Почему "Белый проект" проиграл в России

Фото из открытых источников

Почему проиграл «Белый» проект? Русский код — матрица, выраженный в русском цивилизационном проекте, входил во всё возрастающее противоречие с проектами российской же «элиты» — Романовых и западников, совершивших февральско-мартовский переворот, а затем при поддержке Запада создавших Белый проект. Противоречие между русской матрицей и проектами западников и привели к катастрофе 1917 года, новой Смуте и жесточайшей гражданской войне. Белый проект не соответствовал чаяниям народных масс.

Белый проект — это проект либерально-буржуазный, прозападный. Его выдвигали масоны, тайные иерархически построенные ложи, ставящие целью создание «единого человечества» во главе с всемирным правительством. Соответственно российские ложи были вторичными и концептуально-идеологически зависимыми от западных старших «партнеров». При этом масоны пользовались определённой поддержкой еврейства, что обеспечивало поддержку со стороны т. н. «финансового интернационала» («золотой элиты», «хозяев денег»). Кроме того, прозападный, масонский проект преобразования России, особенно на первом этапе, пользовался поддержкой западных «партнеров» по Антанте — официальных правительств, институтов и организаций США, Англии и Франции.

Февралисты-революционеры, свернувшие царя Николая Второго, уничтожившие русское самодержавие и имперскую армию, и были социальной основой этого проекта. Это была большая часть тогдашней верхушки России, выродившаяся элита Российской империи — значительная часть дома Романовых, выступившая против Николая II, иерархи церкви, генералитет, аристократия, дворяне, либеральная интеллигенция (подавляющая часть тогдашней российской интеллигенции), капиталисты — банкиры, промышленники, собственники-буржуа, чиновники, члены почти всех общественных и политических партий и движений (кроме, крайне ослабленных правых-монархистов, которые к 1917 году утратили почти все прежние позиции в обществе).

Раз и навсегда нужно отринуть миф, что большевики свергли царя. Самодержавие сокрушили не комиссары и не красногвардейцы, а масоны высших степеней посвящения, генералы, сановники и думские деятели. Либерально-буржуазная часть общества пыталась окончательно утвердить в России матрицу западного общества. Русское самодержавие, по их мнению, мешало им, было архаикой, сдерживало движение России по западному пути. У них была сила, богатство, капиталы, собственность, огромное влияние через либеральную прессу (а она тогда почти вся была либеральной), через партии и движения. Но не было подлинной власти, то есть контроля. Подлинную власть можно было получить только уничтожив самодержавие. Кроме того, у российских западников, воспитанных на европейских образцах, всегда искаженное представление о Западе и России. Западникам, масона нравилось жить в Европе — «милой и цивилизованной». Для них Россия всегда была «тюрьмой народов», «дремучей, отсталой страной», с «диким и непросвещенным народом», «вечно пьяными», непонятными им мужиками.

Вот они и хотели сделать из России Францию, Голландию или Англию. Не понимали, что Русь-Россия — это отдельная, уникальная цивилизация, не Запад, и не Восток. Наши западники хотели «рынка», «демократии» (по сути, власти богатых через СМИ и партии), «свободы». Были и определённые меркантильные соображения — царская семья должна была поделиться собственность, капиталисты и буржуи не хотели никаких ограничений в деле хищнического освоения русских богатств, в этом они не отличались от своих западных коллег.

Поэтому всегда нужно помнить, что Белое движение — это прозападное либерально-демократическое, буржуазное движение. В Советском Союзе совершили ошибку, когда в фильмах про Гражданскую войну создали ошибочный образ белых офицеров и деятелей. Повсеместно они оказывались монархистами и во время отдыха в ресторанах и трактирах орали гимн «Боже, царя храни!» Это миф, советский и либеральный. Все белые армии и правительства чурались монархизма, придерживались либерально-демократических позиций. Более того, белогвардейская контрразведка давила маргинальные подпольные монархические движения во время войны с красными. Монархизму не было места в рядах Белой армии, кроме личных убеждений отдельных офицеров. Не удивительно, как потом оказалось, что большая часть офицеров, придерживавшихся монархических взглядов, и патриотов единой Великой России, в итоге оказались в рядах Красной Армии. И они не ошиблись, в итоге сталинская империя восстановит Российскую империю почти в прежних границах и даже больше — учитывая государства «народного социализма» и социалистического блока, которые вошли в сферу влияния России-СССР.

