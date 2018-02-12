Уроки истории: Глобальное предательство или почему Польша проиграла войну?

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Современная Польша постоянно пытается «поставить на вид» России историю с вводом советских войск на территорию страны в 1939 году. Русофобские идеологи доходят до того, что обвиняют Советский Союз в начале Второй мировой войны, утверждая, что СССР несет равную ответственность с гитлеровской Германией и другими странами Оси.

Но при этом Варшава старательно стерла из национальной памяти вопиющее предательство, имевшее место в новейшей истории Польши. Речь идет о событиях самого начального периода Второй мировой войны. Как известно, 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши. Спустя два дня, 3 сентября 1939 года, Англия и Франция – две крупнейшие и сильнейшие на тот период европейские державы, бывшие к тому же еще и колониальными империями, контролировавшими огромные пространства в Азии, Африке, Океании и Центральной Америке, объявили гитлеровской Германии войну. В этом не было ничего удивительного – Англия и Франция давно позиционировали себя в качестве главных военно-политических союзников Польши.

Начиная с 1918 года и вплоть до Второй мировой войны Польша старательно следовала выбранному ею прозападному курсу. Англия и Франция не уставали, в свою очередь, поддерживать польское правительство, поскольку видели в Польше надежного союзника в противостоянии с молодым советским государством. Особенно теплые отношения сложились у Польши с Францией – и это было обусловлено давними историческими культурными и религиозными связями двух стран. Во Франции проживала внушительная польская диаспора, поляки неоднократно воевали за Францию – и Варшава вполне объяснимо рассчитывала на поддержку со стороны Парижа. Великобритания также не оставалась в стороне от взаимоотношений с Польшей. Тем не менее, когда в 1933 г. в Германии пришла к власти нацистская партия, польское руководство забило тревогу. В Варшаве увидели в гитлеровском режиме новую, очень серьезную угрозу. Хотя Польша традиционно ждала опасность с востока, и эти ожидания особенно усилились после революции, было понятно, что Германия – тоже далеко не самое дружественное государство. В 1933-1934 гг. польское руководство пытается «пробить почву», склоняя своего главного покровителя – Францию к началу боевых действий против Германии. Но в тот период в планы западных держав отнюдь не входила война с нацистским режимом. Гитлера Запад планировать «натравить» на Советский Союз, но никак не воевать с ним самостоятельно. Более того, летом 1933 г. Англия, Франция, Германия и Италия заключили т.н. «пакт четырех».

В конце концов, убедившись в нежелании французского руководства идти на обострение отношений с Берлином, Варшава решила играть самостоятельно. 26 января 1934 года в Берлине был подписан «Договор о ненападении между Германией и Польшей», получивший в исторической литературе также название «пакта Пилсудского – Гитлера». Этим договором Польша стремилась обезопасить себя от возможной угрозы нападения со стороны гитлеровской Германии. Если Франция отказывалась оказывать Польше необходимую поддержку, то Польша быстро переориентировалась и нашла себе нового союзника в лице гитлеровской Германии, тем более, что два государства вполне сходились на почве антикоммунизма и патологической русофобии.

Однако Германия, как и подобает настоящему хищнику, не собиралась долго играть в дружбу. Берлин стремился использовать Варшаву в своих целях. И успешно решил эту задачу уже в 1938 году. Сначала Польша одобрила аншлюс Австрии. Поглощение независимого европейского государства Германией стало первым примером пересмотра послевоенных границ и политического порядка Европы. Затем наступила очередь Чехословакии. Здесь Польша опять не просто сыграла на руку гитлеровской Германии, но стала полноценным соучастником, подельником гитлеровского режима в оккупации и разделе Чехословакии. Вместе с Германией и Венгрией Польша оккупировала часть суверенного государства, на которую давно претендовала – Тешинскую Силезию. Польские войска вошли на территорию Чехословакии. Таким образом, Польша сама превратилась в государство – агрессор, действовавшее в сговоре с гитлеровским и хортистским режимами Германии и Венгрии.

Стоит отметить, что единственным государством, которое по-настоящему забило тревогу, узнав об агрессивных планах Германии в отношении Чехословакии, был Советский Союз. Однако Польша четыре раза отклоняла предложение об участии в защите суверенитета Чехословакии, о чем министр иностранных дел Польши Юзеф Бек не преминул сообщить в Берлин – «старшим товарищам». Естественно, что Германия отнеслась очень одобрительно к такому поведению Польши. Однако Варшава просчиталась – Берлин, стремясь получить от Польши то, что ему нужно, не собирался считаться с ее собственными интересами и устремлениями. Как только был завершен раздел Чехословакии, Германия начала подготовку к аннексии ряда польских земель.

