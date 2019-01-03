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Биополе человека: где найти причины проблем со здоровьем и в жизни?

Четверг, 03 Января 2019 11:14
Биополе человека: где найти причины проблем со здоровьем и в жизни? Фото из открытых источников

Настоящие причины болезней записаны в ауре! Чтобы узнать их, нужно увидеть биополе человека. Вы сможете это сделать, овладев этой техникой!

 

Где найти причины проблем со здоровьем и в жизни?

 

Современные научные исследования начинают приходить к тем же знаниям, которые описаны в древних текстах.

 

Выясняется, что у человека есть не только материальное тело, он обладает другими телами, называемыми тонкими. Все они объединяются в биополе человека (ауру). Оно напрямую влияет на работу организма и в то же время выражают в себе эмоциональное и физическое состояние человека.

 

Существуют целители и экстрасенсы, которые по состоянию ауры способны провести диагностику заболеваний, выявить психологические проблемы и успешно их исцелить.

 

Но каждый человек в состоянии диагностировать себя сам! Для этого только необходимо развить некоторые сверхспособности, то есть экстрасенсорное восприятие и видение ауры.

 

В данной статье вы найдете простое упражнение, предназначенное для проведения энергодиагностики биополя в домашних условиях. С помощью него вы сможете самостоятельно определять явные и потенциальные заболевания, а так же находить места энергетических пробоин в биополе!

 

Развитие способности: как диагностировать биополе человека?

 

Самое удобное – это учиться видеть ауру на другом человеке. Это может близкий человек или друг, который сможет в течении некоторого времени неподвижно стоять. Он должен будет находиться на белом или светлом фоне.

 

1. Практик садится в нескольких метрах от помощника и сосредотачивает на нем свой взгляд.

 

Человек должен находиться на таком расстоянии, чтобы его можно было видеть в полный рост.

 

2. Практикующий смотрит пристальным взором в район пупка изучаемого Вами человека в течение 10-15 минут.

 

Весь секрет здесь во взгляде: он должен быть пристальным, рассеянным и немигающим.

Рассеянный взгляд – необходимо смотреть пристально в определенную точку и одновременно охватывать все изображение, которое способны дать глаза.

 

Немигающий взгляд – секрет очень многих эзотерических практик! Он позволяет выйти за рамки привычно видимого мира, развить экстрасенсорное восприятие. Такой взгляд необходим для того, чтобы увидеть биополе человека.

 

Поначалу это может казаться сложным, немигающий взгляд нужно натренировать. В первое время, когда захочется моргнуть, можно слегка прищурить глаза и смочить роговицу жидкостью, но не закрывать их.

 

3. Через несколько минут практик увидит эфирное тело – прозрачную оболочку совсем рядом с физическим телом. Еще спустя некоторое время он начнет видеть само биополе человека. С опытом человек увидит его в подробностях и цветах.

 

4. В первое время практикующий обращает внимание на то, каких тонов энергетическая оболочка человека: если тона светлые, это хороший признак; если цвета темные и мутные, значит, человек болен.

 

5. Человек внимательно присматривается, изучает ширину и размер биополя. Чем дольше и внимательнее смотреть, тем больше деталей станет видно.

 

Если человек болен или имеет предрасположенность к болезни, можно увидеть темные пятна, серый или черный туман на различных частях его тела. Это места энергетических пробоин в ауре.

 

На самом деле видеть биополе и находить причины его особенностей – настоящее искусство, которое нарабатывается с годами! Здесь многое также связано с интуицией² человека.

 

Далее профессиональные целители и энергопрактики начинают исцелять дыры и пробоины в ауре.

 

С опытом вы сможете научиться видеть ауру мгновенно и анализировать состояние здоровья человека по его фотографии.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги здоровье Эзотерика
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