Берия: Достижения, преступления и мифы великой личности со странной судьбой

Фото из открытых источников

При чтении литературы о XX веке в России иногда задаешься вопросом, кто же больше оболган – Сталин или Берия? Если первый по мнению либералов всего лишь целыми днями отдавал приказы о расстреле миллионов (преимущественно, невиновных женщин и детей, конечно) то второй как раз-таки лично и расстреливал их у себя на Лубянке - разумеется, в свободной от насилия сотен артисток Большого Театра время.

Самое подлое в этих мифах то, что чтение самой краткой биографической справки Берии дает понимание об огромной работе, которую он проделал для того, чтобы его потомки – то есть мы с вами - жили в мире, победившем фашизм и в мире без атомных воин, в безопасной стране и стране с достойным прошлым. Всю его деятельность надо вспомнить досконально и с самого начала , а потом делать выводы - враг народа или же герой Советского Союза маршал Берия, виновник или спаситель?

Начало пути. Кавказ

Лаврений Павлович родился в 1899 году. С отличием закончил Сухумское высшее начальное училище, потом - Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. Еще до революции, будучи подростком, стал убежденным коммунистом, уже 1916 году организовал марксистский кружок. На первую серьезную должность Берия был назначен в 1931 года - он стал первым секретарём ЦК КП(б) Грузии и Закавказскогокрайкома. Даже если бы государственная служба Берии закончилась на руководстве Грузией, он бы уже вошел в историю как виднейший ее деятель, может быть даже спаситель. Все слышали про «японское экономическое чудо», но многие забывают о том, что первым так было названо экономическое чудо Закавказья.

Под руководством Берией в Грузии была построена Земо-Авчальская ГЭС. К 1940 году объём промышленного производства в Грузии вырос по сравнению с 1913 годом в 10 раз, сельскохозяйственного — в 2,5 раза. Берия занимался промышленностью всего Кавказа: модернизировал угольную промышленность, была механизирована добыча руды на Чиатурских марганцевых рудниках, резко увеличилась добыча нефти в Азербайджане. Именно Берия первым в СССР начал бурение шельфов Каспийского моря. Тогда этого многие не понимали: «Вышки — в море? Вздор и лишняя трата народных денег!» Насколько теперь во всем мире развернулось шельфовое бурение нет нужды растолковывать подробно. А первопроходцем у нас был как раз Берия, о чем сейчас не принято и вспоминать.

Говоря о промышленности Грузии времен Берии стоит сказать, что за первую пятилетку при Берии объем валовой промышленной продукции одной лишь Грузии увеличился почти в 6 раз. За вторую пятилетку — еще в 5 раз. Во второй половине 30-ых годов в Грузии была создана авиационная промышленность, которой до Берии там вообще не было. И именно благодаря этому еще до начала войны авиационный завод в Тбилиси поставил самолеты на конвейер. Особое место в истории Грузии и биографии Берии занимает чай и цитрусовые. Да, да. Тем, кто углубленно изучал историю СССР известно, что самым зажиточным крестьянством в 1930-ых годах стало грузинское . Если до Берии доходы колхозов исчислялись сотнями тысяч, то после его прихода исчисляться стали сотнями миллионов. А всё потому, что производство знаменитого грузинского чая именно Берией было поставлено «на конвейер» : в 1932 году плантации чайного листа занимали 19 тысяч гектаров, а в 1940 году – уже 47 тысяч гектаров, при том, что урожайность чайного листа с гектара выросла с 750 кг до 4000 кг. Весь СССР стал пить «бериевский» чай, такими же темпами из Грузии на весь Союз распространялись цитрусовые, сельское хозяйство Грузии становилось все мощнее и мощнее. При всем этом росло число баз отдыха и санаториев, Грузия стала «советской здравницей» именно в те годы, когда ее руководитель принял решение о создании курортной зоны.

