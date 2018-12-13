10 главных признаков, что вы встретили родственную душу

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Не все верят, что среди 7 млрд человек есть лишь один, предназначенный нам судьбой. Те, кто верит во «вторую половинку», обычно имеют в виду другое — человека, с которым они мгновенно найдут общий язык и ощутят глубокую душевную близость, который, с одной стороны, будет принимать их такими, какие они есть, а с другой — побуждать расти и развиваться.

Речь даже не обязательно о романтических отношениях, иногда мы находим родственную душу в друге, родственнике, наставнике. И отношения с этим человеком не всегда безоблачны. «Он не всегда оказывается воплощенным идеалом в плане внешности или жизненных обстоятельств — и в отношениях возможны сложности. Но эти трудности лишь еще больше укрепят связь, помогут вместе пройти через трудные периоды в жизни и быть самими собой», — считает создатель клуба знакомств The Lodge Кейлен Розенберг.

Но как понять, что человек для нас особенный? Вот что говорят те, кому довелось найти родственную душу.

1. С самого начала отношений его присутствие дарило ощущение спокойствия и комфорта

«Мы с Рэнди познакомились в интернете, и при первой встрече я не почувствовала тревоги или беспокойства. Я ощутила, как поется в песне, что «моей душе хорошо»: что-то в нем сразу показалось близким и знакомым, его присутствие дарило мне ощущения мира и покоя. Он был красавцем и глаз от меня оторвать не мог, но вместо «бабочек в животе» я почувствовала нечто другое, словно моя душа увидела в нем свою недостающую часть. Время будто замерло — я слышала лишь биение собственного сердца и не видела ничего и никого, кроме Рэнди». Кристина, 36 лет

2. Возможно, вы очень разные, но при этом уравновешиваете друг друга

«Я осознал, что жена — «вторая половинка» для меня, когда понял, что различия нас уравновешивали, а сходства помогали нам расти и развиваться. Это некое нереальное чувство, всплеск адреналина: «Как идеально ты мне подходишь!» Виктор, 42 года

3. Вы испытываете почти осязаемое чувство, что нашли своего человека

«Когда я встретила «половинку», я даже не очень представляла, что это значит — ну только по тем историям в духе «и жили они долго и счастливо», которые нам обычно рассказывают. Мы с подругами поехали отдохнуть на гавайский остров Мауи. Я сидела в баре, ко мне подошел мужчина и спросил, не хочу ли я сходить вместе с ним завтра на свадьбу. Его лучший друг собирался жениться, и ему нужна была спутница. Я словно услышала голос своего психотерапевта, призывавшего меня не бояться рисковать и жить на полную, и поэтому согласилась. Проснувшись на следующее утро, я пожалела о своем решении, но когда он позвонил и оставил сообщение на автоответчике — узнать мою фамилию и спросить, что я предпочитаю — курицу, говядину или рыбу — я поняла, что это судьба. И решила идти.

Мы сразу понравились друг другу, он поцеловал меня, ну а дальше все понятно — следующие 10 лет мы то были вместе, то расставались. Мне казалось, будто я знала его всю жизнь, а когда он меня поцеловал, это ощущение стало еще сильнее. Интуитивно я понимала, что он — «тот самый», моя «вторая половинка». Мне хорошо запомнился один странный случай во время нашей первой встречи — он ненадолго вышел (в туалет или еще куда-то) и я подумала: «Не могу вспомнить, как он выглядит, надеюсь, я его узнаю, когда он вернется». Словно меня интересовало и привлекало не его тело, а душа, или какая-то энергия. Наши отношения длились больше 10 лет, и он все еще каждый день со мной — в моей душе и сердце. Связь между родственными душами никогда не прерывается». Мария, 46 лет

4. Ваши жизненные принципы и ценности подходят друг другу

«Я поняла, что он «тот самый», потому что наши моральные ценности и образ жизни идеально совпадали. Мы влюбились друг в друга по уши. Уже через две недели после того, как мы начали встречаться, я поняла, что хочу прожить с ним всю жизнь. Мы почти все время проводили вместе, и с ним я ощущала неописуемое. Как говорится, «поймешь, когда почувствуешь». Словно я приняла какой-то наркотик, от которого была на седьмом небе. Я позвонила подруге, чтобы рассказать, что нашла «половинку», а ей показалось, что я пьяна (я практически не пью) — столько радости было в моем голосе». Катерина, 27 лет

5. Вам доводилось видеть этого человека в трудные периоды его жизни, и вы все равно его любите

«Я встретила свою лучшую подругу и родственную душу, когда училась на ненавистной мне специальности. Весь мой жизненный план рушился. Мы вместе снимали квартиру с общей кухней. Тогда я даже не понимала, что происходит. Лишь когда я решилась вернуться домой и начать все сначала, я поняла, каким близким человеком она для меня стала. Она не отвернулась от меня во время черной полосы в моей жизни. Прошло три года, и она по-прежнему близка мне, практически как сестра. Мы вместе идем навстречу любым испытаниям и приключениям, всегда поддерживая друг друга». Анна, 33 года

6. Вы так друг о друге заботитесь, что чувствуете его боль как свою

«Я поняла, что нашла родственную душу, когда стала ощущать его боль как свою. Мы вместе учились в колледже, и между занятиями он рассказывал про своего серьезно заболевшего родственника. Я видела, как ему было тяжело и, когда мы разошлись, я сидела в туалете, закрывшись в кабинке, рыдала и молилась, чтобы все было хорошо и он больше не страдал. Когда я поняла, что переживаю за членов его семьи, которых я никогда даже не видела, не меньше, чем за своих родственников, то осознала, насколько сильны мои чувства к нему». Лиза, 24 года

7. Прикосновение создает электрический разряд

«Когда вы встречаете «вторую половинку» и влюбляетесь, это всепоглощающее, неповторимое чувство, пробуждающее душу, вызывающее дрожь в коленях. Внезапно вы интуитивно понимаете, что этот человек словно продолжение вас, и испытываете безумное влечение. Когда вы держитесь за руки, между вами словно проскакивает искра. Вы идеально подходите друг другу. Неважно, сколько времени вы проводите вместе, любая разлука все равно мучительна». Маргарита, 34 года

8. В ваших отношениях бывают сложные периоды, но они лишь помогают вам развиваться

«Наши «половинки» словно зеркало, которое показывает все наши недостатки. Иногда это видеть очень больно. Многим хочется сбежать, поэтому такие отношения часто нестабильны. Вы расстаетесь, миритесь, снова расстаетесь. Но даже во время разлуки кажется, будто вы вместе, потому что энергетически вы и вправду вместе. Эта связь снова вас сводит — до тех пор, пока боль опять не вынудит сбежать. И цикл повторяется. Иногда много раз — как было и со мной». Михаил, 48 лет

9. С этим человеком вы можете расслабиться и быть собой

«Родственная душа — лучший друг, товарищ по команде, перед кем не стыдно показать все свои странности и чудачества, которые вы обычно скрываете от посторонних». Макс, 35 лет

10. Вы осознаете, что этот человек появился, чтобы преподать вам важный урок

«Вторая половинка» — наш лучший учитель. Тот, кто бросает нам вызов, доводит нас до исступления, пробуждает дремлющую внутри страсть и нажимает на самые потаенные «рычажки» души. Он или она дают нам возможность переосмыслить наши представления о себе, о том, чего мы на самом деле хотим и не хотим, в любви. К сожалению, отношения иногда слишком быстро заканчиваются, ведь переосмысливать свою жизнь многим тяжело». София, 47 лет

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