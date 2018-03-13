Как Америка не дала СССР вступить в НАТО

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В апреле 1949 года была основана Организация Североатлантического договора (НАТО, она же Североатлантический альянс). На долгие годы эта военно-политическая структура стала главным военным блоком, оппонирующим СССР, а затем и постсоветской России.

На противодействии угрозам агрессивного блока НАТО, как называли Североатлантический альянс в советское время, построены советская и российская оборонительные стратегии. Армии стран НАТО всегда изучались в числе вероятного противника. Но отношения между НАТО и СССР не были столь однозначными. Интересно, но в разные периоды своей истории Советский Союз не раз находился «на волоске» от вступления в Североатлантический альянс.

Как США не дали СССР вступить в НАТО

Впоследствии Андерс Фог Расмуссен утверждал, что НАТО было создано с целью противодействия советской агрессии в Европе. Послевоенный период действительно был эпохой настоящей экспансии Советского Союза и социалистической модели в постгитлеровской Европе. Сразу целый ряд стран Восточной и Центральной Европы полностью попали в орбиту советского влияния – Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания. Вторая половина 1940-х годов – гражданская война в Греции, где также вполне реальным был приход к власти сильного коммунистического движения. В этих условиях Запад, смертельно боявшийся советской угрозы, и приступил к формированию блока НАТО.

Изначально в состав НАТО вошли 12 стран – США, Великобритания, Франция, Канада, Исландия, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия и Португалия. Тринадцатым в этом списке мог стать … Советский Союз. По крайней мере, такая возможность обсуждалась высокопоставленными представителями советского руководства. Еще в 1949 году советский министр иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский в одной из записок выразил заинтересованность предложением главы британского дипломатического ведомства Эрнста Бевина об учреждении Организации Обороны Западного Союза (непосредственный предшественник НАТО). Предлагалось обсудить возможность сотрудничества с этой структурой Советского Союза, а то и участия СССР в ней. На самом деле, ничего удивительного здесь не было – еще за четыре года до создания НАТО Советский Союз и западные державы были союзниками и вместе сражались на фронтах Второй мировой войны против гитлеровской Германии, а затем и Японии.

Первое время после окончания Второй мировой войны и западные державы, и Советский Союз опасались возрождения агрессивных настроений в Германии. Именно с этой целью Германия оставалась под контролем оккупационных войск, была разделена на зоны оккупации, не было речи и о возрождении германских вооруженных сил. В этом контексте совместное участие Советского Союза и стран Запада в военно-политическом блоке, направленном против возрождения фашизма, было бы вполне логичным. Это, кстати, признавал в 1951 г. и тогдашний первый заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Однако, вскоре стали понятны истинные цели создания блока НАТО – противодействие не возможному возрождению нацизма и фашизма, а Советскому Союзу.

О том, что Советский Союз не имел агрессивных намерений в отношении стран – членов НАТО свидетельствует тот факт, что ответный шаг – создание Организации Варшавского договора – был предпринят социалистическими странами только в 1955 году, спустя шесть лет после создания НАТО. До этого времени СССР рассчитывал на нормализацию отношений и даже рассматривал вероятность своего вступления в Североатлантический альянс. Но Запад не хотел даже слышать о том, что СССР станет членом НАТО, поскольку сам факт этого лишал существование Североатлантического альянса всякого смысла.

В 1952 году прошло первое расширение НАТО – в состав блока были приняты две очень важные в стратегическом отношении страны – Турция и Греция (в последней, к этому времени, было подавлено коммунистическое вооруженное сопротивление). В этом же году, 25 августа, Иосиф Сталин принимал французского посла Луи Жокса. Дипломат рассказал советскому лидеру об отношении генерала Шарля де Голля, пользовавшегося уважением Сталина, к Североатлантическому альянсу. Жокс подчеркивал, что во Франции НАТО рассматривают исключительно как мирную организацию, создание и деятельность которой не противоречат Уставу ООН и не идут вразрез с нормами международного права. Эти слова вызвали иронию советского лидера.

Сталин обратился к Андрею Вышинскому с вопросом, не стоит ли в данном случае Советскому Союзу тоже присоединиться к мирному блоку НАТО. Однако, в каждой шутке есть доля правды, и слова Сталина не были исключением – генералиссимус действительно мог обдумывать возможность вступления Советского Союза в НАТО. Этот ход препятствовал бы агрессивным планам США и Великобритании и сводил на нет их усилия по консолидации европейских стран для противодействия Советскому Союзу.

В 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин, а уже в 1954 году Советский Союз вернулся к обсуждению возможности своего вступления в НАТО. В феврале 1954 года на конференции министров иностранных дел в Берлине представители Советского Союза предложили заключить общеевропейский договор о коллективной безопасности, со своей стороны предоставляя гарантии объединения Западной и Восточной Германии на условиях утверждения ее нейтрального статуса в конституции страны. Таким образом, в действительности именно Советский Союз, а не Запад, еще за 36 лет до крушения Берлинской стены, выступал инициатором возрождения единой немецкой государственности. И как раз западные страны не приняли предложение Москвы, поскольку оно шло вразрез с их прямыми военно-политическими интересами.

Предложение министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова о создании европейского договора коллективной безопасности его западными коллегами было отторгнуто. Формально представители западных держав были недовольны исключением США и Китая из числа участников договора. В принципе, это было вполне логично, поскольку вряд ли можно называть Соединенные Штаты Америки европейским государством. Москва хотела иметь дело в отношении европейской безопасности с теми странами, которые действительно находятся в Европе. Во-вторых, британская сторона обвинила советское руководство в политических интригах с целью разрушения блока НАТО.

