Для чего люди хотят спасать других?

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«Синдром белого рыцаря» — так можно назвать неудержимое желание спасать окружающих. Спасатели ищут слабых партнеров, которых можно опекать и защищать. Но под забралом благородного рыцаря часто скрываются корыстные мотивы.

Многие думают, что синдром белого рыцаря проявляется только у мужчин, которых привлекают проблемные женщины. Посвятить себя служению прекрасной даме, мчаться ей на помощь, вытаскивать из неприятностей — это поднимает самооценку и придает жизни смысл. Склонность к самопожертвованию встречается не только у мужчин, дело не только в желании заслужить очки за добрые дела.

Комплексом героя страдает немало женщин, чтобы он проявился, необязательны высокие отношения. Есть те, кто питается драмой и наслаждаются житейскими проблемами. Они проникаются чужими злоключениями и бросаются улаживать чьи-то дела. То, что выдается за желание помочь, на самом деле — попытка привлечь внимание и контролировать других.

Сначала такие люди действительно глубоко сочувствуют и всячески опекают партнера, но на фоне заботы развиваются нарциссические потребности. Они хотят, чтобы:

• ими восхищались;

• любили только их;

• считали их незаменимыми;

• признавали их значимость;

• выполняли их указания.

Многие женщины мечтают о белом рыцаре, но те, кому довелось его повстречать, поняли, что жизнь с ним не сказка. Многое зависит от самолюбия: если оно стало непомерным, расстаться будет сложно.

Что вызывает синдром? Например,

• низкая самооценка;

• неясные жизненные ориентиры;

• чувство брошенности;

• ранняя потеря родителей;

• нарциссизм.

Зачем мы хотим спасать других?

Как правило, в личных отношениях белые рыцари ведут себя одинаково:

• часто идеализируют партнера;

• болезненно реагируют на любой отказ;

• изо всех сил стремятся подчеркнуть свою значимость;

• прибегают к манипуляциям, иногда неосознанно;

• специально выбирают партнеров с проблемами;

• впадают в эмоциональную зависимость;

• не верят, что их могут любить просто так.

Безусловно, не каждый человек с синдромом белого рыцаря — нарцисс. Однако отношения, в которых он демонстрирует тревожность, вряд ли можно назвать здоровыми. Они могут обходиться без манипуляций, но все равно терзаются неразрешенными душевными противоречиями и подвергают себя неоправданному риску, постоянно бросаясь кого-то спасать.

Белых рыцарей тянет к неподходящим людям, они лишают себя возможности завязать здоровые отношения, где нет вечной драмы

Причин поведения несколько. Люди нередко чувствуют тайные «благородные» намерения, что в итоге перерастает в открытую неприязнь и причиняет страдания. Даже если белые рыцари получают любовь, внимание, восхищение и признание заслуг, их вклад оказывается несоразмерным. Они постоянно переплачивают за все, что остальным достается даром, поэтому самооценку так и не удается поднять.

Из-за того, что их тянет к неподходящим людям, они лишают себя возможности завязать здоровые отношения, где нет вечной драмы и перегрузок. Часто спасают страждущих ценой своего благополучия. Многие стремятся решать чужие проблемы лишь потому, что это удобный способ избежать необходимости разбираться в своих неурядицах. Женское «белое рыцарство» опасно, потому что протекает очень остро. Если мужчина склонен спасать проблемных женщин, женщина привязывается к жестоким мужчинам с разными формами зависимостей.

Бороться с личностными нарушениями самостоятельно трудно, если обнаружили признаки синдрома белого рыцаря у себя или партнера, лучше обратиться к психотерапевту.

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