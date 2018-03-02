Залог успехов Великобритании: Воровская кровь Её Величества Елизаветы II

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31 декабря 1600 года английская королева Елизавета I издала указ о создании «Компании купцов Лондона, торгующих с Ост-Индиями». За год до этого группа купцов собрала около 30 тысяч фунтов на организацию торговой экспедиции в Индию, и обратились за поддержкой к официальным властям.

Английская корона фактически вошла в долю в этом предприятии и даровала купцам будущей «Ост-Индской компании» чрезвычайные полномочия — распоряжаться на свое усмотрение любыми землями к востоку от мыса Доброй Надежды и выдавать эксклюзивные торговые лицензии, без которых нельзя было работать на берегах Индийского океана. В 1609 году король Яков I подписал хартию, согласно которой монопольные права компании стали бессрочными.

Изначально каких-то сверхъестественных изменений в жизнь мира компания не привнесла. Прибыль от первых торговых мероприятий, реализованных Джеймсом Ланкастером, получившим за них рыцарский титул, измерялась сотнями процентов, но в этом не было ничего удивительного. Испанская конкиста и экспедиции португальских мореплавателей давно приучили европейцев к тому, что разовое плавание за моря-океаны может здорово «отбить» себя. Однако жители Пиренейского полуострова быстро пускали на ветер «заработанное» (как торговлей, так и конкистадорскими грабежами), и не сумели создать систему эксплуатации жителей своих колоний, проносящую сверхприбыль.

Вот и у британцев в первое время дела в Южной Азии шли, скажем так, средне. Просто грузами азиатских товаров, вроде специй, в Европе никого удивить было нельзя — они приносили прибыль, но уже стали делом рутинным. Значительная же часть английских товаров не пользовалась особой популярностью в Индии. Пиратство приносило быстрый доход, но портило отношения с местными властями.

Принципиально ситуация изменилась по результатам миссии посланника компании в Индии сэра Уильяма Хоукинса, который своим красноречием, турецким языком и игрой на кларнете завоевал расположение падишаха Джахангира. Индийский владыка не пожелал отпускать англичанина, сделал его своим придворным, женив на богатой княжне-христианке. Выражая свое хорошее отношение к новому приближенному, Джахангир в 1612 году разрешил британцам основать в Индии свою факторию. А после того как последние в 1614 году помогли ему в борьбе с португальцами, падишах позволил англичанам беспошлинно торговать с Индией и захватывать любые не индийские суда. В 1616 году у британских купцов было уже пять восточных факторий.

В 1620-е годы компания привлекала внимание воспетого Александром Дюма лорда Бекингэма. Правда, всемогущий министр отнюдь не ринулся помогать купцам ради светлого будущего страны, а дал понять, что хочет получить долю в их бизнесе, так сказать, «за крышу». А когда те попытались сделать вид, что не понимают намеков — начал создавать им искусственные проблемы, например, «закрывать» их суда в портах. В конце концов, платить дань Бекингэму компании все-таки пришлось…

Кстати, другой известный нам по произведениям Дюма исторический герой — Оливер Кромвель, на протяжении некоторого времени в принципе прохладно относился к восточным перспективам. Придя к власти в Англии, он сначала махнул рукой на торговые предприятия в Индии, и лишь внимательно разобравшись в вопросе, подписал для компании новую хартию и реформировал ее, превратив в акционерное общество «современного типа». Купцы больше не «скидывались» на свои предприятия перед каждой экспедицией — капитал компании стал постоянным.

В самой Индии компания тем временем основала ряд новых факторий и населенных пунктов, практически вытеснила голландцев, «показала зубы» падишаху и начала активно конкурировать с французами, которые, ставя под ружье местных воинов и расставляя их по гарнизонам в различных княжествах, чувствовали себя на части индийских территорий полноправными хозяевами.

В конце XVII века компания оказалась замешана в грандиозном скандале, ограбив индийский флот. На родине в это время ее поставили в жесткие рамки, отменив на время монополию на торговлю с Индией (десять лет понадобилось на то, чтобы договориться о присоединении к ней конкурентов, также желающих торговать с Востоком).

«Звездным часом» компании стал XVIII век. Слабеющие Великие Моголы предоставили англичанам огромные привилегии. В обмен на ежегодный сбор в 3 тысячи рупий, компания была освобождена от таможенных пошлин, таможенного досмотра, смогла чеканить собственную монету, создать «частные» армию и флот, а также — бюрократическую вертикаль. Из акционерного общества она превратилась в полноценное «государство в государстве». Уже в 1720 году на нее приходилось 15% от всего британского импорта.

К середине XVIII столетия компания, подражая французам, создала достаточно сильную армию, состоявшую в значительной мере из местных кадров. Важную роль в укреплении компании сыграл в этом время офицер Роберт Клайв. Имея не самую лучшую репутацию на родине, переехав в Индию, он пристрастился к чтению и так хорошо разобрался в местных обычаях, что быстро дослужился до полковника. В ходе компании 1756 — 1757 года Клайв смог, подкупив часть вельмож и военачальников, продвинуть своего ставленника — Мира Джафара. В благодарность за это новый правитель выплатил компании огромную контрибуцию и передал ей часть территории страны. Из казны Бенгалии Ост-Индская компания одномоментно конфисковала 5,26 миллиона фунтов (более 600 миллионов долларов в современных деньгах), что составляло ВВП всей Великобритании примерно за месяц. Еще не менее половины этой суммы руководство компании просто разворовало…

Захватив Бенгалию, компания установила на ее территории режим жесточайшей эксплуатации. Местных ремесленников практически превратили в рабов, привязав их к факториям и принудив сдавать свою продукцию британцам по мизерным ценам. Кроме того, англичане резко подняли налоги для местного населения.

