Загадки и мифы Зала Летописей

Фото из открытых источников

В период очередной «Египетской революции» 2011 году, в международных СМИ начались появляться сообщения, что несколько групп мародеров разгромили Каирский музей, было уничтожено и вынесено большое количество экспонатов. Затем стали появляться опровержения, в стиле «восставший народ» выделил добровольную охрану и только благодаря этому ущерба бесценным реликвиям и артефактам не было нанесено. Но на самом деле все было не совсем так.

Сейчас везде пишут. Что были повреждены более 3000 экспонатов, и точного подсчета ущерба до сих пор не произведено. Но больше всего бросается в глаза, это уничтожение двух мумий, Казалось бы, причем здесь тела давно забытых людей и каким образом они могли помешать ныне живущим. Здесь уместно вспомнить, как было организовано и исполнено разграбление музеев Ирака во времена вторжения в эту страну войск коалиции во главе с США. Как только американцы взяли под свой контроль территорию, прилегающую к Национальному музею, как тут же появились многочисленные группы «стихийных мародеров», для которых многочисленные лабиринты и стальные двери хранилищ не стали большим препятствием. Выносилось все самое ценное, при этом похитители уничтожали, то что вынести не смогли (что это месть?)

Вот и в Египте, поведение «похитителей и мародеров» было довольно странным. У них по всей видимости было очень мало времени, и многочисленные порчи и уничтожение артефактов были проведены ради отвода подозрения от их основной цели. Вот только один факт, что было похищено: древко-рукоять от опахала, которое было выполнено из листового золота. Само изделие очень красивое и стоит немало денег на черном рынке, но «мародеры» его не взяли. А довольствовались лишь какой то, «деревяшкой». Вы можете себе представить нечто подобное в нормальной реальной ситуации? Я нет. МИСТИКА или нечто ДРУГОЕ?

С 1997 года египетские власти скрывают от всего мира величайшее открытие, которым они сейчас владеют единолично (возможно уже с кем-то и поделились). В чем его суть?

Что скрывает отдел древностей Египта?

Уже много времени унесла река времени, а именно более 70 лет Эдгард Кейси сделал свое знаменитое пророчество о тайной комнате, которая будет найдена под правой лапой Сфинкса, и имя ее Зал Свидетельств или Зал Летописей. Именно находки в этой комнате расскажут миру о существовании древних цивилизаций, которые существовали на земле десятки, сотни тысяч лет назад.

И вот в конце XX века события по предсказаниям Кейси начали стремительно развиваться, так в 1989 году группа японских археологов из университета Васэда, которую возглавлял профессор Сакуджи Иошимура, обнаружила там, где, и предсказывал «спящий пророк», под левой лапой Сфинкса узкий тоннель, тянущийся в сторону Великой Пирамиды. Его начало было на глубине двух метров и уходил наклонно вниз.

Помимо этого, тоннеля он обнаружили довольно много странностей внутри самой пирамиды, а именно, полость за стеной Камеры Царицы и туннель снаружи и южнее пирамиды, уходящей под монумент.

В своих исследованиях японцы применяли суперсовременную технику (для того времени), основанную на электромагнитных волнах.

Но прежде чем они успели завершить свои исследования в процесс работ вмешался Захи Хавасс, возглавляющий Высший Совет по древностям Египта, он добился того, что бы японцы приостановили свои исследования. В дальнейшем они так и не получили разрешения на исследования.

В этом же году, параллельно с японцами свои исследования Сфинкса проводили американцы, во главе с профессором Томасом Добецки. И их открытия дублировали японских археологов.

Работы Добецки были частью обширного геологического исследования Сфинкса, которое проводил Роберт Шох, профессор из Бостонского университета. Но и его исследования в 1993 году были внезапно прекращены Захи Хавассом. И американцам так же не удалось добиться их возобновления. Причем всеми исследованиями были крайне заинтересованы местные власти. Что произошло? Или какие таинственные силы вмешались в это дело.

Все так же в 1993 году, вышел большой фильм «Тайна Сфинкса», где подробно рассказывалось о проведенных исследованиях, и авторы делали упор на то, что возраст самой загадочной и таинственной статуи мира, датируется как минимум XI – м тысячелетием.