Тем не менее, Вячеслав Молотов от планов по заключению договора коллективной безопасности не отказался – это свидетельствует о большом терпении советских дипломатов. В Москве вернулись к доработке принципов заключения договора. Уже 10 марта 1954 года Андрей Громыко отдал Вячеславу Молотову на ознакомление проект новых предложений по заключению договора коллективной безопасности в Европе. В этом проекте и говорилось о возможности вхождения Советского Союза в Североатлантический альянс на особых условиях.

Вячеслав Молотов проект стал перерабатывать. В частности, он подчеркнул, что Советский Союз не возражает против участия США в договоре коллективной безопасности в Европе, но лишь в том случае, если США и НАТО будут проводить миролюбивую и нейтральную политику в отношении остальных европейских стран. 26 марта 1954 г. Никита Хрущев и Георгий Маленков утвердили окончательный текст проекта, в котором говорилось о главном условии членства Советского Союза в НАТО – отказе Североатлантического альянса от любых проявлений агрессии в отношении каких-бы то ни было государств мира.

Таким образом, Советский Союз выражал подлинную готовность к честному сотрудничеству с Западом во имя мира в послевоенной Европе. 31 марта 1954 года Советский Союз, Украинская ССР и Белорусская ССР подали заявления на вступление в состав Североатлантического альянса (как и в случае с членством в ООН, заявки Украины и Белоруссии были тактическим ходом, направленным на обеспечение большего числа голосов в составе НАТО в случае принятия).

Обращение Советского Союза с заявлением о вхождении в НАТО вызвало бурную реакцию в Западной Европе. Многие политические и общественные деятели, партии и движения горячо одобрили эту инициативу, справедливо видя в ней шаг СССР на пути к обеспечению европейской коллективной безопасности. Если бы СССР стал членом НАТО, угроза войны в Европе свелась бы к минимуму. Но руководство США, Великобритании и Франции восприняло советскую идею в штыки.

В первую очередь, это неприятие было связано с тем, что США рано или поздно пришлось бы покинуть ряды НАТО и, соответственно, не участвовать в общеевропейском договоре безопасности. Отсутствие США в договоре означало бы доминирование Советского Союза, поскольку Великобритания и Франция уже не могли рассматриваться в качестве серьезного противовеса советскому государству. Но и здесь Москва выразила готовность к дальнейшим уступкам – Советский Союз согласился включить Соединенные Штаты Америки в проект договора европейской безопасности в качестве полноправного и постоянного партнера.

Тем не менее, лидеры западных стран не хотели даже слышать о том, что в Европе будет создана единая организация в составе Советского Союза. Они усматривали в этом угрозу своим доминирующим позициям и считали, что это приведет к росту просоветских настроений внутри европейских государств, к постепенной «советизации» Европы. Поэтому 7 мая 1954 года США, Великобритания и Франция официально ответили на советское заявление о вступлении в НАТО отказом.

В официальном сообщении подчеркивалось, что предложение Советского Союза нереально, а посему даже не заслуживает обсуждения. Естественно, требовалось объяснить, почему Запад отказывает Советскому Союзу. Поэтому были выдвинуты заведомо неприемлемые для советской стороны требования к вхождению в состав НАТО – вывести советские войска из Австрии и Германии, отказаться от военных баз на Дальнем Востоке, подписать договор о всеобщем разоружении.

Но в Москве не теряли надежду на достижение консенсуса. Поэтому дипломатические ведомства СССР и западных стран продолжали переписку и переговоры по данному вопросу до очередной конференции министров иностранных дел, которая состоялась в октябре – ноябре 1955 года в Женеве. В этом же году, понимая, что планы по заключению общеевропейского договора остаются несбыточными, руководство Советского Союза пошло на создание собственного военно-политического блока.

14 мая 1955 года в Варшаве состоялось совещание европейских государств по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европе. На нем был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный Советским Союзом, Польшей, Чехословакией, Венгрией, Германской демократической республикой, Болгарией, Румынией и Албанией. Подписание документа положило начало истории Организации Варшавского договора – военно-политического союза перечисленных государств. Для координации действий были созданы Политический консультативный совет и Объединенное командование вооруженными силами. Первым главнокомандующим ОКВС был назначен Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.

Таким образом, попытки заключения общеевропейского договора безопасности, которые усердно предпринимал Советский Союз, фактически были сорваны именно по инициативе западных держав, преследовавших свои узкие политические цели. Вопреки штампам западной пропаганды, именно Запад, а не Советский Союз, несет всю полноту ответственности за Холодную войну и все связанные с ней события. Интересно, что в 1983 году, при Ю.В. Андропове, Советский Союз вновь поднимал вопрос о возможном вступлении в Североатлантический альянс, однако он отпал сам собой после печально известного инцидента с южнокорейским «Боингом».

Если в 1950-е – 1980-е годы у Запада были хотя бы формальные основания не допускать Советский Союз в НАТО, апеллируя к колоссальным различиям политических и экономических систем Страны Советов и западных государств, то после распада Советского Союза и перехода постсоветской России к совершенно иной политической и экономической модели, заимствованной на Западе, эта причина, как казалось, отпала. Тем не менее, Россию в НАТО упорно не хотел видеть никто. Даже в 1990-е годы, когда у власти в стране находились «демократы», Запад опять «отшил» Бориса Ельцина и его окружение, вынашивавших планы интегрировать Россию в состав НАТО.

В настоящее время членство в НАТО для России уже не имеет никакого смысла. Сам Североатлантический альянс трещит по швам, о чем свидетельствует, например, ухудшение отношений между Турцией – одним из ключевых участников НАТО, и США и Евросоюзом. Кроме того, в самой Европе также растет недовольство авантюрами, в которых из-за американских политических амбиций участвуют страны, входящие в НАТО.

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