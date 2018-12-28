Элементы настоящего в человеке

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А. Х. Алмаас: В чём ценность [духовной] Работы для вас?

Студент: Я думаю, что настоящая ценность заключается в тех вещах, которые я ещё на самом деле не знаю, но я действительно чувствую ценность, когда узнаю в себе состояния, подобные наполненности радостью. Недавно друг сказал мне: «У тебя есть всё», но это как бы случайная ценность. Когда я работаю над моими личными вопросами, я могу получить то, что я действительно ценю. Настоящая ценность — это состояние.

С.: Я думал о ценности в связи с курсами по философии, которые я сейчас прохожу. Я чувствую, как был перекинут по жизненно важной нити от несуществования к существованию. Это касается знания о том, что я есть, о том, что у моей жизни есть цель, отличная от того, чтобы просто какое-то время плыть по течению, будучи зажатым с разных сторон. Сейчас есть реальность. Я ещё сопротивляюсь, но чувствую , что у меня есть фокус, есть причина, чтобы жить.

А.Х.: Вы обнаруживаете, что есть смысл жить.

С.: Для меня есть смысл жить. Сейчас у меня есть возможность научиться тому, как жить полной жизнью.

С.: Я вижу вокруг меня людей, которые потерялись, которые подавляют сами себя. Работа показывает мне, что я подавляю. Я на пути. Множество вещей, которые могли бы быть важными, не такие уж важные. Когда я получаю что-то сейчас, это значит меньше, однако я наслаждаюсь этим больше. Это настоящая свобода.

С.: Мои мысли о ценности Работы включают тему свободы. У меня теперь есть сознательный выбор: получать мне удовольствие или нет. Я могу прожить свою жизнь с радостью, с чувством свободы, или же я могу беспокоиться и напрягаться. Часть меня знает, что напряжение не является необходимым, оно связано с желаниями. Если я позволяю, то появляется очень радостный способ жизни. У меня есть свобода выбирать, что я хочу.

С.: Я тоже чувствую, что жизнь имеет иное значение, чем раньше. Я думал, что хочу отношений, работу, дом, детей, — и это и будет моя жизнь. Сейчас для меня существует гораздо больше. Я чувствую, что в моей жизни нет предела; я могу получить всё, что хочу. Просто учиться понимать, что происходит, — это само по себе ценно.

С.: Я получил от Работы много ценного. Что особенно выделяется, так это ощущение силы. Также я могу видеть те части меня, которые прежде были скрыты, и там есть то, о чём я прежде и не догадывался. Я не думал, что могу испытывать так много удовольствия.

С.: Я получила ощущение торжества, чуда.

А.Х.: Да, чудесное присутствие. Итак, здесь много правды. И сейчас я добавлю кое-что, чтобы собрать всё воедино. Есть три части в этом вопросе: «В чём ценность Работы для тебя?» Это ценность, Работа и ты. Что есть ценность? Что есть Работа? Что есть ты? Я могу сказать это в одном простом предложении: Ценность, Работы и Ты — одно и то же. Это всё ценность. Работа является ценностью, и ты являешься ценностью.

Для большинства людей ценность — это то, что ценно для суперэго

Давайте поговорим о том, что обычно означает слово «ценность». Для большинства людей ценность — это то, что ценно для суперэго. То, что суперэго одобряет, то вы и считаете ценным. То, что суперэго не одобряет, вы не цените. Итак, ценность обычно сильно зависит от нашего бессознательного, нашей обусловленности, наших убеждений. То, что для нас ценно в начале Работы, зависит от наших бессознательных мотиваций. Кто-то из вас сказал, что то, что было важным раньше, теперь уже не кажется важным; таким образом, вещи, которые вы цените, изменились.

