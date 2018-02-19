Подвиг подольских курсантов, которые защищали Москву

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30 сентября 1941 года гитлеровская Германия и ее сателлиты и союзники начали наступление на Москву. Планы фюрера по завладению советской столицей до приближающейся зимы серьезно нарушила битва за Смоленск, длившаяся два месяца.

Хотя гитлеровцам все же удалось захватить город и нанести серьезнейшее поражение оборонявшим Смоленск частям и соединениям Красной Армии, время было упущено. Но Гитлер и его окружение не теряли надежду взять Москву до холодов. На Московском направлении были сосредоточены силы группы армий «Центр» общей численностью в 1 929 406 военнослужащих, в том числе 72 (по другим данным 78) дивизий. На вооружении группы армий находились около 2 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 14 тысяч артиллерийских орудий и минометов, 780 самолетов.

Для обороны столицы Сталин сосредоточил силы нескольких фронтов. Только Западный, Резервный и Брянский фронты к 30 сентября 1941 года насчитывали 1 250 000 человек. На защиту Москвы были брошены практически все силы, которыми располагала Красная Армия в районе столицы. Гражданское население было мобилизовано на строительство укреплений.

Тем временем, гитлеровцы стремительно продвигались в сторону Москвы. 3 октября 1941 г. войска гитлеровской Германии ворвались в Орел, 6 октября 17-я танковая дивизия вермахта захватила Брянск, а 18-я танковая дивизия – Карачев. Три советские армии – 3-я, 13-я и 50-я – попали в окружение под Брянском, а командовавший Брянским фронтом генерал-полковник А.И. Еременко получил серьезное ранение и был эвакуирован в Москву на специальном самолете. Крайне неблагоприятно складывалась обстановка и в районе Вязьмы. Здесь 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и управления 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий попали в окружение. Более 688 тысяч советских солдат и офицеров попали в плен, причем в числе пленных были командующий 19-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин и бывший командующий 32-й армией генерал-майор С. В. Вишневский. Командующий 24-й армией генерал-майор К. И. Ракутин погиб. Вырваться из окружения удалось лишь 85 тысячам военнослужащих.

В начале октября 1941 г. противник продолжал наступление и в районе Малоярославца. 5 октября гитлеровцы заняли город Юхнов (Калужская область), однако на Варшавском шоссе путь передовым частям 10-й танковой дивизии 57-го моторизованного корпуса вермахта преградил небольшой отряд из 430 десантников, которым командовал начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Старчак. Десантников он поднял по собственной инициативе и несколько дней держал оборону против многократно превосходящих и прекрасно вооруженных сил противника.

Сил, которые можно было бы задействовать в обороне столицы, становилось все меньше. В резерве оставались курсанты военных училищ Московской области. 5 октября 1941 года был поднят по тревоге личный состав находившихся в подмосковном Подольске пехотного и артиллерийского училищ. Эти военные учебные заведения были созданы в Подольске в 1938-1940 гг., когда СССР стремительно наращивал численность вооруженных сил, уделяя особое внимание развитию системы военного образования.

В сентябре 1938 года было создано Подольское артиллерийское училище, рассчитанное на подготовку командиров взводов противотанковой артиллерии. В училище одновременно находились четыре артиллерийских дивизиона в составе трех учебных батарей, каждая из которых включала по 4 взвода. Личный состав каждой учебной батареи насчитывал около 120 курсантов, а всего в Подольском артиллерийском училище обучались около 1500 человек. Начальником Подольского артиллерийского училища в 1941 году был полковник Иван Семенович Стрельбицкий (1890-1980) – кадровый военный, прошедший Гражданскую войну и на момент начала Великой Отечественной войны командовавший 8-й артиллерийской бригадой противотанковой обороны, а затем назначенный начальником училища.

В том же Подольске в январе 1940 года было создано еще одно военное учебное заведение – Подольское пехотное училище, готовившее командиров пехотных взводов. В нем также было 4 учебных батальона, каждый из которых включал по 4 учебные роты из 120-150 курсантов. Общая численность курсантов Подольского пехотного училища насчитывала более 2000 курсантов.

