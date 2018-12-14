Для чего люди хотят спасать других?

«Синдром белого рыцаря» — так можно назвать неудержимое желание спасать окружающих. Спасатели ищут слабых партнеров, которых можно опекать и защищать. Но под забралом благородного рыцаря часто скрываются корыстные мотивы.
Многие думают, что синдром белого рыцаря проявляется только у мужчин, которых привлекают проблемные женщины. Посвятить себя служению прекрасной даме, мчаться ей на помощь, вытаскивать из неприятностей — это поднимает самооценку и придает жизни смысл. Склонность к самопожертвованию встречается не только у мужчин, дело не только в желании заслужить очки за добрые дела.
Комплексом героя страдает немало женщин, чтобы он проявился, необязательны высокие отношения. Есть те, кто питается драмой и наслаждаются житейскими проблемами. Они проникаются чужими злоключениями и бросаются улаживать чьи-то дела. То, что выдается за желание помочь, на самом деле — попытка привлечь внимание и контролировать других.
Сначала такие люди действительно глубоко сочувствуют и всячески опекают партнера, но на фоне заботы развиваются нарциссические потребности. Они хотят, чтобы:
• ими восхищались;
• любили только их;
• считали их незаменимыми;
• признавали их значимость;
• выполняли их указания.
Многие женщины мечтают о белом рыцаре, но те, кому довелось его повстречать, поняли, что жизнь с ним не сказка. Многое зависит от самолюбия: если оно стало непомерным, расстаться будет сложно.
• низкая самооценка;
• неясные жизненные ориентиры;
• чувство брошенности;
• ранняя потеря родителей;
• нарциссизм.
Как правило, в личных отношениях белые рыцари ведут себя одинаково:
• часто идеализируют партнера;
• болезненно реагируют на любой отказ;
• изо всех сил стремятся подчеркнуть свою значимость;
• прибегают к манипуляциям, иногда неосознанно;
• специально выбирают партнеров с проблемами;
• впадают в эмоциональную зависимость;
• не верят, что их могут любить просто так.
Безусловно, не каждый человек с синдромом белого рыцаря — нарцисс. Однако отношения, в которых он демонстрирует тревожность, вряд ли можно назвать здоровыми. Они могут обходиться без манипуляций, но все равно терзаются неразрешенными душевными противоречиями и подвергают себя неоправданному риску, постоянно бросаясь кого-то спасать.
Белых рыцарей тянет к неподходящим людям, они лишают себя возможности завязать здоровые отношения, где нет вечной драмы
Причин поведения несколько. Люди нередко чувствуют тайные «благородные» намерения, что в итоге перерастает в открытую неприязнь и причиняет страдания. Даже если белые рыцари получают любовь, внимание, восхищение и признание заслуг, их вклад оказывается несоразмерным. Они постоянно переплачивают за все, что остальным достается даром, поэтому самооценку так и не удается поднять.
Из-за того, что их тянет к неподходящим людям, они лишают себя возможности завязать здоровые отношения, где нет вечной драмы и перегрузок. Часто спасают страждущих ценой своего благополучия. Многие стремятся решать чужие проблемы лишь потому, что это удобный способ избежать необходимости разбираться в своих неурядицах. Женское «белое рыцарство» опасно, потому что протекает очень остро. Если мужчина склонен спасать проблемных женщин, женщина привязывается к жестоким мужчинам с разными формами зависимостей.
Бороться с личностными нарушениями самостоятельно трудно, если обнаружили признаки синдрома белого рыцаря у себя или партнера, лучше обратиться к психотерапевту.
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