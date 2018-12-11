Что такое карма и можно ли от нее избавиться

Фото из открытых источников

О кармической связи поступков и их последствий в своей жизни и об «улучшении» кармы задумываются даже те, кому идеи индуизма в целом не очень близки. Но смысл не в том, чтобы «набрать плюсов» в карму, а в том, чтобы от нее освободиться. Ведь хорошая или плохая карма — это в равной мере рабство, считает йог Садхгуру и объясняет эту мысль в книге «Внутренняя инженерия».

Карма буквально означает «действие». Действие бывает трех видов: оно может совершаться на уровне тела, разума или энергии. Любое наше действие оставляет определенный осадок. Этот осадок образует свою характерную схему, паттерн, который остается с нами. Постепенно этот паттерн превращается в тенденцию, а мы сами — в автоматическую игрушку, раба своих схем.

Карма напоминает старую компьютерную программу, которую мы неосознанно написали сами для себя. Каждое наше действие что-то вписывает в эту программу. Когда программа написана и запущена, вся наша система функционирует соответствующим образом. Вот почему в нашей жизни повторяются одни и те же схемы. Есть, конечно, вариации, но их немного.

Через некоторое время эта повторяемость может стать непреодолимой. Важно заметить, что эти схемы управляют нами изнутри. Извне никто никак нас не контролирует. Иногда нам кажется, что настал новый день. Но обстоятельства меняются, а внутренне мы снова и снова испытываем одно и то же.

Мы безнадежно застряли в кармической колее. «Свобода» теперь пустой звук. Наши мысли и чувства, понимание жизни, даже манера сидеть, стоять и двигаться, — все это обусловлено нашими прошлыми впечатлениями. Как только мы родились, все за нас решают обстоятельства. Среди них: родители, семья, образование, друзья, место жительства и маршруты путешествий. Карма зашифрована во всех аспектах жизни. Она запечатлена в нашей умственной памяти, в основах нашего тела, химии и самой энергии.

Это все — системы резервного копирования. Даже если мы потеряем тело или разум, мы все равно не потеряем свою карму! Вот насколько она сильна. То, что мы считаем своей личностью, — совокупность черт и тенденций, составляющих нас, — существует из-за информации, которую мы собирали неосознанно.

Говорить о хорошей и плохой карме — то же, что говорить о хорошем рабстве и плохом рабстве. Такого не бывает. Карма — наше творение.

Эти тенденции традиционно называются васанами. Слово «васана» буквально означает «запах». Что сегодня попало в мусорный контейнер, тем из него и пахнет. Наш запах будет привлекать к нам определенные жизненные ситуации. Предположим, сегодня в мусорном контейнере лежит гнилая рыба. Нам ее запах противен, но многим другим существам он кажется привлекательным. Завтра в мусорный бак попадут цветы, и их запах привлечет других существ.

Природа или программа?

Если кто-то спрашивает нас, почему мы делаем что-то так, а не иначе, мы часто заявляем: «Такова моя природа. Почему мне нельзя делать то, что я хочу?» Это не наша природа. Мы делаем не то, что хотим. Причина в том, что эти тенденции стали навязчивыми. Это ограничение. Если наша программа полностью создана, у нас остается только одна дорога.

Похоже, судьба предопределена? Однако духовный процесс означает, что мы решили сознательно переписать свою компьютерную программу. В Индии слово «карма» используется сплошь и рядом. Если человек проявляет какую-либо одержимость, другие сразу же скажут: «О, такова его карма». То есть это его рук дело.

Важно помнить, что слово «карма» не несет негативного смысла. Карма обеспечивает стабильность и структуру жизни. Каждое мгновение через наши органы чувств в нас вливается поток впечатлений, и все они записываются. В этой информации нет ничего плохого. Она очень полезна для выживания. Лишившись ее, мы не знали бы, как справляться даже с простейшими аспектами жизни.

Духовный процесс не стремится разрушить это хранилище кармических впечатлений, но помогает осознать их и создать небольшое пространство, которое позволит нам от них отстраниться. Таким образом, наше программное обеспечение само по себе не является проблемой. Оно превращается в проблему только в том случае, если становится определяющим фактором жизни.