Ранее вы, возможно, ценили что-то, так как чувствовали некоторую бессознательную нехватку. Например, если вы не чувствовали себя красивыми, для вас могло быть очень ценным обретать больше красоты. Я не говорю, что красота неценная, но в этом случае ценность вытекает из ощущения нехватки. Вот как мы обычно подходим к определению того, что ценно для нас. Или, возможно, мы ценим то, что приносило нам удовольствие в детстве.

С этой точки зрения то, что предопределяет наши ценности, — это поиск удовольствия и избегание боли. Всё, что помогает нам избежать боли, — ценно. Это означает, что высоко ценятся все ваши защитные механизмы и сопротивление. В начале Работы вы сильно сопротивляетесь, чтобы сохранить их. Вы потратили годы, создавая то или иное представление о себе, о том, какими вам следует быть, и о том, каким должен быть мир. Эти мечты, которые вы так сильно лелеете, основываются на том ощущении нехватки или неполноценности, которое вы испытали в детстве. По мере того как вы начинаете глубже понимать себя с помощью Работы и когда вы видите, что действительно важно для вас, эти желания и ожидания изменяются.

Итак, пока мы не отвечаем на вопрос «Что есть ценность?», мы исследуем, что мы считаем для себя ценным в нашей обычной жизни. Есть одна вещь, на которую мы можем обратить внимание, говоря о наших ценностях, — то, что они постоянно меняются. Вы можете влюбиться, чувствовать, что вы цените кого-то, и двумя годами позже поймёте, что он вам больше не нравится. Вы не цените его как раньше; может быть, вы цените кого-то другого больше. Этот человек изменился? Не обязательно — может да, а может и совсем нет. В таком случае что изменило его ценность для вас?

Хотя мы обычно думаем, что объект сам по себе имеет ценность, мы можем легко увидеть, что это не так

Или, может быть, вы долгое время любили мексиканскую кухню, а сейчас любите французскую. Что изменило ценность этих вещей для вас? Очевидно, что изменение того, что для нас ценно, не зависит от самого объекта. Еда-то не изменилась. Хотя мы обычно думаем, что объект сам по себе имеет ценность, мы можем легко увидеть, что это не так. Ценность — это то, что мы приписываем объекту. Мы определяем, что мы ценим, и наши ценности меняются, так как меняемся мы, а не объект. Если ценность является тем, что мы приписываем объекту, людям, деятельности, она должно быть чем-то, что возникает внутри нас.

Что же есть в вас, когда вы приписываете это объекту, людям или деятельности, что делает их ценными? Предположим, вы любите футбол и в течение футбольного сезона вы неотрывно сидите перед телевизором, смотря все матчи. Что за ценность вы придаёте футболу? Это идея, концепт, убеждение, чувство, которые у вас есть по отношению к футболу, или что-то ещё? Если соотнести всё это с тем, что мы уже сказали, ощущение ценности возникает у большинства людей на основе определённых убеждений или чувств. Может быть, вы любите футбол, потому что ваш отец любил его. Может быть, вы хотите быть частью какой-то группы людей, которые любят футбол. Если вы играли ребёнком в футбол с отцом или другими ребятами, вы, возможно, любите футбол. И это именно ваши мотивации из прошлого заставляют вас ценить что-то, но эти причины не являются ценностью сами по себе. Они просто являются тем, что заставляет вас ценить что-то. Итак, что это за ценность, которую вы приписываете вещам?

С.: Я бы сказал, что я придаю ценность тому, что соответствует моему внутреннему ощущению, такому как удовольствие.

А.Х.: Да, мы обычно ценим вещи, которые приносят нам удовольствие, но иногда мы ценим то, что не приносит удовольствия. Как много людей ценят свои «маленькие игры», хотя они знают, что те всегда приносят боль и страдание?

Мы пытаемся разграничить ценность, объект ценности и мотивацию для обретения ценности. Мы хотим добраться до сути ценности. Если мы увидим это, быть может, у нас будет больше свободы в определении того, что мы ценим. Мы хотим понять, что внутри нас наделяет вещь ценностью.

