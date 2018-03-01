Почему Иван Грозный так и не смог пробить окно в Европу

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23 января 1558 года войско Ивана Грозного выступило в поход против Ливонской конфедерации – военно-религиозного государства, созданного в Прибалтике немецкими рыцарями. Так Русское царство предприняло первую в своей истории серьезную попытку «прорубить окно» в Европу, выйдя на Балтийское побережье.

XVI век ознаменовал собой постепенный закат орденской государственности в Прибалтике. Ливонская конфедерация, включавшая в себя земли Ливонского ордена и четырех епископств, представляла собой слабое в политическом и военном отношении государственное образование, на земли которого с вожделением посматривали соседние Швеция, Дания, Польша и набиравшее силу Русское царство. Иван Грозный, незадолго до похода в Ливонию присоединивший Астраханское и Казанское ханства, Большую Ногайскую орду и Башкирию, считал возможным и необходимым расширять границы страны не только на восток и юг, но и на запад. Тем более, что Руси для более активных экономических отношений с Европой требовался выход к Балтийскому морю.

Поход русских войск в январе 1558 года в Ливонию носил разведывательный характер. Численность войска составляла 40 тысяч человек, а командовали им доверенные воеводы царя – боярин Данила Романович Захарьин-Юрьев, дядя царя князь Михаил Васильевич Глинский и касимовский Шах-Али хан. Именно Шах-Али хану Иван Грозный доверил общее командование походом в Ливонию. Ландстаг Ливонской конфедерации, стремясь не допустить начала войны, решил передать Москве дань в размере 60 тысяч талеров. Но к весне удалось собрать лишь половину этой суммы, что не могло понравиться Ивану Грозному.

В Ливонию вновь были направлены русские войска под командованием воевод Данилы Федоровича Адашева и Алексея Даниловича Басманова. В апреле 1558 года русские войска осадили Нарву – одну из ключевых крепостей Ливонского ордена. Затем войска под командованием князя Петра Ивановича Шуйского осадили крепость Нейгаузен. Сопротивление ее защитников удалось подавить только спустя месяц осады. В июле 1558 г. Шуйскому сдался гарнизон Дерпта во главе с епископом Германом Вейландом. К октябрю 1558 года в руках русских войск оказались 20 укрепленных городов Ливонии, в которых были размещены русские гарнизоны. Основная часть войск на зиму отошла на территорию Русского царства.

Естественно, что Ливонский орден мириться с таким положением дел не собирался. В 1559 году пост ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии занял 42-летний Готхард Кетлер (1517-1587), выходец из Вестфалии, из старинного рыцарского рода. Он возглавил 10-тысячную ливонскую армию и смог нанести поражение воеводе Михаилу Репнину. Однако уже в январе 1559 года в Ливонию вторглись русские войска князя Василия Серебряного, которые быстро нанесли сокрушительное поражение ливонцам и захватили 11 ливонских городов.

Военные успехи Ивана Грозного в Ливонии не на шутку встревожили соседние страны Северной и Восточной Европы. С требованием немедленно прекратить боевые действия против Ливонской конфедерации выступили Польша, Литва, Дания и Швеция. Все эти страны имели собственные интересы на Балтийском побережье. В первую очередь, они претендовали на контроль над морскими коммуникациями. Если прежде русские купцы были вынуждены осуществлять транзит через Ревель, то в случае захвата Ливонии и обеспечения выхода к Балтийскому морю, ситуация могла измениться – в лучшую сторону для Русского царства и в худшую сторону для той же Швеции.

Пока Иван Грозный заключил перемирие с Ливонской конфедерацией, Готхард Кетлер, быстро сориентировавшись в сложной ситуации, заключил с великим князем Литовским Сигизмундом II соглашение об установлении протектората Великого княжества Литовского над землями Ливонской конфедерации. Тем не менее, в 1560 году военные действия возобновились. Успех первоначально сопровождал действия русских войск, которым удалось нанести несколько существенных поражений ливонским отрядам. Но затем ситуация изменилась. В 1561 году была заключена Виленская уния об образовании на территории Ливонии герцогства Курляндия и Семигалия. Спасаясь от Русского царства, Ливонская конфедерация предпочла войти в унию с Великим княжеством Литовским.