На момент прихода Берии к руководству Грузией в республике был лишь один ВУЗ. Под руководством Лаврентия Павловича было построено около двадацати ВУЗов : В Тбилиси : Академия художеств, инженерный, ЖД тнаспорта им.Ленина, сельскохозяйственный институт, медицинский, фармацевтический и другие ; педагогические ВУЗы были построены в Гори, Кутаиси (где не так давно взорвали памятник советскому солдату) в Сталинири и Сухуми. На следующий год после прихода Берии к руководству ,в 1932 году, в Грузии вводится всеобщее начальное образование и через 6 лет Грузия- уже одна из самых образованных частей Союза, при том что до реформы большинство людей там не умели даже читать.

Отработав в Грузии до 1938 года Берия приглашается Сталиным в Москву. Самое интересное, что некоторые безграмотные либералы до сих пор приписывают репрессии 1937 года Берии, который вообще в том году руководил в Грузии. Репрессии 1937 года проводились под эгидой и прямым руководством наркома внутренних дел Ежова, который и был смещен с этой должности за несправедливые и масштабные репрессии.

Нарком внутренних дел СССР

С приходом Берии в 1938 году число репрессий резко сокращается. Период, который в современной пролиберальной историографии называется "Большой террор", завершился именно с приходом Берии(Барсенков А. С., Вдовин А. И., «История России. 1917—2007»). Для многих репрессированных того времени Берия стал символом освобождения – это потом они, уже старые, в перестройку узнают, что это якобы он виновен в несправедливостях 1937 года, хоть он даже теоритически не мог иметь к ним отношения. Одновременно с сокращением числа репрессий возбуждается несколько тысяч уголовных дел, разрешившихся казнью, относительно чекистов, производивших неоправданные репрессии при Ежове. То есть Берия с приходом в Наркомат Внутренних Дел производит первую чистку аппаратчиков, кидающих и преступников, и невиновных в топку карательного аппарата,. С 1938 года из тюрем и лагерей было освобождено 327 тыс. человек(!), происходит первая реабилитация невиновных. Изних много военных, в том числе будущие маршалы Рокоссовский и Мерецков, будущий генерал армии Горбатов, вышли на свободу авиаконструкторы Туполев и Поликарпов, микробиолог Зильбер и многие другие. Именно Берия впоследствии разоблачает и уничтожает троцкистов – то есть западных ставленников - Ягоду и Ежова, сознательно ведущих подрывную деятельность в СССР,в том числе путем массового террора с целью стимулировать рост недовольства властью в стране. Дела Ежова и Ягоды – тема отдельного разговора, однако даже при ознакомительном взгляде на историю их дел становится понятно, сколько миллионов могло погибнуть, не будь они уничтожены. Для троцкистов Россия – "хворост в костре мировой революции" - фраза, приписываемая Троцкому, хоть официально и не подтвержденная, но полностью тем не менее полностью отражающая взгляды сторонников Лейбы Бронштейна

Руководство контрразведкой

Под руководством Берия в 1939—1940 годах была создана мощная агентурная сеть советской внешней разведки в Европе, а также в Японии и США

С 25 ноября 1938 года по 3 февраля 1941 года Берия руководил советской внешней разведкой (тогда она входила в функции НКВД СССР; с 3 февраля 1941 года внешняя разведка была передана в состав вновь образованного Народного комиссариата государственной безопасности СССР, который возглавил бывший первый заместитель Берия в НКВД В. Н. Меркулов). По мнению историка А.Мартиросяна, Берия в кратчайший срок прекратил ежовские беззаконие и террор, царившие в НКВД (включая внешнюю разведку) и в армии, включая и военную разведку. Под руководством Берия в 1939—1940 годах была создана мощная агентурная сеть советской внешней разведки в Европе, а также в Японии и США.

