Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Взгляд на историю» 100 лет со дня создания Красной армии. Да здравствует РККА!

100 лет со дня создания Красной армии. Да здравствует РККА!

Четверг, 22 Февраля 2018 11:07
100 лет со дня создания Красной армии. Да здравствует РККА! Фото из открытых источников

Со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) исполнилось сто лет.

 

Созданная «для защиты завоеваний Октябрьской революции», она заменила собой старую армию, которую считали «орудием классового угнетения». Массовая запись добровольцев в новые отряды началась 23 февраля 1918 года. Набирали трудящихся, но вот только в нее зачисляли не всех. Что было нужно для того, чтобы стать красноармейцем, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Лена Петревска.

 

Этот листок формата А4 и есть декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Хранится он в музее Смольного.

 

«Создавалась она по классовому признаку. Туда могли попасть только сознательные рабочие и крестьяне на добровольной основе», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом государственного музея «Смольный» Ольга Федорова.

 

Большевики отказались от армейских званий и погон, офицеров заменили на командиров. Идеолог создания Рабоче-крестьянской Красной армии Лев Троцкий вводит должность комиссаров и привлекает на службу военных из царской армии, так называемых «военспецов».

 

«Это не инженеры и не военные преподаватели. Это именно офицеры дореволюционного выпуска, причем люди очень известные. Это Бонч-Бруевич – генерал. Это Самойло, Каменев», – отметила историк Юлия Кантор.

 

Уже в мае 1918 года поводится конкурс на создание формы для бойцов. Основой стали эскизы, когда-то созданные для царской армии Васнецовым, Езучевским и Кустодиевым.

 

Первая конная армия под командованием Семена Буденного стала основной военной силой нового государства.

 

«В 1919 году в Красную армию были привлечены в большом количестве казаки, которые были ни за белых, ни за красных. И очень многие приемы казачьего поведения вошли в арсенал Красной армии. Построение конных полков и все остальное, тачанки. Это все пришло из казаков», – указал историк, писатель Александр Мясников.

 

После победы над фашистской Германией, 25 февраля 1946, года Рабоче-крестьянская Красная армия была переименована в Советскую. Она сохранила все атрибуты и традиции своей предшественницы, в том числе праздник – 23 февраля.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История Армия России

Главное за сутки
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу сегодня, 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только…
CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 российским керлингистом Александром Крушельницким в четверг, 22 февраля. "Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном…
Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами В США откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом, если Российская Федерация будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника…

Читайте также
Загадки и мифы Зала Летописей Загадки и мифы Зала Летописей В период очередной «Египетской революции» 2011 году, в международных СМИ начались появляться сообщения, что несколько групп мародеров разгромили Каирский музей, было уничтожено и вынесено большое количество экспонатов. Затем стали появляться…
Подвиг подольских курсантов, которые защищали Москву Подвиг подольских курсантов, которые защищали Москву 30 сентября 1941 года гитлеровская Германия и ее сателлиты и союзники начали наступление на Москву. Планы фюрера по завладению советской столицей до приближающейся зимы серьезно нарушила битва за Смоленск, длившаяся…
Цивилизация Чачапойя: Кем были потомки атлантиды Цивилизация Чачапойя: Кем были потомки атлантиды «Древний стольный город народа Чачапойя, Куелап – невозможно хорош! Руины все заросли деревьями, с них свисают лианы, длинные мхи и всюду – цветущие бромелии. Город потихоньку очищают от сельвы –…
"Украинская химера", которая разжигала Гражданскую войну "Украинская химера", которая разжигала Гражданскую войну 100 лет назад, в феврале 1918 года, Красная Армия одержала первые крупные победы в южной части России. В результате двухмесячных кровопролитных боёв советские войска очистили от белых и белоказаков Дон.…
Фото
Солончак Уюни или Зеркало Бога Солончак Уюни или Зеркало Бога

На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен
Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.