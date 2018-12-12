Как исцелить себя, общаясь со своим телом

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Клетки вашего тела слушают вас. Да-да, все именно так.

У каждой части вашего тела и составляющих его клеток есть свое собственное сознание… или душа, если вам угодно. Душа, до которой можно достучаться.

Эти слова, которые я услышала от одной мудрой целительницы, изменили всю мою жизнь. Они позволили мне встать на путь, на котором я открыла замечательные, невероятные способности исцеления, скрытые в теле любого человека.

Когда я впервые услышала эти слова, страдала от серьезной хронической боли, отравляющей всю мою жизнь, а временами делающей ее просто-таки невыносимой. И я подумала – а почему бы не включить эту концепцию в мои ежедневные медитации?

Может ли мое тело услышать меня? Могу ли я поговорить с ним и убедить его посодействовать мне в попытках исцелиться от этого недуга?

Путь к свободе

Вечером того же дня после того, как с помощью медитации я достигла состояния полного, глубинного спокойствия, попробовала вовлечь мое тело в разговор по душам, надеясь, что у меня это получится, но понятия не имея, чего мне ожидать. Но после часа этих напряженных попыток установить контакт с собственным телом случилось нечто потрясающее…

Ткани моего тела начали отвечать на мои попытки наладить с ним общение. Соединительные ткани начали сокращаться, растягивая слои зарубцевавшейся ткани. Моя периферическая нервная система начала работать, по нервам побежали импульсы, и мышцы голени начали сокращаться и расслабляться, выполняя серию действий, независимых от контроля моего сознания.

По мере того, как эта реакция продолжалась, один из мускулов голени, почти парализованной и постоянно ноющий из-за неврологического расстройства (рефлекторная симпатическая дистрофия), вернулся к жизни. Голень дернулась, будто ее пронизал электрический импульс.

Пособие по динамическому исцелению

Учитывая, что у меня богатый опыт в сфере акупунктуры и восточной медицины, я хорошо – даже слишком хорошо – знала, как распространены в моей стране различные виды хронической, выматывающей боли. Я начала размышлять над тем, не может ли случившееся со мною чудо – это невероятное установление контакта как-то помочь другим людям – тем, кто страдал и страдает не меньше моего?

По мере того, как у меня все начало получаться, и боль мало-помалу начала отступать, я организовала свой подход к системе. Я считаю, что регулярные медитации являются абсолютно необходимыми для того, чтобы научить мозг входить в состояния альфа- и тета-волн. Именно в этих состояниях значительно усиливается возможность общения между нашим сознанием и физическим телом.

Но для того, чтобы научить мозг по своей воле переходить в эти состояния, нужны регулярные медитации, способные обучить этому ваш мозг.

Я обнаружила, что есть три ключевых шага, которые нужно выполнять во время общения со своим телом – если, конечно, вы хотите заручиться его содействием в исцелении:

Во-первых, относитесь к своему телу с настоящим, неподдельным сочувствием, понимая, что оно состоит из клеток, обладающих сознание, и способных испытывать эмоции.

Во-вторых, установите между вами и вашим телом доверительные отношения, беседуя с ним о вашем желании, чтобы вы сотрудничали в деле преодоления заболевания.

И, в-третьих, постарайтесь, чтобы ваш разговор не был монотонным – старайтесь использовать различные мысли и слова, вызывающие спонтанные интенсивные эмоции.

Судя по моему опыту, эти три ключевых шага являются необходимыми для того, чтобы добиться динамической реакции исцеления от собственного тела.

Сила человеческого намерения

Недавно мне удалось наткнуться на сходный набор факторов, сформулированных исследователем Кливом Бакстером, который вот уже 36 лет занимается изучением биокоммуникаций между клетками растений, животных и людей. Он называет это факторами искреннего намерения, созвучности и спонтанности.

Бакстер, который ранее был специалистом по допросам в ЦРУ, написал о том определяющем моменте, который подтолкнул его к началу настоящей работы над этой темой, в своей книге «Первичное восприятие».

Этот момент наступил одним февральским утром 1966 года, когда он решил исследовать в лаборатории драцену с помощью полиграфа.

Он подключил электроды к листку комнатного растения и начал думать о различных способах, с помощью которых он мог бы вызвать всплеск электрической активности у растения. У людей подобные всплески электрической активности можно связать с сильными эмоциями.

Внезапно он подумал, что неплохо было бы попробовать поджечь лист, к которому подключены электроды. В тот же миг, как эта идея возникла в его разуме, один из самописцев полиграфа подпрыгнул к самому краю ленты, на которой фиксировался график, что свидетельствовало о чрезвычайно сильной реакции в этой части растения.

Бакстер удивился подобной реакции, и пошел к столу своего секретаря, где, как он отлично знал, в одном из ящиков лежала коробка со спичками, размышляя над возможностью того, что это растение каким-то образом оказалось способно обнаружить силу человеческого намерения.

