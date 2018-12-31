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Как увидеть ауру и перестать ошибаться в людях

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:11
Как увидеть ауру и перестать ошибаться в людях Фото из открытых источников

Как увидеть ауру и перестать ошибаться в людях?! Ведь аура – это физическое проявление души, ее нельзя подделать, а значит вас нельзя будет обмануть!

 

Древние эзотерические знания говорят о том, что человек состоит из нескольких тел, где физическое тело – только одно из множества.

 

Аура – это трехмерная энергетическая оболочка, которая окружает тело человека. Как правило, она имеет форму эллипса. Чем лучше состояние здоровья человека, тем шире и ярче его аура.

 

Кто-то сказал, что аура – это духовная подпись человека.

 

Замечено! Люди с сияющей, чистой аурой обладают высоким уровнем духовного развития, а те, у которых аура мутная, имеют склонность к неправедным помыслам и поступкам.

 

Поскольку ауру подделать невозможно, то взглянув на человека, можно безошибочно определить, кто перед вами, и стоит ли иметь с ним дело. Существование ауры подтверждено научно!

 

В настоящее время уже созданы сверхточные приборы, которые позволяют фиксировать ауру! Но увидеть ауру можно своими глазами! Читайте дальше!

 

Какие бывают слои ауры?

 

Первый слой находится непосредственно возле кожи, и может рассказать о физическом здоровье.

 

Второй слой называется ментальным, по нему можно определить психическое состояние человека.

 

Третий слой ауры называется духовным. В нем отображается духовное развитие человека.

 

Все три слоя перетекают друг в друга и вместе могут достигать от 20 см до 1,5 метров.

 

Зачем учиться видеть ауру?

 

Есть люди, у которых хорошо развито экстрасенсорное восприятие, и они в состоянии различать тонкие тела людей, видеть их в цвете и диагностировать состояние организма по этим данным.

 

Можно сказать, что они обладают природной способностью видеть ауру.

 

Но этому можно и научиться! Зачем?

 

Аура и ее состояние могут очень многое рассказать о человеке. По ее цвету и интенсивности можно определить настроение, характер и даже мысли человека!

 

Кроме того, по форме и цвету ауры можно делать выводы о состоянии здоровья.

 

Как увидеть ауру? 

 

Для первого опыта понадобится тихое, уединенное место, где можно расслабится. Свет в помещении не должен быть слишком ярким, но также не должно быть полной темноты. Если за окном яркий день, можно зашторить окна, а если уже вечер, то зажечь свечи или ночник.

 

Опыт №1. Как увидеть ауру вокруг руки!

 

Понадобится белый, черный или серый экран, это может быть лист бумаги, отрез ткани или стена.

 

Вытянув руку перед собой и слегка разведя пальцы, нужно посмотреть на нее, но при этом удерживать фокус на заднем плане. То есть нужно смотреть не на руку, а как бы сквозь нее..

 

Во время опыта желательно не моргать. Через несколько минут вокруг руки будет различима прозрачная дымка, некое свечение. Это и есть аура человека!

 

Точно также можно научиться видеть ауру предметов.

 

Опыт №2. Как увидеть ауру вокруг своего тела!

 

Натренировавшись видеть ауру вокруг руки, можно переходить к более сложной задаче и попытаться увидеть энергетическую оболочку вокруг своего тела. Для этого понадобится большое зеркало и какай-то фон напротив него. Одежду лучше снять.

 

Глядя в зеркало, нужно, как и в первом эксперименте, сфокусироваться на заднем плане и смотреть как бы сквозь себя.

 

Очень скоро можно будет заметить светящийся контур, окружающий тело, очень похожий на тот, что был виден вокруг руки. Сначала он будет то появляться, то исчезать, но удерживая рассеянный взгляд, можно добиться четкой картинки.

 

Опыт №3. Как увидеть ауру вокруг другого человека!

 

По мере тренировки можно научиться видеть ауру и без какого-либо однотонного заднего фона. Именно на этом этапе лучше всего учиться видеть ауру другого человека. Все, что для этого нужно – сосредоточиться на каком-либо человеке взглядом (первое время лучше концентрироваться на его голове) и смотреть как бы сквозь него.

 

По мере практики созерцания ауры можно заметить, что оболочка вокруг обозреваемого предмета имеет цветовой оттенок. Каждый цвет несет в себе определенную информацию и может многое рассказать о человеке, о качествах его характера, его мыслях. 

 

Тренируя свою способность к ауровидению, практики начинают замечать все более яркое сияние и отмечать деформации биополя разных людей. По деформации ауры можно определить состояние здоровья человека в целом с его отдельных органов.

 

Интересный факт!

 

Считается, что дети до 3-4 лет видят ауру. Если ребенку не нравится цвет ауры человека, он может заплакать или не согласится, чтобы тот взял его на руки, или наоборот, он будет улыбаться и проявлять симпатию.

 

Взрослея, мы утрачиваем способность видеть ауру, но при желании, ее можно восстановить!

 

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Аура
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