2 февраля 1943 года: Сталинградская битва завершилась победой советских войск

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Сталинградской победе предшествовали долгие месяцы ожесточенных боев с немецкими войсками.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, когда передовой отряд 192-й стрелковой дивизии полковника Захарченко в составе 676-го стрелкового полка, 1-го дивизиона 293-го артполка, 644-й танкового батальона у хутора Пронин вошел в соприкосновение с немецко-фашистскими войсками и с тяжелыми боями в полуокружении отошел к полосе основной обороны дивизии. Этот бой стал первым боем Сталинградской битвы. С выходом немецко-фашистских войск к реке Чир и в большую излучину реки Дон началось Сталинградское сражение.

Именно в первые недели Сталинградской битвы Сталиным был издан знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад!», запрещавший отход с поля боя. Начинался приказ такими словами:

«Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам».

Приказ №227 вводил заградотряды, штрафные роты и батальоны, запрещал самовольный уход с поля боя.

23 августа 1942 года с плацдарма у хутора Вертячий 14-й моторизованный корпус вермахта в составе одной танковой и двух мотодивизий стремительным броском прорвался к Сталинграду в районе тракторного завода. К 17 часам дня передовой отряд 16-й танковой дивизии вермахта под командованием графа фон Штрахвица вышел к реке Волге. Так начались бои в городе.

О накале боев в Сталинграде говорит хотя бы вот такой факт. Осенью 1942 года лейтенант Келер из 24-й танковой дивизии (бывшей 1-й кавалерийской), был награжден Рыцарским крестом в связи с …захватом всего одного дома в северной части города.

19 ноября 1942 года Красная Армия начала контрнаступление с целью окружения немецких войск под Сталинградом. Войска трех наступающих фронтов имели в своём составе 10 общевойсковых армий, одну танковую армию, 4 воздушных армии, 66 стрелковых дивизий, 17 мотострелковых и стрелковых бригад, две истребительные бригады, 9 укрепрайонов, 5 отдельных танковых корпусов, один механизированный корпус, 8 кавалерийских дивизий, 15 отдельных танковых бригад, 4 танковых полка, почти 130 артиллерийских и минометных полков Резерва Верховного Главнокомандования.

Советские войска готовились к большому наступлению основательно. Например, бойцы 91-й танковой бригады, подметив, что их танки «Черчилли» и «Шерманы» грешат скольжением даже на небольших заледенелых подъемах, стали наваривать на гусеницы специальные шпоры.

23 ноября 1942 года близ города Калач-на-Дону советские войска соединились! Кольцо окружения вокруг немецких войск замкнулось! А 2 февраля 1943 года остатки немецких войск капитулировали в северной части Сталинграда. Количество солдат и офицеров, взятых в плен, превысило 91 тысячу человек. В их числе 24 генерала и более 2500 офицеров.

Свои поздравления Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину направили руководители ведущих мировых держав, лидеры зарубежных политических партий, общественные деятели и просто люди, восхищенные мужеством советских войск. Так, президент США Рузвельт писал: «...поздравляю вас с блестящей победой Ваших войск под Сталинградом. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых славных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей».

Сталинград стал предвестником Великой Победы советского народа!

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