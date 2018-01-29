Эдуард Шеварднадзе и его роль в судьбе советской страны

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Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Ланчхутского района, что в исторической области Гурия в Грузии. Личность этого политика и последствия его действий на посту и министра иностранных дел СССР, и президента Грузии, вызывают неоднозначные оценки. О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Но личность Шеварднадзе как человека мы обсуждать не будем, остановимся на его политике, последствия которой "живы" до сих пор.

Почему-то долгое время во многих российских СМИ Шеварднадзе подавали как исключительно мудрого политика, прирожденного дипломата, такого политического «аксакала». Однако, если взглянуть на список «заслуг» Эдуарда Амвросиевича, то понимаешь, что если и была у него какая-то политическая мудрость, то работала она явно не во благо советского государства. Да и после распада Советского Союза, к которому Эдуард Шеварднадзе тоже приложил руку, уже в статусе президента суверенной Грузии бывший советский министр иностранных дел далеко не был другом России. Моментально «переобувшись», вчерашний представитель советской партноменклатуры, генерал советского МВД и министр иностранных дел СССР спокойно переориентировался на сотрудничество с США.

Кто знает, как бы сложилась судьба Эдуарда Амвросиевича, избери он в молодости для себя другой жизненный путь. Он окончил с отличием Тбилисский медицинский техникум и мог бы без экзаменов поступить в медицинский вуз. Возможно, стал бы прекрасным врачом, как многие его земляки, лечил бы людей и через девяносто лет после рождения его вспоминали бы с исключительной благодарностью. Но, после окончания техникума, Шеварднадзе пошел по комсомольской, а затем и партийной линии. Это предопределило его дальнейшую судьбу, а карьера в партии у Эдуарда складывалась очень удачно.

В 18 лет он пришел на должность инструктора отдела кадров Орджоникидзевского райкома комсомола Тбилиси и далее шел исключительно по комсомольской линии. Ни опыта работы на производстве, ни службы в армии, ни даже работы учителем, фельдшером или корреспондентом газеты Шеварднадзе к этому времени не имел. Профессиональный аппаратчик. В 1952 году 24-летний Эдуард стал секретарем Кутаисского обкома ЛКСМ Грузинской ССР, а в 1953 году — первым секретарём Кутаисского обкома ЛКСМ Грузинской ССР. Естественно, что столь успешная карьера в комсомоле давала огромные шансы и на продолжение карьеры уже в партийных структурах. В 1957-1961 гг. Эдуард Шеварднадзе был первым секретарем ЦК ЛКСМ Грузинской ССР. Именно в это время он познакомился с другим комсомольским функционером – Михаилом Горбачевым, который в 1958 году участвовал в ХІІІ съезде ВЛКСМ в качестве второго секретаря Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ.

В 1961 году, когда Эдуарду было 33 года, он перешел с комсомольской на партийную работу – возглавил Мцхетский райком КП Грузинской ССР. Далее началась просто головокружительная карьера. Путь от первого секретаря райкома до республиканского министра занял у него всего 4 года. В 1963-1964 гг. Шеварднадзе возглавлял Первомайский райком КП Грузинской ССР в Тбилиси, а в 1964 году был назначен первым заместителем министра охраны общественного порядка Грузии. Тогда это была очень распространенная практика – направлять партийных чиновников «на укрепление» МВД и КГБ. Вчерашний комсомолец Шеварднадзе, с 18 лет занимавшийся исключительно аппаратной работой, в 36 лет оказался на генеральской должности без малейшего опыта работы в правоохранительных органах и даже без службы в армии. В следующем 1965 году он был назначен министром охраны общественного порядка (с 1968 – внутренних дел) Грузинской ССР и получил звание генерал-майора внутренней службы. Грузинской милицией Шеварднадзе руководил семь лет – до 1972 года.

В 1972 году, после очень краткого руководства Тбилисским горкомом КП Грузинской ССР, Эдуард Шеварднадзе был избран первым секретарем ЦК Компартии Грузии. На этом посту он сменил Василия Мжаванадзе, которого обвинили в коррупции и поощрении деятельности цеховиков. Эдуард Шеварднадзе обещал навести порядок и справиться с нарушениями социалистической законности. Он провел массовую чистку в партийном и государственном аппарате республики, заменяя старые руководящие кадры молодыми интеллигентами и технократами. Однако, именно в годы его руководства Грузинской ССР – в 1970-е – 1980-е гг., республика уже окончательно закрепила за собой славу одной из самых коррумпированных в Союзе, живущей по «особым правилам», не имеющим отношения к советским законам. Да и «чистки» руководства могли быть классической подготовкой к последующему расцвету национализма.