За пятнадцать лет такой эксплуатации только из Бенгалии британцы выдавили, согласно расчетам историков и экономистов, около миллиарда фунтов, что примерно соответствовало ВВП всей Великобритании за тот же период. Таким образом, лишь за счет грабежа одной только части Индии, «Ост-Индская компания» удвоила внутренний валовой продукт Британии. В результате этой политики в Бенгалии начался страшный голод. В 1769—1770 годах он унес до 10 миллионов жизней (примерно треть населения страны). Через 10 — 15 лет по Бенгалии прошла новая волна голода, погубившая еще несколько миллионов местных жителей. Похожая ситуация складывалась и в других областях Индии, которые компания обкладывала просто неподъемными налогами.

Выкачанные с Востока деньги текли в Британию, как по официальным каналам, так и неофициально — разбогатевшие в Индии коррупционеры вывозили в Англию наворованное и покупали себе должности чиновников и парламентариев, которые опять-таки лоббировали интересы компании.

«Шальные» средства, поступившие в Англию, массово бросались на «промышленную революцию». Британия, которая еще совсем недавно была далеко не самой мощной страной Европы, превратилась в континентального лидера. Собственными Ост-Индскими компаниями располагали также Голландия, Дания, Швеция, Португалия, Франция и Австрия. Но ни у кого больше процесс беззастенчивого грабежа не был поставлен на такую широкую ногу. Так Англия и оказалась по развитию промышленности «впереди планеты всей».

Правда, разграбление и геноцид, учиненный в Бенгалии, бумерангом ударили по «Ост-Индской компании». В середине 1770-х поступление средств из вымирающего региона начало сходить на нет. Компания оказалась на грани банкротства. Британское государство, которое за несколько лет до этого ввело для предприятия новые налоги, воспользовалось слабостью своего «детища» и в 1773 году поставило компанию под свой контроль. Роберта Клайва обвинили в преступных злоупотреблениях. Парламент усмотрел его в действиях нарушения, но простил «топ-менеджера» компании за проявленное при исполнении служебных обязанностей усердие. Однако Клайва такая формулировка не устроила, и он наложил на себя руки. В 1784—1833 годах официальный Лондон принял еще несколько решений, полностью лишивших компанию независимости и превративших ее в рядовое «государственное предприятие». Мавр сделал свое дело…

Помимо Индии, компания в XVIII веке развернула бурную деятельность в Китае. Из Поднебесной вывозился чай, а ее населению продавали выращенный в Бенгалии опиум. В 1799 году китайские власти сообразили, что британские наркотики поставили их страну на грань катастрофы, и запретили ввоз опиума. Представители «Ост-Индской компании» в ответ развернули контрабандную торговлю дурманящим зельем. В 1830-е годы китайские власти ввели смертную казнь за контрабанду наркотиков и начали уничтожать конфискованную британскую отраву, что и привело к Опиумным войнам, завершившимся для Китая потерей Гонконга, развалом экономики, распространением наркомании и массовой деградацией и гибелью населения… А доходы от «торговли» с Китаем стали занимать второе по важности место в экономической деятельности Великобритании после эксплуатации Индии.

В первой половине XIX столетия «Ост-Индская компания» силой присоединила ряд новых территорий, преимущественно в северной части Индостана. Резидент компании также получил право осуществлять деятельность в Аравии — в Омане.

Армия компании в это время являлась самой большой мире и насчитывала 223,5 тысячи человек. Помимо этого, она располагала внушительным военно-морским флотом.

Общее количество жертв деятельности «Ост-Индской компании» только в Индии составило около 40 миллионов человек погибшими. Основательно запугав и закрепостив индусов, ее должностные лица расслабились и стали демонстрировать полное пренебрежение местными обычаями и традициями. На вооружение индийских частей были поставлены ружья Энфилда, патроны которых пропитывались свиным салом и говяжьим жиром, что было недопустимо для местных солдат-мусульман и индуистов.

В 1857 году началось грандиозное восстание, справиться с которым компания своими силами не смогла. Пришлось просить помощи у правительства. В конце концов, британская армия, опираясь на оставшиеся лояльными местные народности, восстание подавила. Но компания окончательно утратила доверие Лондона. В 1858 году ее лишили административных функций, превратив в обычную торговую фирму, а в 1873-м — и вовсе ликвидировали.

Вклад, сделанный в становление современного западного мира «Ост-Индской компанией», был очень весом.

Ограбление Индии и Китая позволило аккумулировать в Великобритании колоссальные средства для технологического рывка, а убийство десятков миллионов жителей восточных государств в совокупности с уничтожением экономики Востока, избавили Запад от потенциальных конкурентов.

Само собой, нынешняя королева Великобритании Елизавета II о геройствах подданых британской короны, как и о деяниях монархов Британии старается не вспоминать. Ведь тогда встанет вопрос: какая кровь течет в ее жилах?

Частичный ответ на этот вопрос дает недавний скандал вокруг офшорных счетов «королевы-матери», который в Британии быстренько замяли.

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