Военное время 1941-45

После преобразования Грузинской республики, прекращения большого террора ,чистки предателей в НКВД и создания мощной разведки для Берии, как и для всех жителей Советского Союза, начинается Великая Отечественная Война. Обязанности, которые были возложены на его плечи, сравнимы с обязанностями Сталина и генералов основных армий. С 1941 года он становится членом Государственного Комитета Обороны (ГКО). На Л. П. Берию были возложены обязанности по контролю за выполнением решений ГКО по производству самолётов, моторов, вооружения и миномётов, а также по контролю за выполнением решений ГКО по работе ВВС Красной Армии (формирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт и т. п) а также возложены обязанности по контролю и наблюдению за работой Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения. Курировал производство самолётов и ракетной техники. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1241с 4 февраля 1942 года)

Берия принимает самое активное участие в организации противовоздушной обороны Бакинского нефтепромыслового района :

"В этом эпизоде он проявил себя как руководитель, разбирающийся в тонкостях военного дела. Вокруг столицы Азербайджана ранее был создан Бакинский фронт ПВО. Из-за нехватки противотанковых средств тогда стали снимать зенитные орудия и направлять их на фронт. Берия категорически запретил командованию Закавказского фронта направлять на фронт 100-миллиметровые зенитные пушки, способные поражать самолеты противника на больших высотах. Свое мнение он обосновывал тем, что после того, как враг не добьется своих целей сухопутной группировкой, то попытается просто уничтожить нефтепромыслы массированными налетами авиации с больших высот. Весь характер боевых действий доказал его правоту. В дальнейшем не случайно именно ему поручили после войны организацию войск ПВО страны на базе МПВО" (Павел Смирнов, начальник кафедры внутренних войск Военного университета, кандидат исторических наук, полковник). Вообще роль Берии в защите Кавказа, бакинской нефти, которую так хотел заполучить Гитлер, обещавший сделать Кавказ свободным, переоценить трудно. До обрушения тонн лжи на Лаврентия Павловича Хрущевым в 1953 году, все кавказские военные , которые живы до сих пор. Именно Берия руководил перебросом военной промышленности во время ВОВ с Запада на Восток - абсолютно забытый административный подвиг, спасший промышленную базу, которая в свою очередь спасла миллионы людей и обеспечила победу в войне.

В книге «13 железных наркомов» историка В. Некрасова на основе сохранившихся документальных отчетов приведены следующие цифры о деятельности НКВД, руководившимся Берией, в годы Великой Отечественной Войны:

« За 1941-1944 гг. строительными организациями НКВД выполнено капитальных работ на 14,2 млрд. рублей, что составляет 14,9%, или почти седьмую часть всех выполненных за это время строительных работ по народному хозяйству СССР в целом.

За 1941-1944 гг. НКВД СССР построил и сдал в эксплуатацию: 612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов с взлетно-посадочными полосами; группу авиационных заводов в районе г. Куйбышева; 3 доменные печи общей мощностью 980 тыс. т чугуна в год; 16 мартеновских и электроплавильных печей производительностью 445 тыс. т стали; прокатные станы общей производительностью 542 тыс. т проката; 4 коксовые батареи производительностью 1740 тыс. т кокса; угольные шахты и разрезы общей производительностью 6790 тыс. т угля; 46 электрических турбин общей мощностью 596 тыс. квт; 3573 километра новых железных дорог; 4700 километров шоссейных дорог; 1056 километров нефтепроводов; 6 гидролизных и сульфатно-спиртовых заводов общей производительностью 3 млн. декалитров спирта; 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности; 2 химических завода по производству соды и брома; завод нитроглицериновых порохов; мощную радиовещательную станцию.»