Говорить о хорошей и плохой карме — то же, что говорить о хорошем рабстве и плохом рабстве. Такого не бывает. Карма — наше собственное творение. Она не хороша и не плоха. Эта программа может быть полезной, если мы свободны от нее. Духовный процесс нацелен на то, чтобы ослабить хватку кармы. Какова бы ни была природа прошлой кармы, в человеке достаточно осознания, чтобы взять на себя полную ответственность за карму настоящего момента.

Растворение кармы

Мы хотим каких-либо преобразований в своей жизни, какого-либо поступательного движения, но все это может произойти только в том случае, если мы разрушим циклические схемы кармы. Все циклические процессы требуют постоянного движения, но оно никогда никуда не ведет.

Человек, чувствительный к жизни, понимает это рано. Менее чувствительный осознает это, когда становится старше. Кажется, что все происходит так, как мы хотели: профессиональная деятельность приносит успехи, капитал увеличивается, семья процветает — но мы на самом деле никуда не продвигаемся. Ощущая недостаток в чем-то, мы думаем, что все станет хорошо, как только сбудутся наши мечты. Но когда мечты сбываются, мы вдруг осознаем: хотя все происходит так, как хотелось, жизнь все равно ощущается как несостоявшаяся — неудовлетворенность никуда не исчезает.

Пока мы не разрушим этот цикл, в нашей жизни не будет настоящего выбора. Иногда бывает ощущение, что мы совершили прорыв. Три дня нам кажется, что все изменилось, что теперь всегда все будет замечательно, — но на четвертый день мы возвращаемся в ту же самую колею.

Разве это не случалось с вами много раз? Дело в том, что, пока нас крепко держат челюсти кармы, мы лишены свободы мышления, эмоций, действий и опыта. В то же время избегать кармы — тоже не решение проблемы. Избегание может дать нам некоторое равновесие, но со временем жизнь лишится свежести и радости. Попытка отрицать, подавлять жизнь или бежать от нее приводит скорее к рабству, чем к свободе. «Я не хочу кармы!» — такое желание само по себе становится большой кармой!

Процесс жизни — это растворение кармы. Если мы сознательно проживаем каждую секунду своей жизни, мы растворяем огромное количество кармы. Когда мы полностью принимаем все, что к нам приходит, и переживаем каждое дыхание жизни с предельной интенсивностью, не отвлекаясь на мысли, эмоции и психологические драмы, мы освобождаемся от самого процесса рождения и смерти. Тогда мы не просто живем — мы становимся самой жизнью.

Что было бы действительно важным для вас, не будь внешней оценки или критики?

Йога предлагает способ дистанцироваться не только от кармы, но и от самого ее источника — различающего интеллекта. Она дарит нам возможность в каждое мгновение выбирать, кем быть: жертвой, зрителем или хозяином своей жизни. При определенной доле усердия и практики мы все можем написать для себя программное обеспечение, дающее радость и благополучие.

Упражнение: «Чего я по-настоящему хочу?»

Несложно заметить, что все ваши материальные достижения выглядят ценными только на фоне меньших достижений других людей; следовательно, эта радость проистекает из чужих лишений. Вы действительно можете назвать это радостью? Разве это не болезнь? Пора обратить на это внимание. Будь вы одни на этой планете, что вы хотели бы иметь? Задайте себе такой вопрос и посмотрите, куда он вас приведет.

Попробуйте такой метод. Посидите в одиночестве пять минут и посмотрите, какой была бы ваша жизнь, если бы вы остались совсем одни в этом мире. Если бы не было никого, с кем можно было бы себя сравнить, чего бы вы по-настоящему хотели? Что было бы действительно важным для вас, не будь внешней оценки или критики? Если делать это каждый день, вы подключитесь к желаниям той жизни, которой вы сами стали, а не к скоплению кармы, которым вы себя считаете.

Подробнее читайте об этом в книге Садхгуру «Внутренняя инженерия» (Эксмо, Бомбора, 2018). В ней он собрал самые важные уроки о том, как научиться владеть своим телом и духом.

Источник