Подольским пехотным училищем с декабря 1940 г. руководил генерал-майор Василий Андреевич Смирнов (1889-1979) – бывший офицер еще царской армии, выпускник Виленского военного училища и участник Первой мировой войны, дослужившийся в императорской армии до командира батальона 141-го пехотного Можайского полка, а затем воевавший в Гражданскую войну на стороне Красной Армии. Непосредственно перед назначением начальником училища Василий Смирнов руководил специальной группой при военном совете Московского военного округа, а до этого был помощником командира 17-й Горьковской стрелковой дивизии РККА.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в подольских военных училищах находилось более 3500 курсантов. Преимущественно это были вчерашние школьники, а также молодые люди с полным средним образованием, которых военкоматы отбирали для краткосрочного обучения с последующим производством в командирские звания и направлением на фронт в качестве командиров взводов.

Когда в обороне советских войск на Ильинском боевом участке Можайской линии обороны Москвы образовалась серьезная брешь, командованию не оставалось иного выхода, как поднять подольские военные училища, сформировав из их курсантов сводный отряд численностью более чем в 3500 человек. Уже позже стало известно, что указание направить на закрытие бреши подольских курсантов давал лично верховный главнокомандующий И.В. Сталин. На позиции под Малоярославец выдвинулся передовой отряд пехотного училища, усиленный артиллерийским дивизионом. Однако командование сразу столкнулось с большой проблемой – было не так просто сформировать в училище даже один артиллерийский дивизион. Один из немногих чудом уцелевших участников страшного сражения Петр Лебедев вспоминал, что в учебном артиллерийском парке находились преимущественно устаревшие образцы артиллерийских орудий, некоторые из них пришлось выводить даже из учебных классов. Но самая главная проблема заключалась в практически полном отсутствии транспорта, поскольку артиллерийское училище обслуживалось лошадьми, машин было наперечет. Пришлось мобилизовать гражданских водителей с машинами учреждений и предприятий.

Личный состав курсантских рот и батарей практически полностью состоял из вчерашних выпускников школ, успевших проучиться в училищах считанные недели после начала учебного года. Ведь те курсанты, которые успели прослушать ускоренный курс, были уже выпущены во фронтовые пехотные и артиллерийские подразделения. Поэтому оборонять доверенный участок фронта предстояло совсем неопытным ребятам. И именно они, юные и только что начавшие осваивать воинские профессии подольские курсанты, совершили впечатляющий подвиг, сдержав натиск отборных гитлеровских армий.

Река Изверь. Типичная небольшая река Центральной России, длиной всего в 72 километра, протекает на территории Калужской области. Именно здесь, у тихой речки, передовой отряд подольских курсантов принял свой первый бой. В район реки прибыла группа немецкой мотопехоты на мотоциклах и броневиках. Атака десантников и курсантов пехотного училища застала гитлеровцев врасплох. Противника удалось отбросить далеко за реку Изверь, на западный берег реки Угры. Конечно, освободить Юхнов столь малыми силами курсанты не могли, но первая боевая победа очень вдохновила вчерашних мальчишек. 6 октября курсанты заняли оборону на Ильинском боевом участке. Им предстояло оборонять позиции на восточном берегу рек Выпрейка и Лужа, между деревнями Лукьяново и Малая Шубинка.

Гитлеровское командование сориентировалось достаточно быстро. Начались авианалеты, затем – артиллерийский обстрел, а потом на позиции подольских курсантов двинулись немецкие танки. Но курсанты держали оборону. Были оборудованы долговременные огневые точки и долговременные деревянно-земляные огневые точки, которые позволяли курсантам вести активный огонь по противнику, нанося серьезный урон технике и личному составу. 13 октября, отчаявшись сломить сопротивление курсантов в лобовой атаке, гитлеровское командование придумало обманный маневр. Танки вышли в тыл к героическим советским воинам под красными флагами, чтобы создать видимость «своих». Но курсанты быстро поняли суть происходящего и смогли уничтожить наступавшие танки противника. Командование наступавших частей вермахта было в бешенстве — «красные юнкера», как называли немцы подольских курсантов, ломали все планы по быстрому преодолению линии обороны.

