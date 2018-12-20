Универсальная теория пробуждения к реальности

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Раскрытое во всю полноту пробуждение означает способность ясно видеть, что всё испытываемое вами — это формирующийся мозгом виртуальный образ, возникающий в рабочей памяти. В различных традициях это называется недвойственным пробуждением, пониманием природы ума и так далее.

Ваше восприятие собирает данные и о мире вокруг, и о вашем внутреннем состоянии. Эти данные стекаются в мозг, где проходят сквозь слои и системы обработки информации. Затем эта обработанная сенсорная информация собирается в непрерывную, постоянно обновляющуюся виртуальную репрезентацию мира-вокруг-вас и вас-в-мире. Эта репрезентация, этот образ постоянно, мгновение за мгновением, разворачивается в рабочей памяти. И вуаля — так появляется проживание опыта «быть живым существом»!

На самом деле вы никогда не воспринимали мир напрямую. Вы навсегда живёте в репрезентации, сформированной мозгом в процессе влияния реального мира на ваши органы чувств

Обычно это переживание себя-и-мира (порой хочется писать по-немецки, составляя длинные и красивые слова вместо этих неуклюжих конструкций с дефисами!) невидимо, то есть мы вообще не распознаём это как образ, как репрезентацию. Мы принимаем его за реальный мир, который мы воспринимаем непосредственно. И, конечно, есть реальный вы (человеческое существо из плоти и крови) и реальный мир (другие люди, животные и растения, планеты… в общем, всё остальное). Но на самом деле вы никогда не воспринимали мир напрямую. Вы навсегда живёте в репрезентации, сформированной мозгом в процессе влияния реального мира на ваши органы чувств. Кроме того, вы никогда не имели дела с самим собой (во плоти) напрямую. Сотканные из воспринимаемого через множество сенсорных потоков, оба этих образа мгновение за мгновением сплетаются вместе в рабочей памяти в переживание «я-и-мир».

Наивысшая степень пробуждения — осознать, что в рабочей памяти нет ничего, что не являлось бы образом. Ваши самые сокровенные мысли — это репрезентация. Самые дорогие вашему сердцу эмоции — это репрезентация. Ощущение того, что сейчас происходит с вашим правым бедром — образ. Кот на столе, человек в другом углу комнаты, игра света и тени на домашних растениях — всё это не более чем репрезентации, образы в рабочей памяти, возникающие в это мгновение. Будучи образами, все они одинаково пусты (метафорически выражаясь, это просто «картинки» или «фантазии» в мозге) и одинаково наполнены. Как цвет, глубина, смысл, история, люди и эмоции, демонстрируемые в кино, являются лишь фотонами на плоском экране, так и вся реальность, всякое «я-и-мир» наших личных переживаний — лишь конструкция, предъявляемая в рабочей памяти («всё едино», «я един со всем»).

Наивысшая степень пробуждения — осознать, что в рабочей памяти нет ничего, что не являлось бы образом. Ваши самые сокровенные мысли — это репрезентация

Отталкиваясь от этого, можно перейти к меньшим пробуждениям, просто вычитая части из полного. Например, переживания, попадающие под общее определение «не-я» — это просто переживания самоощущения «я» как создаваемого мозгом образа, но оставляющие при этом относительно нетронутым восприятие мира как сплошного и реального. Распознавание иллюзорной природы переживания эмоций отвечает за большинство архатоподобных1 реализаций. Прекращения2 случаются тогда, когда все или часть из этих образов разваливаются, когда мозг временно перестает их формировать. Вся мощь практики осознанности разворачивается тогда, когда вы сужаете объем рабочей памяти до такой маленькой области сенсорного восприятия, что её сконструированная природа становится очевидной. Можно сказать, что вы начинаете видеть «пиксели», из которых состоит картинка.

Большинство других форм того, что называют праведностью, состоянием бодхисаттвы, цадика и т. д. сфокусированы на альтруистичном поведении, которое может следовать, а может и не следовать за пробуждением. Хотя это однозначно полезно в плане освобождения от страданий, в самом по себе таком поведении нет ничего, указывающего на пробуждение. Пробуждение делает альтруистичное поведение более вероятным и более эффективным, но альтруизм можно развивать сам по себе — следуя своду законов и правил поведения — безо всякого пробуждения. Хорошо, когда в жизни есть оба этих явления, но по сути они находятся в разных плоскостях.

Слово «пробуждение» в данном случае является метафорой. Быть спящим означает, что для вас переживание себя-и-мира остаётся прозрачным3. Вы верите в «сон», смонтированный вашим мозгом. Степень того, насколько для вас переживание я-и-мир становится непрозрачным (т. е. видения того, что он сконструирован) — это степень вашего пробуждения. Вам пробудились из «сна» репрезентации «я-и-мир».

Идеи о пробуждении (просветлении, освобождении), содержащие упоминания о каких-либо магических способностях, ошибочны. Реально существующий мир вас как человека и тот физический мир, который вы никогда узнаете и не воспримете напрямую, подчиняется обычным законам физики. Конечно, есть и много непознанного, поскольку наше понимание физики несовершенно. В действительности мы не всё знаем о том, как работает реальность. Более того, мы никогда и не сможем узнать ничего в научном смысле этого слова о том, как работает Глубокая Реальность.

Сознавание сконструированной природы чувства «я» значительно облегчает улучшение поведения, уменьшая страдание для себя и других

Пробуждение в том определении, которое я предложил выше, может быть полезным, применимым и приятным для нас самих и всех других существ. Сознавание сконструированной природы чувства «я» значительно облегчает улучшение поведения, уменьшая страдание для себя и других. Сознавание репрезентационной природы мира вокруг нас может быть сложнее, так как оно может вести к ложному чувству нереальности и всем видам того, что известно под именем «духовного избегания» (например, когда мне не следует заботиться о мире, так как он все равно «не существует», или уже идеален, и так далее). Здоровая версия полного пробуждения к миру-как-репрезентации ведет в совершенно другом направлении: мы начинаем видеть, что все наши суждения и предубеждения (как, собственно, и все остальные концепции) это лишь часть такого репрезентирующего конструирования. Существует реальный мир, и мы можем в нём жить, полностью участвовать, любить и умирать.

Некоторые замечания:

1. Осознанность или сознание — это термины для описания переживаемого в рабочей памяти от первого лица. Учитывая то множество смыслов, которые теперь вкладывают в эти слова, было бы неплохо выкинуть их в мусорную корзину истории. К сожалению, мы плотно используем их в повседневной речи. Научным может считаться только термин «рабочая память».

2. Я использую словосочетание «рабочая память» как лучший термин, доступный нам сейчас. Хотя и с этим термином есть свои проблемы, он достаточно точен для статьи такой глубины и объема (то есть это не лонгрид про нейронауку).

3. Очень важно чётко понимать разницу между концепциями, представленными здесь в третьем лице, и субъективным переживанием от первого лица. Когда эти две перспективы смешиваются, возникает полнейших хаос.

4. Заметьте, что эта теория ничего не утверждает о существовании или несуществовании божеств. Такие вопросы находятся за пределами рационального дискурса.

5. Мои утверждения об (отсутствии) связи пробуждения и сострадания вызвали сильную путаницу, так что я напишу об этом отдельный пост (кратко: сострадание очень важно, но отличается от пробуждения).

6. Ничто не истинно.

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