В 1985 году Эдуард Шеварднадзе был назначен министром иностранных дел СССР. Михаил Горбачев нуждался в надежном человеке на этом посту, который бы разделял его устремления на либерализацию политического, в том числе и в международном плане, курса. Поэтому выбор и пал на Шеварднадзе, который, кстати, не имел никакого опыта дипломатической работы и даже на государственном языке СССР, не говоря уже об иностранных языках, до конца жизни разговаривал с сильнейшим акцентом.

Именно на посту министра иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе своей деятельностью нанес максимальный вред советскому государству. Фактически, вместе со своим «патроном» Михаилом Горбачевым, Шеварднадзе несет непосредственную ответственность за события, приведшие к окончательному ослаблению и распаду советского государства. Именно Эдуард Шеварднадзе своей крайней уступчивостью привел к быстрой сдаче позиций во внешней политике, сумев за пять лет полностью развалить социалистический блок в Восточной Европе, подготовить условия для полного вывода советских войск из стран Восточной Европы.

В 1987 году Эдуард Шеварднадзе подписал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который должен был вступить в силу в 1991 году. В результате Договора Советский Союз уничтожил в 2,5 раза больше носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем Соединенные Штаты. Ракета «Ока» (СС-23), которую в течение многих лет создавали целые коллективы советских ученых и инженеров, также была уничтожена, хотя США об этом и не просили. Получается, что Шеварднадзе и Горбачев просто «подарили» Соединенным Штатам уничтожение современной на тот период советской ракеты.

Еще одно знаменитое «дело» Эдуарда Амвросиевича – «договор Шеварднадзе – Бейкер». Министр иностранных дел СССР подписал с госсекретарем США Джеймсом Бейкером Соглашение о линии разграничения морских пространств в Беринговом море. Название этого документа не передает сути тех последствий, к которому привело «разграничение морских пространств». В части Берингова моря, о которой шла речь в соглашении, находились разведанные крупные запасы нефти, а кроме того водилось множество рыбы. Но «политический аксакал» просто уступил Соединенным Штатам 46,3 тыс. кв. км континентального шельфа и 7,7 тыс. кв. км континентальной экономической зоны Советского Союза. К СССР отошли лишь 4,6 тыс. кв. км континентального шельфа – в десять раз меньше, чем США. Разумеется, тут же в этой зоне появились корабли береговой охраны США и посещение ее советскими рыболовными судами стало невозможным. Впоследствии Джеймс Бейкер, характеризуя Шеварднадзе, говорил, что главное достижение последнего – отказ от применения силы для сохранения империи. Но были и другие, еще более интересные слова – «советский министр казался почти просителем. Советское руководству нуждается лишь в небольшом поощрении, чтобы вести дела, по существу, на западных условиях».

Эдуард Шеварднадзе сыграл одну из ключевых ролей и в выводе советских войск из Афганистана. Конечно, с человеческой точки зрения то, что перестали гибнуть наши солдаты и офицеры – большой плюс. Но в политическом плане это был колоссальный просчет. Его последствиями стал скорый приход моджахедов к власти в соседней стране, полное открытие «подбрюшья» Советского Союза для атак экстремистов, что и началось практически сразу же за выводом войск. Гражданская война в Таджикистане – тоже результат этого шага, как и хлынувший в постсоветские республики поток наркотиков, от которых погибли сотни тысяч, если не миллионы, молодых россиян.

Именно Эдуард Шеварднадзе стоял и за «сдачей» Восточной Германии. Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе на Западе очень уважают за то, что они способствовали объединению Германии. Но какая от этого польза была для советского государства, для России? Действиями советского руководства были ошарашены даже сами западные лидеры. В течение всего 1990 года обсуждался вопрос объединения ФРГ и ГДР. И Эдуард Шеварднадзе шел на уступки очень серьезного характера. Как известно, ФРГ состояла в блоке НАТО, а ГДР – в Организации Варшавского договора. Была возможность зафиксировать необходимость отказа объединенной Германии от вхождения в НАТО, но Шеварднадзе уступил и согласился с правом Германии вновь войти в состав Североатлантического альянса.