Он подумал – могут ли растения «настроиться» на тех, кто проводит рядом с ними больше всего времени?

Когда он вернулся со спичками, растение все еще показывало чрезвычайно высокий уровень электрической активности, который не давал отследить какие бы то ни было новые изменения графика. Бакстер решил «понизить уровень угрозы», вернув спички в ящик стола.

И в тот же момент график показал стремление к понижению электрической активности растения, так как оно, по всей видимости, начало успокаиваться. Когда Бакстер попытался повторить данную реакцию, сделав вид, что хочет обжечь лист драцены, ему не удалось этого сделать – реакции не было. Похоже, что растение чувствовало разницу между намерением и его имитацией.

Со временем он обнаружил, что растения как бы «настраиваются» на тех, кто дольше всего о них заботится, реагируя на эмоции этих людей (как позитивные, так и негативные), и даже замечая их возвращение после долгого отсутствия. Его исследования также показали, что растения отдают предпочтение эмоциям этих людей перед эмоциями всех остальных.

Признаки сознания

Позже Бакстер начал продвигать свое исследование в новом направлении – он начал исследовать клетки человеческого тела на признаки сознания.

Он собирал белые кровяные тельца, помещал их в пробирку, подключал к ним электроды, а после измерял их реакцию во время того, как доноры испытывали различные эмоциональные состояния. Он обнаружил, что для того, чтобы клетки, находящиеся за пределами тела, произвели измеримую электрическую реакцию, нужно, чтобы эмоции, испытываемые донорами, были спонтанными.

К примеру, если донор заставлял себя испытывать какую-либо эмоцию, его клетки никак на это не реагировали. Однако стоило ему получить срочный телефонный звонок от родственника – и клетки тут же показывали ожидаемую реакцию.

Кроме всего прочего, исследователь обнаружил, что результаты данных экспериментов практически не зависят от расстояния межу участником эксперимента и его клетками вне тела. К примеру, когда один из доноров оставил свои белые кровяные тельца в лаборатории подключенными к электродам, а сам отправился домой в другой штат, по пути подробно записывая время всех событий, вызывавших у него сильный стресс (пропущенный поворот на шоссе, очередь в аэропорту, взлет самолета, и так далее).

При последующем изучении его дневника было установлено, что график изменения электрической активности на графике, снятом с электродов, подключенных к его белым кровяным тельцам в пробирке, показал корреляцию между временем событий, вызывавших стресс, и повышенной электрической активностью в клетках. И, наконец, когда он добрался до дома и уснул, график пришел в полное спокойствие.

Первичная креативная способность исцеления

Следует отметить, что эксперименты проводились с использованием оборудования, способного экранировать белые кровяные тельца крови, взятые у доноров, от электромагнитного излучения, чаще всего использующегося для передачи информации в той или иной форме. Однако клетки вели себя так, словно экранирования совсем не существовало, что указывало на то, что эта связь осуществляется с помощью излучения и/или поля, о котором современная наука не имеет ни малейшего представления.

Некоторые ученые верят в то, что дальнейшее развитие некоторых областей физики, в частности, квантовой физики, со временем может помочь нам понять это неведомое поле, которое позволяет осуществляться передаче намерений, мыслей и эмоций между живыми существами. Квантовое запутывание – это процесс, при которым две частицы вещества, ранее взаимодействовавшие друг с другом, все еще ведут себя так, словно они соединены, даже когда разносятся на большое расстояние.

И когда исследователи вызывают изменения в показателях, определяющих энергетическое состояние одной из этих частиц (к примеру, их положения в пространстве, скорости или направления вращения вокруг своей оси), это в тот же момент вызывает изменение показателей второй частицы.

Этот научный феномен в совокупности с исследованиями Клива Бакстера указывают на восточную концепцию единства – представление о полной и неразрывной взаимосвязи всего живого. Многие культуры древнего мира представляли эту зависимость, как живое и всеобъемлющее энергетическое поле, которое поддерживает жизнь во вселенной, одновременно направляя эволюцию сознания на всех планетах, которые мы знаем, и на многих, которые нам пока неизвестны.

Используемые мною медитативные техники позволяют настроить разум любого человека на взаимодействие с этим полем. Когда у вас начнет получаться, вы получите возможность направлять энергию из этого поля на исцеление собственного тела одним лишь четким намерением. Для этого нужно будет всего лишь сообщить о своем намерении вашему телу с помощью разговора, вызывающего спонтанные эмоции и настраивающего физическое тело на волну сознания.

Я дала этому методу название «антара» (что переводится с санскрита, как «внутреннее»), и он позволяет нам пользоваться глубинной креативной способностью исцеления, создаваемой сотрудничеством разума и тела, подключающихся к неизмеримо огромным ресурсам вселенского энергетического поля.

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