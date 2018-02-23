Создание государственности Донбасса: 100 лет назад было объявлено о создании Донецко-Криворожской республики

100 лет назад 12 февраля 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика (ДКР). Решение о её создании было принято на IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове.
Конечно, данное решение было подстёгнуто, в первую очередь, наступлением немецкой армии. Войска Центральных держав — Германии и Австро-Венгрии, якобы поддерживали «суверенную» Украинскую народную республику (УНР) в борьбе с Советской Россией. На самом деле, немцам необходимы были продукты Малороссии и промышленность Донбасса, на который они и вели своё наступление.
Однако создание ДКР отнюдь не было «большевистской авантюрой». До революции значительный вклад в развитие идеи административного обособления Донецкого угольного бассейна и Криворожского рудного района внёс Совет Съезда горнопромышленников Юга России. Промышленники считали, что три административные единицы — Екатеринославская, Харьковская губернии и автономная Область Войска Донского это исторически сложившийся, «экономически неделимый» регион в составе России.
Кстати говоря, и большевики, по крайней мере, часть из них, настаивали именно на этом. На упомянутом съезде Советов рабочих депутатов с докладом об организации власти в Донбассе и Криворожье выступил большевик Семён Васильченко, который считал, что в основе создания нового советского государства должен лежать принцип территориально-производственной общности областей. «По мере укрепления Советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении единицей является Донецкий и Криворожский бассейн. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик», — считал он.
Как мы знаем, устройство Советского Союза, унаследованное Российской Федерацией, было основано на иных принципах. Однако, и сегодня подобные высказывания слышны со стороны, казалось бы, идеологических оппонентов большевиков — националистов и национал-патриотов.
Донецко-Криворожская республика просуществовала совсем недолго — уже в мае 1918 года её территория оказалась полностью оккупирована немецкими войсками — слишком неравным было соотношение сил (вся Красная армия на Украине на тот момент состояла примерно из 15 тысяч человек, в то время как численность немецких дивизий здесь оценивается историками в 200 тысяч).
Однако, несмотря на краткость существования, ДКР создала прецедент государственности на той территории, которую мы сейчас называем Юго-Востоком Украины или Новороссией. Неслучайно парламент ДНР официально провозгласил современную республику историческим правопреемником ДКР.
— Очевидно, что люди, создававшие ДНР и ЛНР, опирались в идеологическом плане, в том числе, и на концепцию, изложенную в книге Владимира Корнилова «История Донецко-Криворожской республики», — считает президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков. — Её автор прослеживает, как на территории Донбасса, а также Харьковской и Екатеринославской губерний зарождалась собственная уникальная государственность. Причём, практически одновременно с попытками самозваного киевского правительства выстроить государственность в Центральной Украине. ДКР изначально тяготела к союзу с Россией, поскольку была неразрывной частью общего российского исторического и культурного пространства. Именно поэтому Донецко-Криворожская республика наотрез отказывалась подчиняться «самостийной» Центральной Раде.
Для руководства ДКР и большей части населения этой территории было неприемлемым существование в тесных рамках националистической Украины. Даже неполные три месяца существования ДКР показали, что это было жизнеспособное образование. И оно могло бы развиваться и дальше, если бы не немецкая оккупация этой территории. Республика стала идейной предтечей современных ДНР и ЛНР.
— В Донецко-Криворожскую республику входили территории не только Донецкой и Луганской областей, где в мае 2014 года прошёл референдум о государственном суверенитете. Почему в 2014 году население Харьковской, Донецкой, Запорожской областей, также входивших в ДКР, в основном пассивно отнеслось к захвату власти в Киеве украинскими националистами?
— Да, вышло так, что плотность людей, готовых защищать свою русскую идентичность, в том числе и с оружием в руках, в Донецке и Луганске оказалась выше, чем в Харькове, Днепропетровске и Кривом Роге. Конечно, это в немалой степени последствие почти столетней украинизации этих территорий. Людям пытались навязать иную идентичность. Впрочем, то, что происходит уже 4 года в Донбассе, говорит о том, что большинство людей на Юго-Востоке Украины всё равно воспринимает украинскую идентичность, как чуждую и даже враждебную для себя. Просто не все готовы проявлять инициативу и штурмовать здания СБУ. И только в Донецке и Луганске, когда остро встал вопрос о цивилизационном выборе, нашлась необходимая критическая масса для совершения антибандеровских восстаний.
Схожая ситуация была и в Харькове. Но там дело осложнилось тем, что местный бизнес, в значительной степени замешанный в криминале, поддержал украинских националистов. Харьковских полукриминальных предпринимателей пугала перспектива прихода России, где порядка значительно больше. Их убедили (и это в значительной мере справедливо), что российская власть не стала бы закрывать глаза на многие их вольности с законом, как это имеет место в «незалежной». В результате русское движение не смогло противостоять альянсу украинских националистов и бизнеса, который к тому же ещё и сросся за годы «самостийности» с чиновничьим аппаратом.
— Так, видимо, не случайно (поскольку в истории нет ничего случайного), совпало, что три года назад 12 февраля были заключены вторые Минские соглашения. Республики ДНР и ЛНР всё это время находятся в довольно подвешенном состоянии. И вообще русский вопрос на территории нынешней Украины из-за «заморозки» Русской весны не решён. Мало того, он стал острее. Считаете ли вы те территории Донецко-Криворожской республики, которые находятся за пределами ДНР и ЛНР, навсегда потерянными для Русского мира?
— Я не верю, что они потеряны. Историческую память можно ослабить промывкой мозгов, но полностью уничтожить можно только путём полного уничтожения её носителей.
На Украине всё довольно быстротечно, кроме разрухи. Просто у России со своей стороны сегодня нет чётко сформулированной политики по отношению к своим историческим территориям. Нужно и внутри страны, и вовне регулярно проводить работу по объяснению неразрывности русского цивилизационного пространства. В то время как молодым людям, проживающим на территории исторической Новороссии, киевский режим вбивает примитивные идеологические штампы. В основе этих построений лежат довольно примитивные выкладки известных выходцев из Галиции. Но для людей с невысоким уровнем образования и узким кругозором они представляются убедительными.
Россия должна тоже разработать простую и убедительную, основанную на исторической правде, концепцию, которая могла бы убеждать молодых и неравнодушных. Для этого нужна государственная поддержка, которой сейчас у русской патриотической общественности нет.
Та же упомянутая мной книга Владимира Корнилова, которая убедительно показала, что Донбасс, Харьков и другие территории ДКР никакого отношения к Украине никогда не имели, могла бы, в том числе через цитаты в интернете пробиваться на территорию Украины при поддержке российского государства. Однако этого не происходит. А крайне необходимо развивать идею, как минимум, самобытности Новороссии, которая могла бы существовать, например, в составе конфедеративного союза с Россией. Людям надо давать направление, показывать путь. Исторические концепции как раз выполняют эту функцию.
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