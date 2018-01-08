Понедельник 08 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Взгляд на историю» Сталинградская миссия на Рождество

Сталинградская миссия на Рождество

Понедельник, 08 Января 2018 10:35
Сталинградская миссия на Рождество Фото из открытых источников

В ночь на Рождество 1942 года изможденные голодом и 30-градусными морозами солдаты 16-й танковой дивизии 11-го армейского корпуса 6-й армии Паулюса потянулись в блиндаж лейтенанта Курта Ройбера. Перед их взором предстал необычный образ, поначалу воспринятый как мистическое видение. А кто-то решил, что это галлюцинации…

 

«Над заметенными следами погибших, умерших с голоду, замерзших немецких солдат никогда не станет крест, не будет водружен надгробный камень». Эти строки о сокрушительном для захватчиков финале Сталинградской битвы позднее написал германский генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. По его словам, осталась только память об их непередаваемых страданиях и смерти. Но о том, кто по большому счету виноват в этом, Манштейн предпочитает не говорить…

 

 

Таким был конец для одной из лучших в вермахте 6-й армии, которой командовал Фридрих Паулюс. Беспримерная по масштабам, ожесточенности и военно-политическим последствиям Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года полной победой советских войск.

 

Покаяние перед капитуляцией

 

Сегодня, спустя три четверти века ушли в прошлое ожесточение и непримиримость, время сглаживает боль потерь. Более того, среди представителей старшего поколения, воевавших на Восточном фронте и взятых в плен Красной армией, я встречал многих, с симпатией относящихся к нашей стране и к русским людям. Скольким немцам милосердные русские женщины, которые и сами тогда жили впроголодь, давали кусок хлеба или картофелину! Часто вспоминали об этом и прошедшие через плен бывшие солдаты 6-й армии Паулюса – те, кто дожил до наших дней.

 

А другой их рассказ – о пережитом в ночь на Рождество 1942 года – воспринимался поначалу как легенда. Там, в «сталинградском котле», в траншеях и занесенных снегом землянках взорам солдат и офицеров предстала икона Божией Матери. Изможденные голодом, болезнями и морозами, охваченные чувством обреченности, люди поначалу восприняли ее как мистическое видение...

 

Но икона действительно была. По просьбе своих раненых и ослабевших «камераден» ее создал военный врач Курт Ройбер (Kurt Reuber).

 

Под Сталинградом лейтенант Ройбер был в составе 16-й танковой дивизии 11-го армейского корпуса 6-й армии. С 15 сентября 1942-го по 2 февраля 1943-го дивизией командовал генерал-майор Гюнтер Ангерн (Gunther Angern). Соединение находилось на советско-германском фронте с июня 1941-го. 23 августа 1942 года именно 16-я дивизия в 16.00 прорвалась к Волге севернее Сталинграда.

 

Помимо работы старшего врача лазарета, у Ройбера было и другое дело, которое он считал нравственно важным: обязанности пастора. В его молитвах звучала мысль о том, чтобы человечество научилось различать добро и зло. Видя лишения и страдания местного населения, он как врач помогал советским военнопленным, жителям разрушенного, но несломленного города. Случайно ли? Ответ на этот вопрос следует искать в довоенной биографии Ройбера.

 

Курт родился 26 марта 1906 года в немецком городе Касселе в небогатой и очень набожной семье земледельцев. Воспитание получил в духе крестьянских традиций и религиозных ценностей. За год до призыва в вермахт, в 1938-м Ройбер защитил докторскую диссертацию по теме «Этика врачующего сословия». Это был интеллигент, широко образованный человек: доктор, художник, теолог. В недавнем прошлом – пастор из деревни Вихманнсхаузен (земля Гессен). Отец троих детей.

 

На фронте доктор Ройбер стремился понять русских людей. «Я постоянно всматриваюсь в их лица, – делился чувствами медик в письмах родным. – Русский человек во всем для меня загадка. Часто оказываешься перед славянской душой, как перед непроницаемой стеной тумана. И никогда не знаешь, что увидишь, когда она разомкнется: мягкий теплый свет или еще большую тьму». Но со временем, по-доброму, по-человечески беседуя с мирными жителями, этот свет в их глазах он открывал для себя все чаще. Как священник Курт Ройбер воспринимал душой молитвы женщин и стариков.