С.: Когда я ценю что-то и очень заинтересована в этом, это приносит мне определённую энергию.

А.Х.: Что это за энергия? Это правда, что объект, который вы цените, приносит определённую энергию, которая вам нравится. Но мы видим, что объект выбираете вы, а не наоборот. Это та степень свободы, которую мы имеем, но обычно не видим. Мы думаем: «Если я получу это, я буду счастлив». Мы не видим, что мы сделали выбор, наделив ту или иную вещь ценностью. Что мы хотим сделать сейчас, так это научиться освобождаться от объектов ценности, выяснить, что же такое ценность, чтобы мы могли наделять ценностью то, что для нас действительно лучше, а не то, что нами бессознательно движет.

Давайте вернёмся к тому, что некоторые из вас говорили. Джефф сказал, что раньше он ценил машины, мотоциклы, свою работу; затем он открыл, что то, что он ценит, — это состояние. Это то, что мы крайне редко осознаём: то, что мы ценим, — это состояние само по себе. Это бытие, а не какая-то идея о том, кто мы есть. Обычно мы ценим самих себя, только если мы одобряем себя. «Если я красив, я ценен». «Если кто-то любит меня, я ценен». «Если я умный, я ценный». Я замечал, что для многих из вас ценность обратно пропорциональна весу! Это лишь некоторые критерии, которые у нас есть для оценки себя. Однако, как сказал Джефф, есть кое-что ещё — не ценить себя за что-то, а ценить себя просто потому, что вы есть. Ценить просто факт того, что вы существуете. Это возможно — ценить себя такими, какие вы есть; не ценить себя за то, что вы существуете, а знать, что существование само по себе и есть ценность.

С.: Для меня ценность связана с определёнными чувствами.

А.Х.: Да, многие из вас уже перестали ценить внешние вещи и начали ценить вещи внутренние. Мы можем начать ценить определённые эмоции: когда мы чувствуем доброту, когда чувствуем себя хорошо или даже когда мы чувствуем злость. Это правда, что ценность этих внутренних состояний может быть глубже или продолжительнее, чем ценность машины, из-за которой вы что-то чувствуете. Вы цените сами чувства. Но вам не нужно привязывать ощущение своей ценности к тому, какие чувства вы испытываете. Иначе вы просто будете относиться к чувствам точно так же, как и к внешним ценностям. Например, вы можете сказать: «Мне нравится чувствовать любовь и слияние. Мне не нравится чувствовать себя независимым». Но это просто другая обусловленная оценка. Возможно выйти за пределы этого, достичь состояния, когда ценность просто есть, а не является следствием чего-либо. Настоящая ценность ни от чего не зависит. Сейчас мы подходим ближе к тому, что есть ценность. Что есть в вас, что является ценностью? Что такое есть в вас, с помощью чего вы оцениваете разные вещи как ценные или нет?

С.: Иногда это чувствуется как субстанция. Когда я ценю себя, я чувствую — я есть ценность.

А.Х.: Правильно. Об этом мы говорим — само бытие. Это не что-то, что является ценным, это и есть ценность. Это источник ценности. Это то, что делает ценным ещё что-то.

Ценность — это аспект Сущности. Это может ощущаться как абсолютная ценность. Некоторые из вас переживали этот опыт. Ваша ценность не зависит от того, что говорит ум. Она не зависит от того, что говорит ваше суперэго или суперэго кого-то ещё. Она не зависит от того, что происходит. Ваша ценность не зависит от того, женаты вы или одиноки, одна у вас машина или десять — или только велосипед. Любит вас кто-то или нет, счастливы вы или нет. Умерли вы или живы, больны или здоровы. Ценность — существование как ценность — отделена от всех этих вещей.

Итак, это один из способов, как мы можем ощутить Сущность, — как ценность саму по себе. Ценность может существовать без всяких объектов. Я есть Ценность. Вот как проявляется Сущность. Все качества Сущности фундаментальны на этом уровне, так, например, Правда для Сущности — это не правда о чём-то; она существует как Правда.

