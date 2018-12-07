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Простой способ выйти в осознанные сновидения

Пятница, 07 Декабря 2018 07:50
Простой способ выйти в осознанные сновидения Фото из открытых источников

Осознанные сновидения – отличный способ сделать свой сон интереснее и глубже, познать себя! Как? Найден легкий способ осознания себя во сне!

 

Что это за метод?

 

Данный метод был открыт в ходе самостоятельных изысканий одного из наших читателей – в какой-то мере он является уникальным. Это очень простой, естественный и надежный способ, благодаря которому открывается дорога в осознанные сновидения¹. Убедиться в простоте этого метода может каждый.

 

С помощью техники для погружения в осознанный сон практикующий получает возможность наслаждаться необыкновенно яркими сновидениями, которых доселе не испытывал.

 

«Никакой метод проще, естественнее и безопаснее я не встречал ни в интернете, ни в книгах», – таковы слова создателя этой методики. Она была получена мистическим путем им самим непосредственно во сне.

 

Как погрузиться в осознанное сновидение?

 

Этот метод состоит в том, чтобы перед погружением в сон, (желательно проснуться и выполнить упражнение перед рассветом) положить раскрытую, расслабленную ладонь на область межбровья и так заснуть.

 

Для этого можно заранее поставить будильник на утреннее время около 5 часов. В эти часы полезно встать, ополоснуть лицо теплой водой, чтобы проснуться, но не полностью.

 

Вслед за этим нужно вновь лечь и заснуть с ладонью на межбровье.

 

Придут яркие и осознанные сновидения. Убедиться в этом может каждый – достаточно просто попробовать!

 

Как эти ни удивительно, ладонь на лбу имеет значительно больший эффект, чем другие средства (порой дорогостоящие), которые сейчас продаются на рынке оккультной продукции.

 

Почему так происходит?

 

Объяснить такой эффект несложно. Дело в том, что энергетическое тело человека имеет точки выхода энергии в определенных местах; ладони, как и область межбровья (“третий глаз”) – одни из них.

 

Ладонь любого человека обладает повышенной энергетической чувствительностью, проводимостью. Это дает возможность активизировать энергетические центры, так называемые чакры, на теле человека.

 

Во все времена именно раскрытая ладонь была и остается главным инструментом всех целителей!

 

В области межбровья находится “третий глаз”, который отвечает за ясновидение и другие сверхспособности. Эта чакра открывает врата в другие миры, в том числе в осознанные сновидения.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Сон
 

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