Почему западники, масоны учинили революцию, когда германский блок уже падал от истощения? Ведь Россия могла стать победителем Германии, вместе с другими державами Антанты. Такая была установка от хозяев Запада — Россия, по их планам, должна была рухнуть и также стать добычей, как и погибшая Германская империя. Обманувшиеся же в своих надеждах российские западники-масоны (будущие революционеры-февралисты) хотели свергнуть царя, прийти к власти, и на волне победы направить Россию по западному пути развития, ориентируясь на Англию, Францию и США. Кроме того, была опасность, что в последний момент царский режим всё же извернётся и пойдёт на сепаратный мир с Германий (поэтому убили Распутина, который с помощью царицы настаивал на этой идее), что могло на некоторое время продлить правление дома Романовых. В результате прозападная элита России — промышленно-финансовая, военная, административная, политическая, — составила заговор и свергла царя, разрушила самодержавие и империю.

Однако вместо триумфальной победы выродившаяся «элита» вызвала цепную реакцию и катастрофу «старой России», в которой она сама процветала. Рухнули не только самодержавие, Российская империя, дом Романовых, но весь старый проект и государственность. Западники сами своими руками запустили процесс русской Смуты — беспощадной и всеуничтожающей.

Таким образом, белый проект был основан на убеждении, что после свержения самодержавия (или социализма — в 1991-1993 гг.), можно устроить жизнь по западным образцам. Идеологами проекта служили масоны, которые считали, что Россию можно интегрировать в западную (европейскую) цивилизацию. Россия уже частично стала финансово-экономической периферией Запада при Романовых, европейская культура формировала сознание элиты Российской империи, которая говорила на немецком, французском и английском языках. На западной культурной матрице воспитывалась российская интеллигенция. Теперь же западники хотели завершить процесс вестернизации русской цивилизации, начатый при Романовых. Если при правлении Романовых западнизировалась в основном социальная верхушка, а народ в массе своей сохранил русскую матрицу (мечта о социальной справедливости, русский язык, русские сказки, былины, песни, быт и пр.), то теперь в России собирались создать новое общество по примеру западных демократий. Его отличительными чертами были демократия парламентского типа; рыночная, полностью капиталистическая экономика, без архаических элементов, сохраняющихся в России; независимая судебная власть; политический плюрализм, многопартийность; светский характер общества, без господства одной из религий и государственной поддержки церкви; различные свободы и т. д.

Но это внешняя сторона. При такой «демократии» внешне общество было свободно, но, по сути, парламентская республика опиралась на строгую иерархию тайной власти в орденских, масонских и парамасонских структур, закрытых клубов. Такая система до настоящего времени правит Западом. Дети представителей финансово-экономической, политической и военной верхушки учатся в особых учебных заведениях, вступают в тамошние закрытые клубы (вроде «Череп и кости» — старейшее тайное общество студентов Йельского университета США). Там они заводят нужные знакомства и связи. Происходит и определённый отбор. Выходцы из таких клубов и обществ занимали и занимают важнейшие посты в политике, СМИ, финансово-экономической, военной, научной и образовательной сферах в западных странах. Такой системе подконтрольна исполнительная, законодательная и судебная власть. Отдельные лица, которые смеют выступить против системы, подвергаются бойкоту, изоляции, высмеиванию, или их даже физически уничтожают, если они не понимают «сигналов» и опасны.

Рыночная (капиталистическая) экономика становится основанием и питательной средой для монополистических структур финансового и промышленного капитала (современные ТНК и ТНБ), концентрирующего в себе основные потоки и источники прибыли. Основные богатства страны принадлежат ограниченному кругу семей. Не удивительно, что в настоящее время несколько сотен семей-кланов контролирует более половины богатств планеты. Плюрализм в идеологии позволяет манипулировать общественным мнением. Большая часть и самые массовые СМИ принадлежат олигархии, что составляет ещё один контур контроля над обществом.

Стоит отметить, что западный проект показал свою силу и эффективность в условиях Западной Европы и США. Хозяева Запада смогли первыми совершить качественный рывок в технологиях, и подчинили своей власти почти всю планету, ограбили всё человечество. Вывезли из периферии Западной Европы, Америки, Африки, Азии, островных территорий колоссальные богатства. Создали крайне эффективную паразитарную модель грабежа и эксплуатации большей части человеческой цивилизации. Это в итоге позволило создать видимость процветания в странах ядра капитализма (метрополии), общество потребления и «всеобщего благоденствия», временно подавив социальное недовольство в западных странах, канализируя его в потребление и развлечения. Это канализировало внимание и энергию людей, но катастрофическим образом сказалось на будущем белой расы и практически всех народов Западной Европы (вымирание, моральная, психическая и физическая деградация, инволюция). Правда, хозяевам Запада наплевать на будущее белой расы и крупных наций Европы, они уже осуществляли проект «серой расы» — идеального раба-потребителя, не имеющего расовых, языковых, национальных, культурных корней. Таким рабом крайне легко манипулировать, лепить из него всё что угодно.

