Цивилизация Чачапойя: Кем были потомки атлантиды

Фото из открытых источников

«Древний стольный город народа Чачапойя, Куелап – невозможно хорош! Руины все заросли деревьями, с них свисают лианы, длинные мхи и всюду – цветущие бромелии. Город потихоньку очищают от сельвы – но пока всё это создает удивительное сочетание. И всё это – на фоне бесконечного неба и гор! Бродили там около 3 часов. Особое очарование – мы там были только одни. Ещё иногда где-то вдалеке ходил дядька-работник, вырывал молодую поросль деревьев, стремящуюся вновь скрыть под собой древний город. Да лама щипала травку…»

Куэлап – грандиозная крепость доинкской эпохи, расположенная на вершине горы на высоте 3080 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что крепость Куелап была открыта археологами еще в 1843 году, возможность активно изучать ее появилась только сейчас.

Высокогорная страна Чачапойя. Здесь до начала новой эры жили потомки атлантов, когда-то покоривших коренные народы Америки и основавшие здесь дочерние царства Атлантиды.

Государство чачапойя находилось в «треугольнике», две стороны которого составляют реки Уткубамба и Мараньон. Добраться до этих мест можно либо сплавляясь по бурным горным потокам, либо преодолевая обширные участки непроходимой сельвы и амазонских Анд.

Чачапойя занимали лесные склоны гор между реками Уайяга и Мараньон на площади в 30 тысяч кв. км. Они возвели сотни поселений на недоступных горных вершинах. Некоторые поселения состояли из нескольких десятков зданий, в других их было до четырехсот. Поселения укреплялись мощными оборонительными сооружениями. Археологи нашли башни и круглые дома в два и три этажа, которые могли быть жилыми помещениями. Между собой селения соединялись дорогами из полированных камней. Культура Чачапойя просуществовала до 17 столетия.

Сегодня в Перу, в дебрях амазонской сельвы обнаружены развалины пяти древних городов цивилизации Чачапойя. Перуанская газета «Эль Комерсио» сообщила об этом сенсационном открытии, сделанном экспедицией перуанских и американских археологов под руководством Шона Савойя.

Развалины городов расположены на высоте 2800 метров в 900 километрах от Лимы в департаменте Сан-Мартин. Они сплошь покрыты тропической растительностью и являются частью археологического комплекса Гран Сапосоа.

Исследователи обнаружили древние руины, торчащие из земли. Крепость была почти до основания засыпана горной породой. Много времени и сил потребовалось, чтобы начать археологические раскопки и очистить город от земли и леса. Только в 2007 году археологи под руководством Альфредо Нарваэса увидели первые дома и улицы. По мнению Нарваэса, город подвергся нападению инков, жители крепости были перебиты, а сама она сожжена. Каменный город Куэлап занимал площадь около шести гектаров и состоял из 420 зданий и оборонительных сооружений. Городские стены достигали 25-метровой высоты и имели три узких прохода, препятствующих быстрому проникновению множества противников.

Чачапойяс жили в круглых каменных домах-башнях, аккуратно сложенных из обломков дикого камня, которые они скрепляли каким-то раствором.

По всей вероятности, несколько семей жило рядом друг с другом. Возможно, это была какая-то структурная единица их социума.

История этого народа полна тайн, так как все письменные источники об этой цивилизации были утрачены после завоевания инков испанскими конкистадорами. О культуре чачапойяс известно мало – до последних находок в Перу существование этого народа вообще ставилось под сомнение, а упоминания инков о светлокожих рослых «воинах облаков» многие считали не более чем легендой. Но в конце ХХ века археологи во главе с Юджином Савоем обнаружили в пещерах высоких гор, затерянных недалеко от перуанского озера Кондоров, древние захоронения. Забальзамированные мумии сидели, уткнув лицо в колени, или прикрывали глаза руками. Это были мумии светловолосых и высоких людей. Археолог Дуглас Юджин Савой за 40 лет исследований в джунглях Перу обнаружил свыше 40 каменных городов цивилизации инкских предшественников чачапоя — «воинов облаков». Среди городов был Гран-Пахатен (Gran Pajaten), Гран-Вилайя (Gran Vilaya) и Гран-Сапосоа (Gran Saposoa).

