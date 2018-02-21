"Украинская химера", которая разжигала Гражданскую войну

Фото из открытых источников

100 лет назад, в феврале 1918 года, Красная Армия одержала первые крупные победы в южной части России. В результате двухмесячных кровопролитных боёв советские войска очистили от белых и белоказаков Дон. Также советские войска одержали вверх над силами Центральной рады, 8 февраля 1918 года взяв Киев.

Общая ситуация

Фронты Гражданской войны в привычном, законченном виде возникли не сразу. Ещё до Октября на местах, особенно в национальных окраинах, появляются национальные «правительства» со своими военными формированиями, которые берут курс на «автономию». После того как большевики берут власть в Петрограде и Москве, в ряде областей происходит становление как сил контрреволюции, так и сил поддерживающих социалистическую революцию. К примеру, на Дону с одной стороны был многочисленный пролетариат, иногороднее крестьянство, фактически бесправное, казаки-фронтовики, принявшие левые идеи и революционные солдаты, а с другой — крупные землевладельцы (казацкие генералы и офицеры) и казаки-«кулаки», пользовавшиеся вековыми привилегиями, также сюда прибыли «белые», чтобы создать контрреволюционную армию. Они начинают борьбу друг с другом. Окончательное же складывание фронтов Гражданской войны произойдёт позднее, с началом масштабной внешней интервенции. Захватчики поддержат те или иные контрреволюционные силы – белых, белоказаков, националистов, чтобы те стали их ударной силой в борьбе с большевиками (красными).

Постепенно на общем фоне мелких стычек местного значения проявятся более крупные военные события, операции. В это время военные операции были в основном связаны с главными направлениями, совпадающими обычно с направлениями сквозных железнодорожных магистралей. Военные историк Н. Е. Какурин назвал этот период Гражданской войны – периодом «эшелонной войны» («Как сражалась революция»). Обе стороны располагали в это время небольшим количеством активных штыков и сабель, они были слабо организованы, это привязывало их к линиям железных дорог: «… борьба носила почти исключительно «эшелонный» характер». Малочисленность войск, эшелонный характер войны, при большой подвижности, маневренности создавали картину необычной пестроты и разнообразия. «Армии» в несколько сотен человек, разъезжая в эшелонах, быстро и неожиданно концентрировались на важных направлениях и в короткие сроки решали стратегические задачи.

Стратегические операции «эшелонной войны» сводились со стороны контрреволюционных сил к организации «армий» и расширению пространства, для контроля над коммуникациями и ресурсами, со стороны революционных сил – к расширению и закреплению территории подконтрольной советской власти и попутной ликвидацией сил противника, чтобы затушить пожар войны на начальной стадии.

Контрреволюция на Дону

На Дону силы контрреволюции возглавило донское правительство атамана А. М. Каледина. Генерал Каледин, отстранённый от командования 8-й армией за то, что не принял Февральскую революцию и отказался выполнять распоряжения Временного правительства о демократизации в войсках, прибыл на Дон. В конце мая Каледин принял участие в работе Донского Войскового Круга и, вопреки своему желанию, уступив уговорам казачьей общественности, согласился на избрание войсковым атаманом.

Противостояние центральной власти и Дона началось ещё при Временном правительстве, как и образование на месте несколько центров власти. Так, в мае 1917 года Областной съезд крестьян принял решение об отмене частной собственности на землю, однако Донской войсковой Круг объявил земли Дона «исторической собственностью казаков» и принял решение об отзыве казаков из аппарата Временного правительства и из Советов. Это привело к обострению соперничества двух властных структур — Войскового правительства и Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. 1 сентября 1917 года военный министр Временного правительства А. И. Верховский приказал арестовать Каледина за причастность к мятежу Корнилова, однако донское правительство отказалось выполнить приказ. В итоге А. Ф. Керенский уступил и отменил приказ об аресте.

После Октября ситуация ещё больше обострилась. В городах, особенно в Ростове и Таганроге — преобладали социалистические партии, с недоверием относившиеся к казачьей власти. Меньшевики численно преобладали во всех думах Донской области, центральных бюро профсоюзов и во многих Советах. Им уступали эсеры и большевики. Умеренные социал-демократы не желали поддерживать советскую власть, так как продолжали считать переход к социализму в России преждевременным. С другой стороны, опасались кадетско-калединской диктатуры. Поэтому меньшевики призывали свои организации играть роль «третьей силы».