Спустя столетия очевидно, что Иван Грозный поспешил с боевыми действиями против Ливонской конфедерации, затеяв авантюру, последствия которой Русскому царству пришлось расхлебывать очень долго. Начнем с того, что против Москвы из-за войны с Ливонской конфедерацией ополчилась практически вся Европа. Это был вопрос идеологический, цивилизационный – в отличие от православного Русского царства, Ливонская конфедерация относилась к миру западной, католической культуры. На ее стороне была моральная, политическая и военная поддержка практически всей Западной, Центральной, Северной Европы. Именно во время боевых действий в Ливонии, в Европе началась демонизации русского государства и русского народа. Это отношение к России стало определяющим для европейской политики на последующие столетия. Европа возненавидела и убоялась русское государство. Поторопив события в своем стремлении заполучить выход к берегам Балтийского моря, Иван Грозный настроил против себя Европу и это очень сильно «аукнулось» его преемникам – последующим правителям русского государства.

Еще одним негативным последствием начала Ливонской войны стало прекращение существования Ливонской конфедерации как формально независимого государственного образования. Земли Ливонии отошли к Великому княжеству Литовскому, Швеции, Дании. Ничего хорошего для Русского царства это не означало, поскольку вместо слабого «буферного» государства, коим была Ливонская конфедерация, Русское царство получало на своих границах прямое соседство с сильными на тот период европейскими странами. Кроме того, отдалялась надежда на выход к Балтийскому морю — одно дело осуществлять его через территорию Ливонской конфедерации и совсем другое — через территорию Швеции или Великого княжества Литовского.

Новая фаза войны в Ливонии в 1561-1562 гг. привела уже к прямой конфронтации Русского царства и Великого княжества Литовского. Первое время русские войска действовали относительно успешно, однако затем стали постепенно сдавать позиции. Так, в 1564 году русское войско под командованием князя Петра Шуйского потерпело поражение в битве при Чашниках от литовской армии, которой командовали гетман великий литовский Николай Радзивилл и каштелян виленский Григорий Ходкевич. Русский воевода князь Петр Шуйский погиб во время сражения, как и несколько сотен русских воинов.

На сторону Великого княжества Литовского перешел князь Андрей Курбский, командовавший русскими войсками на западе царства. Для Русского царства это был серьезный удар, поскольку Курбский был доверенным лицом Ивана Грозного и владел информацией о русских агентах в Ливонии и Литве. Неудачи в войне заставили многих влиятельных бояр просить о прекращении боевых действий, однако Иван Грозный ответил на эти просьбы созданием опричнины и ужесточением политики в отношении боярства. Что касается боевых действий, то их было решено продолжить.

Москва отказалась от предложения Великого княжества Литовского разделить территорию Ливонии между двумя государствами и взяла курс на «войну до победного конца», под которым понималось взятие Риги. В своей ливонской авантюре Иван Грозный совершенно забыл о непростом положении Руси на других направлениях. На севере все сильнее ухудшались отношения со Швецией, а на юге активизировались турки и крымские татары. Сначала турецкие войска предприняли поход к Астрахани, а затем, в 1571 году, крымско-татарское войско дошло до Москвы и подожгло столицу. Ситуация усугубилась эпидемией чумы, которая в 1570 году началась в Ревеле и нанесла серьезнейший урон русскому войску. Эпидемия чумы и страшный голод в 1571 году охватили многие регионы Русского царства.

Очень негативное значение для Русского царства имело объединение Великого княжества Литовского и королевства Польши, которое произошло в 1569 году согласно решению сейма шляхты, проходившего в Люблине. По Люблинской унии, Польша и Литва объединялись под властью одного выборного короля. Прямой причиной заключения Люблинской унии стали растущие опасения Великого княжества Литовского потерпеть поражение в войне с Русским царством. Страх перед покорением Литвы Русью, в конечном итоге, перешел и к польской шляхте, которая все же решила, что более не может отстраняться от противостояния Литвы и Русского царства.