Однажды, карабкаясь по скале над метрополисом, Савой наткнулся на древнюю гробницу, скрывавшую в себе многочисленные кости и кусочки керамики. В стены гробницы были вделаны три каменные плиты с надписями. Савой и его спутники были поражены, тщательно изучив их. По мнению исследователей, перед ними были слова древнего языка, судя по всему, из древних египетских, израильских или финикийских источников.

По всей вероятности, народ чачапойяс был сильно деградировавшими потомками атлантов, которые после катастрофы, постигшей центральное царство, оказались в окружении аборигенов, которые их как колонизаторов не очень-то жаловали и вели с ними постоянные войны.

Аборигены в конце конгцов вытеснили потомков атлантов из их городов и заселили их сами. К сожалению, технологиями атлантов они не владели и строили мало, в основном использовали то, что досталось, пытаясь ремонтировать стены и здания примитивными методами.

Загнанные в дальние горы атланты-чачапойяс тоже утратили многое из тех знаний, которыми владели их предки. Им, в отличие от жрецов в Египте, не удалось удержать власть над местным населением. Но они строили укрепления, жилища, создали свое государство, но в конце концов смешались с аборигенами и не смогли устоять перед натиском воинственных и жестоких инков.

Не удивлюсь, если окажется, что какие-то небольшие группы светловолосых и рыжих рослых людей обитают в джунглях на восточном макросклоне Анд. Однако кроме генов атлантов, они уже ничего от них не сохранили.

Неприступная стена вокруг города Куелапа. Никаких мегалитов не видно, хотя небольшие каменные блоки явно вырублены из дикого камня и грубо обтесаны.

А вот что пишут пользователи интернет об отношении официальной истории к проблеме древних цивилизаций: «Этой темой я заинтересовался после просмотра фильмов из серии «Запретные Темы Истории». Там показывают вещи, объяснения которых современная академическая наука дает просто смешные! Научное сообщество ведёт себя подобно страусу с головой в песке.

Древнейшая цивилизация безусловно была, об этом свидетельствуют множество мегалитных построек по всему миру. Эти ребята резали камень как масло, легко передвигали мегалиты и покорили воздух (фигурки птиц-самолётов у инков). Хороший сайт с множеством интересных фотографий, на эту тему: http://www.lah.ru . Как индейцы могли сделать что-то подобное с их примитивными технологиями?

Похоже, эта цивилизация была технологически более развита чем современная, и закат её случился примерно 12000 лет назад. Т.е. эта цивилизация была до Инков и Майя, до Египтян и Шумеров. Именно от неё последние почерпнули часть своих знаний.» К сожалению, не могу назвать автора этой цитаты, могу назвать только его интернетный псевдоним — KeyBORG.

Официальная наука в массе своей утратила эвристическую компоненту, стала слишком прагматичной и обюрократилась. К сожалению, в официальной науке количество людей и количество затраченных денег не всегда перерастает в качество.

Слава богу, интернет начал раскачивать академическое болото. Смогли прорваться к читателю те естествоиспытатели и мыслители, которых раньше не допускали до академических и неакадемических изданий. Неудобные факты стало невозможно умолчать. Правда, с потоком свежей информации пошел поток лжефактов и всяческого шарлатанства. Но имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, имеющий разум да поймет и отделит информационные зерна от псевдоинформационных плевел. Вот последнему мы с вами все и учимся.

Вот здание, которое в Перу построили испанцы, используя для этого каменные блоки древних сооружений доинковских времен. Таким образом сработанное атлантами и их потомками служит и в наши дни. Ничто не исчезает бесследно. Только надо внимательно всмотреться в нашу реальность и хорошенько подумать.

Помню, как в тяжелые послевоенные 50-е годы прошлого века мама готовила меня к школе. Жили бедно, одежды было в обрез, носили латанное перелатанное. И вот матери, отправляя детей в первый класс, шили им обновки, перелицовывая старые вещи — старый костюм отца, матери, бабушки или деда. Ведь изнаночная сторона была как новая. А вспомнил я это, глядя на здание католического собора в Перу. Вот вам и христианство, и хваленая европейская цивилизация! Из обломков старого мы строим наше новое и даже спасибо не говорим старому.

