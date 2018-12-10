10 признаков того, что устала ваша душа, а не тело

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Когда на жизненном пути нам приходится проходить через долгие периоды очень сильного ментального, эмоционального, а то и физического стресса, зачастую наша душа может впасть в состояние крайней усталости, которое внешне очень похоже на депрессию, так как отличается сходными симптомами.

И как бы мы ни пытались улучшить свое настроение, стараясь позитивно мыслить и нацелившись на более энергичные мысли и поступки, мы все равно чувствуем себя истощенными на самом дне жизни.

Причина, по которой это происходит, в том, что нашей душе нужно время на исцеление точно так же, как сломанной кости нужно время на то, чтобы срастись. И хотя наша душа не видна невооруженным взглядом (в отличие от сломанной ноги или руки), ее здоровье и благополучие очень важно для нашей телесной оболочки, и поэтому мы должны относиться к врачеванию души с тем же вниманием, что и к исцелению ран тела.

Если мы будем игнорировать признаки того, что наша энергия почти на исходе, это может привести к крайне нежелательным последствиям, таким, как хроническая тревожность и даже депрессии.

Итак, вот 10 признаков того, что ваша душа истощена и лишена энергии.

1. Все, чего вам хочется на протяжении всего дня — это отдохнуть и прилечь, хотя бы ненадолго. Вы часто присаживаетесь отдохнуть, стараетесь подремать при первом удачном случае, вам сложно подниматься поутру из постели. Ваш сон становится неглубоким и беспокойным, так как ваши сновидения становятся очень насыщенными, а кошмары очень реалистичными.

2. Вы чувствуете болезненные ощущения во всем вашем теле. Вы можете чувствовать напряженность, головокружение, боль в желудке, размытость зрения и головные боли — внезапно и безо всяких причин.

3. Когда кто-то спрашивает вас, что с вами не так, вы даже не знаете, что на это ответить. Вы толком не знаете, что именно вы сейчас чувствуете. Знаете, что с вами происходит нечто сложное и глубокое, но вы не можете объяснить, почему вы чувствуете себя именно так, а не иначе, и уж тем более — почему вы никак не можете выкарабкаться из этого состояния.

4. Вы часто чувствуете себя расколотым на части и дезориентированным из-за того, что нарушилась синхронизация между вашим телом и душой.

5. Все ваши эмоции усиливаются — и позитивные, и негативные. Вы становитесь невероятно эмоциональным человеком, и можете даже внезапно начать плакать без каких-либо видимых причин. Для вас становятся привычными перепады настроения. Вы можете чувствовать, будто переполнены любовью ко всему миру настолько, что ваше сердце вот-вот взорвется, а в следующий момент ощущать себя одним во всем мире.

6. Вы постоянно испытываете легкие панические атаки или хроническую тревожность.

7. Вы чувствуете себя одиноко, даже находясь среди других людей. Вы начинаете сомневаться в окружающих людях, гадая, не замыслили ли они недоброе, можете ли вы им доверять, и поэтому, общаясь с ними, часто выпускаете иголки, словно еж.

8. Вы испытываете горечь, зависть, гнев или сожаление в отношении всего, что происходит вокруг вас. Хотя, как правило, вы очень сочувственный, прощающий и заботливый человек.

9. Вы постоянно чувствуете слабость, и любая физическая активность доводит вас до изнеможения. Вам постоянно не хватает энергии для физической активности, а походы в спортзал и физические упражнения не приносят радости, превращаясь в тяжелую работу.

10. Вы часто испытываете страх и неуверенность в собственном будущем. Иногда вы чувствуете себя настолько истощенным и опустошенным, что вам хочется просто собрать свои вещи и уехать куда-то далеко-далеко, туда, где вы могли бы начать жизнь сначала. Вам больше совершенно неинтересно заниматься тем, что когда-то приносило вам радость.

Если вы чувствуете себя именно так, то, значит для вас пришло время поставить свои интересы на первое место и позаботиться о своей душе. Старайтесь побольше отдыхать, а еще выключите телефон и компьютер и проводите свободное время за тем, что доставляет радость — будь то любимое хобби или общение с дорогими вам людьми.

Избегайте негативных мыслей и негативных тем для внутренних разговоров с собой. Перестаньте критиковать себя или говорить о себе в уничижительной манере. Практикуйтесь в балансировке вашей энергии.

Когда вы научитесь почаще обращать внимание на то, чего хочет ваша душа, вы сможете мало-помалу устранить из вашей жизни все, что заставляет вас чувствовать себя истощенным и опустошенным, вместо этого сосредоточившись на приятных мыслях и получении жизненного опыта, наполненного красотой и позитивной энергией.

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