Атаман Каледин объявил захват власти большевиками преступным. Донское правительство «временно, до восстановления власти Временного правительства и порядка в России,… приняло на себя полноту исполнительной государственной власти в Донской области». Каледин пригласил членов Временного правительства в Новочеркасск для организации борьбы с большевиками и пытается установить контроль над Донской областью. 26 октября (8 ноября) 1917 г., в то время как в Ростове Совет попытался взять власть в свои руки, Каледин ввёл военное положение в углепромышленном районе области, направив туда казаков. 2 (15) ноября Каледин издал приказ о введении военного положения во всей Донской области. Во всех промышленных центрах были размещены воинские части. Ликвидировались Советы, закрывались рабочие организации, их активисты увольнялись с работы и вместе с семьями высылались за пределы области. 7 (20) ноября атаман Каледин, осознав, что время Временного правительства безвозвратно ушло, обратился к населению Донской области с заявлением о том, что Войсковое правительство не признаёт большевистскую власть, а поэтому область провозглашается независимой до образования законной российской власти.

Одновременно на Дону начли формировать ядро будущей Белой армии (Подробнее в статьях: Как создали Добровольческую армию; Как началась битва за Дон). 2 (15) ноября в Новочеркасск из Петрограда прибыл генерал М. В. Алексеев. Каледин формально отказал в просьбе «дать приют русскому офицерству», не желая обострять отношения с казаками, которые массово возвращались домой с фронта и в целом поддерживали левые идеи, желали мира, вдоволь нахлебавшись превратностей войны. Но в целом, атаман закрыл глаза на создание костяка белой армии и сам неформально поддерживал этот процесс. Алексеев активно формирует свою организацию («Алексеевскую организацию»). 4 (17) ноября создали первую воинскую часть — Сводно-Офицерскую роту. Затем сформировали Юнкерский батальон, Сводную Михайловско-Константиновскую батарею и другие части.

Большая часть казаков воевать не желала и сочувствовала большевикам, поэтому Каледину пришлось обратиться к алексеевцам, когда 25 ноября (8 декабря) в Ростове началось большевистское восстание. После нескольких дней упорных боев, к 2 (15) декабря Ростов был освобождён от красных. Калединцы и алексеевцы захватили также Таганрог и значительную часть Донбасса.

В декабре в Новочеркасск прибыл генерал Л. Г. Корнилов. Генерал первоначально планировал ехать в Поволжье и далее в Сибирь, чтобы там возглавить контрреволюционные силы. Но его уговорили остаться на юге России, несмотря на разногласия с генералом Алексеевым. Дело было в финансировании белых и поддержке их со стороны Антанты. Во второй половине декабря на совещании белых генералов с делегатами «Правого центра» было достигнуто соглашение о разделении полномочий между триумвиратом Каледин—Алексеев—Корнилов. Триумвират встал во главе Донского гражданского совета, созданного для руководства Белым движением на всей территории бывшей Российской империи и претендовавшего на роль всероссийского правительства. С ним вступили в связь страны Антанты, прислав в Новочеркасск своих представителей.

20 декабря 1917 года (2 января 1918 года) атаман Каледин официально разрешил формирование на территории Донской области добровольческих отрядов. Официально о создании «Добровольческой армии» и об открытии записи в неё было объявлено 24 декабря 1917 года (6 января 1918 года). 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года), было объявлено о вступлении генерала Корнилова в должность командующего армией, названной по его инициативе «Добровольческой». В итоге верховным руководителем армии остался Алексеев (за ним было политическое руководство и финансы), главнокомандующим — Корнилов, начальником штаба — генерал А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — генерал А. И. Деникин. «Шпагой генерала Корнилова» стал генерал-лейтенант С. Л. Марков, служивший начальником штаба 1-й дивизии и командиром 1-го Офицерского полка им же сформированного и получившего после смерти Маркова его именное шефство.