Так поступали все адепты любой религии и все без исключения политики. Они напрочь отрицали старое, ломали его до основания и из обломков строили свое «новое». Спустя столетия и тысячелетия приходится по обломкам восстанавливать истинную историю.

Так православные монахи приписали себе строительство Соловецкой крепости, а услужливые придворные Петра I приписали ему строительство Новодвинской крепости в Архангельске.

Заканчивая монографию об Атлантиде, в качестве заключения хочу сформулировать основные положения, которых я придерживался, рассматривая эту завораживающую проблему:

Человечество развивается не прямолинейно поступательно от примитивного состояния к цивилизации, а циклически, и эти циклы обусловлены геологическими, климатическими и астрофизическими факторами. В жизни человечества были прорывы к высоким технологиям и были откаты назад в первобытное состояние — в каменный век.

Природа неоднократно преподносила людям черные сюрпризы в виде наводнений и потопов, грандиозных цунами, страшных землетрясений.

Уцелевшие после катастроф люди постепенно развивали новую цивилизацию. Но на это требовались столетия, а иногда тысячелетия. Память о прошлом, о развитом обществе сохранялась в виде легенд и преданий, передаваясь от одного поколения к другому, постепенно искажаясь. Люди былой цивилизации в памяти потомков превращались в богов.

Наиболее образованные из уцелевших в катастрофе создавали сообщества жрецов, которые ставили своей целью сохранить как можно больше информации для будущих потомков. Чтобы не раствориться среди одичавших соплеменников, жрецы создавали закрытые сообщества, которые руководили восстановлением цивилизации. Кому-то это более менее удавалось, а кому-то нет. Но собранные и сохраненные крупицы знаний погибшей цивилизации становились той опорой, на которой вызревала новая цивилизация.

Сегодня мы с изумлением узнаем, что многое из того, что мы знаем и что мы умеем, знали и умели люди в глубокой древности. У многих это вызывает неприятие, шок и что-то вроде исторической обиды. Обидно узнавать, что мы изобрели бетон, который хуже того, который использовали в Древнем Египте и в Атлантиде. Умели, оказывается, в Атлантиде делать и пересадку органов, операции на мозге. Календарь у них был лучше и точнее нашего, а главное – то, что они знали о космических ритмах, которым подчиняется Земля.

Нежелание официальной науки, в том числе истории, изменять свои концепции и теории в соответствии с новыми фактами порождает недоверие к науке. Люди так или иначе узнают о фактах, о которых умалчивает официальная наука, так как эти факты противоречат официальным теориям и концепциям. И тогда активизируются всевозможные религиозные деятели, фантазеры, шарлатаны. Общество входит в состояние информационной неопределенности, когда создаются бесчисленные религиозные секты, жулики начинают спекулировать, продавая эликсиры молодости и средства для похудения не вставая с дивана. Множатся ворожеи и колдуньи, чуть ли не каждый второй житель побывал в летающих тарелках, а каждому пятому инопланетяне вживили датчики. И в этом виноваты в первую очередь ученые, которые свято уверовали в непоколебимость своих теорий.

Академия наук создала комиссию по борьбе с лженаукой, а надо бы в первую очередь заняться пересмотром и развитием научных теорий. Тогда лженаука отпала бы сама собой.

В связи с этой ситуацией на ум приходит анекдот о том, как встретились два друга детства в уже преклонном возрасте. Когда один из них узнал, что его приятель занимается наукой, то изумился. В школе теперешний ученый не славился большим остроумием. На вопрос, чем же ты конкретно занимаешся, тот ответил: «Да толкаю науку вбок». –»Почему же вбок?» – спросил неученый друг. «А вперед не могу – не умею, а назад начальство запрещает. Так вот я ее вбок и толкаю», – ответил ученый. На мой взгляд, сегодня науку вбок толкают не менее 90% научных сотрудников.

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