 

Но к концу 1942-го о спасении пришлось молиться уже его соотечественникам. Кольцо вокруг 6-й армии неумолимо сжималось. Танковые соединения под командованием генерал-полковника Германа Гота попытались деблокировать окруженную группировку Паулюса. Однако в ходе проведенных советскими войсками Котельниковской и Среднедонской операций были не только остановлены, но и далеко отброшены. 23 декабря 1942 года, в канун католического сочельника надежда на помощь извне рухнула…

 

Чтобы как-то поддержать раненых и больных солдат, Курт Ройбер по их просьбе на обороте русской географической карты нарисовал Богоматерь с маленьким Иисусом: Дева Мария держит спящего младенца на руках, бережно прижимая его к себе, чтобы согреть. По периметру нарисованной углем иконы размером 95 на 115 сантиметров надпись: «Свет, жизнь, любовь. Рождество в «котле». Крепость Сталинград, 1942». Позднее икону Ройбера стали называть «Сталинградской Мадонной» (Madonna von Stalingrad).

 

Вечером перед Рождеством доктор Ройбер прикрепил икону на стену в своем блиндаже. Солдаты негромко спели две рождественские песни. Командир батальона Вильгельм Гроссe (Wilchelm Grosse) поздравил подчиненных, и Ройбер снял с иконы ткань. Солдаты увидели освещенный свечой рисунок доктора. Вот как он сам отозвался об их реакции: «Они остановились как вкопанные в благоговейном молчании, пораженные висящей на глиняной стене картиной, под которой горел огонек на вбитом в земляную стену полене. Весь рождественский праздник прошел под впечатлением рисунка и слов, обрамляющих его: свет, жизнь, любовь».

 

Блиндаж с «Мадонной» стал местом паломничества немецких солдат. А затем врач и священник Ройбер стал обходить с иконой другие промерзшие солдатские укрытия, чтобы таким образом подбодрить их перед Рождеством. Ведь этот день напоминал им о доме, о близких. Солдаты припасли к празднику кое-что из скудных продуктов, которые еще оставались. И со словами «за все, что мы любим» подняли кружки с шампанским. Бутылка, открытая под Рождество, чудом сохранилась у командира батальона.

 

Необычная посылка для фрау Марты

Казалось бы, позднее десяткам тысяч пленных немецких солдат армии Паулюса было уже не иконы Ройбера. Только в 1956 году последние из них вернулись в послевоенный фатерланд. Но все эти годы об иконе помнили…

 

А главное – сохранилась сама «Сталинградская Мадонна». Икону удалось вывезти из «котла» вместе с командиром Ройбера Вильгельмом Гроссе, получившим тяжелое ранение. Его эвакуировали последним бортом. 15 января 1943 года советские части прорвались к основному аэродрому окруженной 6-й армии Паулюса Питомник, который прикрывали с воздуха истребители авиационного полка JG3 «Удет». А 21 января немцам пришлось оставить и Гумрак, где находилась последняя взлетно-посадочная площадка, способная принимать большие самолеты.

 

В Германии Вильгельм Гроссе переслал семье Курта Ройбера посылку с его набросками. «На одном из рисунков – ваш отец. Это для матери, – написал Гроссе в записке. – А Мадонна, написанная в укреплениях – для вас всех». Так Марта Ройбер-Иске (Martha Reuber-Iske), жена Курта, стала обладательницей 150 рисунков «людей Востока», сделанных мужем. Ранее большую их часть привез домой сам глава семьи, когда приезжал в отпуск. Теперь у фрау Марты оказался и оригинал «Сталинградской Мадонны».

 

Что касается 16-й танковой дивизии, в которой служил доктор Ройбер, то вместе с остальными частями 6-й армии она попала в окружение и в январе 1943 года была уничтожена. Генерал-майор Гюнтер Ангрен покончил с собой. Это произошло 2 февраля – в день окончания Сталинградской битвы. А лейтенант вермахта Курт Ройбер оказался в советском плену. Его направили в лагерь НКВД № 97 в районе Елабуги. Это старинный город в Татарии, окруженный лесами на правом берегу Камы, в 215 километрах к востоку от Казани. Ройбер попал туда сильно ослабевшим, с подорванным голодом и морозами здоровьем. Он перенес сыпной тиф и страдал хроническим воспалением среднего уха. Там, под Елабугой 20 января 1944 года Курт Ройбер умер. Ему было 38 лет. Сохранились его фотография и автопортрет.

