"Наши смерти будут отомщены. Уже через шесть месяцев все изменится"

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Клод-Франсуа де Мале благодаря таланту и уму стремительно продвигался по карьерной лестнице. Не останавливали его даже постоянные распри с вышестоящими чинами. Он боролся за свою страну, за свои республиканские взгляды и не испугался бросить вызов Наполеону Бонапарту.

Путь главного заговорщика Франции

Де Мале родился в городе Доль на востоке Франции 28 июня 1754 года. Будучи потомственным дворянином, он в семнадцать лет оказался в королевской гвардии мушкетеров. Причем свою военную карьеру он начал с офицерского звания. Но спустя несколько лет гвардию неожиданно расформировали и молодой де Мале (ему на тот момент лишь двадцать один год) вынужден был уйти в отставку. К тому моменту Клод-Франсуа уже имел звание офицера.

Де Мале вернулся домой. Тогда он еще не подозревал, что вынужденная праздность продлится более десяти лет. Все эти годы Клод-Франсуа занимался домашними делами и не лез в политику. А в тридцать четыре года в его жизни произошло важное событие – бывший военный женился на Дениз де Балей, которая была младше его на семнадцать лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, брак оказался счастливым. А жена родила де Мале сына – Аристида.

Тем временем над политическим благополучием Франции начали сгущаться тучи, которые разверзлись революцией. И хотя Клод-Франсуа принадлежал к аристократам, «ветер перемен» он воспринял с воодушевлением. Вскоре он стал одним из главных борцов за республиканские свободы. А когда Клод-Франсуа получил должность командира батальона национальной гвардии Доля, он решил убрать из своей фамилии приставку «де» и подстригся по якобинской моде. Тем самым, военный хотел показать, что он целиком и полностью на стороне революции.

Военная карьера возобновилась во время итальянской кампании, где Мале сумел хорошо зарекомендовать себя. Благодаря успехам на фронте, Клод-Франсуа получил повышение до бригадного генерала. Но все изменилось 18 брюмера (второй месяц французского республиканского календаря). Наполеон Бонапарт совершил переворот, который был чужд Мале, приверженцу республиканских свобод. Он заподозрил Наполеона в том, что тот решил нивелировать успехи революции и сосредоточить власть в одних руках – своих.

Примерно в тоже время Мале стал командующим войсками Жиронды, но вскоре его перевели в Шаранту. Здесь упрямый и своенравный характер военного раскрылся в полной мере. Поэтому сойтись убеждениями с префектом департамента Шаранта (как и до этого с префектом Жиронды) он не мог даже в теории. Ругаясь с начальниками, Мале в открытую высказывался против Наполеона, занимавшего тогда должность Первого Консула Французской Республики. Префекты, в борьбе с Мале, использовали все средства. Поэтому, конечно, они дружно писали многочисленные жалобы на своевольного генерала.

За военные успехи Клод-Франсуа получил очередное повышение – республиканское верховное командование произвело его в дивизионные генералы. Но тут вмешался Наполеон. Он воспользовался удобным случаем и отомстил Мале, не утвердив его в звании. Правда, вскоре Первый Консул все же решил попытаться наладить отношения с бригадным генералом. И произвел его в командоры ордена Почетного Легиона. Клод-Франсуа жест доброй воли не оценил и остался ярым приверженцем республиканских свобод.

Но Бонапарт тоже не спешил отказываться от своих взглядов и замыслов. Поэтому провозгласил себя императором. Ошарашенный Мале воспринял эту новость в штыки и отправил Наполеону письмо: «Гражданин Первый Консул, мы присоединяем наши чувства к тем французам, которые желают видеть нашу родину счастливой и свободной. Если наследственная империя есть единственное убежище от бед — будьте императором, но употребляйте весь авторитет, который дает Вам высшая администрация, чтобы новая форма власти основывалась на способе действий, избавившем нас от бездарности и тирании ваших наследников. Иначе в один день мы потеряем часть нашей свободы, и наши дети будут упрекать нас за то, что мы ею пожертвовали».

Наполеон воспринял это двусмысленное «поздравление» от своего противника на удивление спокойно. Видимо, новоиспеченный император посчитал, что Мале не представляет для него ровным счетом никакой угрозы.

А Клод-Франсуа продолжал открыто выражать свою неприязнь к правителю, не боясь пострадать за свой слишком длинный язык. Его спасало одно – успехи на военном поприще. Вот здесь никто не мог предъявить вольнодумцу хоть одну претензию. И в 1806 году Мале стал военным губернатором итальянских территорий. Но на этой должности он продержался всего год. Конфликты с гражданской администрацией и распространение антиимперских настроений сделали свое дело. 18 мая 1807 год вице-король Италии освободил Мале от исполняемых обязанностей и отправил во Францию. Кстати, бумаги об отставке подписал лично Наполеон. Своим росчерком он поставил крест на дальнейшей карьере Мале.

