Форт "Сталин": Незабываемый подвиг 365-й батареи на высоте 60.0

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История о том, как расчеты двух дореволюционных зениток восемь месяцев удерживали стратегически важную высоту и погибли вызвав огонь своих на себя.

На северной стороне Севастополя вблизи железнодорожной станции Мекензиевы Горы находится высота с отметкой 60.0. С этой высоты открывается полная панорама Севастополя, но окажись на ней артиллерия противника, городу было бы несдобровать. Кроме того, с высоты 60.0 открывался кратчайший путь к Севастопольской бухте. Именно на этой высоте в 1942 году держала оборону 365-я зенитная батарея, прикрывавшая северную сторону города и Севастопольскую бухту на протяжении всей Героической обороны Севастополя.

История 365-й батареи началась в 1855 году, когда над изгибом дороги, ведущей на Северную сторону, на треугольном холме был построен один из нагорных редутов. Первоначальное его назначение было не допустить переправки противника через бухту. Поэтому его фас был развернут в сторону бухты.

В 1876 году редут был перестроен, его фас был развернут в сторону суши. На рубеже ХIХ и ХХ веков ниже редута строится большая казарма для пехотных подразделений, защищающих сухопутный обвод крепости Севастополь. В 1914 году на территории редута, представлявшего собой земляное укрепление, окруженное рвом и валом, устанавливается зенитная батарея из четырёх 75-мм пушек Канэ. Пушки были установлены на станках Меллера, на бетонных основаниях, расположенных по квадрату.

Рядом с ним, буквально в 150 метрах, в 1935 году расположилась 77-я стационарная батарея. В августе 1941 года по приказу Н. Г. Кузнецова батарея № 77 передислоцирована, и с августа по ноябрь ее позиции оставались пустыми. 31 октября на это место прибыла 365-я зенитная батарея. Она состояла из двух зениток Лендера.

В 1908 году идея создания зенитной пушки была поддержана преподавателями Офицерской артиллерийской школы и Михайловской артиллерийской академии. Офицеры школы М. В. Добровольский, Е. К. Смысловский, П. Н. Никитин разработали тактико-технические требования, автором идеи был Василий Васильевич Тарновский. Он же предложил устанавливать орудие на автомобильное шасси. В 1913 проект был одобрен ГАУ, а в 1914 был передан для непосредственной разработки на Путиловский завод другому конструктору – Францу Францевичу Лендеру – военные посчитали, что у Тарновского недостаточно специального образования. Однако он всё равно был включён в состав конструкторского коллектива, в который также вошли известный артиллерист П. А. Глазков, работники Путиловского завода Ф. М. Гарковский, А. Я. Навядовский и В. И. Бирюков. Это было первое орудие, оснащённое клиновым затвором с инерционной полуавтоматикой. В 1915 году пушка была модернизирована, угол возвышения улучшенного образца был увеличен до 75°.

Пушка выпускалась до 1934 года заводом № 8. Она устанавливалась на боевых кораблях, автомобилях, специальных повозках и на стационарных зенитных батареях. В 1928 году была модернизирована: длина ствола увеличена до 55 калибров при увеличении начальной скорости снаряда до 730 м/с. Высота поражения цели достигла 8000 м. Пушка могла стрелять всеми выстрелами от 76-мм дивизионных пушек. К ней был разработан ряд специальных снарядов, содержащих в качестве поражающих элементов не только шаровые пули, но и стержни различной формы и веса. В части снарядов такие элементы были попарно соединены стальным тросом, что позволяло увеличить степень поражения самолёта.

Утром 31 декабря 1941 года гитлеровские войска стали штурмовать высоту 60.0: вначале она подверглась массированному обстрелу, затем последовала танковая атака, следом за которой шла пехота.

Благодаря удобной позиции, на которой располагалась батарея, зенитчики могли вести огонь не только по самолетам, но и прямой наводкой по наступающей пехоте и бронетехнике врага, не давая им выйти к бухте. Поэтому понятно, что фашисты стремились захватить высоту любой ценой, не считаясь с большими потерями.

Две пушки батареи при обороне подбили три танка, а сам Николай Воробьёв применил военную хитрость — с помощью взятой у убитого им немецкого снайпера-корректировщика ракетницы направил огонь орудий противника на немецких солдат, прорвавшихся на огневую позицию батареи.

Немецкие войска отступили, но через час повторили атаку, которая также была отбита. Зенитчики били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте.

Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею. После неудачного штурма немцы стали называть батарею «Форт Сталин»:

«…Чтобы подавить огонь ДОТа, находившегося северо-восточнее форта «Сталин», который сопротивлялся 2 дня в условиях полного окружения, пришлось одного за другим уничтожить всех его защитников…»;

«…Русские пленные, захваченные легкоранеными, часто разоружают конвоиров и с трофейным оружием возобновляют сопротивление в ближайшем тылу немецких войск…».