Роль Берии в депортации народов

Депортацией народов во время войны так же занимался Берия. Мифов и баек про эту деятельность сейчас много: и переселяли их, мол, только для издевательств, и умерла половина в пути, и смысла никакого в этом не было, и всё это кровожадный Сталин/Берия (по вкусу). Как и всегда, распространяется строгая либеральная логика – любой преступник при Сталине или невиновен или свят. Если ознакомиться с такими сборниками документов, как например "Архив Института российской истории РАН "Л.Берия - И.Сталину: Согласно Вашему указанию"1995 года, "Их надо депортировать...": Документы, факты, комментарий (Сост. Н. Ф. Бугай.) М.: Дружба народов, 1992." и с такими работами как "Крым многонациональный. Вопросы и ответы. Н.Г.Степанова.", Чуев С. "Проклятые солдаты", "Сталинские депортации. 1928–1953", Хаяли Р. "Демографические последствия депортации крымского народа" то абсолютно понятным становится смысл и причины депортации тех же крымских татар – массовое дезертирство и переход на сторону врага. Какие еще могли быть применены меры к народу, который в своем большинстве сотрудничал с немцами и убивал русских, защищая интересы Третьего Рейха ? По результатам переписи 1939 года в Крыму население татар составляло 19% , около 200 000 человек.(Всесоюзной переписи населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР) Из этих 200 000 человек только официально в дезертирстве и переходе на немецкую сторону было уличено 20 000 солдат, 10 % населения мужчин боеспособного возраста . Учитывая, что большинство семей от своих кормильцев при переходе к фашистам не отрекались, то , выходит, бОльшая часть крымского населения (включая стариков, женщин и детей) перешла , а остальная часть переходила на сторону Гитлера:

"... Все призванные в Красную Армию составляли 90 тыс. чел., в том числе 20 тыс. крымских татар ... 20 тыс. крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма ..." [Из докладной записки записку зам. наркома госбезопасности СССР Б.З.Кобулова и зам. наркома внутренних дел СССР И.А.Серова на имя Л.П.Берии, датированную 22 апреля 1944 г. ]

Уже в декабре 1941 года немецкое командование приступило к организации так называемых "мусульманских комитетов". Под руководством немцев стали формироваться вооруженные отряды "самообороны". Многие татары использовались в качестве проводников карательных отрядов против партизан. Отдельные отряды посылались на Керченский фронт и частично на Севастопольский участок фронта, где участвовали в боях против Красной Армии. Но больше всего они прославились расправами с мирным населением.

В докторской диссертации историка Земскова В.Н. "Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. " приведены данные о том , что из 150 тысяч крымских татар, направленных в УССР, по пути погибло лишь 191.

"Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму работа по выявлению и изъятию агентуры противника, изменников Родины, пособников немецко-фашистских оккупантов и другого антисоветского элемента.

По состоянию на 7 мая с.г. арестовано таких лиц 5381 человек.

Изъято незаконно хранящегося населением оружия 5995 винтовок, 337 пулеметов, 250 автоматов, 31 миномет и большое количество гранат и винтовочных патронов ...

Из частей Красной Армии к 1944 г. дезертировали свыше 20 тыс. татар, которые изменили Родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках боролись против Красной Армии ...

Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза, НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения Государственного Комитета Обороны о выселении всех татар с территории Крыма.

Считаем целесообразным расселить крымских татар в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР для использования на работах как в сельском хозяйстве - колхозах, совхозах, так и в промышленности и на строительстве.

Вопрос о расселении татар в Узбекской ССР согласован с секретарем ЦК КП(б) Узбекистана т. Юсуповым.

По предварительным данным, в настоящее время в Крыму насчитывается 140-160 тыс. татарского населения. Операция по выселению будет начата 20-21 мая и закончена 1-го июня. Представляю при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны, прошу Вашего решения.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия" [ Государственный Комитет Обороны товарищу Сталину И.В 10 мая 1944 г.]

В 1942 Берия создает еврейский антифашистский комитет.

Кстати, в США после атаки Японии на Перл-Харбор Рузвель и правительство отрправили 120 тысяч японцев в концлагеря - исключительно по национальному признаку. Но о кровавом геноциде японцев в США никто не говорит..