Мысли о заговоре

Клод-Франсуа и не думал возвращаться в родной Доль. Вместо этого он вместе с женой и сыном обустроился в Париже. Не собирался упрямый Мале отказываться и от своих взглядов. Только теперь их еще больше усилили ненависть к императору и ко всему его окружению. И Клод-Франсуа решил отомстить – совершить государственный переворот ради свободной Франции. Эта идея так крепко засела в голове военного, что он буквально стал одержим ею.

Первую попытку превратить мечту в реальность Мале предпринял уже в 1808 году. Бонапарт в то время находился в Испании и бывший военачальник посчитал, что пришло время. Вместе с сообщниками Мале хотел расклеить по всему Парижу фальшивые правительственные объявления, в которых говорилось о том, что Сенат вдруг решил освободить императора от занимаемой должности и даже уже проголосовал за его низложение. Заканчивалось объявление новостью, гласящей, что сейчас Сенат рассматривает возможность учреждения нового правительства. Но расклеить объявления заговорщики не успели. Их план вовремя раскрыли. Поэтому Мале во главе более полусотни заговорщиков был арестован. А чуть позже его отправили в тюрьму Ла Форс. Но и это не подействовало на отставного генерала. Находясь в заключении, он продолжал вести свою антиимперскую деятельность. Благо, в Ла Форсе ему хватало подельников из числа арестантов, также недовольных императорской властью. Но и на сей раз Мале не повезло. Один из заключенных, испугавшись за свою жизнь, донес о заговоре.

Клода-Франсуа перевели в тюрьму Святой Пелагеи. Пока Мале находился за решеткой, его жена всячески старалась добиться перевода мужа в более комфортное место. И ее старания увенчались успехом. В самом начале 1810 года Мале перевели в клинику Дебюиссона на лечение. Среди французской знати это место называли не иначе как «Эдемом для политических заключенных». Роялистов и республиканцев лечили здесь элитными винами и шикарными яствами. А жили приверженцы антиимперских взглядов в роскошных комнатах с прекрасными видами из окон. К тому же они могли гулять в саду, общаться с другими «больными» и получали ежемесячную пенсию в размере ста пятидесяти франков. Но и такие меры не остудили пыл Мале. Он с удвоенными силами принялся разрабатывать новый план свержения ненавистного Наполеона.

В очередном заговоре Мале активно поддерживала его супруга, а также ее подруга – Софи Гюго. Софи была матерью будущего знаменитого писателя и являлась любовницей мятежного генерала Виктора Лагори. Кстати, поговаривали, что именно он приходился истинным отцом сына Софи. Собственно, в честь любовника Гюго и назвала своего ребенка.

Благодаря помощи Дениз и Софи, Клод-Франсуа сумел наладить тесный контакт со своими единомышленниками, оставшимися в Ла Форсе. В команде Мале находились генералы Лагори и Гидаль, корсиканец Боккеямпе, которого посадили за решетку по обвинению в шпионаже. Также к заговорщикам примкнул аббат Лафон, являвшийся роялистом и приверженцем династии Бурбонов. Аббат, который ненавидел Наполеона, не меньше, чем Мале, познакомил последнего с нужными людьми. Так в распоряжении отставного генерала появилась сила, находящаяся на свободе. Среди них был испанский монах Хосе-Мария Каамано. Он снял на свое имя конспиративную квартиру на улице Святого Петра, которая по замыслу Клода-Франсуа должна была стать неким перевалочным пунктом. У Каамано была хорошая репутация, поэтому заговорщики не боялись, что за ним будет слежка.

Мале выбрал, наверное, самое удачно время для осуществления своего замысла. Дело в том, что императора в стране не было – он воевал в России. Учитывая удаленность Парижа от театра боевых действий, на то чтобы Наполеон получил послания от курьеров, уходило более двух недель. Так что, дефицит во времени заговорщики не испытывали.

Против императора

Момент «Х» настал около десяти часов вечера 22 октября 1812 года. Клод-Франсуа вместе с аббатом беспрепятственно покинул клинику Дебюиссона. Затем они перелезли через каменный забор и оказались на свободе. За оградой их ждали подельники: капрал Жак-Огюст Рато и юрист Андре Бутро, который предприимчиво подпоясал себя трехцветной перевязью, чтобы стать похожим на комиссара французской полиции. Вскоре четверо мятежников оказались на конспиративной квартире. Здесь Мале оглядел фальшивые постановления Сената, гласившие, что Наполеон погиб в России и остался доволен. Пока его подельники совершали последние приготовления, Клод-Франсуа переоделся в генеральскую форму.

С наступлением ночи они отправились на дело. Только аббат Лафон остался на квартире. Он заявил, что повредил ногу, когда перелезал через забор. Подождав несколько минут, аббат вышел на улицу и как можно скорее покинул Париж. Лафон понимал, что шансов на успех у заговорщиков практически не было. А в очередной раз рассчитывать на милость императора – глупая затея.

