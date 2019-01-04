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Этот комплекс упражнений позволяет восстановить биополе и сделать ауру “непробиваемой” для различных энергетических воздействий.

Что делать, чтобы восстановить биополе?

Данный комплекс упражнений эффективно устраняет дыры в ауре и восстанавливает биополе. Это позволяет предотвратить потерю энергии, что крайне важно для духовного роста и развития сверхспособностей, восстанавливает здоровье, дает заряд жизненных сил и бодрости.

Упражнение “Золотой скелет”

1. Следует почувствовать, ощутить, вообразить или подумать о золотой энергии, которая кружится вокруг ног по часовой стрелке. Нужно позволить этой энергии проникнуть в тело через ступни. Минеральный состав костей делает скелет хорошим проводником для этой очищенной энергии.

2. Теперь, косточка за косточкой, нужно направить эту золотую энергию через весь скелет: следует представить, что она через косточки пальцев ног поднимается все выше, энергия проходит все кости, движется вверх по лодыжкам к коленям, затем направляется в кости бёдер.

3. Дальше необходимо мысленно направить эту энергию через кости бёдер вниз, к копчику, затем вверх, по крестцу, и далее по позвоночнику. Важно “искупать” каждый позвонок в этой золотой энергии.

4. Затем нужно представить, как поток энергии проходит через плечи и плечевые лопатки вниз по грудной клетке и вокруг рёбер.

5. После поток энергии направляется через кости рук к кистям и ко всем маленьким косточкам рук и пальцев.

6. Теперь следует направить внимание и энергию вверх к косточкам шеи, провести ее вокруг челюсти через зубы, “омыть” ею череп.

Во время этого упражнения следует находиться в расслабленном состоянии, дышать глубоко. Важно позволить золотой энергии пройти через все кости тела, ощутить ее движение как можно ярче.

Упражнение “Золотой мозг”

В этом упражнении нужно переместить всю золотую энергию в мозг. Для этого следует:

1. Переместить внимание внутрь мозга и выразить намерение, чтобы мозг впитал эту энергию. Начать нужно с коры головного мозга (серое вещество, покрывающее верхнюю часть мозга).

2. Затем нужно перевести энергию глубже. Прямо под серым веществом есть белое вещество – самая большая часть мозга. Белое вещество отвечает за развитие экстрасенсорных способностей. Следует позволить белому веществу впитать эту золотую энергию подобно губке. Сознание самостоятельно распределит энергию между двумя полушариями.

3. Далее нужно сфокусировать внимание между бровями – нужно представить точку, располагающуюся чуть выше этого центра и находящуюся примерно в 2,5 см. внутри мозга. Это гипофиз¹.

Нужно направить золотую энергию в него и полностью окружить ею эту маленькую точку, а затем выразить намерение, чтобы эта энергия полностью впиталась в гипофиз.

Также следует мысленно озвучить намерение активировать гормональные изменения, которых вы желаете. Гипофиз – это первая точка контакта, энергетически соединённая с шишковидной железой.

4. Теперь следует переместить внимание в центр мозга. Этот участок ещё иногда называют священной палатой. Здесь и располагается шишковидная железа. Это маленькая точка почковидной формы. Нужно направить энергию в нее и выразить намерение, чтобы эта золотистая энергия полностью впиталась в данный центр.

5. Также в этой части мозга располагается гипоталамус² и таламус³. Таламус – это веерообразный орган, состоящий из серого вещества, обрамлённого белым веществом. Две секции таламуса находятся в двух полушариях мозга. Таламус отвечает за силу визуализации.

На данном этапе следует представить золотую бабочку в центре головы. Своим намерением следует усилить ее сияние с помощью золотой энергии.

6. Далее нужно переместить внимание на затылок (заднюю часть головы), сфокусировавшись на основании мозга.

Здесь располагается орган яйцевидной формы, называемый варолиев мост. Следует представить этот яйцеобразный орган полностью покрытым сияющим золотым светом.

7. После этого самым сильным намерением нужно направить золотую энергию вниз по всему спинному мозгу.

Во время этого упражнения нужно находиться в расслабленном состоянии и дышать глубоко.

Восстановление ауры через эндокринную систему

На этом шаге золотая энергия проходит через всю эндокринную систему. Для этого необходимо:

1. Сфокусировать золотую энергию внутри паращитовидной и щитовидной железы, которые располагаются в нижней части горла. Нужно выразить намерение, чтобы золотая энергия полностью впиталась в эти железы.

2. Над областью сердца под грудной клеткой располагается вилочковая железа. Эта точка, в которой аккумулируется вся энергия тела. Усиление излучения энергии в области выше сердца является одним из ключевых моментов в восстановлении биополя.

Направляя энергию в этот центр, мы исцеляем энергетическое тело, восстанавливаем ауру.

Для этого следует направить золотую энергию в вилочковую железу и дать команду, чтобы эта энергия полностью впиталась. Усилием воли нужно как можно ярче представить наполнение этой железы золотой энергией. Впоследствии из этого центра энергия будет питать всю область сердца.

3. Затем нужно переместить внимание на мышцу сердца. Сердце не является частью эндокринной системы. Но, тем не менее, околосердечная сумка, которая окружает сердце, должна быть наполнена этой целебной энергией. Это улучшит работу сердца и оздоровит весь организм.