Проблема была в том, что как показывает история, западный проект глобальной невольничьей цивилизации, с господством немногих «избранных» над массами «недочеловеков — двуногих орудий», опущенных в животное состояние, неприемлем для русской матрицы, программного кода русского суперэтноса. Разрушение социальной справедливости и этики совести (сопричастности к высшей вести, миру правды и справедливости) ведёт к саморазрушению русского народа, общества и государства. Так, вестернизация элиты Российской империи в итоге и привела к катастрофе 1917 года. Западный путь развития однозначно ведёт к русской Смуте — ответу русского народа на неправедность «элиты» и нарушение социальной справедливости.

Поэтому представители белого, либерально-демократического проекта не могли создать привлекательный образ будущего для большинства народа в 1917-1918 гг. Образ «милой» Голландии или Франции, «просвещенной», зажиточной и богатой, был приемлем для большинства значительной части либеральной интеллигенции, буржуазии и дворянства. Но не имел ни единого шанса на успех в простом народе. Схожую ситуацию в России мы видим в конце XX — XXI вв. Цели вроде «догнать Португалию» по уровню зажиточности, стать «энергетической сверхдержавой» (по сути, «экономикой трубы»), для русских неприемлемы. Простые люди очень быстро замечают, несмотря на качественное усиление мощи пропаганды, что есть «избранные» и «рабочий скот». Что кто-то может позволить себе яхты и самолеты, бриллианты и усадьбы, недвижимость за границей, а для других «денег нет». Что «золотые детки» могут гонять на супермашинах, нарушать правила и даже убивать простых людей, их «отмажут», а обычного человека посадят и надолго, если он срубит высохшее дерево, чтобы печку топить зимой.

Таким образом, именно путь интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности в значительной степени и предопределили трагическое расхождение цивилизационного и национального (государственного) проектов в Российской империи и, в конечном счёте, крах и уничтожение проекта Романовых, «старой России» — катастрофу 1917 года. Россия не могла стать частью Запада — только как колония (и то по частям, чтобы легче переварить), с полным угасанием и гибелью русского суперэтноса, языка и культуры. Предлагаемое будущее не могло наступить (единение России и Запада), так как путь к нему оборачивался катастрофой и гибелью русской цивилизации и народа. Этого не могли понять и не могут понять либералы и западники всех мастей в России. Схожую ситуацию мы наблюдаем и последнее время.

У белого, либерально-демократического (прозападного, масонского) проекта шансов в России не было совсем. Этот проект не мог победить, так как Россия, идя по пути полной вестернизации, неизбежно должна была распасться и самоуничтожиться. Что и происходило в 1917-1920 гг. Только красный (советский) проект спас Россию, всю цивилизацию и народ.

Понимали это и самые глубокие умы на Западе. Так, британский историк и философ Арнольд Тойнби (1889 года — 1975) отмечал: «»Хотя прозападная политика проводилась более двух веков, она привела Россию Петра Великого к полному краху. Одно из объяснений подобного развития событий видится в том, что процесс вестернизации не затронул всех сторон жизни России и был жестко ограничен определёнными рамками. Собственно, Запад так и не оказал влияния на жизнь и культуру России… Мощные традиционные культурные пласты оказывали сопротивление процессам вестернизации (русская матрица. — Автор). Катастрофа 1914-18 гг. сделала очевидной и общепризнанной промышленную и социальную отсталость России, способствовала приходу к власти большевиков, определив в некоторой степени и их программу… Радикальные формы политической оппозиции, выработанные на Западе, проникли в русскую жизнь столь глубоко, что борьба за политическую свободу в России может вполне считаться движением западного происхождения, а революция была антизападной в том смысле, что Запад в определённом смысле отождествлялся с капитализмом» (А. Тойнби. Постижение истории).

Тойнби чётко определил, что русский код — матрица, выраженный в русском цивилизационном проекте, входил во всё возрастающее противоречие с проектами российской же «элиты» — Романовых и западников, совершивших февральско-мартовский переворот, а затем при поддержке Запада создавших Белый проект. Противоречие между русской матрицей и проектами западников и привели к катастрофе 1917 года, новой Смуте и жесточайшей гражданской войне. Белый проект не соответствовал чаяниям народных масс, желавших социальной справедливости, уничтожения социального паразитизма. Белой проект вёл к гибели русской цивилизации и народа, к распаду и подчинению остатков России Западу. Поэтому народ поддержал большевиков, русских коммунистов, с их идеей социальной справедливости, соборности и уничтожением социальных паразитов, с заменой формальной религии на этику совести.

Источник