Стоит отметить, что с учётом позиции большей части казачества, белые, контрреволюционные силы не смогли создать на Дону большую армию. Каледину не удалось поднять казаков-фронтовиков на борьбу с советским правительством. Казаки, возвращаясь с фронта, в подавляющем большинстве расходились по домам и не хотели воевать. Более того, многие из них поддержали первые Декреты советского правительства. Среди казаков-фронтовиков широкое распространение получила идея «нейтралитета» в отношении советской власти. Большевики, со своей стороны, стремились использовать это колеблющееся настроение рядового казачества, получив поддержку т. н. «трудового казачества». Казаки-фронтовики захватывали власть в станицах и не поддерживали антиреволюционный курс донского правительства.

В итоге «нейтралитет» казаков помешал Каледину, Алексееву и Корнилову сформировать на Дону действительно многочисленную армию из добровольцев и казаков. Добровольческая армия воспринималась казаками как сила, посягавшая на их автономию и которая вела к столкновению с центральной советской властью. Кроме того, донское правительство также не стало сильной, авторитетной власть, его раздирали противоречия. Многие его члены надеялись «договориться» с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении советской власти примирить красный Петроград с Доном и избежать боевых действий. В результате в Добровольческую армию вступило лишь около 5 тысяч бойцов.

Контрреволюционное националистическое правительство Украины

В Киеве после февральского переворота на арену политической жизни вышла Центральная рада. В этот период в среде украинской интеллигенции преобладало два мнения относительно будущего Украины (Малороссии). Сторонники самостоятельности (самостийники) во главе с Н. Михновским выступали за немедленное провозглашение независимости. Автономисты (В. Винниченко, Д. Дорошенко и их сторонники из Товарищества украинских прогрессистов) видели Украину автономной республикой в федерации с Россией.

При этом необходимо помнить, что подавляющая часть населения Малой России (русские-малороссы, южные русы, русины и т. д.) тогда не считала себя «украинцами». Само слово «Украина-Украйна» изначально означало окраину Речи Посполитой и Московского царства. «Украинская химера» — идея существования «древнего украинского народа», отдельного от русских, была создана в идеологических центрах Ватикана, Польши, Австро-Венгрии и Германии (позднее это наследство приняли в Англии и США). Цель – расчленение единого суперэтноса русов (русского народа), стравливание русских с русскими (будущими «украинцами»), ослабление пассионарного, демографического и ресурсного потенциала русской цивилизации и народа. С последующей ассимиляцией «украинцев» (этнографический материал для освежения крови американцев, канадцев, французов и т. д.), их перекодирования в «пушечное мясо» Запада, создания постоянных врагов оставшихся русских. Ранее подобная программа была отработана на полянах-поляках.

В начале XX столетия лишь кучка маргинальной националистической интеллигенции считала себя «украинцами». Остальные жители Малороссии-Украины были обычными русскими, имевшими свои территориальные, языковые и бытовые особенности. К примеру, такие же особенности имели казаки Дона, Кубани, Оренбурга, Сибири, поморы на Севере, сибиряки и т. д. А ещё раньше такие же особенности имели жители Рязани, Твери, Москвы, Новгорода, Пскова и т. д. Но всё они были представителями одного русского суперэтноса, а не отдельными народностями, этносами.

Теперь кучка национал-сепаратистов получила возможность распространить свои взгляды на большую часть населения огромного региона. Они получили такую возможность только из-за начала Смуты в России. Иначе украинские националисты так и остались бы на обочине общественно-политической жизни Малой России. Кроме того, на националистов делали ставку как державы германского блока, так и Антанты, которые лелеяли планы расчленения и захвата территорий России, решения «русского вопроса» — исключения русской цивилизации и народа из Большой Игры.

4 (17) марта 1917 года было объявлено о создании Украинской центральной рады. В своей приветственной телеграмме на имя главы Временного правительства князя Львова и министра юстиции Керенского от 4 (17) марта и в «Обращении к украинскому народу» 9 (22) марта Центральная рада заявила о поддержке Временного правительства. В приветственной телеграмме, в частности, выражалась благодарность за заботу о национальных интересах украинцев и надежда на то, что «недалеко уже время полного осуществления наших давнишних стремлений к свободной федерации свободных народов». 7 (20) марта состоялись выборы руководства Центральной рады. Председателем УЦР был заочно избран признанный лидер украинства, профессор Михаил Грушевский, один из руководителей Товарищества украинских прогрессистов, на тот момент отбывавший ссылку в Москве. Его временно замещал В. Науменко, а заместителями председателя были избраны Д. Антонович и Д. Дорошенко.