 

В послевоенное время рисунки и письма Ройбера были опубликованы и получили в Германии широкую известность. А его «Сталинградская Мадонна» стала символом покаяния, прощения и надежды. Ведь если бы предложение советского командования сдаться было окруженной 6-й армией Паулюса принято, удалось спасти жизни десяткам тысяч немецких солдат. Но Гитлер не допускал даже мысли о капитуляции.

 

А в годы холодной войны икона Ройбера стала на Западе символом мира.

 

В 1983 году родственники доктора передали икону берлинской церкви поминовения Кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche Berlin). «Сталинградскую Мадонну» признали канонической. Ее освятили иерархи трех городов Европы: архиепископ Вольский и Саратовский Пимен и церковные представители городов, переживших во время Второй мировой массированные бомбардировки: английского Ковентри (побратима Волгограда) и немецкого Берлина. В городе-герое на Волге в одном из местных храмов хранится копия иконы Ройбера. Такая же подарена немецкой стороной англиканскому собору в Ковентри.

 

Волгоградский художник Владислав Коваль был настолько впечатлен историей «Сталинградской Мадонны», что посвятил ей свою картину. На ней изображены четверо согбенных, осунувшихся немецких солдат в окопе. Двое в касках, двое других обмотаны платками. Склоненная над Иисусом Дева Мария очерчена неким мистическим кругом, который источает несказанный свет. Это свет Жизни, Надежды и Мира…

 

Источник

Яндекс.Дзен

Яй Евгения Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История России

Главное за сутки
В ЦИК завершили приём документов от самовыдвиженцев В ЦИК завершили приём документов от самовыдвиженцев Комиссия ЦИК ждала оставшихся кандидатов в президенты до полуночи. Сообщается, что в последний день подали заявки пять человек. Центризбирком РФ завершил приём документов от самовыдвиженцев, решивших участвовать в выборах президента…
Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу Ученые из Южной Кореи утверждают, что у лидера КНДР Ким Чен Ына проблемы со здоровьем. Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение северокорейского лидера, и заявляет, что…
Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала триумфатором премии "Золотой глобус" Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала триумфатором премии "Золотой глобус" Церемония вручения премии "Золотой глобус" завершилась триумфом кинокартин "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британца Мартина Макдоны и "Леди Бёрд" американки Греты Гервиг. Эти фильмы собрали трофеи в самых престижных…

Читайте также
Откуда пришли главные традиции Нового года в России Откуда пришли главные традиции Нового года в России Новый год — это самый древний праздник. Первые документальные свидетельства о нём относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Впервые смену годов стали отмечать в Древней Месопотамии, а в Вавилоне…
Почему "Белый проект" проиграл в России Почему "Белый проект" проиграл в России Почему проиграл «Белый» проект? Русский код — матрица, выраженный в русском цивилизационном проекте, входил во всё возрастающее противоречие с проектами российской же «элиты» — Романовых и западников, совершивших февральско-мартовский переворот,…
Как в царской России праздновали Новый год Как в царской России праздновали Новый год Балы-маскарады, шампанское и фаршированные поросята: как в царской России праздновали Новый год Празднования Нового года и Рождества в царской России Сейчас ни один человек не может себе представить зиму без…
Сталинградская миссия на Рождество Сталинградская миссия на Рождество В ночь на Рождество 1942 года изможденные голодом и 30-градусными морозами солдаты 16-й танковой дивизии 11-го армейского корпуса 6-й армии Паулюса потянулись в блиндаж лейтенанта Курта Ройбера. Перед их взором…
Фото
Интересная гостиница в Москве Интересная гостиница в Москве

Буквально несколько дней назад мне пришлось переночевать в Москве в одной гостинице, прогулявшись по...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Как вы проводите новогодние каникулы?

 

Анекдот дня

Каков период полураспада оливье?

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе! Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе!
В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию
В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться
Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.