Кроме того, он разрешил не указывать обещание министра иностранных дел ФРГ Ганса Дитриха Геншера отказаться от планов по расширению НАТО на Восток. Хотя последний обещал советскому министру, что бывшие страны социалистического блока не будут никогда членами НАТО. Свои действия Шеварднадзе объяснил тем, что доверяет партнерам по переговорам и записывать обещание Геншера на бумаге не нужно. Что стоило зафиксировать эти слова в договоре? Но нет фиксации – и нет договоренностей. В 1990-е – 2000-е годы большинство бывших союзников СССР в Восточной Европе стали членами НАТО. Североатлантический альянс максимально продвинулся к границам современной России – и в этом есть самая непосредственная «заслуга» тогдашнего министра иностранных дел СССР, «мудрого политика».

Процесс объединения Германии проходил в максимальной спешке. Такое впечатление, что перед Горбачевым и Шеварднадзе кем-то была поставлена задача – к 1991 году завершить полностью подготовку к развалу советского государства. Поэтому 1990 год вошел в историю как год сдачи позиций Советского Союза по всем фронтам. Кстати, сам «Белый Лис», как его любили называть СМИ, в своих мемуарах вспоминал, что некоторые решения по объединению Германии он принимал самолично, не советуясь с «Михал Сергеичем». Очевидно, что войти в историю как объединитель Германии Шеварднадзе хотелось куда больше, чем остаться в памяти нормальным министром иностранных дел своего государства. Джордж Буш-старший, президент США, был буквально шокирован поведением советских лидеров. Он вспоминал, что Запад был готов пойти на списание многомиллиардных долгов, дать гарантии, что Восточная Европа никогда не войдет в НАТО, но Шеварднадзе не требовал ничего взамен.

20 декабря 1990 года Эдуард Шеварднадзе на IV Съезде народных депутатов СССР заявил о своей отставке с поста министра иностранных дел «в знак протеста против надвигающейся диктатуры», хотя о какой диктатуре шла речь, было не очень понятно. Впрочем, в ноябре 1991 года он на месяц вернулся на пост министра внешних сношений СССР (вместо упраздненного МИДа), однако вскоре Советский Союз прекратил свое существование и Эдуард Амвросиевич оказался не у дел. Он принял решение вернуться в Грузию, где в январе 1992 года произошел военный переворот, свергнувший Звиада Гамсахурдиа.

10 марта 1992 года Шеварднадзе возглавил Госсовет Грузии, в октябре 1992 года был избран председателем грузинского парламента, а 6 ноября 1992 года – Главой грузинского государства (с 1995 – президент). Таким образом, суверенную Грузию Шеварднадзе фактически возглавлял одиннадцать лет – с 1992 по 2003 годы. Кто застал то время, помнят, что жизнь в Грузии стала буквально невыносимой. Война с Абхазией, конфликт в Южной Осетии, небывалый рост бандитизма – и все это на фоне полного разрушения социальной инфраструктуры, тотального обнищания населения. Множество граждан Грузии именно в годы президентства Шеварднадзе покинули территорию страны, эмигрировав в другие государства, в первую очередь – в ту самую Россию, независимости от которой Тбилиси так желал еще несколько лет назад.

Политику Шеварднадзе на посту президента суверенной Грузии также нельзя назвать дружественной по отношению к России. Хотя на словах «Белый Лис» неоднократно говорил о дружбе русского и грузинского народов, сам он пытался превратить страну в сателлита США, выпрашивая у Вашингтона ввод международного военного контингента в республику. Известна роль Грузии в годы Первой Чеченской войны. Как раз в это время страной, на территории которой находились базы боевиков, руководил Эдуард Шеварднадзе.

Во внутренней политике Шеварднадзе потерпел полнейшее фиаско, так и не сумев вывести страну из экономической и социальной катастрофы. 21-23 ноября 2003 года в Грузии произошла т.н. «Революция роз», вынудившая Эдуарда Амвросиевича 23 ноября 2003 года уйти с поста президента страны. После отставки Шеварднадзе прожил еще почти одиннадцать лет. Он скончался 7 июля 2014 года на 87-году жизни.

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