Следует особо отметить, что частичное финансирование этого фильма взял на себя «Фонд Эдгара Кейси». И они напрямую связали все сделанные открытия с пророчествами Кейси в отношении Зала Летописей.

Что весьма примечательно, отодвинув все иностранные исследовательские группы, египетские археологи во главе с Захи Хавассом начинают самостоятельные раскопки, при этом стараются что бы в прессу не просочилось ни единого сведения о сделанных открытиях. Параллельно, с целью создания завесы вокруг «Зала Знаний», в прессу просачивается информация о сделанном открытии некой комнаты

По горячим следам этой утечки, немецкий инженер из Мюнхена Рудольф Гантенбринк, производит обследование узкой шахты с помощью мини робота и в самом конце шахты обнаруживает маленькую дверцу с медными ручками. Немцу удалось заснять открытие этой дверцы.

Но уже в 1995 году египтяне запрещают немцам проводить всяческие исследования внутри Великой пирамиды.

А в самом конце того же 1995 года к Захи Хавассу обратились с просьбой о проведении документальных съемок, которые были полностью посвящены тайнам и загадкам Сфинкса. И он допустил съемочную группу в туннель, который располагался прямо под Сфинксом.

Вовремя, съемок он произнес сакраментальную фразу: «, Пожалуй, — даже Индиана Джонс не мечтал побывать здесь. Можете поверить, мы сейчас находимся внутри Сфинкса! Раньше этот туннель никто не открывал, и никто не знает, что же находится внутри него. Мы собираемся открыть его первыми»

Можно предположить, что этой съемочной группой были люди из кинокомпании «Парамаунт», об этом и сказал в своей книге «Древняя тайна Цветка Жизни» Друнвало Мельхисидек. Вот что он пишет по этому поводу:

«В ноябре 1996 года на контакт со мной вышел источник в Египте. Он сообщил: сейчас было открыто нечто, превосходящее все, когда-либо найденное в Египте. Из земли между лап Сфинкса на поверхность вышла каменная стела (плоская каменная плита с надписями). Надписи на ней говорили о Зале Свидетельств и комнате под Сфинксом.

Египетское правительство распорядилось немедленно убрать стелу, чтобы никто не прочитал выбитые на ней иероглифы. Потом стали копать землю между лап Сфинкса и открыли комнату, которую японцы обнаружили в 1989 году. В ней был глиняный кувшин и свернутая веревка. По словам моего источника, по тоннелю из этой комнаты представители властей спустились в круглую комнату, из которой выходило еще три тоннеля, ведущих к Великой Пирамиде. В одном из них было обнаружено два удивительных феномена.

Сначала чиновники увидели световое поле, пелену света, блокировавшую вход. Когда попробовали пройти через это поле, то ничего не получилось. Даже пуля не могла его пробить.

Кроме того, если кто-либо пытался физически приблизиться к световому полю на расстояние примерно 9 м (30 футов), человеку становилось плохо, и его начинало рвать. Если он пытался с силой продвинуться вперед, то чувствовал, что умирает. Никто, насколько я знаю, не мог коснуться загадочного поля.

При обследовании приборами с поверхности Земли за световым полем было обнаружено нечто уж совсем немыслимое.

Подземное двенадцатиэтажное здание ~ представляете, двенадцать этажей, уходящих вглубь земли!

Египтяне поняли, что самим им с этими проблемами не справиться. Правительство Египта попросило иностранного содействия. Было решено, что есть конкретный человек (я не назову его имени), который сможет выключить световое поле и войти в тоннель. У него будет двое помощников. Один из этих людей мой хороший знакомый, так что я внимательно следил за ходом событий, получая информацию из первых рук. Мой друг привез с собой представителей кинокомпании «Парамаунт» (Paramount Studios), которая должна была получить разрешение на съемку фильма об открытии этого уникального тоннеля. Кстати, именно «Парамаунт» сняла фильм об открытии гробницы Тутанхамона, следовательно, у нее имелись очень хорошие связи в Египте.