Таким образом, результатом Ливонской кампании Ивана Грозного стало появление на западных границах Руси нового мощного государственного образования – объединенной Речи Посполитой. Естественно, что политическая, экономическая и военная мощь польско-литовского государства многократно возросли по сравнению с возможностями Великого княжества Литовского до унии. Речь Посполитая на два столетия превратилась в постоянного противника, а порой и открытого врага русского государства. На протяжении XVI-XVII вв. Речь Посполитая строила всевозможные козни против русского государства, кульминацией которых стали польское вторжение в Россию в Смутное время и попытки посадить на московский престол Лжедмитриев.

В 1579 году в войну против России вступила Швеция, которая также преследовала свои интересы. Во-первых, Швеция не желала выхода Русского царства к Балтийскому морю, так как рассчитывала получать доход с подконтрольных балтийских портов. Во-вторых, в сферу интересов Швеции входили обширные земли в районе реки Нева и Финского залива, которые шведский король собирался отвоевать у Русского царства. В 1580 г. шведские войска захватили Корелу (Приозерск), в 1581 г. – Нарву, после чего последовал захват Копорья и Ивангорода.

Война в Ливонии потребовала от Русского царства колоссального напряжения ресурсов, тем более, что у Москвы фактически не было серьезных союзников в этом противостоянии. Постоянные затраты на войну, татарские набеги, чума, голод и неурожай привели к катастрофическим последствиям для страны. Так, только население Москвы к 1580 году сократилось в три раза. Общая численность населения Русского царства уменьшилась примерно на 25%, и это при том, что во время правления Ивана Грозного в состав страны вошли новые густонаселенные земли – Казанское и Астраханское ханства, ногайские, башкирские и казачьи земли. Людей, особенно в центральных районах Руси, косили голод и эпидемия чумы, последствия которых власть ликвидировать была не в состоянии. Авантюрная политика Ивана Грозного по завоеванию ливонских земель давала свои кровавые плоды.

Не зря современники назвали период Ливонской войны Порухой. Это слово как нельзя лучше передавало то состояние, в котором оказались русские земли в результате войны. Резко возросла смертность – от голода, чумы и других болезней. Одновременно Иван Грозный занялся переселением крестьян в Среднее и Нижнее Поволжье, что также способствовало снижению численности населения в центральных районах страны. Многие крестьяне переселялись самостоятельно на окраины страны, стремясь избежать закрепощения. Более 50% земель сельскохозяйственного назначения в результате этой политики оставались необработанными, что влекло за собой дальнейший рост стоимости продовольствия и усугубляло голод, охвативший русские земли.

Хотя Иван Грозный, вступая в Ливонскую войну, преследовал цель обеспечения выхода к Балтийскому морю и, соответственно, улучшения политического и экономического положения Русского царства, на практике все получилось совершенно иначе. В январе 1582 года Русское царство заключило мир с Речью Посполитой, признав контроль последней над Ливонией и Белоруссией. В 1583 году было заключено перемирие со Швецией, по которому в пользу шведской короны отходили карельские земли и земли по южному побережью Финского залива. Таким образом, цели, которые ставил перед войной Иван Грозный, не были достигнуты. Русское царство не только не вышло к Балтийскому морю, но и потеряло земли возле Финского залива.

18 (28) марта 1584 года Иван Грозный скончался, оставив нерешенными конфликты на западных границах страны. В 1590-1595 гг. разразилась новая русско-шведская война, по итогам которой удалось отвоевать у шведов захваченные ими к 1583 году земли. Что касается выхода к Балтийскому морю, то эту задачу Россия решила через столетие с небольшим, уже в XVIII веке. Через двести лет после событий Ливонской войны прекратила существование в качестве независимого государства и Речь Посполитая, так что исторически победа все равно осталась за Россией.

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