцен, лишь после капитуляции Германии 9-го мая перешли в руки Красной армии.

Генерал Сверчевский хоть и был отстранён Коневым от командования из-за некомпетентности и злоупотребления алкоголем, тем не менее сохранил свой пост благодаря поддержке высшего советского командования и НКВД. После войны в ПНР был создан миф о Сверчевском как «непобедимом полководце». После падения коммунизма в Польше отношение к нему стало более критичным.

Бои за Баутцен отличались большой ожесточённостью. Во многих случаях обе стороны не брали пленных, а госпитали и санитарный транспорт считались «легитимной целью». Русские и поляки часто убивали попавших в плен бойцов «фольксштурма», так как не рассматривали их как «комбатантов», защищенных «законами и обычаями войны».

В результате сражения 2-я польская армия потеряла 4902 человек убитыми, 2798 пропавшими без вести, 10532 ранеными. Также были потеряны около 250 танков. Таким образом, за две недели боёв она лишилась 22 процентов личного состава и 57 процентов бронетехники.

Советские и немецкие войска также понесли тяжелые потери, но достоверных данных о них нет. Ветераны 7-го гв мк называют число погибших 3500 человек, а потери техники — 81 танк и 45 САУ, что составляет 87 процентов от изначальной численности.

После 18-го апреля на кладбище Баутцена были похоронены более 1000 военнослужащих вермахта, фольксштурма и гитлерюгенда. Кроме того, в Баутцене и окрестностях погибли около 350 гражданских лиц. Было разрушено около 10 процентов домов и 22 процента квартирного фонда. Также было разрушено 18 мостов, 46 малых и 23 больших предприятия, 35 общественных зданий.

Наступление на Баутцен-Вайсенберг считается последней успешной операцией немецких войск во 2-й мировой войне, но её стратегическая цель — спасти Берлин — достигнута не была. С другой стороны, участвовавшим в ней войскам и многочисленным беженцам удалось пробиться на запад и не попасть в руки Красной армии.

Командование Группы армий «Центр» в апреле 1945 не строило иллюзий на счёт окончательного исхода войны, что порождает вопрос, какими же мотивами оно руководствовалось, когда планировало это «мероприятие».

Во-первых, оно стремилось не оставлять на произвол судьбы гражданское население и помогло ему уйти на запад.

Во-вторых, спасти от советского плена как можно больше своих войск.

Кроме того, у командования Группы армий «Центр» были следующие основания политического толка. Ввиду непреодолимых идеологических противоречий между англо-американскими союзниками и СССР ожидался скорый раскол в коалиции. И к тому были основания. Новый американский президент Г. Трумэн, вступивший на свой пост 12-го апреля 45-го, был гораздо более враждебно настроен к Сталину и Советскому Союзу, чем его предшественник Рузвельт. Трумэн планировал оказывать экономическую помощь Европе, включая Германию. Этот политический разворот он начал сразу после вступления на пост, но процесс затянулся до 1947 года. Немецкое командование надеялось сохранить в своих руках «Протекторат» с его мощной промышленностью в качестве аргумента для переговоров с западными союзниками.

Другой причиной стойкости немецких войск были упорные слухи о «чудо-оружии», имеющемся у Германии. 2-го мая, спустя два дня после смерти Гитлера, новый министр иностранных дел граф Лутц Шверин фон Крозиг в своей речи по радио обратился к западным союзникам с предложением о сотрудничестве и предостерёг, что будущая война может привести к краху не только наций, но и всего человечества. Он заявил: «Ужасное оружие, которое не успели задействовать в этой войне, проявится во всей своей мощи в Третьей мировой и принесёт смерть и разрушение человечеству». Шверин фон Крозиг однозначно намекал на атомную бомбу. Первое испытание атомного оружия состоялось в Лос-Аламосе (Нью-Мексико) два с половиной месяца спустя, 16-го июля 1945. Откуда правительство Деница знало, что атомное оружие — не просто теория? Как далеко продвинулись немецкие учёные в действительности? Это одна из нерешенных загадок Второй мировой.

Автор: Вальтер Пост (Walter Post)

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