Командующий 11-й немецкой армией фельдмаршал Эрих фон Манштейн в своих мемуарах «Утерянные победы» вспоминал: «В боях за упорно обороняемые противником долговременные сооружения войска несли большие потери… острие наступающего клина приблизилось к форту «Сталин», взятие которого означало бы, по крайней мере, овладение господствующим над бухтой Северной НП [наблюдательным пунктом] для нашей артиллерии».

7 июня 1942 года Николай Воробьёв был тяжело ранен в голову и эвакуирован на Большую землю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Воробьёву Николаю Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 859).

После окончания войны Николай Воробьев продолжил службу в армии. С 1949 года майор Воробьёв служил начальником сержантской школы. В послевоенные годы он пользовался большой популярностью среди севастопольцев, как один из героических защитников города, и неизменно открывал все послевоенные парады. Однако в 1952 году дочь сожительницы, ревновавшая Воробьёва к матери, обвинила его в изнасиловании. Воробьёву дали шесть лет, лишили геройского звания. После освобождения он пытался восстановить звание Героя Советского Союза, но безрезультатно. Умер в 1956 году. Похоронен в городе-герое Севастополе.

После тяжелого ранения Воробьева, 8 июня 1942 года командование принял лейтенант Е. М. Матвеев. 9 июня, во время боя, от прямого попадания снаряда обвалилось перекрытие, где находился Матвеев. Когда лейтенанта освободили от завалов, он ничего не слышал и очень плохо видел. Матвеева также пришлось эвакуировать.

Последним командиром батареи был старший лейтенант Иван Семенович Пьянзин.

Под командованием Пьянзина личный состав уничтожил 11 самолетов противника, три танка и около ста вражеских солдат и офицеров. Будучи раненым, старший лейтенант продолжал руководить боем и лично подбил танк и уничтожил до взвода солдат противника. .

В ночь на 12 июня 1942 года по приказу командира дивизии в расположение 365-й батареи отправили шесть матросов. Они везли с собой все необходимое для бойцов батареи. Доехав на машине до Братского кладбища, пришлось машину оставить и добираться до батареи пешком. До рассвета с батареи были эвакуированы все раненые.

13 июня 1942 года гитлеровцы прорвались к огневой позиции. В этом бою Пьянзина тяжело ранило, но командир не смог бросить своих людей в такой критический момент, так как немецкая пехота уже подобралась почти вплотную к орудийным дворикам.

По приказу Пьянзина оставшиеся в живых защитники батареи в отчаянии стремительно контратаковали и схватились с немцами в рукопашную. Атака немцев была отбита, но защитникам это стоило слишком больших жертв. В живых осталось шесть человек, все поголовно раненные.

Немцы, понимая, что силы защитников на исходе, быстро перегруппировались и вновь атаковали при поддержке 7 танков.

3 июня 1942 года настал последний день 365-й зенитной батареи. Начиная с 3:00 она подвергалась массированным атакам пехоты и бронетехники противника. Командир батареи старший лейтенант И. С. Пьянзин лично подбил три вражеских танка и уничтожил до взвода гитлеровцев. К полудню все орудия батареи вышли из строя, однако защитники батареи продолжали вести неравный бой.

Об их героизме говорит содержание последних телефонных переговоров И. С. Пьянзина с командованием:

«12–03. — Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас!».

«13–07. — Ведем борьбу за ДзОТы, только драться некому, все переранены!».

«16–10. — Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев!

—- Не спешишь, Иван?

— Нет, — открывайте огонь, немедленно… Вызываю огонь на себя!»

Это были последние слова Пьянзина. Наша артиллерия сосредоточила огонь нескольких артбатарей и превратила высотку в кашу. Все батарейцы погибли.

Когда немцы уже занимали позиции батареи и собирали своих убитых, из-под разрушенного блиндажа открыл огонь чудом уцелевший расчет пулемета. Руины блиндажа были забросаны гранатами, и немцы решили, что добили всех. Но ночью из-под обломков выбрались командир отделения Иван Шелег и краснофлотцы Михайлов, Марченко, Ванюшенко. Им удалось ползком пробраться к своим, а спустя сутки бойцы одного из наблюдательных постов нашли и вынесли с батареи окровавленного, но еще живого сержанта Ивана Стрельцова.

Пьянзин был найден на своем КП и опознан по сохранившимся на костях руки нашивкам формы и парусиновым туфлям, которые он, вопреки уставу, носил на батарее. Кроме него смогли опознать лишь несколько человек. Иван Пьянзин был похоронен на кладбище поселка Дергачи под Севастополем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 года старшему лейтенанту Пьянзину Ивану Семёновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Участвуя в обороне Севастополя в течение двухсот тринадцати дней, 365 зенитная батарея сбила 11 самолетов противника, подбила 6 (по другим данным — 8) танков, отбила пятнадцать вражеских атак. Почти все батарейцы пали смертью храбрых. Из личного состава батареи трое – два ее командира, старшие лейтенанты Воробьев и Пьянзин, а так же краснофлотец Петр Липовенко получили звания Героя Советского Союза. Двое последних – посмертно.

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