15 октября генерал-майор Смирнов, начальник пехотного училища, видя сложное положение 3-го батальона курсантов, выдвинул ему на помощь свой резерв. У курсантов кончились патроны и пришлось идти на гитлеровцев в штыковую атаку. К утру 16 октября у курсантов оставалось лишь 5 артиллерийских орудий, да и те были укомплектованы неполными орудийными расчетами.

16 октября гитлеровцы вновь нанесли серьезнейший удар на Ильинском боевом участке. Сначала танки и артиллерийские орудия подавили огневые точки курсантов в дотах и дзотах. Однако у деревни Сергеевка один из хорошо замаскированных дотов так и не был обнаружен немцами. В нем находились курсанты под командованием командира 4-й батареи Подольского артиллерийского училища лейтенанта А.И. Алешкина. Курсант Беляев, командовавший расчетом 45-миллиметровой пушки, сумел подбить несколько вражеских боевых машин. Гитлеровцы окружили дот и атаковали его с тыла, забросав гранатами через амбразуру. Почти все защитники дота погибли.

17 октября пришлось отвести командный пункт сводного отряда в деревню Лукьяново, где размещалась 5-я рота Подольского пехотного училища, однако уже 18 октября гитлеровцы стали атаковать командный пункт и здесь, после чего командир сводного отряда генерал Смирнов во главе остатков 5-й и 8-й курсантских рот организовал оборону деревни Лукьяново. Только 20 октября курсанты стали отходить с линии обороны, а 25 октября были отведены в тыл для дальнейшего продвижения учебы – училища временно переводились в Иваново.

Из 3500 человек в строю осталось только около 500 человек. Примерно 2500 курсантов и командиров подольских военных училищ погибли в боях с превосходящими силами противника. Поскольку тела погибших оставались на полях сражений до декабря 1941 – января 1942 гг., когда были захоронены, большинство погибших курсантов так и не были опознаны и числились пропавшими без вести.

Вклад вчерашних школьников в оборону Москвы огромен. Подольские курсанты уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров, 100 танков и бронетранспортеров. Пока «красные юнкера» сдерживали наступление сил противника, удалось создать и укрепить новую линию обороны и подвести резервы. Те из подольских курсантов и командиров, которым посчастливилось выжить при обороне Москвы, впоследствии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Так, удивительная судьба была у одного из немногих уцелевших курсантов – Михаила Льва. Попав раненым в немецкий плен, он сумел бежать, стал разведчиком, а затем и начальником штаба партизанского отряда, а после войны – писателем. Именно Михаил Лев одним из первых поведал миру о подвиге своих однокашников – подольских курсантов в главе «Курсанты» автобиографической книги «Партизанские тропы» (1948).

Начальник Подольского артиллерийского училища Иван Стрельбицкий 9 ноября 1941 года получил звание генерал-майора, командовал артиллерией в 60-й армии, 3-й ударной армии, 2-й гвардейской армии, в 1944 г. стал генерал-лейтенантом, продолжал службу и после окончания войны. В 1954-1956 гг. генерал-лейтенант Иван Стрельбицкий занимал должность начальника Радиотехнических войск. Начальник Подольского пехотного училища Василий Смирнов тоже прошел всю войну – командовал 2-й Московской стрелковой дивизией, 116-й Краснознаменной Харьковской дивизией, а после войны руководил военным циклом Военного педагогического института Советской Армии, затем до 1964 г. – военной кафедрой Московского института внешней торговли.

Подвиг подольских курсантов стали изучать к двадцатилетию Великой Победы – в 1965 году. В 1966 г. школьники из города Климовска и комсомольцы Подольска совершили специальный многодневный поход по местам боевой славы подольских курсантов. В 1975 году, к 30-летию Победы, в Подольске был установлен памятник подольским курсантам, в 1985 году – памятник в Саранске и мемориал на Варшавском шоссе. В честь подольских курсантов названы пять школ Российской Федерации. Памяти отважных молодых бойцов посвящены песни, литературные произведения.

Автор: Илья Полонский

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