Исследователи планировали войти, или, по крайней мере, попытаться войти в этот тоннель 23 января 1997 года Правительство запросило у кинокомпании несколько миллионов долларов, на что та согласилась. Однако за день до входа группы в тоннель египтяне решили, что хотят больше денег, и запросили полтора миллиона «из-под полы», что взбесило кинокомпанию. «Парамаунт» сказала «нет», и на том все закончилось. Примерно три месяца было тихо.

Затем я случайно узнал, что другая группа из трех человек вошла в тоннель. Они отключили световое поле с помощью звуков своих голосов и святых имен Бога. Руководитель группы, который пользуется широкой известностью и не хочет, чтобы упоминалось его имя, поехал в Австралию и показал видео фильм о проникновении в тоннель и здание в двенадцать этажей, причем последнее оказалось не просто зданием. Это строение простиралось под землей на многие мили и фактически являлось окраиной города. У меня в Австралии есть три хороших друга, видевших этот фильм.

Потом появился еще один человек, Ларри Хантер (Larry Hanter), более 20 лет своей жизни посвятивший археологии Египта. Г-н Хантер связался со мной и сообщил мне информацию, почти совпадающую с той, что я получал от своих источников в Египте, за исключением того, что она была более подробной. Город занимает территорию площадью 10,4 на 13 км (6,5 на 8 миль) и уходит вглубь земли на двенадцать этажей, периметр города очерчен уникальными египетскими храмами.

Следующая информация перекликается с работой Грэма Хэнкока (Graham Hancock) и Роберта Боваля (Robert Bauval) «Послание Сфинкса» (Message of the Sphinx). Грэм и Роберт догадались, что три пирамиды в Гизе были размещены на Земле в точном соответствии с тремя звездами Пояса Ориона. По мнению исследователей, все основные звезды созвездия Ориона могут быть обнаружены в расположении храмов в Египте, но они так и не смогли убедительно доказать эту теорию. Г-н Хантер сделал это, и я сам убедился в том, что его доказательство верно. Применив свои навыки навигации по звездам, приобретенные во время службы на флоте, г-н Хантер нашел храмы во всех до единых точек, соответствующих каждой круп ной звезде созвездия Ориона. Он применил Глобальную Систему Навигации и определения положения (GPS — Global Positioning System) для поиска этих мест на Земле с точностью до 15 м (50 футов) и физически побывал в каждом месте, где храм должен был отмечать звезду. Вот так была проверена эта гипотеза.

Удивительно другое: в каждом месте храм был и каждый храм был сделан из уникального материала, не найденного больше ни в одном другом храме во всем Египте.

Из того же материала сделаны блоки основания трех пирамид в Гизе, включая и Великую Пирамиду. Он называется монета в камне. Это известняк, который выглядит так, как будто в него примешаны монеты.

Он уникален и найден только в храмах, расположенных на территории подземного города площадью шесть с половиной на восемь миль.

Вот какова вкратце гипотеза, правильность которой оспаривается официальными египетскими властями. Подземный город, о котором говорил Тот, действительно существует, и он может вместить 10 тысяч человек. Как считает г-н Хантер, границы города отмечены храмами из уникального материала, а местоположение самих храмов соответствуют расположению звезд в созвездии Ориона.

На основании того, что я видел, думаю, это правда, хотя египетские чиновники считают город фантазией. Я придерживаюсь объективной точки зрения. В конце концов, истина обязательно станет известна. Если это правда, то, когда подземный город будет раскрыт, данная археологическая находка приведет к росту человеческого сознания.»

К вышесказанному можно добавить, что информация, представленная в книге Мельхиседека, была известна всем, кто интересовался историей Египта более углубленно, чем на уровне средней школы. Об этом было написано множество статей, но все это подавалось на уровне обычной информации, и они тонули в информационной ленте уступая наиболее насущной информации.

Что же касается Сфинкса и Зала Летописей, то работы там по-прежнему продолжаются. Их проводят египетские археологи, как правило они стараются не привлекать к этому внимание общественности и прессы. Можно сказать, что все работы прикрыты прочной завесой тайны. И как далеко продвинулись египтяне в своих исследованиях достоверно никто не может сказать.

