Стратегия для развития «функции мудрости»

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Слово «наука» может использоваться для обозначения двух различных, но взаимосвязанных явлений:

определённая совокупность полученных знаний — научные теории.

определённый способ получения знаний — научные методы.

В санскрите слово праджня, которое обычно переводится как «мудрость», имеет такую же двойную функцию. Оно может обозначать:

совокупность учений. Например, в учениях мудрости рассматриваются такие понятия как непостоянство, пустота, отсутствие «я», природа страдания, природа единства, изначальное совершенство восприятия, естественная связь между пустотой, единством и безусловной любовью…

способ познания, то есть определенный режим работы человеческого ума, который функционирует как своего рода способность к духовному интеллекту. Этот режим познания можно называть даром мудрости, функцией мудрости или активностью мудрости. (Иногда его называют интуитивным познанием, но надо быть осторожным со словом «интуитивный», так как в зависимости от контекста оно может обозначать совершенно различные, и даже иногда противоположные, понятия).

Эти два аспекта мудрости символически отражены в изображении бодхисаттвы Манджушри: в одной руке он держит книгу, обозначающую содержание Учений Мудрости, а в другой руке он держит меч, обозначающий способ познания мудрости. Можно изучать книги, но вероятно, одного этого будет недостаточно, нужно еще упражняться с мечом, то есть систематически взращивать в себе функцию мудрости.

Есть множество способов взращивать функцию мудрости. В формулировке раннего буддизма, функцию мудрости можно развивать через тщательное наблюдение за сенсорными переживаниями. Но её также можно развивать через поддержание уравновешенности к «Не знаю» (как в практике с коаном), или через распознавание присущего всему изначального совершенства (как в буддийской школе дзогчен), или через слияние внешнего и внутреннего через повышенное сосредоточение (как в раджа-йоге).

Последнее время я работал над новой стратегией для развития этой функции мудрости. Сперва вы знакомитесь с состоянием ума, которое я назвал «глобальное состояние без фиксации». Затем вы начинаете замечать, как из этого состояния в уме спонтанно появляются мысли мудрости. Эту технику я назвал «автоматическое мышление» (Auto Think).

Автоматическое мышление происходит в 4 этапа.

Этап 1 может практиковать каждый, даже начинающий, и эта практика часто оказывается необычайно эффективной. Этап 2 также после определённой практики доступен всем.

А вот переход на этапы 3 и 4 возможен уже только тогда, когда спонтанно появляется то, что я называю окнами возможностей. Когда эти «окна» возникают, то можно приступить к следующим этапам, а если нет, то и ничего страшного. На первых двух этапах в любом случае есть многое из того, чему поучиться, и что пережить.

Этап 1. Отмечать состояния ума

Постоянно отслеживайте происходящее в уме, выделяя в нём следующие взаимоисключающие, но полностью охватывающие весь возможный спектр состояния. Можно делать это с ментальными отметками (лейблингом) или без них. Итак, в любой момент времени возможны:

только визуальная мысль (метка: вижу),

только аудиальная мысль (метка: слышу),

мысль, включающую аудиальную и визуальную части (метка: вижу и слышу), или

нет осознаваемой мысленной активности (метка: покой).

Когда мы будем в данном контексте говорить о «состояниях ума», то будем иметь в виду описанные выше четыре возможности. В практиках осознанности иногда говорят о «наблюдении за мыслями». При этом, как правило, не даётся особо никакой, и тем более, никакой систематической инструкции о том, как именно это надо делать. Вам могут предложить просто отслеживать мысли в целом, или же разделять их на категории: воспоминание, планирование, фантазия, суждение и так далее. Конечно, если для вас эти методы работают, то и прекрасно!

Однако мой опыт говорит, что анализ мышления в терминах базовых сенсорных составляющих эффективнее, чем анализ в терминах общего содержания. Под базовым сенсорным составом я имею в виду четыре обозначенные выше возможности.

Когда у вас уверенно пойдет процесс отмечания состояний ума, то можете приступать ко второму этапу.

Этап 2. Охватить всё «пространство ума»

Равномерно распределите внимание между пространством образов (обычно оно воспринимается перед/за глазами) и пространством слов (обычно воспринимается как слышимые в центре головы монологи). Одновременно удерживайте внимание на всём «пространстве ума», не особенно вовлекаясь в его содержимое. Если вы зацепились за происходящее в уме, то есть осознали, скажем, к какому из четырёх состояний оно относится — ничего страшного! Если не зацепились, тоже хорошо. На этом этапе, как и на двух следующих, уже не используем ментальные отметки.

Главная идея этого этапа: просто равномерно охватывать осознаванием как можно большее пространство ума. Это сосредоточение с привкусом расширения.

Пространство ума = пространство образов + пространство слов

Пространством образов я называю те области, где вы замечаете визуальные мысли. Пространством слов я называю места, где вы слышите внутренний диалог и монолог.

Когда вы начнёте исследовать равномерно охваченное осознаванием пространство ума, то вы можете натолкнуться (или не натолкнуться) на «стену» или на «окно»:

Стена: вы понимаете, что вам тяжело даётся охватывание пространства ума и вы постоянно улетаете в мысли. Если это случилось — нет проблем, вернитесь на этап 1.