Необходимо отметить, что Центральная рада была образована явочным порядком лицами, объявившими себя «депутатами» от возникших на революционной волне групп, кружков и мелких организаций, объявивших себя партиями. Таким образом, население Малороссии ЦР ни в малейшей степени не представляла и была учреждением вполне самочинным. Украинские националисты воспользовались смутой и хаосом, начавшимся в России, чтобы объявить себя властью.

С приездом Грушевского Центральная рада развернула активную деятельность, с целью формирования украинской государственности и получения Украиной самостоятельности. То есть украинские националисты выступили в качестве одного из отрядов по развалу исторической России, внося свою лепту в развитие смуты и хаоса на территории бывшей Российской империи. «Украинская химера» — как государство и народ, — не имела никаких исторических, государственных и национальных корней, поэтому её создание вело к целому ряду серьёзных проблем, усугубляющих общую смуту.

Украинские социал-демократы и украинские эсеры составили в ЦР большинство. Их целью было формирование национально-территориальной автономии Украины в России, которую впоследствии предполагалось преобразовать в договорную федерацию. При этом Украина должна была получить максимальную автономию, в том числе с собственной делегацией на будущей мирной конференции, и со своей армией. В Малороссии в это время были другие центры силы. Временное правительство в Киеве было представлено губернским комиссариатом. Фактической властью в своих областях и на местах располагали Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так, в Киевском Совете рабочих депутатов первоначально преобладали деятели меньшевистского толка, однако вскоре ведущую роль в нём стали играть большевики.

6—8 (19—21) апреля 1917 г. состоялся Всеукраинский национальный съезд. В результате завершился процесс формирования Центральной рады. Делегаты съезда избрали новый состав Центральной рады и новый президиум УЦР. Грушевский был переизбран главой УЦР, его заместителями стали С. А. Ефремов и В. К. Винниченко. Они же возглавили и законодательно-исполнительный орган в составе 20 человек — Комитет Центральной рады (позже стал именоваться Малой радой). В резолюции съезда было заявлено: «В соответствии с историческими традициями и современными реальными потребностями украинского народа, съезд признаёт, что только национально-территориальная автономия Украины в состоянии удовлетворить чаяния нашего народа и всех других народов, живущих на украинской земле». В резолюции признавалось, что основные проблемы, стоящие перед страной, могут обсуждаться и решаться только Учредительным собранием. Однако присутствовало требование, чтобы в будущей мирной конференции участвовали «кроме представителей воюющих держав, и представители народов, на территории которых происходит война, в том числе и Украины», что говорило стремлении превратить Украину в субъект международного права.

Решительное требование «немедленного провозглашения особым актом принципа национально-территориальной автономии» содержалось и в решениях Первого Всеукраинского военного съезда, который прошёл в мае 1917 г., по инициативе новой общественно-политической организации — Украинского военного клуба имени гетмана Павла Полуботка, которым руководил Н. Михновский. Целью Украинского военного клуба была украинизация воинских частей, дислоцированных на территории Украины, и создание украинской армии. Военный съезд высказался за немедленное назначение при Временном правительстве министра по делам Украины, реорганизацию армии по национально-территориальному принципу, формирование украинской национальной армии, а также «украинизацию» Черноморского флота и раздел Балтийского флота. То есть наглость украинских националистов росла по мере разложения России. Правда, в целом позиция «автономистов» в этот раз ещё победила.

На основе резолюций съездов Рада составила специальный меморандум Временному правительству. От Временного правительства ожидали «принципиально-благожелательного отношения» к лозунгу автономии. Выдвигалось требования: участия «представителей украинского народа» в международном обсуждении «украинского вопроса»; предлагалось назначить «особого комиссара» по делам Украины; для поднятия боеспособности и восстановления дисциплины предлагалось выделить украинцев в отдельные войсковые части как в тылу, так и на фронте. Это был фактически главный шаг к созданию сепаратной армии, то есть и самостоятельного государства. Кроме того, предусматривалось распространить украинизацию начальной школы на среднюю и высшую, провести украинизацию административного аппарата, амнистию или реабилитацию репрессированных лиц украинской национальности. При этом субсидировать украинские властные структуры из центра. То есть провести «украинизацию» Малой России за счёт самих же русских. Весьма иезуитский ход.

