100 лет со дня создания Красной армии. Да здравствует РККА!

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Со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) исполнилось сто лет.

Созданная «для защиты завоеваний Октябрьской революции», она заменила собой старую армию, которую считали «орудием классового угнетения». Массовая запись добровольцев в новые отряды началась 23 февраля 1918 года. Набирали трудящихся, но вот только в нее зачисляли не всех. Что было нужно для того, чтобы стать красноармейцем, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Лена Петревска.

Этот листок формата А4 и есть декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Хранится он в музее Смольного.

«Создавалась она по классовому признаку. Туда могли попасть только сознательные рабочие и крестьяне на добровольной основе», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом государственного музея «Смольный» Ольга Федорова.

Большевики отказались от армейских званий и погон, офицеров заменили на командиров. Идеолог создания Рабоче-крестьянской Красной армии Лев Троцкий вводит должность комиссаров и привлекает на службу военных из царской армии, так называемых «военспецов».

«Это не инженеры и не военные преподаватели. Это именно офицеры дореволюционного выпуска, причем люди очень известные. Это Бонч-Бруевич – генерал. Это Самойло, Каменев», – отметила историк Юлия Кантор.

Уже в мае 1918 года поводится конкурс на создание формы для бойцов. Основой стали эскизы, когда-то созданные для царской армии Васнецовым, Езучевским и Кустодиевым.

Первая конная армия под командованием Семена Буденного стала основной военной силой нового государства.

«В 1919 году в Красную армию были привлечены в большом количестве казаки, которые были ни за белых, ни за красных. И очень многие приемы казачьего поведения вошли в арсенал Красной армии. Построение конных полков и все остальное, тачанки. Это все пришло из казаков», – указал историк, писатель Александр Мясников.

После победы над фашистской Германией, 25 февраля 1946, года Рабоче-крестьянская Красная армия была переименована в Советскую. Она сохранила все атрибуты и традиции своей предшественницы, в том числе праздник – 23 февраля.

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