Катынское дело

В 1943 году тысячи польских офицеров были расстреляны под Смоленском. Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни один судья от каждой победившей державы на Нюрнбергском процессе не сомневались в том, что содеянное осуществили немцы. Несмотря на то, что Геббельс с 1943 года в своей пропаганде именно русских обвинял в Катынском расстреле, он во-первых оставался единственным, кто так считает, а во-вторых, сам свою пропаганду позже свернул - и пули были немецкие в телах польских офицеров, и стреляли им в затылок, а русские так никогда и никого не расстреливали. Однако его пропаганда вновь ожила, благодаря стараниям прораба перестройки Яковлева, а позже , в 2010 году, признана правдивой президентом Медведевым - причем без судебного разбирательства и с игнорированием известных исторических и исследовательских работ , например историка Юрием Жуковым, польским профессором Кшиштофом Пилявским, исследователей Владислава Шведа, Сергея Стрыгина, академика РАН анатолия Торкунова, Бориса Соколова, депутата ГосДумы Виктора Илюхина и ипублициста Юрия Мухина, который за несколько лет до тиражирования документов о причастности НКВД к расстрелу разоблачил их как сфальсифицированные. Виктор Илюхин в своих работах продемонстрировал инструменты, с помощью которых осуществлялась фальсификация документов - узнав о работе над разоблачением перестроечных фальсификатов, к депутату пришел сотрудник, лично занимавшийся подделкой документов. Совсем недавно, кстати, появился сайт о Катынской трагедии katyn.ru , на котором собраны скрины ВСЕХ документов, которые имеют отношение к делу .Там же наличествуют задокументированные свидетельства расстрела поляков именно немцами непосредственным участником Вильгельмом Шнейдером 1947 года, самими поляками Вацлавом Пыхом, Яном Карским и Теофилом Рубасьинским, американцем Джоном Влитом,а также выдержки из мемуаров Лазаря Кагановича, министра промышленности СССР с соответствующими документами. Лучшей работой, разоблачающей Катынское дело как полиитческую антироссийскую провокацию, является работа Юрия Мухина с полным разбором документов и свидетельств, она после прочтения не вызывает сомнений о расстреле поляков именно немцами.

Самое интересное, что при этом сами поляки не каются, что в 1919 расстреляли нашу миссию Красного Креста , в 1920 году 100 000 красноармейцев были взяты ими в плен, а из них десятки тысяч были замучены и убиты, что они убили нашего посла в 1927 году, зато мы считаем возможным каяться за как минимум недоказанное, а как максимум опровергнутое дело. Подготавливая почву для уже написанных миллиардных исков польских правозащитников..

Разработка атомной бомбы

Если бы не он, бомбы бы не было.

Основатель Института атомной энергетики СССР, создатель атомной бомбы

И. Курчатов

После того, как США создали атомную бомбу, Сталин и Ко поняли, что надо мальца подсуетится. Взяв в ежовые руковицы Курчатова Берия стал кнутом и пряником ( угрозами и материальными поощрениями ) добиваться от ученых скорейшего создания нашей атомной бомбы – руководя разведкой для воровства данных зарубежом, для поиска материалов и так далее.

Итог : 1949 год в Семипалатинске . Ядерная война предотвращена.

Все имеется так же в сборнике документов «Атомный проект СССР. Документы и материалы».

Стоит заметить, что атомная бомба в СССР рассматривалась как средство обороны, а в США как средство диктата и ведения воин – т к имелся план бомбардировки СССр. Вообще стоит сказать о том, что ученые питали к Берии чувства глубокой благодарности, а не ненависти за мифическое угнетение. Когда того же Курчатова попросили освидетельствовать против Берии после 1953 года он сказал свое знаменитое «если бы не Берия, атомной бомбы не было бы». Если поинтересоваться отношениями Берии с Капицей, Королевым, Туполевым и другими учеными подобного масштаба, то окажется , что среди государственных деятелей СССР трудно найти того, кто больше сделал для науки, тот же Андрей Сахаров, ставший в перестройку героем СМИ уже при Берии был антисоветчиком, но постоянно «спасался» Берией, т.к. тот ен мог позволить органам арестовать молодого гениального ученого Кстати, после убийства Берии и ареста его сына Серго , именно Туполев, Капица и Королев помогали ему освободиться из тюрьмы – за благодарность отцу, по факту рискуя жизнью, спасая сына «врага народа» .