16 (29) мая в Петроград направилась делегация УЦР во главе с Винниченко и Ефремовым. Меморандум УЦР был рассмотрен на заседании Юридического совещания Временного правительства, однако внятного, чёткого решения по поводу выставленных требований принято не было. Временное правительство, как обычно, предпочло пассивно ждать последующих событий. Февралисты-революционеры, разрушив слабую, по их мнению, царскую власть, сами оказались полными ничтожествами в сфере внешней и внутренней политики.

Слабость и пассивность Временного правительства подтолкнула ЦР к более решительным действиям. 3 (16) июня было опубликовано правительственное сообщение об «отрицательном решении по вопросу об издании акта об автономии Украины». В тот же день на общем собрании ЦР было решено обратиться к народу с призывом «организоваться и приступить к немедленному заложению фундамента автономного строя на Украине».

5 (18) июня в Киеве открылся 2-й Всеукраинский военный съезд, созванный вопреки запрету военного министра А. Керенского (его проигнорировали). Съезд прошёл в духе полной победы украинского сепаратизма. Выступая перед участниками съезда 7 (20) июня, Винниченко дал понять, что лозунг автономии Украины в рамках России, отказ от насильственных мер в защиту национальных требований — это лишь временные, тактические ходы. 10 (23) июня на заседании Комитета Центральной рады был принят и в тот же день оглашён на военном съезде Первый Универсал, провозгласивший в одностороннем порядке национально-территориальную автономию Украины в составе России. Законодательным органом автономии объявлялось Всенародное украинское собрание (Сейм), избираемое всеобщим равным, прямым, тайным голосованием. Решения Сейма получили приоритет над решениями будущего Всероссийского учредительного собрания. ЦР брала на себя ответственность за текущее состояние дел на Украине, и для обеспечения её деятельности вводились дополнительные сборы с населения Украины. Кроме того, было принято решение о создании национально-территориальной армии.

16 (29) июня, Центральная рада создала Генеральный секретариат — исполнительный орган. Председателем (премьер-министром) Генерального секретариата (правительства) был избран Винниченко. С. Петлюра занял пост генерального секретаря по военным делам. Генеральный секретариат принял Декларацию, в которой ЦР была названа высшим не только исполнительным, но и законодательным органом всего организованного украинского народа.

28 июня (11 июля) в Киев прибыла делегация Временного правительства в составе А. Керенского, И. Церетели, М. Терещенко с целью наладить отношения с Центральной радой. Временное правительство пошло на уступки: против автономии Украины не возражали, но окончательно вопрос должно было решить Учредительное собрание. Также правительство признавало Генеральный секретариат как высший распорядительный орган Украины, и сообщало, что благосклонно отнесётся к разработке Украинской радой проекта национально-политического статута Украины. В ответ ЦР также сбавила тон и 3 (16) июля выпустила Второй Универсал, в котором было заявлено, что «мы, Центральная Рада,… всегда стояли за то, чтобы не отделять Украину от России». Генеральный секретариат объявлялся «органом Временного правительства» и т. д. В ответ радикалы подняли восстание (Восстание полуботковцев), но его быстро подавили.

Провозглашение независимости

В середине июля украинская делегация прибыла в Петроград для утверждения Временным правительством состава Генерального секретариата и Статута высшего управления Украиной (в окончательном варианте — Статут Генерального секретариата). Центральная рада признавалась органом революционной демократии всех народов Украины, её цель — окончательное введение автономии Украины, подготовка Всеукраинского и Всероссийского учредительных собраний. Генеральный секретариат объявлялся высшим органом власти, которому должны подчиняться все местные органы. В его составе предусматривалось создание коллегии из 14 генеральных секретарей, власть которых распространялась на все сферы, за исключением международных связей. За Временным правительством сохранялись только функции утверждения состава Генерального секретариата, законопроектов, принятых Радой, и финансовых запросов с её стороны. Все законы Временного правительства лишались прямого действия — они могли вступать в силу только после опубликования их в украинском правительственном вестнике на украинском языке.

