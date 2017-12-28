Как герой войны Дмитрий Поляков стал самым ценным агентом ЦРУ

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Этот «крот» за свою двадцатипятилетнюю предательскую деятельность на иностранные разведки выдал ФБР и ЦРУ свыше полутора тысяч агентов ГРУ. Считается, что на сотрудничество с западными спецслужбами генерала Полякова подтолкнула смерть трехмесячного сына – Главное разведывательное управление «зажало» 400 долларов на операцию ребенку, и это стало для Дмитрия Федоровича большим ударом.

Был разведчиком еще с войны

Начало карьеры будущего предателя было вполне успешным – Д. Ф. Поляков после школы учился в артиллерийском училище, воевал с первого дня Великой Отечественной. Сражался, судя по орденам Отечественной войны и Красной Звезды, достойно. Демобилизовался майором, последнее место службы – разветотделение штаба армии. В 1942 году Поляков вступил в партию.

После войны Д. Ф. Поляков учился в Академии имени Фрунзе, на курсах Генштаба, после чего его направили служить в ГРУ.

Почему перспективный специалист пошел на это

До 60-х годов офицер Главного разведывательного управления работал в Америке в представительстве Советского Союза в Военно-штабном комитете Организации Объединенных Наций. У Полякова заболел трехмесячный сын, ему необходимо было делать срочную операцию, которая стоила 400 долларов. Не имея такой суммы, Дмитрий Федорович хотел было занять ее у резидента ГРУ И. А. Склярова. Но тот, связавшись с Центром, получил «сверху» отказ. Мальчик в результате умер. Историки спецслужб считают, что ярый сталинист Поляков давно хотел насолить режиму Хрущева, развенчавшего культ «отца народов», а смерть сына только катализировала процесс предательства.

Кого и кому он сдавал

Считается, что свой первый шаг к предательству Д. Ф. Поляков сделал в ноябре 1961 года, выйдя на офицера ФБР с предложением о сотрудничестве. Разведчик к тому времени был заместителем резидента ГРУ по нелегальной работе в Америке. Сначала Поляков сдал внутренней разведке США несколько шифровальщиков, трудившихся под прикрытием в советских представительствах в Америке.

На Федеральное бюро расследований «крот» ГРУ работал под оперативным псевдонимом «Tophat» (в переводе с английского «цилиндр»). Через две недели после первого контакта с ФБР состоялся второй, более «продуктивный» – Поляков сдал почти 50 своих коллег и агентов КГБ, действовавших на тот момент в Америке. Впоследствии предатель «сливал» американской спецслужбе информацию о нелегальных агентах советской разведки, подсказывал, кого из них можно завербовать. Передавал секретные документы, которые впоследствии использовались в качестве учебных пособий в ФБР.

Менее чем через год после начала работы на ФБР Д. Ф. Поляков стал сотрудничать с ЦРУ.

Двойной «Бурбон»

Под таким оперативным псевдонимом Поляков с начала июня 1962 года работал на ЦРУ. Тем временем его карьера в ГРУ стремительно росла. «Крот» курировал разведывательные аппараты спецслужбы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Бывая в Москве, Поляков передавал секретные документы и ценные сведения через тайники. Таким образом он способствовал переправке на Запад телефонных справочников военного Генштаба и своей собственной организации.

Когда одна из американских газет в публикации, рассказывающей о суде над теми, кого выдал Поляков, упомянула о нем самом, офицера ГРУ в Америку пускать перестали. В дальнейшем «крот» занимался организацией и контролем резидентуры на афро-азиатском направлении, в 70-х годах работал в Индии, преподавал в Военно-дипломатической академии.

Как его разоблачили

Выйдя на пенсию в 1980 году, Поляков продолжал работать в кадровом управлении ГРУ в качестве вольнонаемного и на протяжении еще 6 лет не прекращал исправно поставлять ЦРУ секретную информацию, к которой и теперь имел доступ. Раскрыть его удалось уже при помощи одного из американских «кротов» из ЦРУ, завербованного советской разведкой. В июле 1986 года Полякова арестовали, судили и приговорили к высшей мере наказания. В начале весны 1988 года «крот» был расстрелян. Говорили, что в мае того же года за Полякова Горбачева просил сам Рейган. Но президент США опоздал на два месяца. Подсчитано, что за четверть века своего предательства Поляков передал западной разведке в общей сложности свыше 20 ящиков с секретными документами и сдал более 1600 агентов советских спецслужб.

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