Ценность. Вы можете почувствовать её, быть ей, видеть её, чувствовать её запах, вкус. Ценность совершенно осязаема. Это вы. Это ваша сущность.

Со временем вы увидите, что не вы являетесь ценными, вы и есть сама Ценность

Итак, ценность Работы для вас — это понять эту Ценность, увидеть вашу собственную ценность, увидеть себя как Ценность. Работа сама, вне зависимости от её методов и структуры, есть эта Ценность, есть сама Сущность, потому что Сущность — это источник Работы. Работа не является ценной, Работа есть Ценность. Со временем вы увидите, что не вы являетесь ценными, вы и есть сама Ценность.

С.: Ценность — это то же, что и Любовь?

А.Х.: Это всё аспекты Сущности, каждый с различным ароматом. Каждый аспект — это как будто целая вселенная, отражающаяся в различных гранях алмаза. Любовь, Правда — и то и другое есть Сущность, каждая с разным ароматом, Любовь и Ценность отражают ту же сущностную реальность различными способами.

С.: Все эти аспекты существуют вне зависимости от того, ощущаем мы их или нет?

А.Х.: Конечно. Это ваша природа. Работа состоит о том, чтобы понять эту природу, сделать всё, что необходимо, чтобы начать осознавать эту часть вас. Говорят, что Сущность существует независимо от того, осознаете вы её или нет. Это правда, но не совсем. Когда вы осознаёте Сущность, она больше присутствует. Когда вы не осознаёте её, она спрятана внутри вас, только маленькое пламя поддерживает вас живыми. Для некоторых людей это пламя горит в их уме, для некоторых — в сердце, для некоторых — в животе или позвоночнике. Когда вы осознаёте Сущность, она проявляется. Она наполняет вас. Тогда вы можете быть ей.

С.: У всех есть Сущность?

А.Х.: Как я вижу это, невозможно быть живым без Сущности. Сущность является источником жизни.

Давайте вернёмся назад к вопросу о ценности. Сейчас, когда мы немного поняли, что такое ценность, мы можем задать себе несколько иной вопрос: «Чем ценна Работа для вас?». Я думаю, что сейчас вы можете лучше понять цель или ценность Работы. Это намного более фундаментально, чем то, как мы обычно думаем об этом, более основательно. Работа состоит в том, чтобы понять, кто мы есть. И мы, с одной из точек зрения, являемся ценностью.

Итак, поиск ценности — это поиск самого себя. Люди спрашивают: «Каков смысл жизни? В чём ценность жизни?». Ответ не в словах. Когда вы видите себя как Ценность, становится намного легче позволить Сущности действительно раскрываться в своей красоте, величественности, с её удовольствием и радостью. Когда вы ощущаете Ценность в самом себе, вы видите, что Ценность — это почва, основа того, что мы называем Личной Сущностью, что в вас есть вы. Вы покоитесь в Ценности.

Ценность прекрасного янтарного цвета, её вкус восхитителен. Ценность — это как экзотический изысканный десерт

Ценность настолько определённа, ощутима, что у неё есть цвет, вкус, текстура. Как видите, Сущность имеет эти качества цвета, вкуса, текстуры. Ценность прекрасного янтарного цвета, её вкус восхитителен. Когда вы ощущаете себя как Ценность, вы видите, что вы тоже изумительны на вкус. Ценность — это как экзотический изысканный десерт.

Как когда мы ищем правду, мы сначала вглядываемся в то, что является ложным, так и в исследовании Ценности мы сначала смотрим на нашу заниженную самооценку, наше чувство неполноценности, нехватку. Через понимание всего этого мы можем в конечном итоге получить ценность как таковую. Я думаю, многие здесь знают, что такое Ценность в этот самый момент времени; она в воздухе.

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