Временное правительство отвергло Статут и 4 (17) августа заменило его на «Временную инструкцию Генеральному секретариату Временного правительства на Украине». Генеральный секретариат превращался в местный орган Временного правительства, его правомочность распространялась лишь на пять из девяти украинских губерний, на которые претендовала ЦР (Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую (без четырёх северных уездов). Количество генсекретарей уменьшалось до семи — были ликвидированы секретариаты военных, продовольственных, судебных дел, путей сообщения, почт и телеграфов. Вводилось квотирование по национальному признаку: на должности не менее трёх из семи генсекретарей требовалось назначать лиц, не принадлежащих к украинской национальности. Понятно, что это не понравилось украинским сепаратистам. Рада в своей резолюции от 9 (22) августа охарактеризовала Временную инструкцию как свидетельство «империалистических тенденций русской буржуазии в отношении Украины». Раскол между Петроградом и Киевом усилился.

При этом необходимо помнить, что курс украинских-сепаратистов, узурпировавших власть, по-прежнему не пользовался популярностью в народе. Так, 23 июля (5 августа) на Украине прошли выборы в органы городского самоуправления. Сторонники независимости Украины на них полностью провалились, не получив ни одного места (!); общероссийские партии получили 870 мест, федералисты — 128. Таким образом, если бы дальнейшие события шли в русле традиционных демократических выборов, то украинские национал-сепаратисты не имели никаких шансов удержаться у власти. Подавляющая часть южно- западнорусского населения Малой России не желала никакой «самостийности» и «украинизации».

ЦР не являлась полноценным государственным органом, а была лишь своеобразным общественным институтом, который, однако, очень умело использовал общероссийскую смуту, пассивность Временного правительства, и последовательно шёл к своей цели (развалу России на части). Не было реальной власти и у Генерального секретариата. Государственные учреждения его игнорировали, деятельность его не финансировалась, а налоги, как и прежде, шли в российскую казну.

Государственное совещание в Москве, проводившееся по инициативе Временного правительства в августе, ЦР бойкотировала. После мятежа Корнилова Рада объявила, что на Украине единственной законной властью являются ЦР и Генсекретариат.

После Октябрьской революции ЦР пошло на тактический союз с киевскими большевиками, чтобы не допустить переброски в Петроград верных правительству войск с Юго-Западного фронта. Однако дальнейшие действия Рады привели к разрыву. Возмущённые большевики вышли из состава Краевого комитета и Малой рады. Командование Киевского военного округа, сохранившее за собой с согласия Малой рады военную власть, с помощью верных Временному правительству частей разгромило помещение городского Совета рабочих депутатов, чем вызвало в Киеве большевистское восстание. ЦР стянула в Киев лояльные части, в том числе перебросив войска с фронта. В течение нескольких дней большевики были выбиты из города.

Украинские сепаратисты получили возможность распространить свою власть. Генеральный секретариат взял в свои руки дела военные, продовольственные и пути сообщения. ЦР распространила власть Генерального секретариата на Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Холмскую и частично Таврическую, Курскую и Воронежскую губернии. 6 (19) ноября направленные в Ставку украинские представители согласовали с главковерхом Н. Н. Духониным вопрос переформирования фронтовых частей с целью создания украинской армии по этническому и территориальному признаку.

7 (20) ноября по решению Малой рады в чрезвычайном порядке был принят Третий Универсал, в котором провозглашалось создание Украинской Народной Республики (УНР) в федеративной связи с Российской республикой. Было заявлено о включении в состав УНР территорий, большинство населения которых составляют «украинцы»: Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской губерний и уездов Северной Таврии (без Крыма). Окончательное определение границ УНР, с точки зрения присоединения частей Курской, Холмской, Воронежской и соседствующих губерний и областей с большинством «украинского» населения, должно было пройти «по согласию организованной воли народов».

Полуботковцы во время демонстрации в День праздника революции

Продолжение следует…

Автор: Самсонов Александр

Источник