Что нужно сделать, чтобы наладить в СССР качественное производство микроэлектроники? — Лаврентия откопать »

— А.П.Александров, президент АН СССР

Амнистия 1953.

Выпуск осуждённых срок до 5 лет включительно и осуждённые за:

должностные, хозяйственные и некоторые воинские преступления, а также: несовершеннолетние, престарелые, больные, женщины, имеющие малолетних детей и беременные. Благодаря амнистии из ГУЛАГов были выпущены или те, кто получил наказание несоразмерное преступлению, или те, чье пребывание в ГУЛАГе было негуманным.

Изнасилования

Существует мнение, будто бы в сейфе у него нашли лифчики, штук 200….

И никто их не видел, это такое ж доказательство, как у США, когда они в ООН трясли какой-то пробиркой, которую никому не давали и говорили о том, что это и есть химическое оружие Ирака . И каким надо быть идиотом, чтобы лифчики в сейфе хранить.

Есть в деле и список этих изнасилованных типа женщин. Вот только незадача: он практически полностью совпадает со списком женщин, в сожительстве с которыми был обвинен арестованный за год до того начальник охраны Сталина генерал Власик. И кстати – портрет Берии висел в каждом кабинете, он – второе лицо государство, неужели у него могли быть проблемы с женским полом ? Могли, но разве что в вопросах размещения, а не сближения – он хоть и жил в особняке, но имел там лишь одну комнату, остальные – для жены, детей и т.д.

УБИЙСТВО БЕРИИ

Убит Берия был подло. Без суда и следствия. Официальное обвинения, которое выложено в сети, в общем говорит о множестве изнасилованных женщин, сознательном вредительстве советскому и в частности грузинскому народу и о работе на британскую разведку ( нелепость, которой до сих пор нет ни одного доказательства, можете попробовать поискать), о заговоре с целью захвата власти (и это при наличии фактов убийства Сталина Хрущевым и незаконный арест Берии тем же Хрущевым с целью захвата власти). Процесс над Берией проходил в закрытом режиме . Арест – без предъявления реальных доказательств, а учитывая что он был единственным естественным преемником Сталина – чистый гос.переворот во главе с Никитой Хрущевым. При расстреле не было врачей, которые освидетельствуют смерть, в материалих дела нет отпечатков пальцев, вместо традиционного для следствия фото анфас и профиль – странный отретушированный портрет – именно поэтому версия историка Вахтанга Гурули о том, что Берия был убит до суда выглядит весьма правдопобдной, особенно учитывая свидетельства сына Берии – Серго. Сыну человека, памятников которому до сих пор не поставлено - кроме, пожалуй, здания МГУ на Воробьевых Горах, строительство которого он курировал.

P.S.

"Деятели Соединенных Штатов не перестают болтать о своих будто бы мирных намерениях. Они, видите ли, не прочь "сохранить" мир, но на "условиях", которые будут продиктованы Соединёнными Штатами. А каковы эти "условия"? Народы мира должны стать на колени перед американским капиталом, отказаться от своей национальной независимости, принять ту форму правления, какую навяжут американские "советники", ввести у себя "американский образ жизни", развивать лишь те отрасли хозяйства и лишь в тех размерах, какие угодны и выгодны американским монополистам" (Л. Берия, из доклада на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1951 года).

Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй".

…Разрешите мне сказать? — (Последние слова, после чего Берии по приказу Романа Руденко заткнули рот полотенцем)

Источник