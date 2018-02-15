Фальшивая история: Кем был «швед» Рюрик на самом деле?

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Норвежский журналист, собкор газеты «Aftenposten» в Москве Пер Андерс Юхансен опубликовал статью, в которой назвав князя Владимира Вальдемаром. Там же он пишет, что предком «Вальдемара» «…был шведский викинг Рюрик, основавший королевскую династию, которой было суждено править Россией 600 лет».

Эта фраза хороша тем, что выбивает почву из-под ног тех, кто суетится, выдвигая на роль летописного князя Рюрика так называемого Рюрика Ютландского. Норвежский журналист с полным знанием родной истории (в средние века история Дании и Норвегии тесно переплеталась) заявляет именно о некоем «шведском викинге Рюрике». И мне понятно, почему. Потому что «версия» о великих деяниях Рёрика Ютландского в русских землях не принимается датскими медиевистами. Ведущий специалист по истории Дании так называемого викингского периода Эльси Роэсдаль в своем ставшем классическим труде так прямо и заявила (видимо надоели ей с подобными вопросами): «Едва ли датский предводитель, которого также звали Rurik и который оперировал во Фрисландии в то же самое время, когда действовал летописный Рюрик, был одним и тем же лицом». А уж датчане с удовольствием бы «оприходовали» такого крупного политического деятеля в пользу датской истории, если бы для этого был хоть малейший шанс! Но датские медиевисты знают и язык, и исторический материал прошлого Дании в отличие от российских фантазеров на скандинавские темы, поэтому никто из этих историков не хочет компрометировать себя поддержкой сомнительной в историческом отношении версии.

Теперь об имени Рюрик, коль скоро на этимологиях летописных имён у норманистов базируется вся их скандинавомания. Я подробно исследую происхождение имени Рюрик и его историю в книге «Имена летописных князей и корни древнерусского института княжеской власти», поэтому здесь дам только его краткую характеристику.

Имя Рюрик не является скандинавским. Оно фиксируется с древних времен, конкретно, с последних годов до н.э. по всей Европе – от восточноевропейских пределов до Британских островов – за исключением скандинавских стран. В скандинавских странах имя Рюрик выявляется на несколько столетий позднее, чем на европейском континенте. Причем, это имя не вошло ни в один из скандинавских династийных именословов в отличие от континентальной Европы или Британских островов.

В Швеции имя Рюрик зафиксировано в нескольких рунных надписях с датировкой не ранее XI в. Но в рунных надписях встречаются и иностранные имена, такие, например, как Варин или Ругин, которые явно принадлежали пришельцы из Южной Балтии. Имя Рюрик носят представители некоторых знатных шведских родов не ранее середины XIII в., однако это имя никогда не покидало рамки узкосемейных именословов. Причем у этих семейств прослеживалась связь с южнобалтийскими знатными родами, откуда эти имена, возможно, и пришли через брачные связи. В обычных датских именословах имя Рюрик начинает встречаться не ранее XIII в., что говорит о его заимствованности. Имя так называемого Рёрика Ютландского мелькнуло и не оставило следа, начав активно заимствоваться уже в позднее средневековье.

Таким образом, в реальной жизни датского, норвежско-исландского и шведского обществ имя Рурика/Рёрика появляется очень поздно, с XI-XII вв. или с XIII в. и является скорее исключением, чем правилом в имянаречении. А в шведские именословы оно вообще не вошло. О чем это говорит? Это говорит о том, что Рурик/Рёрик было чужеродным для шведского общества именем, носители которого не имели кровной связи с историей шведского народа.

В качестве дополнительного аргумента приведу шведские рунные надписи, где присутствует имя Рюрик. Хорошо известно, что на рунных камнях с особенным рвением фиксировались лица, прославленные походами в дальние страны. Приводимые мной сведения собраны в каталоге рунных личных имен и в своде рунических надписей «Sveriges runinskrifter». Вот перечень всех носителей имени Рюрик, зафиксированных на рунных камнях в Швеции. Все они не ранее XI.

Ög 153, датировка XI в.

Перевод: «Рурик воздвиг этот камень в память Фроде и Асбьёрна, своих сыновей».

Sö 159, датировка 1010-1040 гг.

Перевод на русский: «Ингияльд и Альвер установили этот камень в память своего отца Турбьёрна. Он долгое время пробыл на западе. Рорик, Гюдмунд, Бу и Гюннлев высекали руны».

Sö 47, датировка – христианский период.

Перевод: «Рурик установил этот памятник своему сыну Асмунду. Он похоронен на Готланде».

Рунная надпись на этом камне комментировалась в статье Матса Бустрёма, где в частности, отмечалось, что текстовая сторона камня не имела украшений, а на оборотной стороне был высечен крест. У Бустрёма приводился иной вариант перевода: «Рёрек воздвиг этот памятный знак по своему сыну Асмунду. Он похоронен в церкви». В данной статье неважно, каков вариант перевода более точен: «в церкви» или «на Готланде». Но разные варианты перевода демонстрируют, что толкование рунной надписи – это реконструкция полустёртых знаков, когда догадки составляют большую часть перевода.

Предполагается, что в данной рунной надписи имя Рурик встречается дважды. Но для первого имени сохранились только две начальные и одна конечная буквы ry…r. Поэтому первое имя Рурик угадано по второму, написанному в родительном падеже. Но дважды повторенное имя Рурик придает фразе несколько странный характер. Поэтому вполне возможно, что первое имя было не Рурик, а например, Руар (это имя также встречается на рунных камнях), и тогда фраза получается следующая: «Руар воздвиг этот памятный знак по Асмунду, сыну Рурика. Он похоронен…».

U 41, датировка – не ранее конца XI в.

Перевод: «Ульв велел поставить этот памятник своему сыну Йорунду, а Бьёрн и Рурик – своему брату».

U 934, датировка: приблизительно, XI в.

Перевод: Торе и Рёрик(?) и Карл, эти братья…

Здесь следует обратить внимание на то, что рунами имя написано, как Ryþikr. Шведские исследователи, естественно, размышляли, чтобы это значило. Высказывались, предположения, что за таким написанием могло скрываться имя Ryðingr или RøðingR, но выяснилось, что эти имена не встречались в шведских рунных надписях. Только в документах от 1293 года несколько раз упоминалось имя Røthingr. Поэтому «большинством голосов» решили читать имя в надписи как Rörik, но с вопросительным знаком. Аргументация явно слабоватая, поскольку камень с фрагментом надписи был найден, вделанным в каменную церковную ограду, соответственно, надпись могли сделать и довольно поздно, поэтому необязательно сверять имя в этой надписи с другими рунными именами. Но тем, кто дешифровывал эту надпись (а эта часть рунного наследия издавалась в 40-е годы прошлого столетия), очень хотелось зафиксировать как можно больше шведских Руриков, пусть хоть и позднего периода.

Итак, если исключить имя Ryþikr из надписи U 934, ибо его приписали к списку Руриков явно для подкрепления хлипких рядов носителей этого имени в шведской истории, то получается всего четыре штуки, разбросанных там и сям на протяжении XI – XII вв.

А где же рунный камень, прославляющий шведского викинга Рюрика, основавшего «королевскую династию, которой было суждено править Россией 600 лет»? Его не могло быть по той простой причине, что фейковая история «шведского викинга Рюрика» стала создаваться шведскими политическими деятелями только с начала XVII в.

Автор: Лидия Грот

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