Около четырех часов утра трое заговорщиков оказались возле поста казармы на улице Попонкур. Один из мятежников – Рато – сообщил пароль. Надо сказать, что в ту ночь это было слово «конспирация». Затем Рато заявил, что у них есть срочная новость для командующего. Постовой пропустил троицу.

Заговорщикам в очередной раз повезло. Выяснилось, что Сулье, командир десятой когорты Национальной гвардии, серьезно болел. Когда мятежники вошли в его комнату, Мале, назвавшись генералом Ламотом, сообщил страшную для всей Франции весть – император погиб под стенами Москвы еще в начале октября. Затем Клод-Франсуа, воспользовавшись плохим состоянием здоровья Сулье, обманул его еще раз, сказав, что теперь он – полковник. И ему жизненно важно захватить ратушу, после чего – подготовить зал заседаний для временного правительства. Хотя Сулье и болел, но полученную информацию принял и поспешил (насколько это было возможно) исполнять приказ мнимого генерала Ламота. Командир принял все за чистую монету. Кроме этого, он выделил для охраны заговорщиков бойцов Национальной гвардии.

Дальше Мале повел своих подельников в тюрьму Ла Форс. И ближе к утру Лагори, Гидаль и Боккаямпе оказались на свободе. После этого Гидаль вместе с частью Национальной гвардии отправился арестовывать военного министра Кларка. Лагори получил распоряжение задержать министра полиции Савари. Вот здесь впервые все пошло не по плану. Гидаль отказался выполнять приказ Мале. Вместо этого он направился сводить счеты с Савари. Но здравомыслие все же победило. Поэтому Гидаль вместе с министром полиции (по пути он захватил еще несколько человек, включая префекта Парижской полиции) вернулся в Ла Форс.

Сам же Мале, после того, как приказал отправить сообщения о гибели Наполеона в Марсель, Тулон и Женеву, наведался к военному коменданту Парижа, генералу Гюлену. Но тот отказался верить в смерть императора, а потому не стал выполнять приказы Клода-Франсуа. В ответ на это отставной генерал выстрелил военному коменданту в лицо, после чего удалился. Тогда еще Мале не знал, что лишился одно из своих пособников. Боккаямпе испугавшись за свою жизнь, решил сбежать из Парижа.

После Гюлена, Клод-Франсуа направился к полковнику Генерального штаба Дусэ и его адъютанту Лаборду. Но и здесь Мале промахнулся. Его словам отказались верить, более того, подоспевшие солдаты сумели схватить отставного генерала. Арест Мале стал финальной точкой в заговоре против императора. В течение короткого времени удалось захватить и Лагори с Гидалем. И уже к обеду в Париже ничего не напоминало о ночной попытке государственного переворота.

Смерть мятежников

Перед военным трибуналом в общей сложности предстали двадцать пять человек (в том числе и Дениз). К смертной казни были приговорены более десятка из них, в том числе и главная троица. Мале, как мог, всячески старался обезопасить своих подельников, пытаясь всю вину взять на себя. Но на судей это не произвело впечатления. Кстати, во время заседания у мятежного генерала спросили о том, кем являются его сообщники. Мале ответил: «Вся Франция. И вы тоже, если бы я довел свое дело до конца».

Софи Гюго всячески старалась спасти своего любовника. Но ей это не удалось. Его так же приговорили к смертной казни.

По воспоминаниям очевидцев, Мале, ожидавший смерти, сказал: «Наши смерти будут отомщены. Через шесть месяцев все изменится во Франции». Любопытно вот что: спустя полгода Наполеон уже практически проиграл войну России и ее союзникам. Впереди его ждал остров Святой Елены. Можно сказать, что слова Мале оказались в какой-то степени пророческими.

29 октября 1812 года заговорщики были расстреляны. Император узнал о случившемся только 6 ноября. И попытка переворота его серьезно встревожила. Он понял, что его власть находится в шатком положении.

После казни Мале, Дениз освободили из тюрьмы и выделили пенсию мужа, а ее сын получил военную стипендию.

Вот так описал те события советский историк академик Евгений Тарле в книге «Наполеон»: «Наполеон переносил все трудности похода, как всегда, стараясь своим примером подбодрить солдат. Он часами шел по сугробам и под падающим снегом, опираясь на палку, разговаривая с шедшими рядом солдатами. Он еще не знал тогда, будет ли зимовать и вообще надолго ли останется в Смоленске. Но, придя в Дорогобуж, Наполеон получил из Франции сведения, ускорившие его решение покинуть Смоленск.

Диковинные сообщения привез ему в Дорогобуж курьер из Парижа. Некий генерал Малe, старый республиканец, давно сидевший в парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ cената, явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России смерти Наполеона, прочел подложный указ сената о провозглашении республики и арестовал министра полиции Савари, а военного министра ранил. Переполох длился два часа. Мале был узнан, схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с 11 людьми, которые ни в чем не были повинны, кроме того, что поверили подлинности указа: Мале все это затеял один, сидя в тюрьме.

На Наполеона этот эпизод (при всей несуразности) произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо».

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