Но все же кое-что стало известно. Во время исследований было сделано величайшее открытие, которое власти Египта решили скрыть от человечества. Это находка потайной комнаты, в которой хранится единственный предмет, принадлежащий древнеегипетскому богу Тоту – Жезл Энергии, который им упоминается в скрижалях:

«Быстро неслись мы навстречу солнцу утра, пока не стала земля под нами, земля детей Кхем. Неистовствуя, встретили они нас дубинами и копьями, занесёнными в гневе, желая погубить и уничтожить всех до единого Сынов Атлантиды. Поднял тогда я свой жезл, и направил луч вибрации, поразив их так, что стали они неподвижны, как обломки камней горы. Тогда обратился я к ним словами спокойными и мирными, и поведал о мощи Атлантиды, говоря, что мы – дети Солнца и его посланники. Усмирил я их своей магической наукой, пока не пали они ниц у моих ног, и тогда освободил я их.»

Об этом же Жезле есть упоминание в книге Элизабет Хейч «Посвящение», глава 32. «Указания Птахотепа»:

«Жезл твоего отца, сделанный из разновидности меди, может передавать излучения любого плана. По воле человека они могут трансформироваться или усиливаться. Жезл может быть благословением или проклятием, это зависит от того, кто им пользуется. Посвященные, владеющие всеми силами — от высших божественных до низших ультраматериальных, — могут сознательно передавать их в жезл. Человеческие органы чувств способны воспринимать их, тогда они переживаются людьми как эмоциональные состояния. Так, высшие божественные частоты переживаются как всеобщая любовь, а самые низкие — ультравещественные — как ненависть. Посвященный всегда использует жезл так, чтобы создать что-то хорошее, а ультраматериальные вибрации служат ему только при необходимости в качестве невидимой, непроницаемой защитной стенки. С помощью этого жезла посвященный может управлять всеми силами природы, усиливая или нейтрализуя их.»

А что же представляет собой зал хранения Жезла, да и сам Жезл Тота?

Комната Хранения Жезла находится за залом Свидетельств, напротив того самого входа в Зал, с которого и был снят световой барьер в 1997 году.

Комната была открыта с помощью нажатия на камень, который ушел глубоко в стену. На самом этом камне и был выбит знак Жезла Энергии Тота. По боковым камням было нанесено изображение богини Маат.

Сама камера имеет большие размеры и по форме напоминает квадрат. В самом центре комнаты находится постамент в виде пирамиды с семью высокими ступенями. И на вершине самой пирамиды и установлен сам Жезл.

Жезл Тота выполнен в виде обычного посоха (древко опахала). Его высоты приблизительно 1,5 метра и около трех сантиметров в диаметре. Он сужается к низу. Усыпан драгоценными камнями в виде каких то, символов. А вершину венчает большой кристалл.

Именно в этом кристалле и заключена энергия жизни, которая освещает все вокруг.

У некоторых людей реакция на эту энергию такая же, как и на световое поле в зале Свидетельств. Но не у всех, некоторые все же смогли подойти поближе. Правда смогли пройти только до определенной черты, далее пройти невозможно, без ущерба здоровью.

Здесь, можно сделать предположение, что Жезлом может овладеть, только прямой наследник Тота. Тот из нас кто имеет на это прямое право. Только его энергия и энергия Жезла смогут слиться воедино. И вот тогда мы сможем наблюдать величайшее чудо, как древние энергии сливаются в единое целое.

Но пока все это невозможно, вся информация и действия вокруг Зала Летописей и Жезла Тота покрыта завесой тайны. И кто-то намного могущественный, чем Совет по Древностям Египта закрыл эту тему от человечества. Наверное, время раскрытия этой тайны еще не пришло. Слишком много неразберихи происходит с самой нашей цивилизацией. Идет мучительный поиск по какому пути пойдет дальнейшее наше развитие.

Кто эти могущественные силы? Возможно это Союз «Девяти неизвестных», которые охраняют нашу цивилизацию от нас самих, или это хранители древних знаний и цивилизаций.

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