4. Слева от пупка расположена поджелудочная железа, ее также нужно напитать золотой энергией.

5. Теперь необходимо переместить внимание на середину спины – на адреналиновые гланды или надпочечники. Они располагаются над почками. Силой намерения следует наполнить энергией эти внутренние органы.

6. Затем нужно переместить внимание немного дальше вниз – на яичники или яички, направив в них золотую энергию.

После этого энергия спускается вниз через бёдра, голени и лодыжки в ступни.

Во время упражнения следует находиться в расслабленном состоянии и дышать глубоко.

Заземление энергии для восстановления биополя

На данном этапе следует “заземлить” энергию. Для этого следует направить золотую энергию, которая вращается вокруг ног по часовой стрелке в землю. Там эта энергия изменяется благодаря вибрационным частотам земли и выходит из нее в виде концентрированного луча (все шаги нужно максимально ярко представить в своем воображении).

Затем этот луч энергии нужно направить через все тело, проходя им через все энергетические центры – чакры⁴. Изменение в энергии может ощущаться в виде изменения температуры или чувства пощипывания.

Восстановление биополя через энергетические центры человека

Жизненный центр

Сначала для восстановления ауры энергия направляется к 1 энергетическому центру. Чтобы напитать его энергией, следует:

1. Направить внимание к основанию позвоночника (область копчика) и прочувствовать, ощутить или вообразить в этой области светящуюся красную сферу. Нужно представить, как золотой луч мягко входит в эту сферу и наполняет ее, в результате чего сфера начинает лучиться во всех направлениях.

2. Далее следует выразить намерение благословить, укрепить и сбалансировать энергетический центр в основании позвоночника.

Затем нужно направить луч золотой энергии к следующему энергетическому творческо-сексуальному центру.

Творческо-интимный центр

Это второй энергетический центр тела человека. Он располагается приблизительно между верхним краем лобковой кости и пупком и представляется в виде оранжевой сферы. Чтобы напитать золотой энергией этот центр, нужно:

1. Сфокусировать внимание на этом центре и представить, как золотистый луч энергии наполняет оранжевую сферу.

2. Наполняя сферу энергией, следует выразить намерение благословить, укрепить и сбалансировать этот центр. Так мы пробуждаем свою сексуальность и способность к творчеству.

Во время упражнения следует находиться в расслабленном состоянии и дышать глубоко.

Область солнечного сплетения

Дальше луч энергии направляется выше и достигает области солнечного сплетения. Это еще один энергетический центр. Его следует представить в виде желтой сферы. Наполняя сферу энергией, следует выразить намерение благословить, укрепить и сбалансировать этот центр.

Дыхание во время работы спокойное, состояние расслабленное.

Область сердца

Далее следует направить внимание и золотой луч энергии выше, в центр сердца. Это сфера изумрудного цвета. Напитав данную область энергией, нужно переместить внимание чуть выше сердца – в область вилочковой железы. Следует выразить намерение усилить золотой свет в этой части тела. При выполнении упражнения можно почувствовать тепло в области сердца.

Когда появилось ощущение наполненности, можно переходить к следующему центру.

Область горла

Область горла – еще один энергетический центр нашего тела. Он представляется в виде голубой сферы. Этот центр является особенными воротами: это место, где энергия неба и земли сливается воедино и перевоплощается в жизненную силу человека. Это центр правды, поэтому произносимые нами слова имеют такую силу.

Дойдя вниманием до этого центра, нужно представить, как золотой луч наполняет область горла и восстанавливает энергию.

Можно медленно повернуть голову из стороны в сторону, в то время как энергия питает область горла.

Затем следует сделать глубокий вдох и перевести внимание на область межбровья.

“Третий глаз”

Далее, чтобы восстановить биополе, следует напитать золотой энергией область межбровья или “третий глаз”.

Для этого нужно сконцентрировать внимание на данной области и направить луч золотой энергии вверх, через центр мозга ближе ко лбу. Здесь располагается область цвета индиго. Воображением следует сконцентрировать луч в данном центре, представляя, как он наполняется энергией и начинает светиться как драгоценный камень.

При этой работе следует выразить намерение развить сверхспособности, углубить мудрость и увеличить понимание. Эта область также связана с телепатией, развитием шестого чувства.

Область темечка

После того как центр межбровья наполнился энергией, следует перенести внимание и луч золотистой энергии вверх, в центр темечка. Следует представить, как золотая энергия начинает кружиться вокруг макушки, формируя над головой нимб.

“Задержка и выброс”

Дальше следует глубоко вдохнуть через нос и на мгновение задержать внимание на области света над головой, позволяя энергии накопиться.

Затем с сильным намерением нужно выдохнуть воздух через рот, представляя во время выдоха фонтан цветной энергии, поднимающийся вверх через голову и спиралью спускающийся вниз. Эта цветная энергия окутывает тело, восстанавливает биополе, укрепляет связь с энергией земли.

На этом упражнение заканчивается. Желательно выполнять данную практику ежедневно. Это поможет не только восстановить энергетику и биополе, но и укрепить ауру, сделать ее “непробиваемой” для негативных воздействий⁵, что в свою очередь благоприятно скажется на общем здоровье.

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