Окно: В уме спонтанно возникло «глобальное состояние без фиксации». Равномерный охват ума обычно этому способствует. Если это случилось — перейдите к этапу 3.

Что же такое «глобальное состояние без фиксации»? Определение довольно тонкое и несколько сложное, но есть смысл потратить немного времени и действительно понять в эту концепцию, так как потенциально она чрезвычайно эффективна. Глобальное состояние ума без фиксации это одна из следующих возможностей (или любая их комбинация):

Покой: нет или практически нет никаких мыслей, то есть и перед глазами пусто (нет ментальных образов) и в голове тихо (не слышно монолога).

Поток: есть лёгкая подсознательная аудиальная или визуальная деятельность. Это может в том числе ощущаться как некий вибрирующий поток в пространстве ума.

Единичные вспышки: мысли возникают на поверхности ума, но сразу же исчезают, не успевая вас вовлечь. (Иногда я называю это «попкорн-мысли»).

Активность мудрости: осознаваемые мысли возникают на поверхности ума, но в форме активности мудрости. Такие мысли несут в себе интуитивное прозрение и глубинную творческую активность. Мысли происходят с вами. Мышление автоматически самоорганизуется. У таких мыслей нет «думателя». Это ментальный аналог того, когда действуют не думая — здесь вы думаете без того, чтобы (намеренно) думать.

Я люблю придумывать специальный жаргон. И, так как говорить «глобальное состояния без фиксации» довольно долго, давайте его персонифицируем с помощью акронима ГАС (глобальное афиксированное состояние) — произносится как английское имя Гас.

Этап 3. Фокусируемся на ГАС

Если ГАС проявляется в любом из своих четырёх обличий, то сфокусируйтесь на нём, познакомьтесь с ним поближе. Узнайте его. Научитесь им наслаждаться. Если ГАС становится устойчивым — переходите к этапу 4.

Этап 4. Усложняем задачу

Попробуйте сохранять ГАС, одновременно усложняя задачу — во время движения или выполняя другую триггерную практику (в моей статье «Общий обзор практики» можно прочитать об этом подробнее).

Такие усложнения способствуют укреплению ГАС. В зависимости от формы ГАС, на шаге 4 упражнение будет заключаться в том, чтобы:

сохранять спокойствие ума в те моменты, когда вас бомбардируют стимулы.

сохранять поток ума в те моменты, когда вас бомбардируют стимулы.

отвечать на стимулы из спонтанной и глубокой мудрости.

В буддийской традиции ум считается одновременно и сенсорным переживанием (manovijñāna) и формой двигательной активности (manokarma).

Техника автоматического мышления отражает эту двойственность: этапы 1 и 2 заключаются в работе с мышлением как с сенсорной системой, тогда как этапы 3 и 4 развивают активность мудрости. И даже если вы не зайдёте дальше первого этапа, эта техника всё равно может привести к множеству мощных инсайтов. Когда вы раскладываете содержимое ума на пространство образов и пространство внутреннего монолога, то это позволяет сделать мышление осязаемым и поддающимся обработке. Это, в свою очередь, даёт возможность обнаруживать непостоянство, и позволяет замечать естественные состояния покоя.

Моя гипотеза состоит в том, что четвёртый аспект ГАС — спонтанная активность мудрости — со временем сам начнёт проявлять себя. Поэтому эта техника находится в квадранте тренировки «Проявляться спонтанно».

Моя система ULTRA интегрирует техники медитации разных мировых традиций таким образом, чтобы было ясно, как они соотносятся друг с другом. В частности, она показывает:

Различия: в чем техника А отличается от техники Б.

Сотрудничество: когда упражняясь в технике А, вы продвигаетесь в технике Б (что, как правило, верно и в обратном направлении).

Включение: когда техника А это частный случай техники Б (скажем, когда объект сосредоточения в технике А является частью диапазона техники Б).

Дополнение: когда техники А и Б, взятые вместе, представляют собой полный набор в отношении определенного аспекта тренировки.

Автоматическое мышление попадает в квадрант «Проявляться спонтанно», так как его долгосрочной целью является развитие в уме функции мудрости. Другой способ культивации ума — намеренно создавать и удерживать определённые позитивные состояния. Это уже техники из квадранта «Взращивать позитивное», такие как «Видеть хорошее» (удерживать позитивную визуализацию) и «Слышать хорошее» (повторять в уме позитивную фразу). Автоматическое мышление одновременно и контрастирует, и дополняет техники «Видеть хорошее» и «Слышать хорошее».

Контраст: Автоматическое мышление — это пассивное наблюдение за состояниями ума. А «Видеть хорошее» и «Слышать хорошее» — про то, чтобы активно их создавать.

Сотрудничество: каждая из этих практик помогает лучше выполнять другую.

Включение: то, с чем мы имеем дело на этапе 1 в Автоматическом мышлении — состояния ума — включается в диапазон Сосредоточения внутрь (где отслеживается любая внутренняя активность), который, в свою очередь, включается в диапазон техники «Отмечать всё происходящее».

Дополнение: взятые вместе, практики автоматического мышления + Видеть хорошее + Слышать хорошее образуют «полный набор», и наполняют ум позитивными эмоциями, здравым смыслом, креативностью и интуитивной мудростью. Что же это, как не пресловутый mens sana («здоровый дух»), то есть ментальное здоровье и психологическое благополучие.

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