Как известно, после поражения Германии в Первой мировой войне часть ее земель была передана Польше – с тем, чтобы Польша получила выход к Балтийскому морю. Так появился так называемый «Данцигский коридор», отделявший Германию от ее анклава – Восточной Пруссии. Естественно, что такая ситуация очень не устраивала германские власти. Берлин чинил всевозможные препятствия Польше в пользовании Данцигским коридором, оставляя эту территорию под своим военным контролем. Кроме того, на оказавшихся в составе Польши землях проживало многочисленное немецкое население, что было еще одним предлогом для территориальных претензий Германии к Польше. Этнические немцы, проживавшие в «коридоре», жаловались в Берлин на дискриминацию по национальному признаку со стороны польских властей. Многие из них даже были вынуждены покинуть Польшу и репатриироваться в Германию.

5 января 1939 года Адольф Гитлер лично принял министра иностранных дел Польши Юзефа Бека. На приеме фюрер заверил главу польского дипломатического ведомства в совпадении позиций Германии и Польши в отношении Советского Союза. При этом Гитлер отметил, что для Германии сильная Польша очень важна, поскольку является естественным союзником Берлина в противостоянии с Советским Союзом. В ответ Юзеф Бек отметил, что Польша, при всем негативном отношении к Советскому Союзу и к коммунистической идеологии, не будет принимать участие в реализации антисоветских планов Гитлера, так как не обладает «добром» со стороны своих основных союзников – Англии и Франции. Таким образом, отклонив предложение Гитлера, Польша фактически приняла неизбежность нападения гитлеровской Германии. После встречи с Беком Гитлер пошел дальше. 21 марта 1939 года он предложил Польше признать западные границы страны, данцигский коридор и свободную гавань в Данциге в обмен на разрешение немецкому населению переселяться в свободный город Данциг и в экстерриториальную полосу в Восточной Пруссии. Тем самым, мог бы создаться прецедент, когда в Данциге бы резко увеличилась численность немецкого населения, после чего, как и в случае с Чехословакией, Германия бы поставила вопрос о защите прав и интересов этнических немцев и аннексировала бы и Данциг, и данцигский коридор. Польша, прекрасно понимая, к чему клонит Гитлер, от германского предложения отказалась. Война становилась все ближе, и польское руководство закономерно ожидало вмешательства со стороны своих покровителей – Великобритании и Франции.

В конце концов, премьер-министр Великобритании Чемберлен осознал, что он подставил Польшу. Ведь по сути гитлеровская Германия использовала Польшу в качестве подельника по захвату Чехословакии, после чего Германия перешла к захвату польских территорий. Выступление Чемберлена перед Палатой общин датировано 31 марта 1939 года. В этой речи английский премьер заявил, что в случае угрозы независимости и суверенитета Польши Великобритания вмешается в ситуацию с помощью всех возможных средств. Однако в реальности ни Великобритания, ни Франция не решились предпринять конкретные шаги в направлении защиты польской государственности. Соединенные Штаты Америки также предпочли высказать свой нейтралитет и не вмешиваться в сложившуюся в Восточной Европе сложную ситуацию. 14 апреля 1939 года президент США Рузвельт потребовал от стран Оси воздержаться от нападения на государства, перечисленные в особом списке США. Кстати, среди этих государств находились не только Польша и Финляндия, но и, например, Советский Союз, Югославия и Египет. Естественно, Гитлер не мог не отреагировать на требование американского президента. Он выступил в Рейхстаге Германии с речью, которая вошла в историю не только германского государства, но и всего мира. В этой речи Гитлер подчеркнул, что Германия под его правлением достигла огромных успехов, особенно в сравнении с эпохой Веймарской республики. При этом Адольф Гитлер обратил особое внимание на то, что успехи были достигнуты Германией мирным путем, без обращения к языку оружия. Фюрер подчеркнул, что готовящаяся военная операция против Польши будет восстановлением исторической справедливости. Ведь Польша после Первой мировой войне, в которой она, кстати, не являлась победителем, а лишь начала свое независимое существование по итогам войны, приобрела большие территории, в том числе и населенные этническими немцами.

Первое указание относительно начала военной операции против Польши было отдано Германии Гитлером 3 апреля 1939 года. В своем выступлении фюрер обозначил стратегические цели Германии, направленные на объединение немецкого народа в рамках единого государства. Первым шагом к этому был аншлюс Австрии, вторым – присоединение Судетской области Чехословакии, а третьим должна была стать ликвидация данцигского коридора, который рассматривался германской военной элитой в качестве прямого посягательства на политический суверенитет германского народа.

Автор: Илья Полонский

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